Babyleichen sind ein klassisches Verkaufsargument, ein Lehrbuchbeispiel für Kriegspropaganda, schreibt Marianne Zwagerman in einer Kolumne für BNR. „Die erschütternden Bilder des zerstörten Krankenhauses in der Ukraine und der verwundeten hochschwangeren Frauen, die aus den Trümmern gefischt wurden, sprechen für sich.“

Vor Jahren brachten die Medien die Geschichte in die Welt, dass Iraker in Kuwait Brutkästen raubten und neugeborene Babys auf dem kalten Krankenhausboden liegen ließen, um sie auf den Krieg vorzubereiten. Die Geschichte erwies sich als erfunden.

Zwagerman verweist auf die Arbeit des Medienhistorikers Pien van der Hoeven, der ein Bild von Journalisten als willige Verbreiter von Angst und Hass schürenden Fake News und als Werbekunden für Waffenhersteller zeichnet.

Operation unter falscher Flagge

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Angriff auf das Marioepol-Krankenhaus eine Operation unter falscher Flagge war, sagt Pearson Sharp von One America News. Er untersuchte persönlich Anschläge unter falscher Flagge in Syrien, bei denen Präsident Assad für Gasangriffe verantwortlich gemacht wurde, weil er nicht nach der Pfeife Washingtons tanzen wollte.

Verschiedenen Berichten zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs keine Patienten in dem Gebäude. Anwohner und Krankenhausmitarbeiter sagten, das Krankenhaus sei seit Wochen nicht mehr in Betrieb und die ukrainische Armee sei eingezogen, so Sharp.

Warum sollten wir den Medien glauben? Zuvor hatten sie behauptet, es gäbe keine US-Biolabore in der Ukraine, bis die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland sagte, es gäbe welche.

Nun, da der Geist aus der Flasche ist, behauptet die US-Regierung, dass die Labors für Bio-Angriffe genutzt werden könnten. Was dürfen wir nicht wissen? Dass die Firma von Hunter Biden, dem Sohn von Präsident Joe Biden, die Unternehmen finanziert hat, die die Biolabore in der Ukraine gebaut haben?

Vielleicht werden Kriegsverbrechen begangen, vielleicht werden Zivilisten getötet, vielleicht aber auch nicht. Denken Sie also nach, bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen und glauben, was Sie im Fernsehen und in den sozialen Medien sehen, so Sharp.