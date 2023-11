Falsche Antisemitismusvorwürfe nutzen einen gesunden Impuls, um einen zutiefst kranken Impuls zu fördern

Caitlin Johnstone

Das Verabscheuungswürdigste an der Art und Weise, wie Israel-Befürworter alle Israel-Kritiker als Antisemiten beschimpfen, ist, dass sie einen sehr gesunden Impuls ausnutzen, um einen zutiefst kranken Impuls zu fördern.

Das Verabscheuungswürdigste an der Art und Weise, wie die Unterstützer Israels die Kritiker Israels als Antisemiten verleumden, ist, dass sie einen sehr gesunden Impuls ausnutzen, um einen zutiefst kranken Impuls zu fördern. Sie nutzen wissentlich die Tatsache aus, dass je weiter links jemand auf dem politischen Spektrum steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er (A) die Rechte der Palästinenser unterstützt und (B) sehr empfindlich auf jede Andeutung reagiert, dass er rassistisch unsensibel sein könnte.

Meine Anhänger, die auf der rechten Seite des politischen Spektrums stehen, bekommen immer melodramatische Wutanfälle, wenn ich das sage, aber es ist sehr wertvoll zu lernen, welche Rolle rassische Ungleichheit bei den Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft spielt und wie unsere eigenen rassischen Umstände mit dieser ungerechten Machtdynamik zusammenhängen. Es ist ein sehr gesunder Impuls, in sich selbst hineinzuschauen und herauszufinden, ob es in einem selbst etwas gibt, das zu den rassistischen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft beiträgt, ob man sich dessen auf den ersten Blick bewusst ist oder nicht. Das gilt vorwiegend für Weiße, weil rassistische Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft meistens uns zugute kommen.

Je weiter links jemand steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er auf einen Rassismusvorwurf reagiert, indem er innehält und gründlich nachfragt, ob an dem Vorwurf etwas dran ist. Lautet der Vorwurf, man hege die gleiche Art von Rassismus, die zum Holocaust – einer der schlimmsten Massengräuel der Menschheitsgeschichte – geführt hat, ist es umso wahrscheinlicher, dass man innehält und den Vorwurf ernst nimmt.

Das ist ein gesunder Impuls. Wenn jeder seine Verantwortung ernst nähme, in sich alles auszulöschen, was zur Ungerechtigkeit in unserer Welt beiträgt, würden wir sehr schnell Frieden und Harmonie auf der Erde haben. Aber dieser Impuls wird auf die abscheulichste und zynischste Weise ausgenutzt, die man sich vorstellen kann, um die Interessen einer mörderischen und tyrannischen Regierung zu verteidigen, deren Existenz auf Rassismus, Apartheid, ethnischer Säuberung und Missbrauch beruht.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es nie die wahren Antisemiten sind, die als Antisemiten angegriffen werden? Heutzutage sind es selten die Arschlöcher, die behaupten, dass die Juden die Welt beherrschen und die Quelle aller gesellschaftlichen Übel sind, die mit solchen Anschuldigungen überhäuft werden; die Unterstützer Israels lassen sie mehr oder weniger in Ruhe. Diejenigen, die als Antisemiten verleumdet werden, sind Leute wie Jeremy Corbyn – Linke, die ihr ganzes Leben dem Antirassismus gewidmet haben und deren einziges wirkliches Vergehen darin besteht, zu glauben, dass Palästinenser Menschen sind und als solche behandelt werden sollten.

Hagee, der einst sagte, dass Gott Hitler gesandt habe, um bei der Gründung Israels zu helfen, ist der Gründer von CUFI, der zahlenmäßig größten zionistischen Organisation des Landes. seine Verurteilung durch die Liberalen auf der Kundgebung ist fruchtlos; es ist seine Bewegung.

Tatsächlich gehören Antisemiten zu den stärksten Verbündeten Israels. Der Löwenanteil der energischen Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten kommt nicht von Juden, sondern von christlichen Zionisten, die Israel unterstützen, weil sie glauben, dass es Jesus zurückbringen wird, damit er alle Nichtchristen zum ewigen Höllenfeuer verdammen kann. Der Fernsehprediger John Hagee, der glaubt, dass Hitler von Gott gesandt wurde, um bei der Gründung Israels zu helfen, hatte einen prominenten Platz als Redner beim „Marsch für Israel“ am Dienstag in Washington DC.

Während Menschen, die Juden so sehr hassen, dass sie sie im ewigen Höllenfeuer schmoren sehen wollen, von Israel und seinen Unterstützern als willkommene Verbündete begrüßt werden, werden gesunde Linke, die Rassismus in all seinen Formen ablehnen, von Israel-Apologeten als Nazis und Judenhasser angegriffen. Der Grund dafür ist, dass ihre Aktionen nicht dazu dienen, Juden zu schützen oder Antisemitismus einzudämmen – ihre Aktionen dienen dazu, die strategischen Ziele der israelischen Regierung und ihrer Verbündeten zu unterstützen.

In Wirklichkeit geht es bei dem, was derzeit in Gaza geschieht, überhaupt nicht um Juden oder das Judentum; es geht darum, einer einheimischen Bevölkerung gewaltsam Land und Ressourcen wegzunehmen, wie es in der Geschichte immer wieder in Situationen geschehen ist, die nichts mit Juden zu tun hatten. Dies ist ein zutiefst unheilvoller Impuls, der seit Jahrhunderten unermessliches menschliches Leid verursacht, und Menschen, die in Israel die gleichen Muster erkennen, die sie in allen anderen kolonialen Siedlungsprojekten der letzten 500 Jahre gesehen haben, werden mit einigen der unethischsten Manipulationen, die je ersonnen wurden, niedergeschrien und zum Schweigen gezwungen.

Die gute Nachricht ist, dass dies nicht mehr so gut zu funktionieren scheint. Die Menschen erkennen allmählich, dass der Vorwurf des Antisemitismus von den Apologeten Israels benutzt wird, um die Unterstützung für die Rechte der Palästinenser zu stagnieren und zu ersticken, und sie beginnen, diese Vorwürfe viel weniger ernst zu nehmen. Man kann unehrliche Verleumdungskampagnen gegen gutgläubige Linke nur ein paar Mal sehen, bevor man merkt, dass man manipuliert wird.

Wie bei den meisten Problemen liegt die Lösung in der Erweiterung des Bewusstseins. Je mehr Menschen sich bewusst werden, wie der Vorwurf des Antisemitismus zynisch benutzt wird, um pro-palästinensische Gefühle auf der ganzen Welt zu unterdrücken, desto weniger Macht werden diese Methoden haben. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören, echten Antisemitismus als echtes Problem zu behandeln, oder wir weniger empfindlich gegenüber rassistischer Ungerechtigkeit werden; es bedeutet einfach, dass wir sehen, was in diesem speziellen Fall getan wird, und anfangen, es als das zu benennen, was es ist.