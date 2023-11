Entlarvung der wahren Agenda hinter der COVID-„Plandemie“- Wie wir unsere Nation zurückerobern

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Children’s Health Defense (CHD) hat einen vierteiligen Dokumentarfilm mit dem Titel „COVID Unmasked“ veröffentlicht, der detailliert aufzeigt, wie die COVID-Pandemie als Vorwand für eine globale Übernahme benutzt wurde

Teil 4 zeigt auf, wie wir unser Land friedlich zurückerobern können, indem wir sicherstellen, dass unsere Bezirkssheriffs bereit sind, ihre Pflicht zu erfüllen, nämlich die verfassungsmäßigen Rechte ihrer Einwohner zu wahren und zu schützen

Jedes Gesetz, das gegen die Verfassung verstößt, ist null und nichtig, egal wer es erlässt, und ein verfassungswidriges Gesetz „erlegt keine Pflichten auf, verleiht keine Rechte, schafft kein Amt, verleiht niemandem Macht oder Autorität, bietet keinen Schutz und rechtfertigt keine Handlungen, die in seinem Rahmen ausgeführt werden“

Die Verfassung darf nicht außer Kraft gesetzt oder verletzt werden, egal wie schlimm der Notfall ist.

Kein Regierungsbeamter und keine Behörde ist befugt, die Entscheidungen des örtlichen Sheriffs zu überstimmen. Der Sheriff ist die oberste Autorität und Strafverfolgungsbehörde in seinem Zuständigkeitsbereich

Children’s Health Defense (CHD) hat kürzlich eine vierteilige Dokumentation mit dem Titel „COVID Unmasked“ veröffentlicht. Teil 4 ist oben zu sehen. Der Trailer und die drei vorangegangenen Episoden sind auf CHD.TV zu finden.

Teil 1 beschreibt das Problem im Detail. Das medizinische System zerstört die Gesundheit; Anwälte zerstören die Gerechtigkeit; Psychiater zerstören den Verstand; Wissenschaftler zerstören die Wahrheit; die großen Medien zerstören Informationen; Religionen zerstören die Spiritualität; und Regierungen zerstören die Freiheit.

Teil 2 enthüllt, wie die COVID-Pandemie – die uns als Kampf gegen ein neuartiges und tödliches Zoonosevirus verkauft wurde, das auf einem chinesischen Nassmarkt die Spezies gewechselt hatte – lediglich der erste Teil eines gewinnorientierten Geschäftsmodells war, bei dem die Massenimpfung ein Mittel ist, um mehr Kontrolle, mehr Macht und natürlich mehr Geld zu erlangen.

In Teil 3 wird das große Ganze enthüllt und gezeigt, wie die COVID-Pandemie ein bequemer Auftakt für einen „Großen Reset“ war, an dessen Ende die normalen Menschen „nichts besitzen und glücklich sein werden“.

Es wird dokumentiert, welche Interessen hinter der COVID-„Pandemie“ und dem globalen Coup stehen, wie lange dieser Plan schon in Arbeit ist und, in Teil 4, wie wir ihn stoppen können, bevor wir unser Land, unsere Freiheit und unsere Menschlichkeit verlieren.

Unsere verfassungsmäßigen Rechte verstehen

Der vierte Zusatzartikel der US-Verfassung garantiert das Recht auf Privatsphäre, das Recht, in Ruhe gelassen zu werden und eigene Entscheidungen zu treffen. Wie die anderen Zusatzartikel der Bill of Rights begründet er nicht das Recht auf Privatsphäre, sondern sichert es ab und schränkt damit die Einmischung der Regierung in dieses Recht ein.

