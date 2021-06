Neue Delta-Virus-Variante verschärft Abriegelungen – Fakten Check

mercola.com

Das Auftauchen einer neuen SARS-CoV-2-Variante aus Indien, genannt „Delta“, kann zu einer neuen Runde von Abriegelungen auf der ganzen Welt führen, einschließlich Großbritannien und Chile

Chile hat eine der höchsten COVID-Impfraten der Welt; 58% der Bevölkerung haben zwei Dosen erhalten und 75% haben ihre erste Dosis erhalten. Santiago ist seit dem 10. Juni 2021 abgeriegelt, nachdem die Hauptstadt die höchste COVID-19-Fallzahl seit Beginn der Pandemie gemeldet hat

Untersuchungen von Public Health England (PHE) legen nahe, dass zwei Dosen der mRNA-COVID-Spritze von Pfizer zu 88 % gegen die Delta-Variante wirksam sind, während die DNA-Injektion von AstraZeneca zu 60 % wirksam zu sein scheint. Nach einer einzigen Dosis schützte eine der beiden Impfungen nur zu 33 % vor einer symptomatischen Erkrankung.

PHE behauptet, dass die Delta-Variante um 64% wahrscheinlicher innerhalb von Haushalten übertragen wird als die bisher vorherrschende Kent-Variante (Alpha), und dass sie um 40% mehr im Freien übertragbar ist und eher jüngere Menschen betrifft

Es ist unwahrscheinlich, dass die Varianten ein signifikant unterschiedliches Risiko für Menschen mit natürlicher Immunität im Vergleich zum Original darstellen, da die Resistenz in erster Linie auf Ihren T-Zellen basiert, die nachweislich Varianten erkennen und angreifen, die bis zu 80 % unähnlich sind. SARS-CoV-2-Varianten sind dem Original höchstens 0,3 % unähnlich, was bedeutet, dass die T-Zellen-Immunität sie leicht erkennt und vor ihnen schützt.

Laut dem Regionaldirektor des europäischen Büros der Weltgesundheitsorganisation, Hans Henri Kluge, ist eine neue Coronavirus-Variante namens „Delta“ (der wissenschaftliche Name lautet B.1.617.2 und stammt aus Indien) „im Begriff, sich in Europa durchzusetzen“, was erneute Sperrungen erforderlich machen könnte.1

In einem Artikel vom 10. Juni 2021 berichtete The Hill, dass sich die SARS-CoV-2 Delta-Variante „schnell ausbreiten kann und diejenigen, die eine von zwei Impfstoffdosen erhalten haben, mit höheren Raten infiziert als die vollständig Geimpften“.

Laut Kluge steht Europa vor der gleichen Situation wie im Winter 2020, als die Zahl der Fälle rapide anstieg, was zu „einem verheerenden Wiederaufflammen, Abriegelungen und dem Verlust von Menschenleben führte.“ „Lassen Sie uns diesen Fehler nicht noch einmal machen“, sagte Kluge während der Pressekonferenz.

Indische Variante schürt Ängste

Die Delta-Variante ist jetzt der dominierende Stamm in Großbritannien, wo ein Anstieg der Fälle angeblich vor allem bei jüngeren Menschen zwischen 12 und 20 Jahren aufgetreten ist.

Untersuchungen von Public Health England (PHE) legen nahe, dass zwei Dosen der mRNA-COVID-Spritze von Pfizer zu 88 % gegen die Delta-Variante wirksam sind, während die DNA-Injektion von AstraZeneca „angeblich“ zu 60 % wirksam ist. Nach einer Einzeldosis schützte eine der beiden Spritzen nur zu 33 % vor einer symptomatischen Erkrankung.

Während jedoch Empfänger einer Einzeldosis angeblich ein höheres Risiko haben als diejenigen, die zwei Dosen erhalten haben, sind tatsächlich mehr vollständig „geimpfte“ Menschen an dieser Variante gestorben. Laut PHE hatten von den 42 Briten, die bis Mitte Juni 2021 an der Delta-Variante gestorben waren, 12 zwei Dosen erhalten, verglichen mit nur sieben Empfängern einer Einzeldosis.

