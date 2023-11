Neuausrichtung der US-China-Beziehungen? Biden reicht Xi die Hand der Freundschaft, während er die andere in Feindschaft hält.

Der Versuch, mit der globalen Hegemonialmacht USA normale Beziehungen zu unterhalten, gleicht dem Versuch, mit einem psychotischen Raubtier normale Beziehungen zu pflegen.

Trotz des Medienrummels um den mit Spannung erwarteten Gipfel in Kalifornien diese Woche, der die Rückkehr zu normalen bilateralen Beziehungen einläuten soll, setzt die Biden-Administration ihre beispiellose Aggression gegen China fort.

So wie San Franciscos berüchtigte, Dritte-Welt-ähnliche Obdachlosigkeit und Verwahrlosung, die für das Medienspektakel hastig beseitigt (oder besser: unter den Teppich gekehrt) werden, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China auf lange Sicht nicht wieder normalisieren werden. Alles nur eine verlogene Fassade für einen kurzen Moment auf dem Weg zur Feindschaft.

Biden hielt am Mittwoch in San Francisco ein vierstündiges Gipfeltreffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ab, das im Vorfeld der Jahreskonferenz der 21 Staaten umfassenden Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) stattfand.

Bemerkenswert war, dass Biden und Xi nach ihren langen Gesprächen keine gemeinsame Pressekonferenz abhielten. Auch eine gemeinsame Erklärung gaben die beiden Staatschefs nicht ab. So viel zum Neuanfang!

Fast schon komisch wurde das vermeintlich positive Treffen später, als Biden am Ende seiner Solo-Pressekonferenz einen typisch peinlichen Fauxpas beging, indem er ein früheres Schimpfwort gegen Xi wiederholte. Auf die Frage eines Reporters, ob er den chinesischen Präsidenten immer noch für einen „Diktator“ halte, antwortete Biden: „Ja: Ja“.

US-Außenminister Antony Blinken war sichtlich verblüfft über die Äußerungen seines Chefs und spürte, dass alle Bemühungen, um eine scheinbar freundschaftliche Wiederherstellung der Beziehungen in einer Farce zu enden drohten.

Die chinesischen Medien neigten dazu, Bidens undiplomatische Unbeholfenheit zu übersehen. Überraschenderweise schienen das chinesische Außenministerium und die Medien den Präsidentschaftsgipfel als Chance für freundlichere bilaterale Beziehungen zu preisen. Die Global Times berichtete optimistisch von einem „strategischen Gipfel“ für „mehr Stabilität in der Welt“.

Die Fantasien und Wunschvorstellungen der amerikanischen und chinesischen Medien über eine scheinbare Wende in den positiven Beziehungen sind unangebracht.

Wie Bidens törichte und grundlose Bemerkung, Xi sei ein „Diktator“, zeigt, hat die amerikanische Führung für China nichts als Verachtung übrig. Biden mag Xi freundlich die Hand gereicht haben, aber der amerikanische Präsident und das amerikanische Establishment hegen eine endemische und wachsende Feindseligkeit gegenüber Peking.

Das letzte Mal trafen sich die beiden Präsidenten vor einem Jahr beim G20-Gipfel in Bali, Indonesien. Seit diesem Treffen haben sich die Beziehungen zwischen den USA und China besorgniserregend verschlechtert. Viele Kommentatoren in den USA, in China und weltweit befürchten den Ausbruch eines Krieges zwischen den beiden globalen Atommächten.

Offen gesagt, geht die Kriegslust von einer Seite aus: den Vereinigten Staaten. Es ist nicht nur die Regierung von Präsident Joe Biden, die mit erfundenen Wirtschaftssanktionen gegen China auf Aggression setzt. Auch im Kongress herrscht eine irrationale Feindseligkeit gegenüber Peking, ebenso im US-Militär. Erst vor einem Monat bezeichnete das Pentagon China erneut als wachsende militärische Bedrohung für die globalen Interessen der USA. Die angeblichen Bedrohungen Washingtons sind unbegründet oder ironischerweise eine Projektion der eigenen Einschüchterungsversuche, wie die Entsendung unzähliger See- und Luftpatrouillen in die Nähe der chinesischen Grenzen unter dem zynischen Vorwand der „Freiheit der Schifffahrt“.

Das Weiße Haus unter Biden provoziert China immer wieder mit falschen Behauptungen über chinesischen Expansionismus im asiatisch-pazifischen Raum, während die USA ihre eigene Militärmacht in der Region rücksichtslos ausbauen. Zudem wirbt Washington eifrig um regionale Verbündete, die im Falle eines Krieges an der Seite Chinas stehen sollen. Die AUKUS-Koalition mit Australien und Großbritannien, die über Atom-U-Boote verfügen, ist eine besonders tendenziöse Entwicklung. Gleiches gilt für die Quad-Gruppe, bestehend aus den USA, Japan, Südkorea und Indien, die China arrogant als hemisphärische Bedrohung verunglimpft und damit die Realität völlig auf den Kopf stellt.

Biden setzt lediglich eine Eskalation der Feindseligkeit fort, die vor mehr als einem Jahrzehnt unter der Obama-Regierung (2008-16) begann. Trump hat diese Feindseligkeit während seiner vierjährigen Amtszeit (2016-20) aufrechterhalten und Biden hat sie noch verstärkt. Letzterer war Vizepräsident, als Obama 2011 den sogenannten „Pivot to Asia“ einleitete.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die USA ihre Macht systematisch gegen China einsetzen, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt und ob der Präsident Demokrat oder Republikaner ist. Soviel zur demokratischen Wahl!

