Neue COVID-Impfstoffe für die „Immunprägung“, werden entwickelt, was dazu führt, dass mehr geimpfte Menschen krank werden und sterben

Die nächste Charge von Impfstoffen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19), die von großen Pharmakonzernen entwickelt werden, sind perfekt darauf ausgelegt, eine „Immunprägung“ zu bewirken, die dazu führt, dass mehr Menschen, die neue und experimentelle Impfstoffe einnehmen, krank werden und sterben.

Dies sagte Dr. Robert Malone, der während eines Auftritts in Steve Bannons „War Room“ über Immunprägung sprach. Dies geschah, nachdem Präsident Joe Biden ein neues 3,2-Milliarden-Dollar-Geschäft mit dem Pharmakonzern Pfizer für neue COVID-19-Impfstoffe genehmigt hatte.

Diese neuen Impfstoffe sind „umgerüstet“, um angeblich besser mit der zukünftigen-Impf Omikron-Variante fertig zu werden. Aber Malone argumentierte, die neuen Impfstoffe seien „perfekt darauf ausgelegt, die Immunprägung voranzutreiben und die Menschen noch anfälliger für Infektionen zu machen“.

Immunprägung ist ein Phänomen, das auftritt, wenn eine Person den Proteinen oder anderen biologischen Strukturen von Viren ausgesetzt ist, die es ihnen ermöglichen, in Wirtszellen einzudringen und Infektionen zu verursachen, wie sie im SARS-CoV-2-Virus vorkommen, das die COVID-19-Krankheit verursacht.

Theoretisch ist der Körper nach einer erfolgreichen Prägung des Immunsystems in der Lage, die vorhandenen Gedächtniszellen – Zellen des Immunsystems, die sich an denselben Erreger „erinnern“ – abzurufen und in Zukunft schneller Antikörper zu produzieren, wenn er mit der Krankheit konfrontiert wird.

Immune Imprinting macht Menschen anfällig für andere Krankheiten

„Die Immunprägung ist der Grund, warum viele Menschen anfällig für andere Krankheiten sind“, sagte Ben Armstrong in einer Folge seiner Sendung „The Ben Armstrong Show“.

„Es zwingt Ihr Immunsystem, sich im Grunde auf eine Sache zu konzentrieren, nämlich auf das, was Ihnen gespritzt wird“, so Armstrong. „Der neue Impfstoff, wenn er perfekt konzipiert ist, würde Sie dazu bringen, sich noch mehr auf diese [Krankheit] zu konzentrieren und Sie noch anfälliger für andere Krankheiten zu machen.

Armstrong warnt auch davor, dass Impfstoffe mit Immunprägung wahrscheinlich nicht gegen verschiedene Varianten derselben Krankheit schützen, gegen die der Impfstoff angeblich schützen soll.

Steve Brozak und Richard Marfuggi, die für STAT News über die immunologische Prägung schreiben, stellen fest, dass aktuelle Studien darauf hindeuten, dass die Prägung ebenso wahrscheinlich zu einer verminderten Reaktion auf Varianten derselben Krankheit führt wie zu einer verstärkten Reaktion des Körpers, und dass die klinischen Folgen der immunologischen Prägung noch unbekannt sind.

Darüber hinaus warnen sie vor den potenziellen Gefahren der Prägung unreifer Immunsysteme, wie denen von Säuglingen und Kleinkindern.

„Die Immunsysteme von Säuglingen und Kleinkindern – den Zielgruppen der jüngsten COVID-19-Impfgenehmigung – sind unreif und in der Entwicklung begriffen“, schreiben sie.

„Wenn ein unreifes Immunsystem immunologisch geprägt wird, entweder durch eine akute Infektion mit der derzeit zirkulierenden Virusvariante oder durch einen COVID-19-Impfstoff, der auf der ursprünglichen Wildtyp-Variante basiert, die nicht mehr im Umlauf ist, kann es versagen, angemessene Abwehrkräfte zu entwickeln, wenn es – selbst Jahre später – mit einer COVID-Variante oder einem völlig anderen Erreger konfrontiert wird.“

Sehen Sie sich diese Folge der „The Ben Armstrong Show“ an, in der Gastgeber Ben Armstrong über Immunprägung spricht.