Noch wichtiger ist, dass ein PHE-Bericht7 vom 11. Juni 2021 zeigt, dass man als Krankenhauspatient ein sechsmal höheres Risiko hat, an der COVID-Delta-Variante zu sterben, wenn man vollständig geimpft ist, als wenn man überhaupt nicht geimpft ist.

Die Informationen tauchen in Tabelle 6 des 77-seitigen Dokuments auf, die die Inanspruchnahme der Notfallversorgung und die Todesfälle nach Impfstatus und bestätigten Delta-Fällen vom 1. Februar 2021 bis zum 7. Juni 2021 auflistet.

Von 33’206 ins Krankenhaus eingelieferten Fällen der Delta-Variante waren 19’573 nicht geimpft. Von diesen starben 23 (oder 0,1175 %). Aber von den 13’633 Patienten, die entweder mit einer oder zwei Dosen geimpft wurden, starben 19 (oder 0,1393%), was eine um 18,6% höhere Sterberate als bei den ungeimpften Patienten bedeutet. Von den 5393 Patienten, die mit einer Dosis teilgeimpft wurden, starben sieben (oder 0,1297 %).

Von den 1785 Patienten, die beide Impfstoffdosen 14 Tage oder mehr vor der Aufnahme erhalten hatten, starben 12 (oder 0,6722%). Diese Sterberate ist 5,72-mal höher als die der ungeimpften Patienten. Mit anderen Worten: Wären alle 33’206 Patienten vollständig geimpft worden, hätte es 223 Todesfälle gegeben.

Die PHE behauptet auch, dass die Delta-Variante innerhalb von Haushalten um 64 % wahrscheinlicher übertragen wird als die zuvor dominierende Kent-Variante (Alpha) und dass sie im Freien um 40 % übertragbar ist.

Mit dem Wissen, was wir jetzt darüber wissen, wie Wissenschaft und Statistiken manipuliert werden, um den Anschein eines ernsten Problems zu erwecken, wo es keines gibt, nehme ich diese Aussagen und Daten mit einem Körnchen Salz. Die führenden Politiker der Welt nutzen die Daten jedoch, um noch mehr Restriktionen aufzuerlegen. Der britische Premierminister Boris Johnson erwägt nun, die Abriegelungsregeln bis zum Frühjahr 2022 beizubehalten.

In ähnlicher Weise kündigten die Behörden in Chile, das eine der höchsten COVID-Impfraten der Welt hat – 58 % der Bevölkerung haben zwei Dosen erhalten und 75 % haben ihre erste Dosis erhalten -, am 10. Juni 2021 eine flächendeckende Abriegelung der Hauptstadt Santiago an. Die Abriegelung erfolgte als Reaktion auf die höchsten COVID-19-Fallzahlen seit Beginn der Pandemie.

Warum wurde auf einen in Ungnade gefallenen Seuchenmodellierer erneut vertraut?

In den USA macht Delta etwa 10 % der Fälle aus und verdoppelt sich alle zwei Wochen, so der ehemalige Kommissar der Food and Drug Administration, Dr. Scott Gottlieb, der in einer „Face the Nation“-Sendung am 13. Juni 2021 über die Variante sprach.

Laut Gottlieb ist es wahrscheinlich, dass Delta „eine neue Epidemie auslöst, die auf den Herbst zusteuert.Um zu zeigen, wie verrückt diese Wiederholung ist, zitiert Gottlieb erneut Daten von Neil Ferguson. Yahoo! News nennt Ferguson einen „prominenten britischen Epidemiologen“, aber in Wirklichkeit ist der Mann jenseits von vertrauenswürdig und wurde gründlich – und öffentlich – in Ungnade gefallen.