Da die hegemoniale Vorherrschaft der USA aufgrund des inhärenten wirtschaftlichen und sozialen Versagens des sklerotischen US-Spätkapitalismus rapide abnimmt, ist es für Washington umso dringlicher geworden, die militärische Aggression gegen vermeintliche geopolitische Rivalen zu verstärken. Es ist ein verzweifelter Versuch, den historischen Niedergang zu kompensieren.

China, die aufstrebende zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA, wird logischerweise als Bedrohung Nummer eins angesehen. Gleiches gilt für Russland und andere Staaten, die für eine multipolare Weltordnung ohne willkürliche Privilegien der USA und des Westens eintreten. Das ist der geopolitische Hintergrund, warum die NATO in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führt und warum die USA entschlossen scheinen, Chaos und Konflikte im Nahen Osten zu schüren. Der Möchtegern-Hegemon braucht Gewalt, Chaos und Spannungen wie ein Drogensüchtiger den Rausch.

Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China hat bei vielen Beobachtern die Angst vor einem drohenden Krieg geweckt. Pentagon-Kommandeure sprechen offen von einem zu erwartenden bewaffneten Konflikt zwischen den beiden Atommächten, insbesondere im Zusammenhang mit den Spannungen um Taiwan.

Ein Grund, warum Biden eine späte Entspannung mit China anzustreben scheint, liegt darin, dass Washington die Kriegsneigung zu sehr angeheizt hat und sie daher, wenn auch aus kurzfristigen praktischen Gründen, dämpfen muss.

Ein weiterer Grund für die offensichtliche Annäherung an Präsident Xi in dieser Woche ist Bidens Wahlkampf. Er steht vor einem knappen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur im nächsten Jahr und ist zweifellos auf der Suche nach etwas Positivem, das er den amerikanischen Wählern zeigen kann. Bezeichnenderweise nannte Biden als wichtigste Errungenschaft seiner Gespräche mit Xi die „Anti-Drogen-Politik“. Mehr als 70.000 Amerikaner sterben jedes Jahr an einer Überdosis Opioide, mehr als durch Waffengewalt oder Verkehrsunfälle. Das ist ein großer nationaler Skandal in den USA. China wird beschuldigt, die Vorläuferchemikalien für Fentanyl zu liefern. Biden brüstete sich diese Woche damit, dass die USA und China im Kampf gegen den Drogenhandel enger zusammenarbeiten würden. Offenbar ging es Biden mehr darum, bei den amerikanischen Wählern zu punkten, als wirklich zu normalen bilateralen Beziehungen mit China zurückzukehren, die auf den Prinzipien der Sicherung des Weltfriedens beruhen.

Unter Biden haben die USA ihre militärische und politische Einmischung in der chinesischen Inselprovinz Taiwan rücksichtslos intensiviert. In eklatanter Missachtung der Warnungen Chinas, dies zu unterlassen, hat die Biden-Administration die Waffenverkäufe an Taiwan ausgeweitet.

Hochrangige politische Delegationen aus den USA nach Taiwan gingen Hand in Hand mit der zunehmenden amerikanischen Militarisierung der Insel, die nur etwa 130 Kilometer von Chinas südöstlichem Festland entfernt ist. Die Provokation ähnelt der Art und Weise, wie die USA und die NATO die Ukraine aufgerüstet haben, um Russland zu provozieren.

Der Zusammenbruch der militärischen Kommunikation zwischen den USA und China wurde durch den Besuch von Nancy Pelosi, der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, die nach dem Präsidenten das drittwichtigste politische Amt in den USA innehat, in Taiwan im August 2022 ausgelöst.

Auf dem Gipfeltreffen zwischen Biden und Xi in dieser Woche wurde die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation zwischen den USA und China angekündigt.

Wie lange die vermeintliche Entspannung anhält, wird sich zeigen. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit wahrscheinlich nicht lange.

Nach dem Treffen zwischen Biden und Xi auf Bali Ende letzten Jahres gab es ähnliche Beteuerungen von amerikanischer Seite, die Spannungen abzubauen und zur Normalität zurückzukehren. Wenige Monate nach diesem vermeintlichen „Reset“ löste die Biden-Administration mit dem Abschuss eines chinesischen Wetterballons, der vom Kurs abgekommen war, eine Krise aus.

Die Vorstellung, die USA könnten die Beziehungen zu China einfach wiederherstellen, ist naiv. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich Washington auf Kollisionskurs mit China befindet. Die provokative Beschimpfung Chinas als Bedrohung, die unnachgiebige Aufrüstung Taiwans und die Verfolgung einer aggressiven Handelskriegspolitik deuten allesamt auf Konfrontation.

Dieser verhängnisvolle Kurs ist leider unvermeidlich, denn die USA sehen sich als unverzichtbare einzige Supermacht, die keine andere Weltordnung als ihre hegemoniale Dominanz dulden wird. Diese Nullsummenmentalität der USA ist ihrer imperialistischen Macht immanent. Deshalb sind die USA in ihrer gegenwärtigen Staatsform als Kriegstreiber prädestiniert. Der Weltfrieden ist der imperialistischen Macht der USA ein Gräuel.

China, Russland und andere Nationen, die eine neue multipolare Welt anstreben, müssen sich dieser schändlichen Tatsache bewusst sein. Normale Beziehungen mit den USA als globaler Hegemonialmacht anzustreben, gleicht dem Versuch, normale Beziehungen mit einem psychotischen Raubtier zu unterhalten.

Präsident Teddy Roosevelt (1900-10) beschrieb die Praxis der US-Außenpolitik einmal scherzhaft als „sanftes Sprechen mit einer großen Keule“. Das ist das Wesen eines globalen Tyrannen. Die Macht der USA beruht immer noch auf dem Schwingen einer militärischen Keule. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die USA unter Biden nicht mehr leise sprechen, sondern ihre Lügen und Täuschungen stotternd vortragen.