WHO veröffentlicht Entwurf des Pandemievertrags mit COP zur Sicherstellung der Umsetzung und Einhaltung

Conference of Parties (COP): COP bezieht sich auf die Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Die COP ist das höchste Entscheidungsgremium des UNFCCC und trifft sich jährlich, um über Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen.

Vor einer Woche wurde ein Textentwurf für den Pandemievertrag veröffentlicht. Der Text mit dem Titel „Bureau’s text of the WHO CA+“ wurde vom Präsidium des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) der WHO ausgearbeitet.

Welche Regierungen haben über den Entwurf verhandelt? Die Weltgesundheitsorganisation möchte uns glauben machen, dass 194 Länder daran beteiligt waren. Dies ist jedoch eine Fehlinformation. Es hat den Anschein, dass keine unserer Regierungen beteiligt war.

Wer ist also das Büro der WHO?

Hinweis: Der vorgeschlagene Pandemievertrag wurde unter verschiedenen Bezeichnungen genannt, auch von der WHO, von denen einige in diesem Artikel erwähnt werden. Offiziell ist er jedoch als „WHO CA+“ bekannt, eine Abkürzung für „WHO Convention Agreement +“.

Das Wort „Pandemie“ ist im Namen des Abkommens nicht enthalten. Zusammen mit dem „+“ am Ende könnte dies darauf hindeuten, dass es sich um einen Vertrag handelt, der mehr als Pandemien oder Gesundheit umfasst. Und das tut er auch. Durch die Einbettung des One-Health-Ansatzes in seinen Text wird der Vertrag zu einer allumfassenden globalen Diktatur über alles Leben und die Systeme, die es unterstützen.

Ausarbeitung und Verabschiedung des Pandemie-Vertragstextes

Im Dezember 2021 wurde auf einer Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung beschlossen, ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB“) einzurichten, in dem alle Regionen der Welt vertreten sind, um ein Übereinkommen, eine Vereinbarung oder ein anderes internationales Instrument der WHO zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung“ auszuarbeiten und zu verhandeln – jetzt als WHO CA+ bezeichnet.

Die Weltgesundheitsversammlung berief im Dezember 2021 eine zweite Sondersitzung ein, bei der sie ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) einrichtete, um eine WHO-Konvention, ein Abkommen oder ein anderes internationales Instrument zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion im Hinblick auf die Pandemie auszuarbeiten und auszuhandeln Annahme gemäß Artikel 19 oder gemäß anderen Bestimmungen der WHO-Verfassung, die das INB für angemessen hält. [Hervorhebungen von uns] ENTWURF des Textes des Präsidiums der WHO CA+, Redaktionsgruppe des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums zur Ausarbeitung und Aushandlung eines Übereinkommens, einer Vereinbarung oder eines anderen internationalen Instruments der WHO zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung, 22. Mai 2023

Im Juli 2022 wurde auf der zweiten Sitzung des INB vereinbart, dass die WHO CA+ rechtsverbindlich sein und sowohl rechtsverbindliche als auch nicht rechtsverbindliche Elemente enthalten sollte. Das INB-Büro wurde gebeten, einen konzeptionellen Nullentwurf der WHO CA+ zu entwickeln und dem INB zur Diskussion vorzulegen.

Neben Artikel 19 nannte das INB auch Artikel 21 der WHO-Verfassung, unter dem die WHO CA+ angenommen werden sollte.

INB-Prozess, Weltgesundheitsorganisation, abgerufen am 29. Mai 2023

Im Dezember 2022 wurde auf der dritten Sitzung des INB vereinbart, dass das INB-Büro mit Unterstützung des WHO-Sekretariats den Conceptual Zero Draft („CZD“) der WHO CA+ ausarbeiten soll. Es wurde auch vereinbart, dass der Nullentwurf der WHO CA+ erstellt wird.

Der CZD enthielt einen Vorschlag für die Struktur der Elemente des künftigen Instruments. Der CZD sollte ein flexibles, „lebendes“ Dokument sein und wurde als „Brücke“ zwischen dem auf der zweiten Sitzung des INB vorgelegten Arbeitsentwurf und dem künftigen „Null“-Entwurf der WHO CA+ vorgestellt. In dieser Hinsicht war der CZD kein offizieller/formeller Entwurf der WHO CA+, war selbst nicht der ‚Null‘-Entwurf der WHO CA+ und wurde nicht zur ‚Verhandlung‘, ‚Einigung‘ oder anderweitig zur ‚Genehmigung‘ durch die Mitgliedstaaten der WHO vorgelegt“, heißt es auf der Website der WHO.

Im März 2023, an der fünften Sitzung des INB, wurde der Null-Entwurf („ZD“) der WHO CA+ geprüft. Der Null-Entwurf wurde vom INB-Büro mit Unterstützung des WHO-Sekretariats auf der Grundlage des ZD und der auf der dritten INB-Sitzung eingegangenen Beiträge erstellt.