Seine einzige Berühmtheit ist die eines gescheiterten Statistikers, dessen Modelle sich wiederholt in einem lächerlichen Ausmaß als fehlerhaft erwiesen haben. Die Tatsache, dass Gottlieb wieder Ferguson’s Modelle verwendet, sollte die Alarmglocken läuten lassen, dass dies Angstpropaganda ist, um noch mehr COVID Hiebe zu rechtfertigen und nichts anderes.

Es war Fergusons Modell vom Imperial College , das den Tod von 2 Millionen Amerikanern und 500’000 Briten vorhersagte, wenn nicht drakonische Abriegelungs- und soziale Distanzierungsmaßnahmen umgesetzt würden. Ein großer Fehler in seinem Modell war, dass er die Tatsache nicht berücksichtigte, dass die anfällige Bevölkerung immer nur ein kleiner Teil der Menschen ist, niemals 100%.

Von Ferguson stammt auch die Vorhersage vom Dezember 2020, dass die Alpha-Variante B117 – der sogenannte „Kent“-Stamm, der vor Delta zum vorherrschenden Stamm wurde – um 50 % bis 70 % ansteckender sein würde als frühere Varianten, die in Großbritannien zirkulierten, und dass sie Kinder und Jugendliche in größerem Maße infizieren würde als frühere Varianten.

Und was ist passiert? PHE-Daten zeigen, dass der gleitende Durchschnitt der Infektionen (d. h. positive Tests, die symptomatisch oder asymptomatisch sein können) ab Januar 2021 stark abnahm, von einem Höchststand von 68’053 Fällen Anfang Januar bis zu einem Tiefstand von 1649 Fällen Anfang Mai 2021.

Auch die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen ging zurück, ebenso wie die Zahl der täglichen Todesfälle, die von einem Höchststand von 1610 im Januar 2021 auf einen Tiefststand von acht am 13. Juni 2021 sank. Offenbar hat der gefürchtete und „weitaus infektiösere“ B117-Stamm doch keine Massensterben-Kaskade ausgelöst.

In den USA wurden laut CDC-Daten zwischen Januar und März 2021 insgesamt 204 Teenager – im Alter von 12 bis 17 Jahren – zur COVID-Bewertung ins Krankenhaus eingeliefert. Dies sind keine katastrophalen Zahlen. Weniger als ein Drittel benötigte intensive Pflege und keiner starb.

Inzwischen gibt es mindestens vier gemeldete Todesfälle unter 12- bis 17-Jährigen nach COVID „Impfung“, zusammen mit mehreren hundert Berichte über unerwünschte Wirkung, einschließlich Dutzende von Fällen von Herzentzündung.

Außerdem ist die Tatsache, dass die Mainstream-Medien und die Gesundheitsbehörden die Zahl der infizierten oder ins Krankenhaus eingelieferten Kinder nicht hervorgehoben haben, ein klarer Hinweis darauf, dass Kinder auch nicht wirklich durch B117 gefährdet waren. Sie wollten nur, dass Sie sich vor der Möglichkeit fürchten, dass es so ist.

In den USA zeigen die Daten der Centers for Disease Control and Prevention, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Jugendlichen wegen COVID-19 Anfang Januar 2021 mit 2,1 pro 100’000 Krankenhauseinweisungen ihren Höhepunkt erreichte. Bis Mitte März war diese Rate auf 0,6 pro 100’000 gesunken. Im April stieg sie wieder ein wenig an, auf 1,3 pro 100’000. In konkreten Zahlen bedeutet das, dass zwischen Januar 2021 und März 2021 insgesamt 204 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Diese Statistik ist in der Tat alles andere als katastrophal. Weniger als ein Drittel benötigte intensive Pflege und keiner starb. Inzwischen gibt es mindestens vier gemeldete Todesfälle unter 12- bis 17-Jährigen nach der COVID-„Impfung“, zusammen mit mehreren hundert Berichten über unerwünschte Wirkungen, darunter Dutzende von Fällen von Herzentzündungen.

