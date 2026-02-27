NEU: Palantirs KI spielt bereits eine zentrale Rolle bei der Verfolgung von Hilfslieferungen nach Gaza

Während Israel NGOs verbietet, übergeben die USA die Verteilung von Hilfsgütern in Gaza an private Unternehmen, die ihre eigenen Agenden verfolgen.

Von Jonathan Whittall

Palantir Technologies verfügt über einen festen Arbeitsplatz im Hauptquartier des von den USA geführten Civil Military Coordination Center (CMCC) im Süden Israels, wie drei Quellen aus dem diplomatischen Umfeld innerhalb des CMCC gegenüber Drop Site News erklärten. Den Quellen zufolge stellt der KI- und Datenanalyse-Konzern die technologische Architektur zur Nachverfolgung der Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern nach Gaza bereit.

Die Präsenz von Palantir und anderen Unternehmen – zusammen mit jüngsten Änderungen, die gemeinnützige Organisationen verbieten, die ihre Daten nicht an israelische Behörden weitergeben wollen – schafft nach Ansicht von Experten eine Situation, in der die Lieferung von Hilfe gegenüber Profitinteressen, Investitionen und dem Training von KI-Produkten in den Hintergrund tritt.

„Die Vereinten Nationen verfügen bereits über eine humanitäre Architektur, um in Krisen einzugreifen – im Einklang mit humanitären Prinzipien und dem Völkerrecht“, sagte die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, gegenüber Drop Site. „Dieses profitorientierte Parallelsystem mit Unternehmen wie Palantir, die bereits mit Israels rechtswidrigem Verhalten in Verbindung gebracht wurden, kann nur als Monstrosität bezeichnet werden.“

Das CMCC wurde im Oktober von U.S. Central Command (CENTCOM) eingerichtet, eine Woche nach Inkrafttreten des sogenannten Waffenstillstands in Gaza, um „die Umsetzung des Waffenstillstands zu überwachen“ und „den Fluss humanitärer, logistischer und sicherheitsbezogener Hilfe internationaler Partner nach Gaza zu erleichtern“. Auf dem Eröffnungsgipfel des Board of Peace in Washington, D.C., kündigte Generalmajor Jasper Jeffers – der im Januar mit der Führung der International Stabilization Force in Gaza betraut wurde – an, dass das CMCC als operatives Hauptquartier des Board of Peace dienen werde.

Den Quellen zufolge sitzt ein Vertreter von Palantir im Operationsraum des CMCC, wo Hilfskonvois und Verteilungen innerhalb Gazas per Drohnenüberwachung verfolgt werden. Der Vertreter speist Konvoi- und Verteilungsdaten in Palantirs Systeme ein.

Palantir reagierte nicht auf eine Anfrage von Drop Site zu seiner Rolle im CMCC oder bei der Hilfsverteilung in Gaza. Das 2003 vom Milliardär Peter Thiel mit Unterstützung des CIA-Investmentarms In-Q-Tel gegründete Unternehmen ist für seine Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bekannt, darunter das US-Militär und die Einwanderungsbehörde ICE.

Im Januar 2024, drei Monate nach Beginn von Israels Krieg gegen Gaza, gab Palantir bekannt, eine „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Militär für „kriegsbezogene Missionen“ eingegangen zu sein. Die Vorstandssitzung des Unternehmens in Tel Aviv fand laut Bloomberg „in Solidarität“ mit Israel statt. Welche Technologien geliefert wurden, wurde nicht offengelegt. Ein Jahr zuvor hatte Palantir jedoch seine Artificial Intelligence Platform (AIP) vorgestellt, die Militärs bei der schnellen Analyse und Identifizierung von Bombenzielen unterstützen soll. Ein Palantir-Manager beschrieb die Technologie als Möglichkeit, die „Kill Chain zu optimieren“. Laut einer Biografie über CEO Alex Karp wurde Palantirs Software auch bei mehreren israelischen Razzien in Gaza eingesetzt.

In einem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat im Juni 2025 kam Albanese zu dem Schluss, es gebe „hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Palantir automatische prädiktive Polizeitechnologie, zentrale Verteidigungsinfrastruktur für die schnelle Entwicklung und den Einsatz militärischer Software sowie seine KI-Plattform zur Echtzeit-Integration von Gefechtsfelddaten für automatisierte Entscheidungsprozesse bereitgestellt hat“.

Besonders besorgniserregend sei die Nutzung von Palantir zur Verfolgung von Hilfslieferungen. „Die Grenze zwischen Tod durch Drohne und Lieferung von Hilfe verschwimmt, während wir alle am selben Tisch sitzen“, sagte eine diplomatische Quelle gegenüber Drop Site.

