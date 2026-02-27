Was ist der US-Plan, um den Niedergang des Westens umzukehren? Dekolonisierung rückgängig machen, „große westliche Imperien“ wiederbeleben

Ben Norton

In einer Rede vor EU-Staats- und Regierungschefs hielt US-Außenminister Marco Rubio eine prokolonialistische Rede, in der er zur Wiederbelebung „großer westlicher Imperien“ und zum „Aufbau eines neuen westlichen Jahrhunderts“ aufrief, das auf der Ausbeutung des globalen Südens basiere.

Die globale Dominanz des Westens ist seit mehreren Jahrzehnten stark rückläufig. Die US-Regierung will dies rückgängig machen, indem sie die durch die Dekolonisierung erzielten Fortschritte zunichtemacht und die westliche Hegemonie der Welt – mit Gewalt – wiederherstellt

US-Außenminister Marco Rubio hielt vor europäischen Staats- und Regierungschefs eine unverhohlen prokolonialistische Rede, in der er die „großen westlichen Imperien“ lobte und sagte, Nordamerika und Europa sollten sich vereinen, um „ein neues westliches Jahrhundert zu errichten“, das auf der Unterwerfung des globalen Südens basiere.

Rubio sprach im Namen der Regierung von Donald Trump und machte deutlich, dass Washington das, was es mit Gaza , Venezuela und Kuba gemacht hat , nun auch mit dem Rest des globalen Südens – der 86 % der Weltbevölkerung ausmacht und somit die globale Mehrheit darstellt – anstellen will.

Marco Rubios prokolonialistische Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026

Marco Rubio ist nach Donald Trump die zweitmächtigste Person in der US-Regierung. Er fungiert sowohl als Außenminister als auch als nationaler Sicherheitsberater. (Rubio ist erst die zweite Person in der US-Geschichte, die diese beiden Ämter gleichzeitig innehatte, nach dem berüchtigten Kriegsverbrecher Henry Kissinger .)

Rubio sprach am 14. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland.

Er war von hochrangigen EU-Beamten umringt, die ihm stehende Ovationen gaben und Rubios explizit prokolonialistische Äußerungen bejubelten.

Der ranghöchste außenpolitische Beamte der USA enthüllte, dass das US-Imperium die Errungenschaften der antikolonialen Kämpfe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückgängig machen wolle, und bezeichnete die Dekolonisierung als eine finstere Verschwörung von „gottlosen Kommunisten“.

Dies waren Rubios Kommentare (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

Fünf Jahrhunderte lang, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, expandierte der Westen – seine Missionare, seine Pilger, seine Soldaten, seine Entdecker strömten von seinen Küsten aus, um Ozeane zu überqueren, neue Kontinente zu besiedeln und riesige Reiche aufzubauen, die sich über den ganzen Globus erstreckten .

Doch 1945 schrumpfte das Land zum ersten Mal seit Kolumbus. Europa lag in Trümmern. Die Hälfte lebte hinter dem Eisernen Vorhang, und der Rest schien bald folgen zu werden. Die großen westlichen Imperien befanden sich im Niedergang, beschleunigt durch gottlose kommunistische Revolutionen und antikoloniale Aufstände , die die Welt verändern und in den kommenden Jahren Hammer und Sichel über weite Teile der Landkarte legen sollten.

Vor diesem Hintergrund glaubten damals wie heute viele, das Zeitalter der westlichen Vorherrschaft sei vorbei und unsere Zukunft nur noch ein schwaches Echo unserer Vergangenheit. Doch unsere Vorgänger erkannten gemeinsam, dass der Niedergang eine bewusste Entscheidung war – eine Entscheidung, die sie ablehnten . Genau das haben wir schon einmal gemeinsam geschafft, und genau das wollen Präsident Trump und die Vereinigten Staaten jetzt gemeinsam mit Ihnen erneut tun.

Und deshalb wollen wir keine schwachen Verbündeten, denn das schwächt uns. Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, damit kein Gegner jemals in Versuchung gerät, unsere gemeinsame Stärke zu testen. Deshalb wollen wir nicht, dass unsere Verbündeten von Schuld und Scham geplagt werden. Wir wollen Verbündete, die stolz auf ihre Kultur und ihr Erbe sind , die verstehen, dass wir Erben derselben großen und edlen Zivilisation sind und die gemeinsam mit uns bereit und fähig sind, sie zu verteidigen.

