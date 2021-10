Pfizer entlässt Whistleblower, der vertrauliche Covid-Mails an Project Veritas weitergegeben hat

Eine Whistleblowerin, die beim Impfstoffhersteller Pfizer beschäftigt war, wurde entlassen, nachdem sie E-Mails von Führungskräften des Unternehmens durchsickern ließ, in denen besprochen wurde, wie Informationen über die Verwendung von fötalen Zelllinien, die von abgetriebenen Babys stammen, bei der Entwicklung des Impfstoffs COVID am besten vor der Öffentlichkeit verborgen werden können.

Ein neues Video, das von Project Veritas am Samstag veröffentlicht wurde, zeigt eine Audioaufnahme einer Nachricht, die auf Melissa Stricker’s Mailbox hinterlassen wurde und sie über ihre Kündigung informiert. Strickler ist die Whistleblowerin, die vor kurzem die Politik von Pfizer aufgedeckt hat, der Öffentlichkeit Informationen über die Verwendung von fötalen Zelllinien bei der Herstellung des Impfstoffs vorzuenthalten. Die Nachricht wurde von K.J. Wigglesworth aus der Unternehmenszentrale von Pfizer in New York City hinterlassen, der im Namen von Ian MacKellar, Vizepräsident und Standortleiter des McPherson-Werks, in dem Strickler beschäftigt war, sprach.

Wigglesworth sagte: „Wir wurden angewiesen, Ihnen mitzuteilen, dass Sie unter keinen Umständen an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren werden. Ihre Kündigung wird zur Zeit bearbeitet. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Herrn MacKellar im Werk McPherson, und ich bin sicher, dass er Ihnen die Gründe dafür erklären wird.“

In dem Video, das ihr Unternehmen bloßstellt, wurde Strickler von Project Veritas-Gründer James O’Keefe gefragt, ob sie sich Sorgen über die möglichen Folgen ihrer Entscheidung, mit ihm zu sprechen, mache.

„Ich weiß nicht, ob das schon einmal jemand gemacht hat“, sagte O’Keefe. „Ich sehe nicht viel investigative Berichterstattung in der großen Pharmaindustrie, schon gar nicht E-Mails von Führungskräften.“

Der Gründer von Project Veritas fragte Strickler, ob sie Angst davor habe, „bei Pfizer auszupacken“, da sie zu diesem Zeitpunkt noch bei Pfizer angestellt war, woraufhin Strickler antwortete, sie sei „ein wenig ängstlich und nervös, was sie denken oder tun könnten“.

Strickler erwähnte in dem Video mehrmals, dass das, was sie über ihr eigenes Unternehmen herausfand, sie so sehr schockierte, dass sie eine „mentale Auszeit“ nehmen musste.

„Ich war wirklich traumatisiert und angewidert von den Dingen, die ich gesehen habe, und ich musste gehen, aber ich wollte nicht kündigen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, also habe ich mich einfach beurlauben lassen, [um] meine Gedanken zu sammeln und von diesen Informationen zu heilen“, sagte sie.

O’Keefe bezeichnete ihre Aktion als „außergewöhnlichen Akt“ und argumentierte, dass Strickler zwar zunächst beschlossen hatte, sich beurlauben zu lassen, die Veröffentlichung der E-Mails des Vizepräsidenten des Unternehmens aber „ein ganz anderer Schritt“ war.

„Haben Sie Angst davor, dies zu tun?“, fragte er.

„Ein bisschen, aber ich habe Vertrauen, dass ich geschützt werde, oder was auch immer dabei herauskommt, das ist, was es sein soll“, antwortete Strickler. „Ich bin damit im Reinen.“

Während des gesamten Gesprächs mit O’Keefe bestand Strickler darauf, dass ihr Handeln nicht politisch motiviert war.

Sie erklärte gegenüber Project Veritas, dass ihre Motive darin bestanden, sicherzustellen, dass die Menschen sich dieser Probleme bewusst sind, bevor sie die Entscheidung treffen, sich impfen zu lassen oder nicht.

„Hier geht es um die informierte Zustimmung zur Injektion von etwas, das von einem Unternehmen stammt, das es einen experimentellen Impfstoff genannt hat.

Ein weiteres Motiv, das Strickler anführte, war der jüngste Versuch von Pfizer, eine FDA-Zulassung für die Impfung von Kindern zu erhalten, was ihrer Meinung nach zu ihrer Entscheidung beitrug, die Vertuschung aufzudecken.

„Es muss von den Menschen gesehen werden, weil sie versuchen, es Kindern zu verabreichen, und wenn sie dabei so betrügerisch vorgehen, fühle ich mich nicht wohl dabei, zu schweigen, während sie versuchen, es Babys zu verabreichen, die nicht sprechen können.“

Die Pfizer-Whistleblowerin sagte auch, dass sie keine Impf-Gegnerin ist und dass sie ihren Job mit Leidenschaft ausübt.

„Ich arbeite bei einem Pharmaunternehmen, ich bin keine Impfgegnerin. Ich glaube an Forschung und Wissenschaft“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie seit zehn Jahren bei Pfizer arbeitet. „Ich bin dort ausgebildet worden … Ich kenne den Prozess, ich liebe meinen Job.“

Auf die Frage von O’Keefe, wie sie die Reaktionen auf die durchgesickerten E-Mails einschätze, antwortete Strickler: „Ich bete dafür, dass es uns vereint … dass wir [uns] fragen können: ‚Warum glauben sie, dass sie uns dazu bringen können, etwas zu nehmen, wenn sie nicht einmal ehrlich darüber sind, was sie tun oder was darin steht?'“

Strickler schloss das Video, indem er sich direkt an Pfizer wandte: „Ihr legt großen Wert auf Integrität und stellt sicher, dass die Dinge richtig gemacht werden und dass die Dinge immer doppelt geprüft werden. Aber ich bin nur eine Person, ein Gesicht von vielen Ihrer Mitarbeiter, die bereit sind, dagegen anzukämpfen und der Welt zu zeigen, was vor sich geht, und alles, was wir wollen, ist, dass Sie transparent und ehrlich zu uns sind und das Richtige tun.“

Zwei Tage später wurde sie von Pfizer entlassen.