Da Fergusons katastrophale Vorhersagen für die Alpha-Variante B117 nicht eingetreten sind, scheint es, dass die gleiche angstmachende Erzählung jetzt einfach auf die Delta-Variante übergegangen ist.

Sie wollen eindeutig, dass wir um unsere Kinder fürchten, da dies die Einhaltung freiheitsraubender Maßnahmen verbessern und die Impfstoffaufnahme erhöhen wird. Im Moment fällt es ihnen wirklich schwer zu erklären, warum Kinder, deren Risiko für schwere Komplikationen oder den Tod durch COVID-19 besteht und die kein primärer Krankheitsüberträger sind, an einem unkontrollierten Gentherapie-Experiment teilnehmen müssen.

Die COVID-Maßnahmen haben nicht funktioniert und sollten nicht wiederholt werden

Nach anderthalb Jahren Lügen und Desinformation scheint es klar zu sein, dass die Technokraten, die auf einen Großen Reset drängen, mehr als bereit sind, Dinge nach Belieben zu erfinden, einfach um die Pandemie am Laufen zu halten. Laut Kluge ist der Ausweg aus dieser neuen Phase der Pandemie „eine Kombination aus öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen und Impfungen, nicht das eine oder das andere“.

Dies trotz der Tatsache, dass wir bereits wissen, dass keine dieser Strategien tatsächlich funktioniert. Wie der Pathologe Dr. Roger Hodkinson in einem Interview mit Last American Vagabond vom 27. Mai 2021 feststellte, haben Masken, soziale Distanzierung und Abriegelungen nicht funktioniert und werden auch nie funktionieren, und die COVID-Impfungen sind zu gefährlich, um sie weiterzuverfolgen.

In dem obigen Interview geht Hodkinson auf die sehr realen Bedenken ein, die die impfstoffinduzierten Spike-Proteine und ihre potenziell verheerenden Auswirkungen auf die Gesundheit und die menschliche Fortpflanzung betreffen, da die eigene Forschung von Pfizer zeigt, dass freie Spike-Proteine innerhalb von Stunden nach der Injektion im ganzen Körper verbreitet werden.

Ich habe diese Forschung detailliert in „Researcher: ‚We Made a Big Mistake‘ on COVID-19 Vaccine“ beschrieben, in dem ich ein Interview mit dem kanadischen Immunologen und Impfstoffforscher Byram Bridle, Ph.D., geführt habe. Ich habe auch die Mechanismen erklärt, warum das SARS-CoV-2-Spike-Protein so gefährlich und giftig ist in „The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health“.

Hasser von Impfgegner sagt Alptraum-Sommer voraus

In einem Artikel des Daily Beast vom 11. Juni 2021, sagt Dr. Peter Hotez – ein rabiater Hasser von Impfgegner – nun, dass Kinder, die in konservativen „roten“ Staaten leben, in denen die COVID-Impfverweigerung tendenziell höher ist, einem gefährlichen „Alptraum-Sommer“ entgegensehen.

Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine, hat in der Vergangenheit dazu aufgerufen, Informationen zur Impfstoffsicherheit gewaltsam zu unterdrücken und Eltern von impfgeschädigten Kindern zu schikanieren, indem er sie als „Impfgegner“ bezeichnet, obwohl sie über die Verletzungen ihrer Kinder sprechen, die als Folge der Impfung aufgetreten sind, nicht weil sie sie nicht geimpft haben.

Im Jahr 2018, klassifiziert Hotez die Impfstoffsicherheit und pro-informierte Zustimmung Befürwortungsgruppen wie die National Vaccine Information Center als „Hassgruppen“, die „Kinder hassen, und sagte, wir müssen „snuff out“ (ein Begriff, der typischerweise für Gangster-Stil Mord reserviert ist) die „Anti-Impf-Bewegung“. Er hat auch erklärt, dass die Impfung „keine Wahl ist; es ist eine Verantwortung“. Nicht überraschend, Hotez hat sehr starke Bindungen an die Impfstoffindustrie.