Und deshalb wollen wir keine Verbündeten, die den maroden Status quo rechtfertigen, anstatt sich mit den notwendigen Maßnahmen zu seiner Behebung auseinanderzusetzen. Denn wir in Amerika haben kein Interesse daran, höflich und geordnet den Niedergang des Westens zu begleiten . Wir wollen uns nicht trennen, sondern eine alte Freundschaft wiederbeleben und die größte Zivilisation der Menschheitsgeschichte erneuern . Wir wünschen uns ein gestärktes Bündnis, das erkennt, dass die Probleme unserer Gesellschaften nicht nur auf verfehlte Politik zurückzuführen sind, sondern auf eine tiefe Hoffnungslosigkeit und Selbstzufriedenheit. Ein Bündnis – das Bündnis, das wir wollen –, das nicht durch Angst gelähmt ist: Angst vor dem Klimawandel, Angst vor Krieg, Angst vor Technologie. Wir wollen vielmehr ein Bündnis, das mutig in die Zukunft eilt. Und unsere einzige Angst ist die Angst vor der Scham, unseren Kindern unsere Nationen nicht stolzer, stärker und wohlhabender zu hinterlassen .

Es ist bemerkenswert, dass Marco Rubios reaktionäre Hetze gegen Kommunisten selbst grundlegende Fakten verkennt. Hammer und Sichel auf einer kommunistischen Flagge sind nicht rot, sondern gelb. Die Flagge selbst ist rot. Dies verdeutlicht jedoch nur Rubios extreme Geschichtsvergessenheit.

Der springende Punkt ist, dass Rubio seine globale Plattform nutzte, um rechtsextreme Desinformationen zu verbreiten, die antikolonialen Kämpfe des globalen Südens als böse kommunistische Verschwörung zu verteufeln und zu schwören, sie rückgängig zu machen.

Der US-Außenminister betonte, Washington werde die Tatsache nicht akzeptieren, dass „das Zeitalter der westlichen Vorherrschaft zu Ende gegangen sei“, und werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel – einschließlich und insbesondere militärischer Gewalt – einsetzen, um „ein neues westliches Jahrhundert aufzubauen“ und „die größte Zivilisation der Menschheitsgeschichte zu erneuern“.

Rubio fordert den Westen auf, sich nicht länger für seine Kolonialverbrechen zu entschuldigen.

Marco Rubio sagte den europäischen Staats- und Regierungschefs, die bei der Münchner Sicherheitskonferenz um ihn herum saßen, dass sie aufhören müssten, sich für die kolonialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu entschuldigen, die ihre Länder im globalen Süden begangen hätten.

„Wir wollen nicht, dass unsere Verbündeten von Schuld und Scham gefesselt sind“, erklärte Rubio. „Wir wollen Verbündete, die stolz auf ihre Kultur und ihr Erbe sind, die verstehen, dass wir Erben derselben großen und edlen Zivilisation sind und die gemeinsam mit uns bereit und fähig sind, sie zu verteidigen.“

Tatsächlich bestritt der ranghöchste außenpolitische Beamte der USA die unbestreitbare historische Tatsache, dass westliche Imperien monströse Gräueltaten begangen haben.

Rubio beharrte darauf, dass der Westen nicht „für die vermeintlichen Sünden vergangener Generationen büßen“ dürfe. Indem er den Begriff „vermeintlich“ verwendete, stellte Rubio infrage, ob es sich überhaupt um Sünden handelte; er beschönigte die schreckliche Geschichte des Kolonialismus, in der die westlichen Kolonialmächte den Großteil der Welt kolonisierten, Hunderte Millionen Menschen töteten und viele Millionen weitere versklavten.

Der US-Außenminister erklärte, der Westen solle stolz auf diese Kolonialverbrechen sein.

„Armeen kämpfen für eine Lebensweise. Und genau das verteidigen wir: eine große Zivilisation, die allen Grund hat, stolz auf ihre Geschichte zu sein“, verkündete er.

Hochrangige europäische Beamte spenden Marco Rubio nach seiner prokolonialistischen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 stehenden Beifall.

Die Europäische Union spendet Rubios rechtsextremer, prokolonialistischer Rede stehende Ovationen.

Währenddessen wurde Rubios rechtsextreme, prokoloniale Hetzrede von denselben EU-Beamten bejubelt, die oft über sogenannte „Demokratie“ und „Menschenrechte“ schwadronieren und die Länder des Globalen Südens gerne belehren, weil sie angeblich nicht aufgeklärt genug seien.

