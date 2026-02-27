Die Epstein-Akten: Ein Blick hinter den dunklen Vorhang, Teil 2

Von Donald Jeffries

Kannibalen, Trockenfleisch und Menschenjagd, oh mein Gott!

Hier finden Sie Teil 1

Dies ist der zweite Teil meiner Betrachtung der „Highlights“ aus der riesigen Menge an Dokumenten, die bisher über den berüchtigten Sexhändler Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Auch hier gebührt dem großartigen Forscher Peter Secosh ein großer Teil der Anerkennung, da er diese Akten gründlicher als jeder andere durchforstet hat.

Laut einer vertraulichen menschlichen Quelle (CHS), die dem FBI im Jahr 2020 Bericht erstattete, waren sowohl Trumps Schwiegersohn Jared Kushner als auch sein Bruder Josh Schüler des renommierten Anwalts Alan Dershowitz. Die CHS gab an, dass sie glaubte, Dershowitz sei vom Mossad kooptiert worden. Die CHS-Quelle behauptete, gehört zu haben, wie Dershowitz dem damaligen US-Staatsanwalt von Florida, Alex Acosta, erzählte, dass Epstein sowohl für den US-amerikanischen als auch für den israelischen Geheimdienst arbeitete. Acosta gewährte Epstein 2008, als er strafrechtlich verfolgt wurde, einen „Vorzugsdeal” und wurde dann von Donald Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident zum Arbeitsminister ernannt. Der CHS hörte, wie Dershowitz den Kushner-Brüdern sagte, dass er, wenn er noch jung wäre, als Mossad-Agent einen Elektroschocker bei sich tragen würde. Der CHS erklärte, dass die wahre Geschichte sei, dass „Trump von Israel kompromittiert wurde und Kushner der eigentliche Kopf hinter seiner Organisation und seiner Präsidentschaft ist”.

Trumps derzeitiger Handelsminister Howard Lutnick scheint im Zentrum all dessen zu stehen. Lutnick war zuvor Nachbar von Jeffrey Epstein in New York und ehemaliger Chef von Cantor Fitzgerald, das die Etagen 101-105 des World Trade Center Building 1 belegte. Cantor Fitzgerald verlor am 11. September 658 Mitarbeiter und war damit die Organisation mit den größten Verlusten an Menschenleben an diesem Tag. Genau wie Larry Silverstein, der dafür berüchtigt ist, am Morgen des 11. September in Bezug auf Gebäude 7 „Pull it“ gesagt zu haben, war Lutnick zufällig zufällig zu spät dran und behauptete später, er müsse sein Kind zum Kindergarten fahren. Wenn wir nur echte Journalisten hätten, wäre es interessant zu sehen, ob Lutnick regelmäßig wegen des Kindergartens seines Kindes zu spät zur Arbeit kam. Lutnick war so eng mit Epstein befreundet, dass er sogar Treuhänder seines Manhattan-Anwesens war. „Jeffrey, ich bin zu Hause!“ Denken Sie an Fred Mertz, wenn er kein bescheidener Nichtjude mit hochgezogenen Hosen wäre.

Wie Fox Business berichtete: „Einige Führungskräfte bei Cantor Fitzgerald sind stinksauer auf ihren Chef, den Geschäftsführer Howard Lutnick, weil er heimlich einen Teil der 135 Millionen Dollar, die das Unternehmen von American Airlines als Entschädigung erhalten hatte, in die eigene Tasche gesteckt hat… Cantor warf der Fluggesellschaft vor, es versäumt zu haben, die Entführer daran zu hindern, das Flugzeug zu entführen, das in den Nordturm des World Trade Centers, den Hauptsitz des Unternehmens, stürzte. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten stimmte American im Dezember 2013 einer Entschädigungszahlung in Höhe von 135 Millionen Dollar zu. Einige Mitarbeiter von Cantor gingen davon aus, dass das Geld an die Familien der bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Mitarbeiter des Unternehmens verteilt oder in die allgemeine Kasse des Unternehmens eingezahlt werden würde. Doch während einer Telefonkonferenz im März teilte Lutnick den Führungskräften mit, dass „der Großteil” des Geldes unter den Partnern des Unternehmens aufgeteilt werden würde, wie eine Person, die an der Telefonkonferenz teilgenommen hatte, berichtete. Außerdem sagte die Person, dass jeder Partner 2 Dollar für jede Partnerschaftseinheit erhalten würde. Die Quelle sagte auch, dass Lutnick allgemein als Eigentümer des größten Anteils der Partnerschaftsanteile des Unternehmens gilt, wodurch er möglicherweise Anspruch auf mehrere zehn Millionen Dollar aus dem Vergleich hat. „Ich habe keine Ahnung, wie viel er damit verdient hat, aber er ist der größte Partner”, sagte die Quelle. Es wurde spekuliert, dass Lutnick zwischen 15 und 25 Millionen Dollar verdient habe.

