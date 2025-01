Neue Dokumente: Name und Unterschrift von Hunter Biden mit 60-Millionen-Dollar-Betrugsermittlung in Verbindung gebracht

Von Tyler Durden

Der kürzlich begnadigte Hunter Biden ist erneut in den Mittelpunkt einer Kontroverse gerückt, da neu aufgetauchte Bankunterlagen und Unternehmensdokumente darauf hindeuten, dass ein gemeinsames Bankkonto, das mit dem zukünftigen ersten Sohn in Verbindung gebracht wird, für eine betrügerische Anleihetransaktion im Zusammenhang mit Burnham Asset Management verwendet wurde. Das Unternehmen war in einen Millionen-Dollar-Wertpapierbetrug verwickelt, bei dem zwei Geschäftspartner von Biden verhaftet und verurteilt wurden – während Hunter der Verantwortung entging, wie Just the News berichtet.

Die ehemaligen Geschäftspartner von Hunter, Devon Archer und Jason Galanis, wurden für ihre Rolle in einem Betrug verurteilt, bei dem eine Oglala-Sioux-Stammesorganisation um mehrere zehn Millionen Dollar betrogen wurde. Die Bundesbehörden stellten fest, dass Archer, Galanis und ihre Partner die Anleiheerlöse veruntreut hatten, anstatt die Gelder wie versprochen zu investieren.

Während Archer und Galanis strafrechtlich verfolgt wurden, verschwand Hunter schnell in der Versenkung und erklärte den Abgeordneten in seiner Aussage zur Amtsenthebungsuntersuchung, dass seine geplante Rolle in dem Unternehmen „nie zum Tragen kam“. Bankunterlagen und eine Unterschriftenanalyse zeigen jedoch, dass Biden enger mit dem Unternehmen verstrickt war, als er öffentlich zugegeben hat.

Ein gemeinsames Bankkonto, das für das System genutzt wurde

Aufzeichnungen zeigen, dass ein mit Biden und Archer verbundenes Bankkonto – Rosemont Seneca Bohai, LLC (RSB) – direkt an der betrügerischen Anleihentransaktion beteiligt war. Laut einer Quelle, die mit der Transaktion in Verbindung steht, wurden die Anleihen auf das und von dem RSB-Konto transferiert, möglicherweise um vom Namen Biden zu profitieren – ein Muster, das mit den Behauptungen der Republikaner im Repräsentantenhaus übereinstimmt, dass Hunter Biden seinen Nachnamen für lukrative Geschäfte genutzt hat.

Letztes Jahr berichtete Just the News über den ersten Beweis, dass der jüngere Biden viel enger mit den am Betrug mit Stammesanleihen beteiligten Unternehmen verbunden war. Unternehmensunterlagen zeigen, dass Hunter Biden als stellvertretender Vorsitzender von Burnham tätig war und ein Jahresgehalt von 800.000 US-Dollar zugesagt bekam. Eine Unterschriftenanalyse bestätigte, dass Biden den Arbeitsvertrag mit Burnham vom 15. April 2015 unterzeichnet hat. Diese Dokumente wurden erstmals 2016 von der SEC und FBI-Agenten gesammelt, während der Amtsenthebungsuntersuchung vom Kongress beschafft und kürzlich an Just the News weitergegeben. Neue Dokumente aus derselben Untersuchung des Betrugs mit Stammesanleihen zeigen, dass Hunter Biden näher am Geschehen war als bisher bekannt. So wurde beispielsweise ein Bankkonto, das er mit einem Geschäftspartner teilte, für einen Teil der von den Bundesbehörden untersuchten Anleihetransaktion verwendet. Eine Person, die mit der Anleihetransaktion in Verbindung stand, teilte Just the News mit, dass die Anleihen auf das und von dem RSB-Konto transferiert wurden, um sie speziell mit dem Namen Biden in Verbindung zu bringen, was an ein Muster erinnert, das von republikanischen Ermittlern des Repräsentantenhauses identifiziert wurde und darauf hindeutet, dass Hunter Biden mit seinem Nachnamen handelte, um lukrative Geschäfte abzuschließen. -Just the News