Die Berichterstattung der westlichen Medien über Rubios Rede blendete seine prokoloniale Rhetorik aus und stellte sie ganz in den Mittelpunkt, um Europa zu versichern, dass man trotz Trumps aggressiver Zölle in einem engen transatlantischen Bündnis zusammenbleiben werde.

Nachdem Rubio seine Ausführungen beendet hatte, bedankte sich der Moderator der Münchner Sicherheitskonferenz, der deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger, überschwänglich bei ihm.

„Herr Minister, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das erleichterte Aufatmen in diesem Saal gehört haben, als wir gerade einer Botschaft der Zusicherung und Partnerschaft lauschten“, sagte Ischinger.

„Sie sprachen von den engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa“, schwärmte der deutsche Diplomat. „Vielen Dank für diese beruhigende Botschaft über unsere Partnerschaft.“

Rubio identifiziert sich mit europäischen Kolonialisten, nicht mit Lateinamerikanern – und er leugnet den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern.

In seiner Rede betonte Marco Rubio immer wieder, dass der Kolonialismus die Vereinigten Staaten und Europa in einem transatlantischen imperialen Bündnis verbindet.

Rubio betonte wiederholt, dass die Vereinigten Staaten selbst ein europäisches Kolonialprodukt seien. Er erklärte:

Für die Vereinigten Staaten und Europa gilt: Wir gehören zusammen. Amerika wurde vor 250 Jahren gegründet, doch seine Wurzeln reichen viel weiter zurück, hier auf diesem Kontinent. Der Mann, der die Nation meiner Geburt besiedelte und aufbaute, kam an unsere Küsten und trug die Erinnerungen, die Traditionen und den christlichen Glauben seiner Vorfahren als heiliges Erbe mit sich – ein unzerbrechliches Band zwischen der alten und der neuen Welt.

Wir sind Teil einer einzigen Zivilisation – der westlichen Zivilisation.

…

… für uns Amerikaner mag unsere Heimat in der westlichen Hemisphäre liegen, aber wir werden immer ein Kind Europas bleiben

Rubio machte ebenfalls deutlich, dass er sich persönlich mit den europäischen Kolonialisten identifiziert.

Obwohl Rubios Familie rein kubanischer Abstammung ist, erwähnte er dies in seiner Rede nicht. Stattdessen betonte Rubio, dass seine Vorfahren aus dem heutigen Italien und Spanien stammten.

Rubio sieht sich stolz als Spross der europäischen Kolonialeliten Amerikas und lehnt sein kubanisches Erbe ab. Er bewundert die europäischen Kolonisatoren, die Konquistadoren , die nach Lateinamerika reisten, sich selbst zur herrschenden Klasse erklärten und an der indigenen Bevölkerung entsetzliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen.

Das sagte Rubio:

… für uns Amerikaner mag unsere Heimat zwar in der westlichen Hemisphäre liegen, aber wir werden immer ein Kind Europas bleiben .

Unsere Geschichte begann mit einem italienischen Entdecker, dessen Abenteuer ins große Unbekannte, um eine neue Welt zu entdecken, das Christentum nach Amerika brachte – und zur Legende wurde, die die Vorstellungskraft unserer Pioniernation prägte.

Unsere ersten Kolonien wurden von englischen Siedlern gegründet , denen wir nicht nur unsere Sprache, sondern unser gesamtes politisches und Rechtssystem verdanken. Unsere Grenzen wurden von schottisch-irischen Siedlern geprägt – jenem stolzen, robusten Clan aus den Hügeln Ulsters, der uns Persönlichkeiten wie Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt und Neil Armstrong schenkte.

Unser großartiges Herzland im Mittleren Westen wurde von deutschen Bauern und Handwerkern aufgebaut, die leere Ebenen in ein globales Agrarzentrum verwandelten – und ganz nebenbei die Qualität des amerikanischen Bieres deutlich verbesserten. (Gelächter.)

Unsere Expansion ins Landesinnere folgte den Spuren französischer Pelzhändler und Entdecker, deren Namen übrigens noch heute die Straßenschilder und Ortsnamen im gesamten Mississippi-Tal zieren. Unsere Pferde, unsere Ranches, unsere Rodeos – die ganze Romantik des Cowboy-Archetyps, der zum Synonym für den amerikanischen Westen wurde – all das hat seinen Ursprung in Spanien . Und unsere größte und bekannteste Stadt hieß ursprünglich Nieuw Amsterdam, bevor sie New York hieß.