Während eines Auftritts im März 2019, in der Joe Rogan Show, hat Hotez vorgeschlagen Amazon, Facebook, Twitter, Google, Reddit, Instagram und andere Online-Plattformen sollten Chief Scientific Officers einstellen, um die contents zu verwalten, filtern und zu regulieren. Hotez hat auch für den Einsatz von Cyberwarfare Taktik gegen Menschen, die es wagen, potenzielle Impfstoff Probleme zu diskutieren, einschließlich meiner wirklich aufgerufen.

Kein Zweifel, er liebt das aktuelle dunkle Zeitalter der Online-Zensur, das mit der COVID-Pandemie entstanden ist.

„Der einzige Weg, um zu verhindern, dass diese Varianten Fuß fassen, ist die Beschleunigung der Impfung aller über 12-Jährigen (und hoffentlich auch der jüngeren Kinder bis zum Herbst)“, schreibt Hotez in seinem Daily Beast-Artikel.

„Aber in diesen robusten Nischen des Impfstoffwiderstands ist es schwer vorstellbar, auch nur annähernd eine vollständige Abdeckung der jungen Menschen zu erreichen. Zum Beispiel sind in Massachusetts und Vermont mehr als 50 Prozent der 12- bis 17-Jährigen geimpft (sie haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten), während in Alabama, Louisiana und Mississippi weniger als 10 Prozent der Jugendlichen derselben Altersgruppe geimpft sind.

Hier ist, was passieren könnte, wenn wir den Süden nicht vollständig impfen. Erstens könnte sich die Zahl der Fälle im Juli und August beschleunigen, genau wie im letzten Jahr … außerdem könnten die neuen Varianten häufiger auftreten und unverhältnismäßig viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreffen, möglicherweise einschließlich eines Multisystem-Entzündungssyndroms bei Kindern oder MIS-C.

Einige Kinderkrankenhäuser in der Region sehen möglicherweise bereits eine Beschleunigung der Krankenhauseinweisungen und der Aufnahmen auf der Intensivstation. In der Tat hat die CDC gerade in diesem Frühjahr über steigende Hospitalisierungsraten bei Jugendlichen berichtet.“

Hotez überbewertet das Risiko für Kinder und Jugendliche

Hier zitiert Hotez die CDC-Daten, die ich zuvor besprochen habe, und die Art und Weise, wie er das tut, führt zu einer falschen Darstellung des Trends. Um es zu wiederholen: Es sind keine Teenager an COVID-19 gestorben. Und der Anstieg der Krankenhauseinweisungen, von dem er spricht, ist ein Anstieg vom Tiefpunkt Mitte März. Aber die Hospitalisierungsrate für Teenager im April 2021 ist immer noch nur etwa halb so hoch wie im Januar 2021 (1,3 pro 100’000 Hospitalisierungen im Vergleich zu 2,1 pro 100’000). Wir haben es hier nicht mit einem Weltuntergangstrend zu tun.

„Die Nation muss vollständig und gleichmäßig geimpft werden, wenn wir irgendeine Hoffnung haben wollen, unseren Weg aus dieser Epidemie zu finden. Es ist auch der sicherste Weg, junge Menschen in dieser Region zu schützen“, schreibt Hotez.

Ich bin anderer Meinung. Bereits letztes Jahr, im Jahr 2020, deuteten die Daten darauf hin, dass die große Mehrheit der Weltbevölkerung bereits eine vollständige oder teilweise natürliche Immunität besitzt. Ursprünglich schätzten Experten, dass 70 % der Bevölkerung oder mehr exponiert werden und Immunität entwickeln müssten, bevor eine natürliche Herdenimmunität erreicht wäre.38

Mitte Oktober 2020 behaupteten mehr als ein Dutzend Wissenschaftler, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität tatsächlich irgendwo zwischen 43 % und 9 % liegt, was bedeutet, dass eine große Mehrheit der Weltbevölkerung – zu diesem Zeitpunkt – bereits ein sehr geringes Risiko für eine ernsthafte Erkrankung hat. Daten aus Stockholm, Schweden, die im Jahr 2020 nicht abgeriegelt wurden, zeigten einen Schwellenwert für die Herdenimmunität von 17 %.

