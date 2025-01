Redacted: Trump hat soeben eine Bombe auf Putin fallen lassen & BRICS bereitet sich auf den Einschlag vor – Ukraine schockiert!

Das vorliegende Transkript bietet einen detaillierten Einblick in die jüngsten Entwicklungen rund um Donald Trump und seine Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene. Es thematisiert Trumps ehrgeizige politische Agenda, die darauf abzielt, die USA als führende Weltmacht neu zu positionieren. Im Mittelpunkt stehen seine Entscheidungen in den ersten 100 Stunden, darunter umfassende Exekutivanordnungen, eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik, Maßnahmen zur Grenzsicherung sowie geopolitische Strategien zur Beendigung des Ukraine-Konflikts. Darüber hinaus beleuchtet Redacted die Auswirkungen dieser Schritte auf die BRICS-Staaten, Saudi-Arabien und China sowie Trumps Fokus auf wirtschaftliche Stabilität und Reformen in den USA. Dieses Transkript zeichnet das Bild eines entschlossenen und kontroversen Führers, dessen Handlungen auf eine Stärkung Amerikas abzielen – mit weitreichenden Folgen für die globale Ordnung.

Teilweise Übersetzung:

Clayton Morris: Was gerade hinter den Kulissen mit Trump passiert, wird die globale Weltordnung umkrempeln, und die BRICS-Nationen sind gewarnt: Ein starker amerikanischer Führer ist wieder an der Macht, anstelle der schwachen Clowns, die bisher in Washington DC regiert haben. Es gibt so viele Puzzleteile zusammenzusetzen – Putin, die Ukraine, China, Saudi-Arabien, Goldpreise, die in den vergangenen 24 Stunden ein Allzeithoch erreicht haben, und Trump, der Truppen an die US-Südgrenze schickt, wodurch illegale Einwanderer in Panik geraten. All das werde ich Ihnen gleich im Detail erklären. Also schnallen Sie sich an, das ist unglaublich wichtig.

Zuerst hat Trump Folgendes in den sozialen Medien gepostet: „Die historischsten 100 Stunden in der amerikanischen Geschichte.“ Er schreibt: „Das Goldene Zeitalter Amerikas beginnt jetzt.“ Und dann postete er dieses Video zusammen mit der Aussage: „Amerika wird seinen rechtmäßigen Platz als die größte, mächtigste und respektierteste Nation der Welt zurückerobern. Ich bin bei euch. Ich werde für euch kämpfen und für euch gewinnen.“

Trump hat tatsächlich recht. Noch nie in der amerikanischen Geschichte hat ein Präsident eine so große Anzahl an Exekutivanordnungen innerhalb der ersten 100 Stunden umgesetzt. Kein Präsident hat das jemals zuvor geschafft. Dank dieser Anordnungen machen unsere Grenzschutzbeamten Rekordzahlen bei Verhaftungen. Massive ICE-Razzien greifen illegale Einwanderer in den gesamten USA auf – Kriminelle, die Morde begangen haben und in sogenannten Sanctuary Cities frei herumlaufen konnten. Schauen Sie sich die neuen Videos aus Mexiko an, die zeigen, wie sie in die entgegengesetzte Richtung über die mexikanische Grenze strömen. Viele dieser Einwanderer rufen „F*** Trump, ich gehe nicht zurück nach Haiti.“

Einer dieser Einwanderer ist ein kriminelles Bandenmitglied aus Haiti, mit 17 Verurteilungen in den vergangenen Jahren, der sagt: „Biden forever, bro! Danke, Obama, für alles, was er für mich getan hat.“ Aber das Ganze ist viel größer als ein haitianischer Krimineller, der Trump beleidigt. Trump hat in den vergangenen 100 Stunden massive geopolitische Schritte unternommen, die uns näher an ein Ende des CIA-gestützten Stellvertreterkriegs in der Ukraine bringen. Putin sagt, er sei bereit, jetzt mit Trump Frieden zu schließen. Das liegt daran, dass Trump Saudi-Arabien unter Druck gesetzt hat, die Ölproduktion zu steigern und massiv in die USA zu investieren – ein echter Gamechanger.

Trump fordert Saudi-Arabien und die OPEC auf, die Ölpreise zu senken. Wenn die Preise sinken würden, wäre der Krieg in der Ukraine sofort beendet. Hohe Ölpreise halten Putins Kriegsmaschinerie am Laufen. Indem er diese Preise senkt, kappt Saudi-Arabien eine wichtige Finanzierungsquelle für Russland. Doch es geht nicht nur um Öl, sondern auch um starke amerikanische Führung, die die globale Bühne gerade neu formt. Putin selbst gab am Freitag zu, dass dieser Krieg unter einer stärkeren US-Führung vielleicht vollkommen vermeidbar gewesen wäre.

Trump setzt auch Druck auf China. Er fordert, dass China aufhört, Fentanyl über die Grenze zu schicken, sonst wird es einen Zoll von 10 % geben. Gleichzeitig zwingt Trump China, Russland zu drängen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Diese Maßnahmen bringen China und Russland in eine prekäre Lage und erschüttern das BRICS-Bündnis.

Saudi-Arabien hat angekündigt, 600 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur der USA zu investieren – etwas, das unter Biden nie passiert ist. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die US-Wirtschaft, sondern setzen auch Russland massiv unter wirtschaftlichen Druck. Russland wird diesen Krieg auf seinen eigenen Bedingungen beenden, was höchstwahrscheinlich die Entfernung von Präsident Selenskyj beinhaltet. Trump scheint bereit zu sein, dies zu ermöglichen.

Selenskyj selbst steht unter Druck. In einer verzweifelten Aktion beleidigte er Trump, indem er sagte, Trump werde von Putin manipuliert. Außerdem forderte Selenskyj, US-Soldaten an die Front in der Ukraine zu schicken. Trump hat darauf geantwortet, indem er alle Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung für die Ukraine eingestellt hat. Selenskyj will sich jetzt einigen, und Trump scheint dies zu nutzen.

Auf nationaler Ebene repositioniert Trump die US-Truppen, um die Südgrenze zu sichern. Tausende Marines wurden in den vergangenen 24 Stunden an die Grenze geschickt. Gleichzeitig intensivieren sich ICE-Razzien gegen illegale Einwanderer. Trump zieht auch Truppen aus Europa ab und fordert, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt. „Die EU behandelt uns miserabel“, sagt Trump. Er droht mit Zöllen auf europäische Produkte.

Trump hat zudem angekündigt, die Zinssätze zu senken und die heimische Ölförderung wieder zu öffnen. Diese Maßnahmen haben die Goldpreise in die Höhe getrieben. Zudem hat Trump Exekutivanordnungen erlassen, um DEI-Programme in Bundesbehörden zu streichen. In Denver wurden TSA-Agenten dabei gesehen, wie sie DEI-Materialien in Shredder geworfen haben.

Abschließend war Trump in den ersten 100 Stunden seiner Amtszeit in North Carolina und Kalifornien unterwegs. In Kalifornien konfrontierte er Bürgermeisterin Karen Bass direkt mit ineffizienten Vorschriften. All diese Schritte zeigen eine transformative Führung, die den Fokus wieder auf Amerika legt. Egal, wie man zu Trump steht, diese Maßnahmen sind kühn und sorgen weltweit für Aufsehen.