Und wissen Sie, dass Lorenzo und Catalina Geroldi im Gründungsjahr meines Landes in Casale Monferrato im Königreich Piemont-Sardinien lebten ? Und José und Manuela Reina in Sevilla, Spanien ? Ich weiß nicht, ob und was sie über die 13 Kolonien wussten, die ihre Unabhängigkeit vom Britischen Empire erlangt hatten, aber eines ist sicher: Sie hätten sich niemals vorstellen können, dass 250 Jahre später einer ihrer direkten Nachkommen heute als Chefdiplomat dieser jungen Nation auf diesem Kontinent stehen würde . Und doch bin ich hier , und meine eigene Geschichte erinnert mich daran, dass unsere Geschichte und unser Schicksal für immer miteinander verbunden sein werden.

Als Rubio behauptete, die europäischen Kolonisatoren in den heutigen Vereinigten Staaten hätten „ leere Ebenen in eine globale Agrarmacht verwandelt“, betrieb er unverhohlenen Völkermord.

Der US-Außenminister ignorierte die objektive historische Tatsache, dass europäische Kolonisatoren zig Millionen Indigene töteten , sie ethnisch säuberten und ihr Land raubten. Laut Rubio seien diese bewohnten Gebiete nichts weiter als „leere Ebenen“ gewesen.

Der Antikommunismus eint den Westen

Während er die Völkermordverbrechen des Kolonialismus leugnete und verharmloste, betonte Marco Rubio, dass die Grundlage der „westlichen Zivilisation“ fundamental auf dem Kapitalismus beruhe.

Der US-Außenminister betonte, dass der Antikommunismus ein gemeinsamer Punkt zwischen Washington und Brüssel sei. Er erklärte:

Als diese Konferenz 1963 begann, fand sie in einem Land – ja, auf einem ganzen Kontinent – ​​statt, das zutiefst gespalten war. Die Trennlinie zwischen Kommunismus und Freiheit verlief mitten durch Deutschland. Die ersten Stacheldrahtzäune der Berliner Mauer waren erst zwei Jahre zuvor errichtet worden.

Und nur wenige Monate vor dieser ersten Konferenz, bevor unsere Vorgänger sich hier in München zum ersten Mal trafen, hatte die Kubakrise die Welt an den Rand eines nuklearen Abgrunds gebracht. Während der Zweite Weltkrieg in der Erinnerung von Amerikanern und Europäern gleichermaßen noch frisch war, sahen wir uns einer neuen globalen Katastrophe gegenüber – einer Katastrophe mit dem Potenzial für eine neue Art der Zerstörung, apokalyptischer und endgültiger als alles zuvor in der Geschichte der Menschheit.

Zum Zeitpunkt dieses ersten Treffens befand sich der sowjetische Kommunismus auf dem Vormarsch. Jahrtausende westlicher Zivilisation standen auf dem Spiel. Der Sieg war damals alles andere als sicher. Doch uns trieb ein gemeinsames Ziel an . Wir waren nicht nur durch das, wogegen wir kämpften, geeint , sondern auch durch das, wofür wir kämpften. Und gemeinsam siegten Europa und Amerika, und ein Kontinent wurde wiederaufgebaut. Unsere Völker erlebten einen Aufschwung. Mit der Zeit vereinigten sich Ost- und Westblock wieder. Eine Zivilisation wurde erneut geeint.

…

Als wir uns erneut durch den Eisernen Vorhang geteilt sahen, verbündete sich der freie Westen mit den mutigen Dissidenten, die im Osten gegen die Tyrannei kämpften, um den sowjetischen Kommunismus zu besiegen

Es muss erwähnt werden, dass das US-Imperium während des Ersten Kalten Krieges zusammen mit den europäischen Imperien die meisten antikolonialen Bewegungen gewaltsam bekämpfte und rassistische Kolonialregime stützte .

Auf der anderen Seite unterstützten die Sowjetunion und der Sozialistische Block die antikolonialen Kämpfe im globalen Süden und stellten den nationalen Befreiungsbewegungen Waffen, technische Hilfe, diplomatische Unterstützung und andere Formen der Hilfe zur Verfügung.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle antikolonialen Bewegungen böse Komplotte von „gottlosen Kommunisten“ waren, wie Rubio in seiner Rede behauptete.

