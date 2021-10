Netflix verbreitet in der dreiteiligen Serie „Coronavirus Explained“ die GRÖSSTEN LÜGEN über Covid-19

Wenn Sie alle Ihre Covid-Fehlinformationen an einem Ort gesammelt haben wollen, damit Sie sich an alle Lügen erinnern und sie erkennen können, die über die „Betrugsdemie“ erzählt werden, dann brauchen Sie nicht weiterzusuchen, denn die neue dreiteilige Serie auf Netflix von Big Pharma namens „Coronavirus Explained“ hat für Sie alles schön kompakt zusammengeschnitten. Jede große Lüge, die NICHT auf der Wissenschaft basiert und von den Massenmedien über die Ansteckung mit Covid, Tests auf Covid und Impfungen gegen Covid verbreitet wurde, wird in diesem kleinen Meisterwerk der Fehlinformation behandelt. Es ist die umfassendste Zusammenstellung von Fehlinformationen, die es überhaupt gibt.

Zunächst einmal verbreitet Netflix immer noch die Lüge, dass Covid-19 auf einem Markt in China entsprungen ist, weil die Menschen Fledermäuse aßen. Das war die ursprüngliche Lüge, die von der Wissenschaft entlarvt und in Stücke gerissen wurde (und von den tatsächlichen Freaks, die Covid mit „Funktionsgewinn“ in einem Labor finanziert und erschaffen haben, zugegeben wurde). Diese schreckliche Lüge reicht aus, um die gesamte Netflix-Serie zu diskreditieren, und die Serie ist erst im April dieses Jahres angelaufen.

Dennoch lohnt es sich, alle Lügen an einem Ort zu sehen und zu hören, um alle Zweifel an der Wahrheit und der echten, evidenzbasierten Forschung zu beseitigen, die wir jeden Tag über die Grippe und ihre Vorbeugung und Bekämpfung erfahren.

Von entlarvten Narrativen wie dem „China Frischmarkt“, dem Fledermaus fressenden Ursprung von Covid, bis hin zur „Herdenimmunität“ durch Spike-Protein-Injektionen – diese Serie enthält die gesamte Propaganda

Netflix verbreitet noch mehr Lügen, z. B. wie die Fauci- Grippe von Fledermäusen auf andere Tiere (Schuppentiere, Schlangen und Fische) übersprang, bevor sie auf den Menschen übergriff.

Dann muss Netflix antivirale Medikamente ansprechen und natürliche Heilmittel diskreditieren, also liest der Sprecher das Skript vor, dass antivirale Medikamente so gut wie unmöglich herzustellen oder zu finden sind, und dass keine antiviralen Medikamente ein Virus besiegen können.

Natürlich wird dann die alte, entlarvte Verschwörungstheorie der „Herdenimmunität“ propagiert, doch wie wir überall in den Mainstream-Medien sehen, tragen die geimpften Schafe immer noch ihre Masken, distanzieren sich sozial, sperren sich ein und haben Angst, dass sie sich noch mit Covid anstecken. Und da Auffrischungsimpfungen so stark beworben werden und bald vorgeschrieben sein werden, ist es offensichtlich, dass die Impfstoffe nicht verhindern, dass man sich mit Covid ansteckt, es verbreitet oder einen „leichteren Fall“ davon bekommt. Es ist alles ein Schwindel, und Netflix präsentiert ihn im Hollywood-Stil für alle leichtgläubigen Zuschauer.

Netflix erzählt uns, dass, wenn wir alle auf eine natürliche Immunität gegen Covid warten, Millionen sterben werden, aber Millionen sind bereits nach der Impfung an Covid und den Folgen der Impfung gestorben

„Wenn sich genug Menschen impfen lassen, ist es eine sichere und lebensrettende Abkürzung zur Herdenimmunität“, erzählt der Schauspieler J.K. Simmons vom Lügenskript der Pharmaindustrie. Sicher? Die Impfstoffe selbst fordern Zehntausende von Todesopfern, wie VAERS berichtet, und das ist wahrscheinlich nur ein Zehntel der wirklichen Statistik, da die MSM und der Impfstoffindustriekomplex die Schuld auf alles schieben, außer auf die blutgerinnungsfördernden Covid-Impfstoffe.

Außerdem sind die meisten Todesfälle durch Covid derzeit unter den „Vollgeimpften“ zu beklagen, und das wird durch die Forschung untermauert. Schauen Sie sich nur die Todesfälle in Israel an (wo sie eine Impfquote von über 80 Prozent erreicht haben) und die jüngsten Ausbrüche in Vermont unter den Geimpften. Die Impfstoffe erweisen sich als die eigentliche Pandemie, nicht das Covid-Virus.

Natürlich wäre kein größerer Fehlinformations-„Leitfaden“ vollständig, ohne der Welt betrügerische Tests aufzudrängen. Daher enthält Netflix in Folge eins einen Abschnitt darüber, wie wichtig es ist, sich testen zu lassen (durch gefälschte falsch-positive PCR-Tests, die gewöhnliche Erkältungen, Grippe, bakterielle Infektionen und Lungenentzündungen als „Covid“ einstufen), und dass der einfachste Weg, Covid auszurotten, darin besteht, dass sich jeder ständig testen lässt. Klar.

Halten Sie Ausschau nach geimpften Personen, die am Spike-Protein-Syndrom leiden, bei dem Milliarden von virusähnlichen Partikeln ihr Blut verstopfen und tödliche Blutgerinnsel und Herzmuskelentzündungen verursachen.