Fereshteh Sadeghi

Der Geist der israelischen Angriffe vom Juni 2025 auf den Iran verfolgt die iranische Gesellschaft, während sie versucht, sich mit der Möglichkeit eines längeren Krieges auseinanderzusetzen – diesmal direkt auferlegt durch US-Präsident Donald Trump. Die Ansichten über einen solchen Krieg gehen stark auseinander. Einige Iraner sagen offen, sie hofften, Trump würde die Islamische Republik stürzen.

Die Dichotomie zwischen Krieg und einem Atomabkommen hat seit dem vergangenen Sommer Westasien und den Iran erfasst und eine deutliche psychologische Spur in der Gesellschaft hinterlassen. Der Juni 2025 wurde im Bewusstsein der iranischen Bevölkerung zu einem Wendepunkt – als sie zu israelischen Luftangriffen und der Ermordung von Militärkommandeuren und Nuklearwissenschaftlern innerhalb weniger Stunden erwachten.

In 12 Tagen wurden 1.200 Menschen getötet. Teheran schlug zurück. Die USA bombardierten iranische Nuklearanlagen.

Diese Ereignisse – neben zwei Jahren israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza – haben die Sicht vieler Iraner auf westliche Behauptungen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten grundlegend verändert.

Wenn Protest auf ausländische Provokation trifft

Seit den wirtschaftlich motivierten Protesten im Januar, als Trump die iranischen Behörden davor warnte, Demonstranten zu töten, und Unruhen anheizte, indem er Protestierenden zurief, sie sollten „weiter protestieren, Hilfe ist unterwegs“, ist das Land einem intensiven psychologischen Krieg ausgesetzt.

Drohungen mit militärischen Maßnahmen, Schikanen durch Teile der iranischen Diaspora und ständige westliche Medienspekulationen über bevorstehende Angriffe haben ein Klima anhaltenden Drucks geschaffen. Selbst die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Teheran und Washington hat diese Drohungen nicht reduziert.

Oberflächlich wirkt das Leben in Teheran normal, doch unter der Oberfläche ist die verborgene Angst spürbar. Die hohen Lebenshaltungskosten und steigenden Preise – zusammen mit Marktinstabilität, die die Proteste im Januar auslöste – sind weiterhin ungelöst. Die darauf folgende Gewalt und das anschließende harte Vorgehen der Polizei nähren die Unzufriedenheit.

Mehr als 3.000 Menschen wurden während der Unruhen getötet, so die iranische Regierung. Die Gewalt beschädigte das Vertrauen zwischen Teilen der Gesellschaft und den Behörden weiter. Es wird weithin angenommen, dass etwa ein Viertel der Toten überwiegend junge Bürger waren, die von Diaspora-Medien ermutigt wurden, auf die Straße zu gehen, um die Islamische Republik zu stürzen. Viele wurden von Trumps Versprechen beeinflusst, dass „Hilfe“ komme.

Iranische Medien, darunter der staatliche Sender IRIB, vermeiden es weitgehend, Trumps Drohungen oder westliche Berichte über Krieg zu verstärken – vermutlich um Panik und Marktturbulenzen zu verhindern. Doch in sozialen Medien zeigt sich ein anderes Bild. In London ansässige persischsprachige Sender wie Iran International und BBC Persian verbreiten Berichte über einen bevorstehenden Krieg, die rasch geteilt und wiederholt werden. Einige akzeptieren diese Behauptungen ohne Hinterfragen.

Stimmen von der Straße

Mangels glaubwürdiger Umfragen ist es nahezu unmöglich, den Anteil derjenigen zu bestimmen, die Amerikas Aggression gegen den Iran unterstützen. Doch ein kurzes Gespräch mit gewöhnlichen Bürgern spiegelt die Bandbreite der unter der Oberfläche zirkulierenden Stimmungen wider.