Es trifft aber sicherlich zu, dass die nationalen Befreiungskämpfe von sozialistischen Ländern unterstützt und von kapitalistischen Ländern bekämpft wurden.

Rubio fordert eine neue westliche Lieferkette, die China ausschließt

In seiner Rede ließ Rubio deutlich durchblicken, dass der Westen sich im Kalten Krieg Zwei erneut verbünden müsse, diesmal gegen die Volksrepublik China.

Obwohl er China nicht direkt nannte, deutete Rubio stark an, dass es sich dabei um den gemeinsamen Feind der „westlichen Zivilisation“ handele.

Rubio behauptete, China versuche angeblich, den Westen durch die Deindustrialisierung seiner Wirtschaft zu zerstören. Er verschwieg jedoch, dass es westliche Kapitalisten waren, die ihre Fabriken freiwillig nach China und in andere Länder des globalen Südens verlagerten, um dort Niedriglohnarbeiter auszubeuten.

Stattdessen schilderte Rubio die Deindustrialisierung der westlichen neoliberalen kapitalistischen Volkswirtschaften als eine böse chinesische Verschwörung und argumentierte, dass die USA und Europa zusammenarbeiten sollten, um zu reindustrialisieren, China zu isolieren und eine „westliche Lieferkette für kritische Mineralien“ zu entwickeln.

Dies waren seine Bemerkungen:

… wir haben uns einer dogmatischen Vision von freiem und ungehindertem Handel verschrieben, während einige Nationen ihre Wirtschaft schützten und ihre Unternehmen subventionierten, um unsere systematisch zu unterbieten – unsere Werke wurden geschlossen, was zur Deindustrialisierung großer Teile unserer Gesellschaften führte, Millionen von Arbeitsplätzen der Arbeiter- und Mittelschicht ins Ausland verlagerte und die Kontrolle über unsere kritischen Lieferketten sowohl Gegnern als auch Rivalen überließ.

…

Die Deindustrialisierung war nicht unvermeidlich. Sie war eine bewusste politische Entscheidung , ein jahrzehntelanges wirtschaftliches Unterfangen, das unsere Nationen ihres Reichtums, ihrer Produktionskapazität und ihrer Unabhängigkeit beraubte. Und der Verlust unserer Lieferkettensouveränität war keine Folge eines prosperierenden und gesunden globalen Handelssystems. Es war töricht. Es war eine törichte, aber freiwillige Umgestaltung unserer Wirtschaft, die uns von anderen abhängig und gefährlich anfällig für Krisen machte

Massenmigration ist, war und ist keine Randerscheinung von geringer Bedeutung. Sie war und ist eine Krise, die Gesellschaften im gesamten Westen transformiert und destabilisiert. Gemeinsam können wir unsere Wirtschaft reindustrialisieren und unsere Fähigkeit zur Verteidigung unserer Bevölkerung wiederherstellen. Doch die Arbeit dieses neuen Bündnisses sollte sich nicht allein auf militärische Zusammenarbeit und die Wiederbelebung der Industrien der Vergangenheit konzentrieren. Sie sollte sich auch darauf konzentrieren, gemeinsam unsere gemeinsamen Interessen voranzutreiben und neue Wege zu beschreiten, unseren Erfindergeist, unsere Kreativität und unsere Dynamik zu entfesseln, um ein neues westliches Jahrhundert zu gestalten . Kommerzielle Raumfahrt und modernste künstliche Intelligenz; industrielle Automatisierung und flexible Fertigung; der Aufbau einer westlichen Lieferkette für kritische Rohstoffe, die nicht der Erpressung durch andere Mächte ausgesetzt ist ; und ein gemeinsames Bemühen, um Marktanteile in den Volkswirtschaften des globalen Südens zu gewinnen. Gemeinsam können wir nicht nur die Kontrolle über unsere eigenen Industrien und Lieferketten zurückgewinnen – wir können in den Bereichen prosperieren, die das 21. Jahrhundert prägen werden.

Rubios Beharren darauf, dass westliche Konzerne den „Marktanteil in den Volkswirtschaften des globalen Südens“ kontrollieren müssen, verdeutlicht, wie Washington den globalen Süden als kaum mehr als einen Markt für US-Waren und als eine Region betrachtet, die vom Westen dominiert werden muss, ohne Rücksicht auf ihre Souveränität.