Ähnlich wie Donald Trump behauptete, Epstein aus Mar-a-Lago geworfen zu haben, als er herausfand, was dieser tat, schwor Lutnick, dass er nach seiner Begegnung mit Epstein im Jahr 2005 „nie wieder mit dieser widerwärtigen Person in einem Raum sein würde“. Aus den Akten geht jedoch hervor, dass er 2012, also lange nach dessen Verurteilung, noch immer mit Epstein in Verbindung stand. Lutnick erklärte kürzlich vor einem Kongressausschuss, dass er 2012 seine Frau und seine Kinder mit auf Epsteins Little St. James Island genommen habe. Eine weitere E-Mail zeigt jedoch, dass Lutnick Epstein 2015 zu einer Spendenaktion für Hillary Clinton in seinem Haus eingeladen hatte. Wie hätte Epstein nicht hingehen können? Er wohnte doch direkt nebenan. Wie so viele andere Mitglieder von Trumps Kabinett setzte sich Lutnick aktiv für seinen vermeintlichen Erzfeind ein. Im Jahr 2017 spendete Epstein 50.000 Dollar für ein Abendessen zu Ehren seines „engen Freundes“ Howard Lutnick. Als Trump zu den Epstein-Akten befragt wurde, stand Lutnick neben ihm und lächelte und lachte unangemessen. Wie ein Zeuge eines Massenmordes.

Der Name der Person, die Epstein in einer E-Mail aus dem Jahr 2009 mitteilte, dass sie „das Foltervideo geliebt“ habe, wurde als Sultan Ahmed bin Sulayem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt gegeben. Bin Sulayem war Vorsitzender und CEO von DP World, einem staatlich verbundenen globalen Hafen- und Logistikunternehmen aus den Emiraten, das kürzlich am Weltwirtschaftsforum teilgenommen hatte. Nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten trat er von seinem Amt zurück. In einer noch sensationelleren E-Mail an Epstein aus dem Jahr 2013 schrieb Sulayem: „Die Penisse werden oft in Sojasauce oder scharfe Sauce getaucht. Für Frauen soll das Essen von Penissen gut für die Haut sein.“ Nun, wir alle wollen, dass Frauen schöne Haut haben, aber wie bekommen sie die Penisse zum Essen? In einer E-Mail aus dem Jahr 2016 an die Anwältin Katheryn H. Ruemmler, damals Rechtsberaterin von Präsident Barack Obama im Weißen Haus, bittet Epstein sie um Rat, wie er mit der Anschuldigung einer minderjährigen Frau umgehen soll, dass Trump 1993 bei Epstein Sex mit ihr gehabt habe. Epstein war offensichtlich mit ihr befreundet. Das Weiße Haus unter Obama scheint ein seltsamer Ort zu sein, um Rechtsberatung für Trump zu erhalten.