Palantirs Hauptplattformen heißen Gotham und Foundry. Gotham unterstützt laut Unternehmensangaben Soldaten mit einer KI-gestützten „Kill Chain“ zur Zielidentifizierung. Foundry dient dem Lieferkettenmanagement und soll Planungs- und Ausführungsprozesse integrieren. Beide Systeme sind laut Palantir interoperabel. Eine Funktion namens „Type Mapping“ ermöglicht es, zivil erfasste Daten unmittelbar für militärische Anwendungen nutzbar zu machen.

Das bedeutet theoretisch, dass Informationen aus dem CMCC – darunter Daten von Regierungen, UN und NGOs über Art, Ort und Routen der Hilfslieferungen – nahtlos in militärische Zielsysteme integriert werden könnten. Dieselbe Softwarelogik, die Hilfslieferungen verfolgt, könnte Luftangriffe optimieren.

Ob konkret Gotham oder Foundry eingesetzt werden, ist unklar. Öffentlich zugängliche Fotos deuten jedoch darauf hin, dass Palantirs Plattform Gaia – ein Instrument, das laut Website „das Schlachtfeld sichtbar macht“ – im CMCC genutzt wird.

Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis berichtete Drop Site von einem Gespräch mit einem Palantir-Vertreter. Dieser habe gesagt: „Während die Bomben fielen, haben wir gefeiert.“ Laut Varoufakis habe der Vertreter erklärt, dass die Gewalt in dicht besiedelten Gebieten wie Gaza wertvolle Trainingsdaten für KI-Modelle liefere, um menschliches Verhalten unter Stress zu analysieren. „Je mehr Bombardierung und Chaos, desto besser das Training.“

Palantir betreibt seine Systeme auf Oracles Cloud-Infrastruktur unter Larry Ellison, einem bedeutenden Unterstützer des israelischen Militärs und Förderer des Tony Blair Institute, das an Governance-Modellen für Gaza mitgewirkt hat.

Parallel dazu wird der Non-Profit-Sektor zurückgedrängt. Ab dem 1. März 2026 verbietet Israel Dutzenden Hilfsorganisationen die Arbeit in Gaza sowie im Westjordanland und Ostjerusalem. Neue Vorschriften verlangen die Registrierung von Mitarbeiterdaten sowie detaillierte Angaben zu Finanzierung und Tätigkeiten. Hilfsorganisationen warnten vor erheblichen Sicherheits- und Rechtsrisiken.

Ein anonymer Helfer sagte, NGOs würden verdrängt, weil ihre Hilfe bedarfsorientiert sei und nicht in die Vision eines „Neuen Gaza“ passe, in dem Palästinenser erneut umgesiedelt und ihre Hilfszugänge kontrolliert würden.

Zugelassene Organisationen wie Samaritan’s Purse oder GAiN erweitern hingegen ihre Rolle gemeinsam mit privaten Firmen. Diplomatische Quellen berichteten von Gebetskreisen dieser Gruppen im CMCC.

Die frühere Erfahrung mit privaten Mechanismen war verheerend. Während der Tätigkeit der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Jahr 2025 wurden über 2.600 Palästinenser bei der Suche nach Nahrung getötet und mehr als 19.000 verletzt.

Das ehemalige GHF-Hauptquartier ist heute Sitz des CMCC.

Auch US-Militärdienstleister wie Safe Reach Solutions (SRS) haben ihre Präsenz ausgeweitet. Vertreter des Unternehmens sitzen nun auf Plätzen, die zuvor UN-Agenturen vorbehalten waren. SRS reagierte nicht auf Anfragen.

Langjährige Militärdienstleister wie Arkel International sind ebenfalls präsent. Parallel dazu treiben Immobilien- und Investmentkonzerne Wiederaufbaupläne voran, die Gaza als wirtschaftliches „Freischalten“ einer notleidenden Vermögensposition betrachten. Visionen reichen von einer „Mittelmeer-Riviera“ mit 200 Hotels bis zur Konsolidierung der „produktiven Vermögenswerte“ Gazas.

Terra Firma Capital Partners unter Guy Hands hat ebenfalls eine dauerhafte Präsenz im CMCC aufgebaut.

„Der Völkermord tritt in eine neue Phase ein“, sagte Albanese. „Nach der Zerstörung Gazas entscheiden nun mächtige Staaten über das Schicksal der Überlebenden, ohne ihre Stimmen zu hören.“

„Wenn Gaza keine kapitalistische Techno-Dystopie werden soll, muss jetzt gehandelt werden. Staaten und Unternehmen, die diese Infrastruktur unterstützen, müssen gestoppt und zur Rechenschaft gezogen werden. Es bleibt keine Zeit.“