Die Bill of Rights geht der Existenz der US-Regierung voraus und basiert auf grundlegenden Prinzipien, die der Menschheit selbst innewohnen, d. h. auf dem „Naturrecht“. Die US-Verfassung ist das oberste Gesetz des Landes und kann durch kein anderes Gesetz außer Kraft gesetzt oder aufgehoben werden. Wie in Artikel IV festgelegt:

„Diese Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten, die zu ihrer Durchführung erlassen werden, sowie alle Verträge, die unter der Autorität der Vereinigten Staaten geschlossen wurden oder werden, sind das oberste Gesetz des Landes, und die Richter in jedem Staat sind daran gebunden, ungeachtet aller gegenteiligen Bestimmungen in der Verfassung oder den Gesetzen eines Staates.“

Jedes Gesetz, das gegen die Verfassung verstößt, ist null und nichtig, egal wer es erlässt, und ein verfassungswidriges Gesetz „erlegt keine Pflichten auf, verleiht keine Rechte, schafft kein Amt, verleiht niemandem Macht oder Autorität, bietet keinen Schutz und rechtfertigt keine Handlungen, die in seinem Rahmen durchgeführt werden.“ Das ist ein Zitat aus einem Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1886 (Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425).

Weiter heißt es in dieser Entscheidung: „Niemand ist verpflichtet, ein verfassungswidriges Gesetz zu befolgen, und keine Gerichte sind verpflichtet, es zu vollstrecken.“ Während der COVID-Pandemie wurden jedoch nicht nur verfassungswidrige Vorschriften und Mandate erlassen, sondern in den meisten Fällen auch aufrechterhalten. Ohne eine Spur von Scham forderten Regierungsbeamte sogar, Ungeimpfte aus der Gesellschaft auszuschließen.

Die Verfassung kann unter keinen Umständen ausgesetzt werden

Diese Maßnahmen wurden damit gerechtfertigt, dass wir uns in einer „Notlage“ befänden, die die vorübergehende Aussetzung einiger Grundrechte erfordere. Die Verfassung kann jedoch nicht außer Kraft gesetzt oder verletzt werden, egal wie schlimm der Notfall ist.

In einem Faktencheck von Reuters aus dem Jahr 2020 wurde versucht, die Behauptung zu entkräften, dass die verfassungsmäßigen Rechte nicht ausgesetzt werden können, indem das Stafford-Gesetz von 1988 zitiert wurde, das dem Präsidenten die Befugnis erteilt, eine Katastrophe größeren Ausmaßes auszurufen und die Federal Emergency Management Agency (FEMA) ermächtigt, die Reaktion der Nation zu koordinieren – wobei völlig außer Acht gelassen wurde, dass kein Gesetz die Verfassung ersetzen kann und ungültig ist, wenn es gegen sie verstößt.

„… die Verfassung setzt bestimmte Grenzen, die auch im Notfall nicht überschritten werden dürfen.“ U.S. District Judge William S. Stickman IV

Wie der US-Bezirksrichter William S. Stickman IV. in einem Urteil vom September 2020 im Fall County of Butler et. al. gegen Gouverneur Thomas W. Wolf et. al. feststellte, „setzt die Verfassung bestimmte Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, auch nicht in einem Notfall“. Wie im Film erwähnt, haben Dutzende von Gerichtsentscheidungen diese grundlegende Tatsache bestätigt.

Die letzte Verteidigungslinie gegen staatliche Übergriffe

In den letzten drei Jahren haben wir zahllose Beispiele dafür erlebt, wie sich lokale, staatliche und bundesstaatliche Beamte unter dem Vorwand eines „gesundheitlichen Notstands“ verfassungswidrige Befugnisse erteilten und die Rechte der Bürger außer Kraft setzten. Es scheint, als gäbe es kein Amt mehr, das diesen machthungrigen Despoten Einhalt gebieten könnte. Oder etwa doch? Doch, zum Glück gibt es sie, und zwar den Sheriff Ihres Bezirks.

Der Bezirkssheriff ist einer der wichtigsten gewählten Beamten, die wir alle wählen können. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre Rolle beim Schutz Ihrer verfassungsmäßigen Rechte verstehen.

Letztendlich ist Ihr örtlicher Sheriff für die Durchsetzung der vom Gesetzgeber, dem Stadt- oder Kreisrat und den Bürgermeistern oder Gouverneuren erlassenen Vorschriften und Regelungen zuständig.