Vergleichen Sie das mit den COVID-Impfungen, die Sie NICHT immun machen. Sie können immer noch erkranken und das Virus verbreiten. Die Hersteller des Impfstoffs geben zu, dass die Impfung nur die Symptome lindert, wenn man sich infiziert. Theoretisch wird dadurch das Risiko eines Krankenhausaufenthalts und des Todes verhindert oder verringert.

Auf der anderen Seite haben Wissenschaftler jedoch eindringlich davor gewarnt, dass die COVID-Impfungen eine Antikörper-abhängige Verstärkung (ADE) auslösen können, wodurch geimpfte Personen weitaus anfälliger für schwere Komplikationen und Tod sind, wenn sie auf das wilde Virus treffen.

Kinder und Jugendliche sterben auch nicht in Scharen an COVID-19. Die Vorstellung, dass sie eine Gentherapie dringend benötigen, ist also einfach nicht wahr.

Kein Grund, Mutationen zu fürchten

Gibt es einen Grund zur Besorgnis über die neue Delta-Variante? Oder jede andere Variante, was das betrifft? Laut Michael Yeadon, Ph.D., einem Life-Science-Forscher und ehemaligen Vizepräsidenten und Chefwissenschaftler der Allergie- und Atemwegsforschung bei Pfizer, ist die Antwort ein klares „Nein“. In dem Interview, das Teil des abendfüllenden Dokumentarfilms „Planet Lockdown “ ist, erklärt Yeadon warum.

„Im Grunde ist alles, was Ihre Regierung Ihnen über dieses Virus erzählt hat, alles, was Sie tun müssen, um sicher zu sein, eine Lüge“, sagt Yeadon. „Jeder Teil davon … Keines der Schlüsselthemen, über die Sie sprechen hören – von der asymptomatischen Übertragung bis zu Auffrischungsimpfungen [d.h. Auffrischungsimpfungen] – kein einziges dieser Dinge wird von der Wissenschaft unterstützt.

Jedes Stück ist geschickt gewählt, neben etwas, das wahrscheinlich wahr ist, aber selbst eine Lüge ist, und hat die Menschen dahin geführt, wo wir jetzt sind“.

Wenn es um Ihre Anfälligkeit für Varianten, mutierte Versionen von SARS-CoV-2 geht, ist Ihre Widerstandsfähigkeit nicht so sehr von Antikörpern abhängig, sondern von Ihrer T-Zell-Immunität, auch bekannt als zelluläre Immunität. Yeadon erklärt:

„Sie haben vier oder fünf verschiedene Arme des Immunsystems: die angeborene Immunität, die mukosale Immunität, die Antikörper, die T-Zellen und die komplementären Systeme. Es gibt all diese verschiedenen wunderbaren Systeme, die miteinander integriert sind, weil es Sie gegen alle Arten von verschiedenen Bedrohungen in der Umwelt verteidigen muss.

Was ich Ihnen sagen will, ist, dass die Betonung von Antikörpern in Bezug auf Virusinfektionen der Atemwege falsch ist, und das können Sie ganz einfach feststellen, wenn Sie ein wenig suchen …

Ich sage nicht, dass Antikörper keine Rolle spielen, aber sie sind wirklich nicht sehr wichtig. Das ist bewiesen worden. Es gibt einige Menschen, bei denen ein natürliches Experiment stattgefunden hat. Sie haben einen Defekt und bilden tatsächlich keine Antikörper, aber sie sind in der Lage, COVID-19, das Virus SARS-CoV-2, recht gut abzuwehren.

