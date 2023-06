Tipp: Das erste Open-Air-Festival mit dem zentralen Thema Freiheit!

Das Fredom Festival!

Junge, freiheitliche Unternehmer, Künstler, Politiker und Bürgerrechtler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen ein Zeichen und entzünden das Feuer der Freiheit gemeinsam über die Ländergrenzen hinweg.

Ein Musik Festival bei welchem viele gecancelte Künstler & Dj’s auftreten, junge Unternehmen sich präsentieren, freiheitliche Technologien erprobt und wichtige Themen mit namhaften Rednern ausgesprochen werden.

Das erste Open-Air Festival mit dem zentralen Thema Freiheit!

Über 900 kluge Geister des deutschsprachigen Raumes vereint, im Herzen der Schweiz! Für eine freiheitliche, dezentrale Zukunft!

2 Bühnen mit Outdoor mit Live Musik und Indoor Live Dj‘s

Zahlungen am Event via Bitcoin und Bargeld

30+ Teilnehmer an der Podiumsdiskussion

Bauernhof Olympiade

Bitcoin Lounge + Chill Out Lounge

Live Musik Outdoor Stage

Jessey How & Band

Sam Moser & Friends

Oliver Grasshauer & Friends

Mario Parizek

Lauwarm

Gota

Kel Amrun

Und viele mehr…

Live Musik Indoor Stage Freedom Dome

Star DJ Felix Kröcher

Hydra

RÆIN

Anni Herzer

Dj Chali

iEconomy

und viele Special Guests …

Podiumsdiskussionen

Star Ökonom Dr. Markus Krall (Atlas Initiative)

Dr. Titus Gebel (Free Cities Foundation)

Cercatrova (Präsident EINUNDZWANZIG)

Richard Koller (Freie Bewegung Schweiz)

Rino Borini (House of Sathoshi)

Andreas Häusler (Präsident Aletheia)

Martin Hartmann (Präsident Libertäre Partei)

Prisca Würgler (Präsidentin Graswurzle)

Leroy Brächthold (Präsident Team Freiheit)

Andrea Seaman (Salon Zürich)

Samuel Lütholf (Kantonsrat SZ)

Und viele mehr…

Aussteller der New Economy

Lerne viele neue Aussteller rund um die New Economy kennen. Von Bitcoin über alternatives Dating für aufgeweckte bis zu freie Bürgergenossenschaften

Bauernhof Olympiade

Jeden Tag gibt es die Bauernhof Olympiade mit Heugabel Werfen, Seilziehen, Hufeisenwerfen, Nageleinschlagen und vielem mehr. Jeden Tag gibt es interessante Preise zu gewinnen!

Viele verschiedene Food Trucks

Du kannst dich bei unseren Food Trucks mit vielen verschiedenen Köstlichkeiten verpflegen, von Schweizer Küche, über Orientalisch und Asiatisch bis zu Vegan.

Komm in ein Dorf voller Freunde!

Geniess in einer freiheitlichen Atmosphäre die tolle Musik und habe Spass

Entdecke bei gutem Essen die spannenden Themen und Produkte unserer Community.

Sichere dir über unseren Promo Code mit 10% Rabatt dein Ticket!

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Unternehmer unter euch, auf verschiedenen Medien-Kanälen und in verschiedenen Grössen ein Sponsoring zu machen. Hier seht ihr die wichtigsten Informationen dazu: freedom23.ch/sponsoring-2

Be there don’t be Square!