Während Hunter Bidens ehemaliger Anwalt George Mesires argumentierte, dass der Name seines Mandanten ohne dessen Wissen verwendet wurde …

„Die Angeklagten … haben den Namen von Hunter – ohne sein Wissen – genannt und benutzt, um ihrem Geschäftsvorhaben mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen“, sagte Mesires. “Sobald Hunter von dem illegalen Verhalten erfuhr und davon, dass sein Name auf diese unbefugte und unangemessene Weise verwendet wurde, unternahm Hunter sofort Schritte, um sicherzustellen, dass seine Geschäftsinteressen nicht mit der Burnham Group oder einem der Angeklagten in Verbindung gebracht werden.“

… jedoch erzählt die Aussage von Archer vor dem Kongress eine andere Geschichte. Archer sagte aus, dass Biden nicht nur beteiligt war, sondern die Position des Unternehmenssekretärs bei RSB innehatte und „50:50-Eigentümer per Handschlag“ des Unternehmens war.

Darüber hinaus war das RSB-Konto der Hauptkanal für Bidens Zahlungen von Burisma Holdings, dem umstrittenen ukrainischen Energieunternehmen, das im Zentrum der Vorwürfe der Republikaner steht, die Familie Biden habe versucht, Einfluss zu nehmen.

Hunter Biden als Vorstandsmitglied im Gespräch

Über die Bankgeschäfte hinaus deuten von Ermittlern beschaffte Entwürfe von Dokumenten darauf hin, dass Hunter Biden für eine Führungsrolle bei der Anleihetransaktion selbst in Betracht gezogen wurde. In einem Entwurf eines Memorandums für eine Privatplatzierung für das Anleihenangebot der Wakpamni Lake Community wird Biden als potenzielles Vorstandsmitglied für das emittierende Unternehmen, Sovereign Re Capital Holdings Inc., aufgeführt.

Das Dokument, das von Just the News geprüft wurde, beschreibt Bidens Qualifikationen, darunter seine Tätigkeit bei Boies, Schiller, Flexner, LLP, seine Arbeit bei Rosemont Seneca Firmen und seine Position als ehrenamtlicher Co-Vorsitzender des Präsidentschafts-Eröffnungskomitees 2009 – im selben Jahr, in dem sein Vater Vizepräsident wurde.

Es ist unklar, ob diese vorgeschlagene Rolle endgültig war oder ob Biden aktiv an dem Anleihegeschäft beteiligt war. Während Archers Prozess behauptete sein Verteidiger, Matthew L. Schwartz, jedoch, dass „Hunter Biden an diesem Geschäft beteiligt war“.

Hunter Bidens Anwaltsteam widersprach dieser Behauptung und behauptete, er sei nie aktiv an Burnham oder den betrügerischen Transaktionen beteiligt gewesen.

Bidens Aussage und die Prüfung durch den Kongress

Während seiner 2024er-Amtsenthebungsanhörung bekräftigte Biden seine Haltung, dass seine Beteiligung an Burnham „nie zum Tragen kam“.

Der Abgeordnete Andy Biggs (R-AZ) befragte Biden direkt zu diesem Thema:

Biggs: „Haben Sie sich aktiv an Burnham beteiligt, entweder als Anteilseigner, Direktor oder leitender Angestellter?“

„Haben Sie sich aktiv an Burnham beteiligt, entweder als Anteilseigner, Direktor oder leitender Angestellter?“ Biden: „Nein. Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kam. Ich glaube, es gab einen Vorschlag, dass ich daran beteiligt sein würde, aber das ist alles in diesem ganzen Durcheinander untergegangen.“

Trotz seiner Dementis bleiben die Republikaner im Kongress skeptisch. Angesichts der kürzlichen umfassenden Begnadigung von Hunter Biden durch Präsident Joe Biden für seine Handlungen von 2014 bis heute suchen einige Abgeordnete nach alternativen rechtlichen Möglichkeiten, um ihre Untersuchungen fortzusetzen.