Die Art und Weise, wie sie das tun, ist, dass sie T-Zellen-Immunität haben, zelluläre Immunität. [T-Zellen] sind Zellen, die darauf trainiert sind, virusinfizierte Zellen zu erkennen und diese Zellen abzutöten.

So verteidigt man sich gegen ein Virus. Also, all diese Erwähnungen von Antikörperspiegeln, das ist einfach nur Quatsch. Er ist kein gutes Maß dafür, ob Sie immun sind oder nicht. Sie zeigen zwar an, dass Sie infiziert wurden, aber ihre Persistenz ist nicht wichtig dafür, ob Sie immun sind …

Wir wissen das schon seit Jahrzehnten. Wir wissen schon seit Jahrzehnten über T-Zellen Bescheid. Sie standen eindeutig in meinen Lehrbüchern für das Grundstudium. Und wir wissen über ihre Bedeutung bei der Abwehr von Atemwegsviren wahrscheinlich seit den 1970er, sicherlich seit den 1980er Jahren …

Es ist ganz normal, dass RNA-Viren wie SARS-CoV-2, wenn sie sich replizieren, Schreibfehler machen. Es hat ein sehr gutes Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektursystem, sodass es nicht zu viele Tippfehler macht, aber es macht einige, und diese werden ‚Varianten‘ genannt.

Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass, wenn Sie die Variante finden, die sich am meisten von der in Wuhan identifizierten Sequenz unterscheidet, diese Varianz … nur 0,3% von der ursprünglichen Sequenz abweicht.

Ich will es anders ausdrücken. Wenn Sie die am stärksten abweichende Variante finden, ist sie zu 99,7% identisch mit der ursprünglichen, und ich kann Ihnen versichern … diese Menge an Unterschied ist absolut NICHT in der Lage, sich Ihnen als ein anderes Virus darzustellen. [Also] wenn Ihre Regierungswissenschaftler Ihnen sagen, dass eine Variante, die sich um 0,3% von SARS-CoV-2 unterscheidet, sich als neues Virus ausgeben und eine Bedrohung für Ihre Gesundheit sein könnte, sollten Sie wissen, und ich sage Ihnen, dass sie lügen.“

Was Yeadon damit sagen will, ist, dass ein Virus nicht zu einer Version mutieren kann, die dem Original so unähnlich ist, dass Ihr Körper sie nicht identifizieren kann. Wenn Sie eine T-Zellen-Immunität haben, wird Ihr Immunsystem das mutierte Virus erkennen und sich darum kümmern, genauso wie es das mit der ursprünglichen Version des Virus tun würde.

Er erklärt, wie Wissenschaftler zu Beginn der Pandemie Blut von Patienten erhielten, die vor 17 oder 18 Jahren an dem SARS-Virus erkrankt waren. SARS-CoV-1, das für den damaligen SARS-Ausbruch verantwortlich war, ist SARS-CoV-2 nur zu 80 % ähnlich. Sie wollten wissen, ob das Immunsystem dieser Patienten in der Lage sein würde, SARS-CoV-2 zu erkennen – was sie taten. Sie hatten noch Gedächtnis-T-Zellen gegen SARS-CoV-1, und diese Zellen erkannten auch SARS-CoV-2, obwohl es nur zu 80% ähnlich war.

Wenn nun ein Unterschied von 20% nicht ausreichte, um das Immunsystem dieser Patienten zu umgehen, warum sollte man sich dann mit einer Variante beschäftigen, die sich höchstens zu 0,3% vom ursprünglichen SARS-CoV-2 unterscheidet? Und warum sollten wir Auffrischungsimpfungen für diese nahezu identischen Varianten benötigen?

Booster Shots, ein trojanisches Pferd?