Ein 80-jähriger Teheraner hofft im Gespräch mit The Cradle, Trump werde Bomben auf den Iran werfen und „sie“ (die Islamische Republik und der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei) würden fallen. „Die Amerikaner wollen, dass Irans Atomprogramm beendet wird, okay, gebt es auf. Warum brauchen sie ein Atomprogramm?“

Wer jedoch das derzeitige System ersetzen solle, falls es zusammenbricht, kann er nicht sagen. „Sie müssen gehen, egal wer sie ersetzt. Sie haben so viele Kinder getötet. Basidschis haben selbst Moscheen und Infrastruktur angezündet, um es den Demonstranten anzulasten.“

Eine Frau empfindet ähnlich, setzt ihre Hoffnung jedoch nicht auf einen Trump-Angriff:

„Ein Angriff Amerikas würde unser Leben verschlimmern. Ich will keinen militärischen Angriff, aber das Regime muss weg. Diejenigen, die auf unsere Kinder geschossen haben, waren keine iranischen Polizisten, es waren Iraker und Afghanen. Unsere Polizei und IRGC-Offiziere schließen sich der Diaspora-Opposition an.“

Eine Quelle für ihre Behauptungen nennt sie nicht.

Ein Apotheker in Damavand, etwa 70 Kilometer nordwestlich von Teheran, sagt, diese Regierung müsse zusammenbrechen. Er bestreitet nicht, wohlhabend zu sein, erklärt aber: „Ich sorge mich um die Zukunft meiner Kinder, und nur Präsident Trump kann die Islamische Republik stürzen. Ich hoffe, er ordnet Angriffe gegen den Iran an.“

Zwischen Wut und Trotz

Am 12. Januar versammelten sich landesweit große Menschenmengen, um die Unruhen und das Chaos zu verurteilen. Einen Monat später, am 11. Februar, begingen Millionen landesweit den 47. Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979.

Beide Ereignisse zogen zahlreiche Teilnehmer an. Diese Unterstützung wird nun von einer neuen Form der Solidarität begleitet – von nichtreligiösen, säkularen Iranern oder Kritikern der Islamischen Republik, die offen das politische Establishment gegen die USA ermutigen.

Diese Stimmen sind vor allem in sozialen Medien sichtbar, wo sie die Behörden warnen, kein Abrüstungsabkommen zu akzeptieren, und Null-Anreicherung als Kapitulation darstellen. Ähnliche Ansichten sind auch offline zu hören.

Karoun, Inhaber eines Taschen- und Koffergeschäfts, glaubt nicht, dass Trump den Iran angreifen wird. „Er würde nicht so viel reden und prahlen, wenn er wirklich angreifen wollte. Er versucht, uns einzuschüchtern“, sagt er und fügt hinzu: „Selbst wenn sie den Iran angreifen, würden sie keinen Schaden anrichten. Sie haben es schon einmal in den 1980er-Jahren versucht, es war nicht Saddam allein, es war der gesamte Westen – und sie sind gescheitert. Dieses Mal werden sie wieder scheitern.“

Eine Frau Ende 50 verurteilt die iranische Diaspora scharf: „Keine Gemeinschaft ist schlimmer als sie. Sie bitten einen Ausländer, Bomben auf ihre Mit-Iraner zu werfen. Sie leben ein elendes Leben im Ausland und wollen das Elend der Menschen sehen, die hier ein normales Leben führen.“

Hamed, 24, äußert eine andere Entschlossenheit. Seit seinem Abschluss im vergangenen Jahr arbeitslos, sagt er, er hoffe, Trump greife an, „damit wir endlich gemeinsam Israel und Amerika erledigen können.“

„Er will unser Atomprogramm und unsere Raketen wegnehmen, obwohl unser Atomprogramm eine Stärke des Iran ist und Medikamente für die Krebsbehandlung produziert. Er schikaniert uns. Wir haben sehr gute Raketen, die Israel zerstören könnten“, fügt er hinzu.