Ruemmler wurde vorgeworfen, eine Affäre mit Epsteins persönlichem Anwalt Reid Weingarten gehabt zu haben. Nach der Veröffentlichung der E-Mails trat sie kürzlich von Goldman Sachs zurück. Sie schwärmte, dass sie ihn „verehre” und nannte ihn „Onkel Jeffrey”. In dem oben genannten E-Mail-Austausch zwischen Epstein und Ruemmler wird ein „Pottinger” erwähnt. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Anwalt John Stanley Pottinger, der über zwanzig Opfer von Epsteins Missbrauch vertreten hat. Im Widerspruch zu der Vorstellung, dass er bereits von Trump aus Mar-a-Lago „rausgeworfen“ worden sei, erfahren wir aus einer E-Mail aus dem Jahr 2012, in der sowohl Absender als auch Empfänger geschwärzt sind: „Was hält JE davon, nach Weihnachten nach Mar-a-Lago zu fahren, anstatt auf seine Insel?“ Epstein schreibt Bill Gates in einer E-Mail vom Dezember 2016: „Komm und besuche die Insel. Leute aus der neuen Regierung kommen zu Besuch.“ Dann gibt es noch die E-Mail aus dem Jahr 2017, in der der ehemalige Informationsminister von Kuwait, Anas al-Rasheed, Jeffrey Epstein schreibt: „Ich möchte nicht zu früh kommen und Trump in Ihrem Haus vorfinden.“ In einer E-Mail von Epstein an Andy Farkas aus dem Jahr 2019 fragt er: „Können wir einen Kaffee mit Don Jr. trinken?“ Epstein hatte bis zu seinem „Selbstmord“ eine Beziehung zu Trump. Und Brett Ratner aus Hollywood, Regisseur des Dokumentarfilms „Melania“, ist auf Fotos mit Epstein und seinen jungen Opfern zu sehen.

In den Epstein-Akten wird etwa 380 Mal von „Jerky“ gesprochen. Da ich weder Milliardär noch Sexhändler bin, beschränkt sich mein Wissen über Jerky auf das billige Zeug, das in Convenience-Stores verkauft wird und so ziemlich das unterste Ende der Nahrungskette darstellt. In einer E-Mail fragt Epsteins letzte bekannte Freundin, Karyna Shuliak, den renommierten Koch Francis Derby: „JE bittet darum, ihm am Freitag mehr Beef Jerky mitzubringen. Fliegst du auch am Freitag? Wenn nicht, würde ich es gerne bei dir abholen und mit ins Flugzeug nehmen.” In einer anderen E-Mail schreibt ein redigierter Absender: „Jerky wird bei mir sein, wenn ich in LSJ [Little Saint James] ankomme. Ich kann morgen kommen und mich um den weißen Thunfisch kümmern, wenn du möchtest.” Mann, diese Elitisten lieben ihr Trockenfleisch und ihre Traubensaft! Und ich habe mir vorgestellt, wie sie Hummer und Filet Mignon genießen. In einer anderen E-Mail schreibt Derby: „Ich habe Ihnen das gesamte Trockenfleisch gegeben, das wir hatten (etwa 2 Pfund), und es hat nur halb so lange gereicht wie vorgesehen. Ich fand es wichtiger, dass Sie das Trockenfleisch während meiner Freizeit zu essen hatten.“

Offensichtlich ist „Jerky“ ein Codewort für etwas. Wie Traubensaft. Und Pizza. Und Pasta. Und Hot Dogs. Und anscheinend „weißer Thunfisch“. Warum fragt Epsteins Kumpel Steve Hanson, Gründer und Präsident von BR Guest, ihn: „Haben wir das Jerky analysiert?“ Noch seltsamer wird es in einer E-Mail, in der beide Namen geschwärzt sind und jemand ankündigt: „Jojo ist hier und wird das Jerky zu Jeffrey bringen.“ Was wäre eine unschuldige Erklärung für das „Bringen“ von Trockenfleisch? In einer E-Mail vom Oktober 2012 an einen unkenntlich gemachten Empfänger schreibt der renommierte Koch Francis Derby: „Ich wollte mich nur kurz wegen des Trockenfleischs melden. JE sagte, er würde wieder normale Lebensmittel essen, also wird er vielleicht weniger Trockenfleisch essen … Er hat 6 Beutel davon im Gefrierschrank im Erdgeschoss für seine nächste Reise.“ Das ist ein fantastisches „Jerky“, von dem die Eliten besessen sind. Es kann laufen und ist eine solche Delikatesse, dass diejenigen, die es sich leisten können, zu essen, was sie wollen, es für den späteren Verzehr einfrieren. Wie offensichtlich müssen Kannibalismus, Okkultismus und Satanismus noch sein?