Yeadon ist extrem misstrauisch, was die Absichten hinter den Booster Shots für verschiedene Varianten angeht, und sagt:

„Sie sollten an diesem Punkt entsetzt sein, so wie ich es bin, denn es gibt absolut keine mögliche Rechtfertigung für ihre Herstellung. Es gibt keine mögliche gutartige Interpretation davon. Ich glaube, dass sie [die Auffrischungsimpfungen] verwendet werden, um Ihre Gesundheit zu schädigen und Sie möglicherweise zu töten. Ganz im Ernst. Ich kann keine andere vernünftige Interpretation sehen als einen ernsthaften Versuch der Massenentvölkerung.

Dies wird die Werkzeuge liefern, um es zu tun, und eine plausible Bestreitbarkeit. Sie werden eine weitere Geschichte über irgendeine biologische Bedrohung erfinden, und Sie werden Schlange stehen und Ihre Auffrischungsimpfungen bekommen, und ein paar Monate oder ein Jahr oder so später werden Sie an irgendeinem seltsamen unerklärlichen Syndrom sterben. Und sie werden nicht in der Lage sein, es mit den Impfstoffen in Verbindung zu bringen.

Das ist mein Glaube – dass sie Sie über Varianten anlügen, damit sie schädliche Zusatzimpfstoffe herstellen können, die Sie überhaupt nicht brauchen. Ich glaube, sie werden für bösartige Zwecke verwendet …“

Lehnen Sie das ‚New Normal‘ ab und fordern Sie Ihr Leben zurück

Bis jemand, der Bescheid weiß, ein Geständnis ablegt, haben wir keine Möglichkeit zu erfahren, ob die Entvölkerung tatsächlich ein beabsichtigtes Ergebnis dieser Impfungen ist. Doch selbst wenn keine bösen Absichten dahinter stecken, könnte das Ergebnis in der realen Welt immer noch ein Massenanfall von Opfern sein.

Was klarer zu sein scheint, ist, dass die Führer der Welt Angst säen, die in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Gesundheitsbedrohung durch dieses Virus und seine Varianten steht, und der logischste Grund dafür ist, dass sie diese Pandemie brauchen, um den Großen Reset einzuleiten.

Der Great Reset wiederum ist Teil einer parallelen Agenda, die auf transhumanistischen Ideologien, Ideen und Idealen aufbaut, bei der der Mensch mit der Maschine verschmolzen und durch den Einsatz von Nanotechnologie und digitaler Überwachung biologisch kontrolliert wird.

Wenn ich richtig liege, dann wird das COVID-Pandemie-Narrativ weitergesponnen werden, nicht für die nächsten Monate, sondern für Jahre. Die Panikmache wird so lange weitergehen, bis eine permanente Überwachung eingeführt wurde, regelmäßige Gentherapie-Injektionen zur Norm geworden sind und niemand mehr etwas tut, wenn die Regierung es nicht erlaubt. Mit anderen Worten, bis das Leben dauerhaft in eine Hölle verwandelt worden ist, die nur noch für Roboter geeignet ist.

In dem Video unten, vom talkRADIO teilt Julia Hartley-Brewer ihre Meinung zu der Angelegenheit und sagt, dass, wenn die U.K. nicht auf „Freedom Day“ öffnen wird wie geplant, dann werden Lockdowns wahrscheinlich für immer fortgesetzt.

Sie weist darauf hin, dass die „Impfstoffe“ besser funktionieren, als man zu hoffen gewagt hat, und dass ein weitaus größerer Teil der Bevölkerung als erwartet sie bereitwillig genommen hat. Die Menschen sind so sicher wie nie zuvor, doch die Regierung schwankt immer noch und sagt, es sei nicht genug. Es ist an der Zeit, zur alten Normalität zurückzukehren, wo die Menschen frei sind, ihr eigenes Leben zu leben, sagt Hartley-Brewer, und sie hat absolut recht.

Boris Johnson will announce a four week delay to lockdown lifting. But Julia says: "We have to get out of this and if it's not now, it may be never. We need to get back to the old normal where we have our freedom."@JuliaHB1 pic.twitter.com/slAnzM5xVx — talkRADIO (@talkRADIO) June 14, 2021