Im April 2023, auf der fünften Sitzung des INB, forderte das INB das INB-Büro auf, den Mitgliedern der INB-Redaktionsgruppe bis spätestens 22. Mai 2023 einen Text des INB-Büros vorzulegen.

Das INB-Büro hat nun den Entwurf des Präsidiumstextes der WHO CA+ zur Prüfung durch die INB-Entwurfsgruppe im Juni 2023 vorbereitet.

Das INB hat an der 76. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2023 einen Fortschrittsbericht vorgelegt. Das INB wird der 77. Weltgesundheitsversammlung, die im Mai 2024 stattfindet, ein endgültiges Ergebnis vorlegen. In der Zeit bis zur 77. Weltgesundheitsversammlung wird das INB im ersten Quartal 2024 vier weitere Sitzungen abhalten, sowie zwei weitere Sitzungen der Redaktionsgruppe im Jahr 2023.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass das INB unter verschiedenen Bezeichnungen – INB, INB-Büro und INB-Entwurfsgruppe – den Text des Pandemievertrags verfasst, genehmigt und vorantreibt. Die einzige Beteiligung außerhalb des INB waren das WHO-Sekretariat und ein Fortschrittsbericht, den das INB der 76. Weltgesundheitsversammlung vorgelegt hat.

Das Sekretariat der WHO beschäftigt rund 8000 „Experten“ und Hilfskräfte. Es wird von dem Diktator General Tedros dem Terroristen geleitet. Wenn das INB einen Entwurf mit „Unterstützung des WHO-Sekretariats“ erstellt, könnte das bedeuten, dass WHO-Mitarbeiter bei der Abfassung des Textes behilflich waren.

Im Text des Präsidiums der WHO CA+ ist jedoch von der Einrichtung eines Sekretariats für die WHO CA+ die Rede. Im Entwurf des Dokuments heißt es: „Die Sekretariatsaufgaben für die WHO CA+ werden von der Weltgesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Tiergesundheit und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen wahrgenommen.“

Es ist kein Zufall, dass der Pandemievertrag von denselben Organisationen geleitet wird, die die One-Health-Agenda anführen – der WHO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen („FAO“), dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen („UNEP“) und der Weltorganisation für Tiergesundheit der Vereinten Nationen („OIE“) – denn die One-Health-Ideologie ist in den Pandemievertrag eingebettet.

Wer bildet also das INB?

Mitglieder des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums

Wir konnten auf der Website der WHO keine Liste der Mitglieder des INB finden. Aber wir haben Protokolle der Sitzungen gefunden, in denen die „Teilnehmer“ aufgeführt sind. Und wir konnten anhand von Artikeln auf der Website der WHO feststellen, wer den Vorsitz des Büros innehat.

Eine Aufzeichnung aller INB-Sitzungen finden Sie HIER.

Laut Protokoll der letzten INB-Sitzung im April 2023 besteht das INB-Büro aus sechs Personen:

Und das INB-Sekretariat besteht aus sieben WHO-Vertretern:

Dr. Jaouad Mahjour, Stellvertretender Generaldirektor, Notfallvorsorge

Dr. Olla Shideed, leitender Beamter, Notfallvorsorge

Anne Huvos, Referatsleiterin, Vorbereitung auf eine Influenzapandemie

Steven Solomon, Hauptrechtsberater

Herr Kenneth Piercy, Leitender Rechtsberater

Frau Paidamoyo Takaenzana, Referentin für Außenbeziehungen, Referat Governance

Frau Julia Keyworth, Technische Referentin, Referat Protokoll

Diese 13 Personen entwerfen, genehmigen und steuern den Text, der in den Pandemievertrag aufgenommen werden soll. Das bedeutet, dass sie ihren eigenen Entwurf ausarbeiten und dann genehmigen. Wenn das INB die Ausarbeitung und Genehmigung abgeschlossen hat, wird es das fertige Produkt der Weltgesundheitsversammlung zur Ratifizierung vorlegen.

Der Entwurf des Pandemievertrags enthält zum Beispiel einen Abschnitt über „Kommunikation und öffentliches Bewusstsein“, der im Wesentlichen ein Versuch ist, die Berichterstattung zu kontrollieren und ein Angriff auf die Redefreiheit, weltweit. In Artikel 18 des Textes des Präsidiums der WHO CA+ heißt es, dass Länder, die den Pandemievertrag unterzeichnen, „den Zugang zu Informationen über Pandemien und ihre Auswirkungen und Triebkräfte verbessern, die Infodemie bekämpfen und gegen falsche, irreführende, fälschliche oder desinformierende Informationen vorgehen, auch durch Förderung der internationalen Zusammenarbeit“.

Als die WHO im April das Ergebnis der INB-Tagung bekannt gab, hieß es: „Ende [6. April] fanden während der fünften Tagung des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB), dem die 194 Länder der WHO angehören, Diskussionen über den Entwurf der Pandemievereinbarung [WHO CA+] statt.“ Aber 194 Länder waren bei der Sitzung des INB nicht anwesend.

