Arabische Jugendliche radikalisieren sich immer mehr – „Wir stehen vor einer Katastrophe“

Sozialarbeiter und Lehrer schlagen Alarm, dass sich arabische Jugendliche in Deutschland immer mehr radikalisieren. Doch es ist nicht nur der aktuelle militante Antisemitismus, der aus ihnen herausschreit, sondern auch der Hass auf die Christen und das Land, das sie aufgenommen hat. Die heranwachsende Katastrophe ist nicht durch intensivere Betreuung der Kinder und westliche „Wertevermittlung“ zu verhindern, denn die Eltern wollen vielfach keine Integration. Doch Integration wollen in Wahrheit auch die Herrschenden in Deutschland nicht. Denn eine solche ist schon bei den Massen, die gezielt unkontrolliert ins Land gelassen werden, nicht möglich. Sie ist eine Täuschung.

Radikalisierung

Tichys Einblick berichtet 1 von einem Interview, das Bild (hinter Bezahlschranke) mit Wolfgang Büscher, dem Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendwerkes „Arche“, geführt hat. Die „Arche“ sei eine der größten Hilfsorganisationen des Landes und betreue jeden Tag