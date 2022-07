CDC- und NIH-Gesundheitsexperten verlassen in Scharen das Land wegen niedriger Moral und politischem Druck.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und die National Institutes of Health (NIH) haben laut einem Bericht der Daily Mail mit einem Mangel an Mitarbeitern zu kämpfen, der auf eine schlechte Arbeitsmoral und politischen Druck zurückzuführen ist.

„Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die National Institutes of Health (NIH) leiden beide unter Personalmangel, so Dr. Marty Makary, ein Top-Experte für öffentliche Gesundheit an der Johns Hopkins University, der bei Common Sense, dem Substack des ehemaligen Kolumnisten der New York Times, Bari Weiss, schreibt“, so die Zeitung.

Gesundheitsexperten zeigten sich besorgt über die Richtung, die die Bundesbehörden einschlagen.

„Entscheidungen wie die Schließung von Schulen und die Forderung nach Gesichtsmasken nach deren Wiedereröffnung führten dazu, dass viele die Führung infrage stellten. In jüngster Zeit hat die Zulassung von COVID-19-Impfstoffen für Kinder bis zu vier Jahren einige in Amerikas obersten Gesundheitsbehörden verwirrt“, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.

Die Mitarbeiter bezeichneten diese Entscheidung als „schlechte Wissenschaft“.

„Es ist wie ein Horrorfilm, den ich mir ansehen muss, und ich kann meine Augen nicht schließen“, sagte ein hoher FDA-Beamter zu Makary. „Die Menschen werden schlecht beraten und wir können nichts sagen.“

Der betreffende FDA-Arzt bezog sich auf zwei aktuelle Entwicklungen innerhalb der Behörde. Erstens, wie die Behörde ohne solide klinische Daten die Covid-Impfung für Säuglinge und Kleinkinder genehmigte, einschließlich derer, die bereits Covid erhielten. Und zweitens die Tatsache, dass die FDA nur wenige Monate zuvor ihre externen Experten umgangen hatte, um Auffrischungsimpfungen für Kleinkinder zu genehmigen. Bei den NIH beklagen sich Ärzte und Wissenschaftler bei uns über eine schlechte Arbeitsmoral und eine geringere Personalausstattung: Das Impfstoff-Forschungszentrum der NIH hat im letzten Jahr viele seiner leitenden Wissenschaftler entlassen, darunter den Direktor, den stellvertretenden Direktor und den Chief Medical Officer. „Sie haben im Moment keine Führung. Plötzlich gibt es eine enorme Anzahl von offenen Stellen auf höchster Ebene“, sagte uns ein NIH-Wissenschaftler. (Die Personen, die mit uns sprachen, wollten nur anonym zitiert werden, da sie berufliche Konsequenzen befürchteten).

Die CDC hat einen ähnlichen Exodus erlebt. „Es hat eine große Fluktuation gegeben. Die Moral ist niedrig“, sagte uns ein hochrangiger Beamter bei der CDC. „Die Dinge sind so politisch geworden, wozu sind wir dann noch da?“ Ein anderer CDC-Wissenschaftler sagte uns: „Früher war ich stolz darauf, den Leuten zu sagen, dass ich bei der CDC arbeite. Jetzt ist es mir peinlich. Warum ist es ihnen peinlich? Kurz gesagt: schlechte Wissenschaft.

Die längere Antwort: dass die Leiter ihrer Behörden schwache oder fehlerhafte Daten verwenden, um wichtige Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen. Dass solche Entscheidungen von dem geleitet werden, was den Leuten in Washington oder der Regierung Biden politisch schmackhaft ist. Und dass sie sich kurzsichtig auf ein einziges Virus konzentrieren und nicht auf die allgemeine Gesundheit. Eine CDC-Wissenschaftlerin erzählte uns von ihrer Scham und Frustration darüber, was mit den amerikanischen Kindern während der Pandemie geschah: „Die CDC hat es versäumt, die Risiken von Covid gegen andere Risiken abzuwägen, die mit der Schließung von Schulen einhergehen“, sagte sie. „Lernschwierigkeiten und eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit waren schon früh offensichtlich, und sie verschlimmerten sich noch, als die CDC darauf bestand, die Schulen zu schließen. Die CDC-Leitlinien haben die Rassengleichheit für kommende Generationen verschlechtert. Sie hat diese Generation von Kindern im Stich gelassen.

Ein Beamter der FDA drückte es folgendermaßen aus: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Leute bei der FDA mir gesagt haben: ‚Mir gefällt das alles nicht, aber ich muss es einfach bis zu meiner Pensionierung schaffen.

Der amerikanische Arzt und Politiker Sen. Rand Paul (R-KY) meldete sich zu Wort und kritisierte die CDC dafür, dass sie Impfungen für Kinder befürwortet, obwohl Pfizer in einer eigenen Studie „keine Wirksamkeit des Impfstoffs“ nachgewiesen hat.