Im Gegensatz zu dem, was manche Leute denken, machen Bürgermeister und Gouverneure keine Gesetze – dafür sind die staatlichen Gesetzgeber zuständig -, aber sie können die Gesetzgebung der Stadt und des Staates beeinflussen und unter bestimmten Umständen Durchführungsverordnungen erlassen.

Manchmal werden Sheriffs und die örtliche und staatliche Polizei von ihrem Bürgermeister oder Gouverneur aufgefordert, eine Durchführungsverordnung durchzusetzen. Die Sheriffs können sich jedoch weigern, wenn sie der Meinung sind, dass die Durchführungsverordnung verfassungswidrig ist.

So haben beispielsweise während der Pandemie Sheriffs in Michigan, Texas, Ohio und sogar in Kalifornien ihre Gouverneure darüber informiert, dass sie die Maskenpflicht nicht durchsetzen würden, da es sich nicht um ein Gesetz handele. Die Sheriffs von Pinal County (Arizona), Douglas County (Illinois), Snohomish County und Klickitat County (Washington) und vielen anderen weigerten sich ebenfalls, die Anordnungen ihrer Bundesstaaten, zu Hause zu bleiben, durchzusetzen.

Der Sheriff von Lincoln County, New Mexico, Michael Wood, erließ sogar eine Unterlassungsverfügung an Gouverneurin Michelle Grisham, als diese versuchte, die Schließung von Geschäften im Januar 2021 anzuordnen, und ein Sheriff aus dem ländlichen Oregon beendete die Geschäftsschließungen im Alleingang, indem er sie einfach für verfassungswidrig erklärte.

Dies sind Maßnahmen, die jeder Sheriff in jedem Bezirk im ganzen Land hätte ergreifen können und sollen, denn Maskenmandate sind keine Gesetze (und wären verfassungswidrig, wenn sie in ein Gesetz gegossen würden), und die Regierung hat nicht das verfassungsmäßige Recht zu entscheiden, wer arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen darf und wer nicht.

Diese Sheriffs haben verstanden, dass die Regierung nach der Verfassung nicht befugt ist, Menschen zu zwingen, Masken zu tragen und zu Hause zu bleiben, und sie haben ihre Bürger vor einer offensichtlichen Übervorteilung und einem Machtmissbrauch geschützt. Und, was besonders wichtig ist, kein Regierungsbeamter und keine Behörde des Landes hatte die Befugnis, ihre Entscheidungen zu überstimmen.

Keiner kann dem Sheriff sagen, was er zu tun hat

Dies verdanken wir Richard Mack, einem Sheriff im Ruhestand und derzeitigen Präsidenten der Constitutional Sheriffs and Peace Officers (CSPOA), der die US-Regierung wegen des Brady-Gesetzes verklagte, das auch als Brady Handgun Violence Prevention Act bekannt ist und im November 1993 von Präsident Clinton in Kraft gesetzt wurde.

Mit dem Brady-Gesetz wurden zum ersten Mal in der Geschichte der USA Bezirkssheriffs zur Durchsetzung von Bundesgesetzen verpflichtet, was eindeutig gegen die Verfassung verstieß. Mack klagte, um die Souveränität des Staates zu schützen, und hätte Mack diesen Prozess nicht gewonnen, hätten die Sheriffs heute nicht die rechtliche Möglichkeit, sich gegen Tyrannei zu wehren und die verfassungsmäßigen Rechte zu schützen. Sie wären nur ein weiterer Arm der Bundesregierung.

Indem er diesen Fall vor dem Obersten Gerichtshof gewann, drängte Mack die Bundesregierung zurück und bekräftigte die Rechte der Staaten und des Volkes. Richter Antonin Scalia schrieb die Entscheidung, und mehrere Zitate aus dieser Entscheidung sind in „COVID Unmasked“ zu lesen.

Scalia merkte an, dass die Verfassung „uns vor unseren eigenen besten Absichten schützt“ und „die Versuchung verhindert, die Macht an einem Ort zu konzentrieren, um eine zweckmäßige Lösung für die Krise des Tages zu finden.“ Und die COVID-19-Pandemie war genau das. Die Krise des Tages.