Sie können eine Videoaufzeichnung der Sitzung auf der Website der WHO HIER ansehen. Bei Zeit 13:24, kurz nachdem die Ko-Vorsitzende des Präsidiums, Frau Matsoso, ein kleines Liedchen gesungen hat „I declare this meeting suspended“, zoomt die Kamera heraus, so dass alle Teilnehmer zu sehen sind. So sieht es laut WHO aus, wenn 194 Länder beteiligt sind:

Laut Protokoll waren sechs Personen – sechs Mitglieder des INB-Vorstands – anwesend, die nicht alle Regierungsbeamte sind, sondern die Regionen von 194 Ländern „vertreten“. Das ist nicht dasselbe wie die „Einbeziehung“ von 194 Ländern. Die 194 Länder nehmen weder an den Sitzungen des INB teil, noch sind sie an der Genehmigung der INB-Texte beteiligt.

Wer auch immer die Verlautbarungen der WHO verfasst, ist ein Meister im Verdrehen von Tatsachen, damit Sie und ich glauben, 194 Länder seien an dem Prozess beteiligt.

In der Ankündigung der WHO heißt es weiter, dass „parallel zu den Verhandlungen über das Pandemieabkommen die Regierungen auch über mehr als 300 Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IHR) diskutieren“. Angesichts der Manipulation der Wahrheit in der Ankündigung stellt sich die Frage, auf welche „Regierungen“ sich die WHO im Einzelnen bezieht.

Eine weitere Konferenz der Vertragsparteien

Es gibt noch einen weiteren bemerkenswerten Punkt in Bezug darauf, wer an der WHO CA+ oder dem Pandemievertrag beteiligt ist. Im Text des Präsidiums des WHO CA+ wird wiederholt auf die „Konferenz der Vertragsparteien“ verwiesen. Die „Konferenz der Vertragsparteien“ wird 72 Mal erwähnt, während die „WHO“ etwa 37 Mal genannt wird, wobei die Erwähnung von „WHO CA+“ ignoriert wird, und „Vereinte Nationen“ 11 Mal.

Eine Konferenz der Vertragsparteien („COP“) wird bezeichnet als oberstes Leitungsgremium einer internationalen Konvention – eines Vertrags, einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Akteuren des Völkerrechts. „Die COP ist das oberste Entscheidungsgremium“, heißt es in der Erklärung der Vereinten Nationen. Wenn sie also „überlegen“ erscheinen wollen, erstellen sie einen COP. Wikipedia listet viele Konventionen auf, die COPs haben.

Wir alle kennen die Konferenz der Vertragsparteien für biologische Vielfalt – die letzte war die COP15 mit ihren schädlichen Instrumenten, falschen Lösungen und privaten Interessen.

Wir werden auch mit der Konferenz der Vertragsparteien zum Klimawandel vertraut sein – die letzte war die heuchlerische COP27, auf der John Kerry die Vorzüge des Energy Transition Accelerator anpries, einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem US-Außenministerium, der Rockefeller Foundation und dem Bezos Earth Fund.

Und wir haben vielleicht schon vom Kyoto-Protokoll gehört, für das ein COP zuständig war. Das gleiche Protokoll, zu dem der stellvertretende US-Staatschef auf dem Klimagipfel in Rio 1992 sagte: „Ein Vertrag über die globale Erwärmung [Kyoto] muss umgesetzt werden, auch wenn es keine wissenschaftlichen Beweise für den [verstärkten] Treibhauseffekt gibt.“ Das Kyoto-Protokoll lief 2020 aus und ging in das Pariser Abkommen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C über.

Da sich diese „obersten“ Gremien in der Vergangenheit als so nützlich erwiesen haben, wollen sie nun eine COP für den Pandemievertrag. Der Text des Präsidiums des WHO CA+ sieht vor, dass die COP eingerichtet wird, wenn er verabschiedet wird.

Die COP wird sich aus Delegierten der Länder, „Beobachtern“ der UN und Vertretern privater, öffentlicher oder nichtstaatlicher Organisationen zusammensetzen, die von anderen Mitgliedern der COP bestimmt werden. Sie wird als dritter Hauptausschuss der Weltgesundheitsversammlung fungieren und regelmäßig die Umsetzung des Pandemievertrags überprüfen. Die erste Sitzung der COP wird von der WHO spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des WHO CA+ abgehalten.

Nach ihrer Einrichtung werden die Länder, die sich dem Pandemievertrag anschließen, über die COP arbeiten. Wenn ein Land beispielsweise Änderungen an den Regeln vornehmen möchte, muss es diese der COP vorlegen, die darüber entscheidet, ob sie vorgenommen werden oder nicht. Außerdem müssen die Länder der COP regelmäßig Berichte über die Umsetzung und Einhaltung des Pandemievertrags vorlegen.

Wenn die COP zum Pandemievertrag denselben Weg einschlägt wie frühere COPs, können wir nichts anderes erwarten als schädliche Instrumente, falsche Lösungen und private Interessen, die die Kontrolle über unser Leben übernehmen. Aber wir können sein Inkrafttreten verhindern. #ExitTheWHO.