Bis 2017 war Francis Derby Küchenchef des kleinen, exklusiven Restaurants „The Cannibal“. Ja, Sie haben richtig gelesen. Es gab zwei „The Cannibal“-Standorte in New York City und einen weiteren in Culver City, Kalifornien. Wo sicherlich keine Prominenten heimlich essen. Die Faktenprüfer erklären, dass der Name nichts Verwerfliches an sich hat. Er ist nicht einmal unappetitlich. Anscheinend wurde es zu Ehren eines Radrennfahrers benannt, der dafür bekannt war, seine Konkurrenten „aufzufressen”. Das klingt natürlich logisch. Es gibt eine E-Mail aus dem Jahr 2015 von Dr. Peter Attia, der gerade von der israelischen First Lady Bari Weiss bei CBS News eingestellt wurde, in der er sich bei Epstein beschwert, dass das Schwierigste daran, sein Freund zu sein, darin besteht, dass er anderen nicht mit seinem Lebensstil prahlen kann. Hoppla, wie Epstein gerne in Bezug auf unnatürliche Todesfälle zu sagen pflegte. In einer E-Mail aus dem Jahr 2014 stellte Epstein dem Harvard-Professor Martin Nowak die einfache Frage: „Haben Sie sie gefoltert?” Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in E-Mails gefragt habe.

Die Dokumente enthüllen auch, dass ein FBI-Agent die Festplatte aus dem Kamerasystem des Gefängnisses entfernt und alle Aufnahmen aus der Nacht gelöscht hat, in der Epstein sich angeblich in seiner Zelle erhängt hat. Aus den Akten erfahren wir, dass der Vorsitzende der Minderheitsfraktion im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, 2013, Jahre nachdem Epstein wegen Sexualdelikten verurteilt worden war, Geld von ihm verlangt hat. Es gibt eine weitere E-Mail von seinem Kumpel Andres Serrano, der Epstein berät, wie er seine Treppe mit Körperflüssigkeiten dekorieren kann. Der sakrilegische „Künstler“ prahlt: „Zwei davon, Semen, Blood und das Piss-Bild, wurden von Metallica als Albumcover verwendet.“ Wiederum stützen E-Mails der Regierung aus dem Jahr 2021 die Theorie, dass Epstein noch lebt. Darin wird ein Telefonat mit ihm geplant und erwähnt, dass er derzeit in Colorado lebt. Ein YouTuber behauptete, kürzlich mit einer Drohne über Epsteins Insel geflogen zu sein und ihn beim Fahren eines Golfcarts gesehen zu haben. Als Epstein die Drohne sah, verschwand er in einem Eingang an der Seite eines Berges. Man denke an die Fledermaushöhle. Ist Epstein der Vergewaltigungsritter? Übrigens, warum wird Matt Groening, der Schöpfer der Simpsons, mindestens zehn Mal in den Epstein-Akten aufgeführt?

Als ich Cathy O’Brien vor einigen Jahren interviewte, erzählte sie mir etwas Erstaunliches: Die Elite betreibe eine perverse Form von „The Most Dangerous Game“, bei der in ihrem Fall Dick Cheney und andere Kinder „jagen“ würden. In einer E-Mail aus dem Jahr 2016 schrieb Epsteins enge Vertraute Ariane de Rothschild an ihn: „Danke. Spannende Jagd …“ Es gibt Verweise auf „Erstaunlicher alter Mann und erstaunliche Jagd! Meine Banker sollten vorsichtig sein.“ Und Epstein selbst schreibt: „Ratet mal, was? Sie sind N…rs“, wobei nur das eigentliche „N“-Wort erscheint. Vielleicht betrachteten sie Schwarze eher als Herausforderung? Fühlten sie sich dadurch eher wie ein echter Plantagenbesitzer im Stil der NFL? Sexhandel und Kannibalismus sind eine Sache, aber dass Epstein ein Rassist war, würde als sein größtes Verbrechen angesehen werden. Am selben Tag, an dem das FBI 2018 ein Verfahren wegen Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gegen ihn einleitete, bestellte Epstein sechs 55-Gallonen-Behälter mit Schwefelsäure auf seine Privatinsel. Steve Bannon soll angeblich ein Badezimmer in seinem Haus in Florida mit Schwefelsäure zerstört haben. Abgesehen von Horrorfilmen oder Comic-Superschurken, die damit alle Spuren einer Leiche vernichten, warum sollte jemand jemals Bedarf an einer so gefährlichen Substanz haben?