Jetzt versucht die WHO, die Entscheidungsbefugnis über alle künftigen Krisen an sich zu reißen, und wir können sicher sein, dass es kein Ende der Krisen geben wird, wenn die Entscheidungsbefugnis an das Vorhandensein einer Krise gebunden ist.

Versteht Ihr Sheriff seine Macht und übt sie aus?

Leider sind viele Sheriffs genauso ahnungslos über die Verfassung – und ihre einzigartige Rolle bei deren Einhaltung – wie der Durchschnittsbürger. Aber wie im Film erwähnt, „ist der Bezirkssheriff die letzte Verteidigungslinie gegen eine abtrünnige Regierung“. Der Sheriff hat „die Pflicht, die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger zu schützen“, darunter „das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, sich zu versammeln, und das Recht, Waffen zu tragen.“

Im Sommer 2022 interviewte ich Mack (Video oben) über die entscheidende Rolle der Sheriffs, wenn es darum geht, Ihre verfassungsmäßigen Rechte zu wahren und Ihre bürgerlichen Freiheiten vor unrechtmäßigen Übergriffen der Regierung zu schützen. Wie von Mack erklärt:

„Dies ist eine entscheidende Zeit in der amerikanischen Geschichte, und wir haben tatsächlich eine friedliche und wirksame Lösung für dieses Problem. Das Einzige, was passieren muss, ist, dass Ihre lokalen Beamten, insbesondere Ihr Sheriff, [ihren] Amtseid einhalten … Der Sheriff ist dazu da, Ihre bürgerlichen Freiheiten, Ihre gottgegebenen Rechte zu schützen. Wie die Gründungsväter in der Unabhängigkeitserklärung sagten: „Die Gesetze der Natur sind der Gott der Natur“. Wie auch immer, Sie müssen nicht an Gott glauben, um dies zu schätzen oder daran teilzuhaben. Das müssen Sie nicht, denn mit diesen Rechten wurden Sie geboren.“

Das Ende der staatlichen Tyrannei beginnt mit Ihnen

Es gibt mehr als 3.100 Bezirke in den USA, und jeder dieser Bezirke hat einen Sheriff, der von der örtlichen Gemeinde gewählt wird. Drei Staaten – Alaska, Hawaii und Connecticut – haben keine Sheriffs, so dass ihre Gesetze von anderen Beamten wie Marshals oder Hilfssheriffs durchgesetzt werden.

Einige Großstädte haben auch ihre eigenen Sheriffs, darunter Denver, St. Louis, Richmond und Baltimore. Viele Großstadtsheriffs verfügen in der Regel über mehrere hundert bis einige tausend Vollzeitmitarbeiter.

Wie von Mack erläutert und in „COVID Unmasked“ ausführlich beschrieben, sind County Sheriffs die beste Lösung für das Problem tyrannischer Despoten. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie tun können, um der Übervorteilung durch die Regierung ein Ende zu setzen, die von Tag zu Tag zunimmt. Diese Liste ist eine Zusammenstellung der Empfehlungen aus beiden Quellen.

Finden Sie heraus, wer Ihr örtlicher Sheriff ist. In der Regel gibt es in den Bundesstaaten eine Website mit dem „State Sheriff’s Directory“, auf der die Sheriffs der einzelnen Bezirke des jeweiligen Bundesstaates aufgeführt sind. Finden Sie heraus, wie Ihr Sheriff zu den verfassungsmäßigen Rechten und der Notwendigkeit, diese zu schützen, steht, und zwar nicht nur durch Gerede, sondern durch tatsächliche Aufzeichnungen. Wenn sich Ihr örtlicher Sheriff als Marionette derer erweist, die uns versklaven wollen, starten Sie eine sofortige Abberufungspetition und bleiben Sie hartnäckig, bis er oder sie durch jemanden ersetzt wird, der bereit und in der Lage ist, seine vereidigte Pflicht zu erfüllen, die verfassungsmäßigen Rechte der Einwohner zu schützen. Leiten Sie ein Exemplar von „COVID Unmasked, Part 4“ an Ihren Sheriff weiter, damit er oder sie die Tragweite seiner oder ihrer Befugnisse und Verantwortlichkeiten voll einschätzen kann. Wenn Ihr Sheriff noch nicht Mitglied der CSPOA (Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association) ist, bitten Sie ihn, Mitglied zu werden und ein anerkannter Constitutional Sheriff zu werden. Die CSPOA klärt Sheriffs über ihre verfassungsmäßigen Befugnisse und Verantwortlichkeiten auf, und sie ist die einzige Organisation, die dies tut.