Hamed kritisiert auch den Umgang der Regierung mit den Verhandlungen. „Sie haben alles an Gespräche mit den USA geknüpft. Niemand stellt uns ein, weil sie auf das Ergebnis der Verhandlungen warten. Araghchi spricht nicht entschieden genug mit den Amerikanern.“

Teherans rote Linien

Entgegen Hameds Kritik scheint Außenminister Abbas Araghchi in seinen indirekten Verhandlungen mit dem US-Team unter Leitung von Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner durchaus entschlossen aufzutreten. Araghchi hat mehrfach klargestellt, dass der Iran sein Raketenprogramm mit keiner Partei verhandeln werde, „weil es schlicht eine Verteidigungsangelegenheit ist“.

Die Islamische Republik hat zudem die Idee abgelehnt, ihr Anreicherungsprogramm abzubauen oder die Anreicherung auf null zu reduzieren.

Am 19. Februar erklärte Araghchi: „Der Iran wird in naher Zukunft seine ausgearbeitete Version des Abkommens der amerikanischen Seite vorlegen.“ Der Spitzendiplomat betonte, „es gibt keine militärische Lösung für die derzeitige Pattsituation, und die 12-tägigen israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran haben das bewiesen.“

„Wir sind bereit für Krieg oder Frieden, Diplomatie oder eine militärische Konfrontation“, unterstrich Araghchi.

Der Schatten des Juni

Trotz offizieller Zusicherungen wächst die Skepsis gegenüber den Verhandlungen. Das Trauma der Angriffe im Juni ist noch frisch, insbesondere da Gespräche nur wenige Tage später geplant gewesen waren.

Trumps wechselnde Fristen – darunter die Vorgabe von 10 bis 15 Tagen für eine Einigung – haben zusätzliche Kritik ausgelöst. Der iranische Abgeordnete Amir-Hussein Sabeti meint: „Trumps Frist und seine Drohungen beweisen zum wiederholten Mal, dass Gespräche mit den USA nutzlos sind.“ Sabeti argumentiert: „Trump versucht entweder, dem Iran den Arm zu verdrehen, um einem Abkommen zuzustimmen, oder er hat beschlossen, in den Krieg zu ziehen, will aber Teheran die Schuld geben.“

Der erfahrene Journalist Mashallah Sham al-Vaezin teilt diese Einschätzung:

„Die US-Regierung folgt demselben Muster wie im Juni. Sie beschreibt die Atmosphäre der Gespräche als positiv, sendet positive Signale und äußert die Bereitschaft zu einem Abkommen, erhöht dann schrittweise die Anforderungen, setzt dem Iran eine Frist zur Erfüllung ihrer Bedingungen, und wenn diese abgelehnt werden, beginnt sie einen Krieg.“

Iranische Offizielle betonen, Diplomatie bleibe möglich. Sie signalisierten Bereitschaft, das 400-Kilogramm-Lager (882 Pfund) von auf 60 Prozent angereichertem Uran zu verdünnen, um Washington zu versichern, dass das Atomprogramm friedlich sei. Das Raketenprogramm sei jedoch nicht verhandelbar.

Nach fast zwei Jahrzehnten intermittierender Atomgespräche zwischen Iran, westlichen Staaten und den USA bleibt die Kluft zwischen Trumps Forderungen und Teherans wahrscheinlichen Zugeständnissen groß. Der Weg zu einem Abkommen ist lang, und die Erinnerung an den Juni überschattet jeden Schritt.

Trotz der militärischen Angriffe im 12-tägigen Krieg erwies sich die iranische Regierung als widerstandsfähig und geschlossen, behielt die Kontrolle über innere und äußere Angelegenheiten. Der Konflikt verstärkte nationale Gefühle und soziale Einheit, selbst unter säkularen und unterschiedlichen politischen Gruppen, während Erwartungen eines breiten Aufstands ausblieben. Westliche Analysen stellten fest, dass US- und israelische Angriffe die Iraner unbeabsichtigt gegen ausländische Aggression vereinten und die interne Position der Regierung stärkten. Wichtige Institutionen halfen, den staatlichen Zusammenhalt zu bewahren und internen Bedrohungen entgegenzuwirken; selbst im Exil lebende Oppositionelle räumten ein, dass Iraner ihre Zukunft selbst bestimmen wollen, anstatt ein von außen auferlegtes System zu akzeptieren.