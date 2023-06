BRICS bauen ein digitales Weltgehirn auf, um die Agenda 2030 der UN zu erreichen! Video

Die BRICS werden oft als Gegner der westlichen Vorherrschaft dargestellt. Sie arbeiten jedoch mit dem gleichen Enthusiasmus wie der Westen an der Umsetzung der Agenda 2030 und haben zu deren Verwirklichung Hightech-Lösungen mit einer Totalüberwachung des gesamten Erdsystems und der Menschheit eingeführt.

Im vergangenen Jahr fand in Peking ein BRICS-Forum über Big Data für nachhaltige Entwicklung mit 400 Teilnehmern statt, das von der chinesischen, russischen, indischen, brasilianischen und südafrikanischen Wissenschaftsakademie unterstützt und vom chinesischen Institut The International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS) organisiert wurde. Die Themen waren: Big Data zur Unterstützung von Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung, digitale Wirtschaft, nachhaltige Stadtentwicklung, Klimamaßnahmen und Katastrophenschutz sowie die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

China, als Mitglied der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das aktuell erweitert wird), arbeitet eng mit anderen Ländern zusammen, um die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen. In diesem Bemühen hat China Initiativen wie das Big Earth Data Science Engineering Programm ins Leben gerufen und plant die Einrichtung des internationalen Forschungszentrums für Big Data für nachhaltige Entwicklungsziele (CBAS). Durch die Nutzung von Big Data strebt China an, wirtschaftliche, soziale und ökologische Probleme anzugehen und eine digitale Geo-Forschungsplattform für die globale nachhaltige Entwicklung zu etablieren. Mit diesen Maßnahmen unterstützt China aktiv die Umsetzung der Agenda 2030 und glaubt fest an eine bessere Zukunft für die menschliche Entwicklung.

Im Folgenden finden Sie ein Video, das von Augen Auf Medien Analyse auf Deutsch synchronisiert wurde, über die Ideen, die von CBAS zur Erreichung der globalen Ziele gefördert werden. Dies ähnelt dem Rezept, das von den Vereinten Nationen in der gemeinsamen Agenda zur Schaffung eines digitalen Weltgehirns zur Verwaltung der Welt vorgeschlagen wurde.

Dies ist ein totalitäres Konzept, das schwerwiegende Folgen für unsere Freiheiten mit sich bringt.