Die von der CSPOA angebotene Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung, da die herkömmliche Ausbildung, die Sheriffs erhalten, ziemlich unzureichend ist, was das Verständnis und die Würdigung ihres Eides angeht, der darin besteht, die verfassungsmäßigen Rechte zu schützen und zu wahren. Viele lassen sich von dem Glauben oder der Vorstellung ablenken oder verwirren, dass sie Dinge durchsetzen müssen, die eigentlich nicht in ihren Aufgabenbereich fallen. Treten Sie selbst dem SCPOA bei. Die Finanzierung der Bildungsprogramme des CSPOA erfolgt durch private Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ein Beitritt zum CSPOA ist eine der wirksamsten Investitionen, die Sie tätigen können, um Ihre persönlichen Freiheiten zu schützen. Alle Gelder fließen direkt in die Ausbildung der Sheriffs. Die Organisation hat nicht einmal bezahlte Mitarbeiter. Unterstützen Sie Ihren verfassungsmäßig gesinnten Sheriff auf jede erdenkliche Weise. Bringen Sie Freunde, Familie und Nachbarn dazu, diese Schritte ebenfalls zu unternehmen.

Wenn Sie sich noch mehr engagieren möchten, erkundigen Sie sich, ob Ihr Sheriff es zulässt, dass Einwohner zu Hilfssheriffs ernannt werden, und wenn die Antwort ja lautet (und Sie alle Voraussetzungen erfüllen), können Sie Hilfssheriff werden.

Amerika zurückerobern, County für County

Der nächste Schritt besteht darin, dass verfassungsmäßige Sheriffs überall bekannt geben, dass sie von nun an diejenigen strafrechtlich verfolgen werden, die Drohnen, Hubschrauber und andere Überwachungsmittel einsetzen, um gesetzestreue Einwohner auszuspionieren, diejenigen, die illegale Kontrollpunkte und Internierungslager errichten und betreiben, diejenigen, die 5G-Türme gegen den Willen der Anwohner installieren, und jede andere Verletzung der US-Verfassung und der Bill of Rights.

Die Unkenntnis des Gesetzes – und in diesem Fall ist es die Verfassung, das oberste Gesetz des Landes – entbindet Sie nicht von der Strafverfolgung oder rechtlichen Haftung.

Das gilt auch für Polizeibeamte, Sicherheitsbeamte, Militärpersonal, Agenten der Alphabetisierungsbehörde, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenhausverwalter, Schuldirektoren, Mitglieder von Schulausschüssen, Regierungsbeamte jeder Couleur und alle anderen, die die verfassungsmäßigen Rechte von Menschen verletzen, indem sie verfassungswidrige (nichtige) Anordnungen befolgen. Der Sheriff kann sie alle anklagen.

Wenn sich genügend Menschen engagieren und ihre Sheriffs in diesen Kampf einbeziehen, können wir verfassungsmäßige Bezirke schaffen und Amerika zurückerobern, Bezirk für Bezirk, ein Sheriff nach dem anderen. Schließlich werden auch alle Polizeikräfte auf derselben Seite stehen und keine ungesetzlichen, verfassungswidrigen Befehle mehr durchsetzen, was auch immer sie sein mögen.

Wie in „COVID Unmasked“ festgestellt, „sind die Tyrannen ohne das Militär oder die Polizei, die ihre Befehle ausführen, machtlos gegen uns.“ So können wir Amerika zurückerobern, ohne auch nur eine Faust zu erheben.