In einer E-Mail aus dem Jahr 2009 schrieb Epstein an einen ungenannten Empfänger: „Es gibt Millionen von Babys, aber nur sehr wenig guten pflanzlichen Frischkäse.“ Nun, wer vergleicht Babys nicht mit Frischkäse? Der ungenannte Empfänger antwortet: „Lol, ich weiß nicht, ob Frischkäse und Babys auf derselben Ebene sind.“ Der Hollywood-Produzent Barry Josephson bezog sich auf Epsteins seltsame Frage an Bill Gates: „Wie werden wir arme Menschen insgesamt los?“, indem er ihm sagte: „Ich habe eine Antwort/einen Kommentar dazu für Sie.“ Noam Chomsky, der JFK hasst und an die offizielle 9/11-Märchengeschichte glaubt, erhielt 20.000 Dollar von Epstein. Nun, das passt ja, da er vom Pentagon einen Zuschuss für seine ersten Bücher erhalten hat. Das FBI war besorgt darüber, dass der Zauberer David Copperfield Epsteins Opfern Showtickets schenkte, aber das Bureau schloss den Fall, weil sie „von den finanziellen Ressourcen Copperfields eingeschüchtert waren“. Und dann gibt es noch die Pressemitteilung, in der Epsteins Tod am 9. August bekannt gegeben wurde, einen Tag bevor er angeblich stattfand.

Wenn Sie die jüngste Kongressanhörung unserer geliebten Generalstaatsanwältin Pam Bondi gesehen haben, wissen Sie, was passiert, wenn man eine alternde Barbiepuppe in eine Position bringt, für die sie nicht im Entferntesten qualifiziert ist. Dan Goldman, normalerweise einer der schlimmsten Demokraten im Kongress, klang plötzlich wie Huey Long, als er Bondi dafür kritisierte, dass sie die Aussagen mehrerer mutmaßlicher Opfer, die hinter ihr saßen, nicht berücksichtigt hatte. Bondis Antwort war eine wütende Erklärung: „Der Aktienmarkt steht bei 50.000. Darüber sollten wir reden!“ Sie drehte sich nicht einmal um, als sie solidarisch ihre Hände hoben. Donald Trump, Kash Patel, Pam Bondi und Dan Bongino sollten sich absolut schämen. Sie haben sich verschworen, Trump so schuldig wie möglich aussehen zu lassen, was er vielleicht auch ist. Und die Apologeten erzählen uns, dass Francis Derby für seine Arbeit mit Trockenfleisch „bekannt“ war. Ich war nur ein paar Mal in „exklusiven“ Restaurants, aber ich habe noch nie ein Restaurant gesehen, das Trockenfleisch auf der Speisekarte hatte.

In Verbindung mit der Ermordung von JFK finden wir den einsamen Spinner Edward Jay Epstein in den Akten, der Ghislaine Maxwell als Mitglied einer vorgeschlagenen „Schatten“-9/11-Kommission vorschlägt. Warum fehlen Epsteins E-Mails von 1999 bis kurz nach dem 11. September 2001? Warum schrieb Donald Barr, der Vater von William Barr und der Mann, der den College-Abbrecher Jeffrey Epstein als Mathematiklehrer einstellte, einen Science-Fiction-Roman über Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung? Es heißt, dass wir bisher nur zwei Prozent dieser Akten gesehen haben. Jetzt hat Pam Bondi eine Liste mit 300 Namen veröffentlicht – und sagt, dass sie damit ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Der Abgeordnete Ro Khanna warf ihr vor, „absichtlich Verwirrung zu stiften“, da Personen wie Janis Joplin auf derselben Liste stehen wie der verurteilte Sexualstraftäter Larry Nassar, „ohne dass klargestellt wird, wie beide in den Akten erwähnt werden, was absurd ist“. Warum lassen sie uns das überhaupt sehen? Die Akten enthüllen eine scheinbar satanische Elite mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Heißt das einfach: „Ja, okay, wir haben es euch gezeigt. Was wollt ihr jetzt dagegen tun?“