Burnham Financial Group. Hunter was on the board.



Burnham Financial Groups activity with the tribe triggered a SARS report to the SEC



Hunters partners were prosecuted. Hunter left the board, Burnham delisted, and nothing happened to Hunter pic.twitter.com/EM5rRYiCwJ — ThunderB🇺🇸🇮🇱 (@Pimpernell13) September 7, 2023

Übersetzung von „X“: Burnham Financial Group. Hunter war im Vorstand. Die Aktivitäten von Burnham Financial Group mit dem Stamm lösten einen SARS-Bericht an die SEC aus. Die Partner von Hunter wurden strafrechtlich verfolgt. Hunter verließ den Vorstand, Burnham wurde von der Liste gestrichen und Hunter passierte nichts.

Könnte Hunter Biden erneut zur Aussage gezwungen werden?

Ein Vorschlag, den Senator Ron Johnson (R-WI) ins Spiel gebracht hat, ist, Hunter Biden erneut zur Aussage zu zwingen – diesmal ohne den Schutz des Fünften Verfassungszusatzes.

„Mit der Begnadigung von Hunter Biden hat er kein Recht nach dem Fünften Verfassungszusatz, nicht auszusagen und die Wahrheit zu sagen“, sagte Johnson in einem Interview in John Solomon Reports. “Er könnte also … wegen Lügens vor dem Kongress strafrechtlich verfolgt werden. Er wird wahrheitsgemäß antworten müssen. Das ist also eine reale Möglichkeit.“

During Hunter's testimony he had total recall of conversations as to why he should join Burisma.



In the same testimony he couldn't recall anything about communications surrounding multi-million dollar deals.



This dissembling demonstrates that he was not being factual with us. pic.twitter.com/rnsXzzaeaJ — Congressman Byron Donalds (@RepDonaldsPress) March 1, 2024

Übersetzung von „X“: Während Hunters Aussage konnte er sich genau an die Gespräche erinnern, in denen es darum ging, warum er Burisma beitreten sollte. In derselben Aussage konnte er sich an nichts über die Kommunikation im Zusammenhang mit millionenschweren Geschäften erinnern. Diese Unehrlichkeit zeigt, dass er uns gegenüber nicht ehrlich war.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus wägen nun ihre nächsten Schritte ab, da Hunter im Dezember massiv begnadigt wurde, die Untersuchung aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit dokumentierten Finanztransaktionen, Unternehmensunterlagen und eidesstattlichen Aussagen, die ein immer komplizierteres Bild zeichnen, werfen die Geschäftsbeziehungen der Familie Biden weiterhin Fragen zu Einflussnahme und finanzieller Transparenz auf.

Wie Just the News weiter feststellt, glaubt ein Senator, dass es möglich sein könnte, Hunter Biden erneut zu einer Befragung vorzuladen. Da er nun durch die umfassende Begnadigung seines Vaters geschützt ist, sagt Senator Ron Johnson, R-Wis., dass Hunter Biden sein Recht aus dem fünften Zusatzartikel nicht ausüben kann, um sich nicht selbst zu belasten.

„Interessant ist jedoch, dass Hunter Biden aufgrund seiner Begnadigung nicht das Recht hat, gemäß dem fünften Zusatzartikel nicht auszusagen und die Wahrheit zu sagen. Er könnte also wegen Lügens vor dem Kongress strafrechtlich verfolgt werden“, sagte Senator Johnson Anfang des Monats im Podcast von John Solomon Reports. ‚Er wird wahrheitsgemäß antworten müssen. Das ist also eine reale Möglichkeit.‘