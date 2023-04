Neue Dokumente zeigen, dass Pfizer bei Start der Impfkampagne bereits wusste, dass die Wirksamkeit nicht lange anhält

Pfizer verheimlichte Daten über die nachlassende Immunität, während Millionen Menschen Schlange standen, um sich impfen zu lassen.

Neue behördliche Unterlagen zeigen, dass Pfizer bereits zu Beginn der Impfkampagne Hinweise darauf hatte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt, aber monatelang wartete, bevor es die Öffentlichkeit informierte.

Ende 2020 wurden die Kanäle mit triumphalen Meldungen über die „95 % wirksamen“ Covid-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gesättigt. Millionen von Menschen krempelten die Ärmel hoch in dem Glauben, dass das Erreichen der Herdenimmunität die Pandemie beenden würde.

Doch im Juni 2021 war die Geschichte vom Ende der Pandemie vom Drehbuch abgekommen. Stark geimpfte Länder wie Israel erlebten eine neue Welle von Covid-Infektionen, die Impfraten begannen sich zu verlangsamen, und die Skepsis der Öffentlichkeit wuchs.

Die Behörden versuchten, die Befürchtungen zu zerstreuen, indem sie sagten, dass es sich bei den Neuinfektionen um „seltene Durchbrüche“ handele, aber die Daten wurden zu schwer zu ignorieren.

Anfang Juli meldete das israelische Gesundheitsministerium, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen und symptomatische Erkrankungen auf 64 % gesunken war. Drei Wochen später lag die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer nach neuen Schätzungen nur noch bei 39 %.

Verspätete Offenlegung

Zulassungsunterlagen, die mit dem Datum April 2021 versehen sind, zeigen, dass Pfizer starke Beweise dafür hatte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachließ – Ergebnisse, die das Unternehmen erst Ende Juli öffentlich bekannt gab.

Peter Doshi, außerordentlicher Professor an der University of Maryland School of Pharmacy, hat diese Dokumente von der kanadischen Arzneimittelbehörde Health Canada erhalten.

„Aus den Dokumenten geht hervor, dass diese Analysen fast vier Monate alt waren, als sie veröffentlicht wurden“, so Doshi.

„Es ist enttäuschend, dass weder Pfizer noch die Aufsichtsbehörden diese Daten offengelegt haben, bis es zu offensichtlich war, um neue Ausbrüche in Israel und Massachusetts zu ignorieren, die deutlich machten, dass die Leistungsfähigkeit des Impfstoffs nicht mehr gegeben war“.

Als mRNA-Impfstoffe im Jahr 2020 erstmals zugelassen wurden, hatten Wissenschaftler der FDA kritische „Lücken“ in der Wissensbasis aufgelistet. Zwei davon waren die Wirksamkeit gegen die Virusübertragung und die Dauer des Schutzes.

Doch am 1. April 2021, als Pfizer seine 6-Monats-Daten aus der Phase-III-Studie bekannt gab, wurde weder von Pfizer noch von den Regulierungsbehörden eine nachlassende Immunität erwähnt. Im Gegenteil, die Verantwortlichen wiederholten die üblichen Argumente.

In einer landesweiten Fernsehsendung erklärte Anthony Fauci der amerikanischen Öffentlichkeit, dass „wenn Sie sich impfen lassen, schützen Sie nicht nur Ihre eigene Gesundheit … Sie werden zu einer Sackgasse für das Virus.“

Dann, bei einer Impfaktion von Tür zu Tür, sagte Fauci zu einem ungeimpften Anwohner: „In dem sehr, sehr, seltenen Fall, dass Sie sich anstecken, auch wenn Sie geimpft sind … fühlen Sie sich nicht einmal krank, es ist, als wüssten Sie nicht einmal, dass Sie sich angesteckt haben.“

Martin Kulldorff, Biostatistiker und Medizinprofessor in Harvard (beurlaubt), sagt, er sei enttäuscht über die mangelnde Transparenz.

„Im öffentlichen Gesundheitswesen ist es wichtig, der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich zu sein. Pfizer hätte in seiner Pressemitteilung vom 1. April 2021 über die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs berichten müssen, die ihnen zu diesem Zeitpunkt eindeutig bekannt war“, so Kulldorff.

Pfizer gab keine Erklärung dafür ab, warum es die Veröffentlichung seiner Daten verzögerte. Die FDA bestätigte nicht, wann sie zum ersten Mal von der nachlassenden Wirksamkeit erfuhr, und Health Canada antwortete nicht innerhalb der Frist.

Ergebnis des Verschweigens von Daten?

Während dieser viermonatigen Verzögerung standen etwa 90 Millionen Amerikaner Schlange, um sich impfen zu lassen (siehe Grafik), ohne zu wissen, dass die Daten bereits vorlagen, was darauf hindeutet, dass zwei Dosen möglicherweise nicht die letzte Forderung sind.

Doshi spekulierte, dass die Information der Öffentlichkeit über die nachlassende Wirksamkeit im April 2021 eine Impfkampagne, die eine enorme Dynamik aufwies, behindert haben könnte.

„Die öffentliche Bekanntgabe der nachlassenden Wirksamkeit so kurz nach der Zulassung könnte die Glaubwürdigkeit der Behörden untergraben haben, die große Zuversicht in die Fähigkeit des Impfstoffs, die Pandemie zu beenden, versprühten“, sagte Doshi.

„Außerdem basierte die Sicherheitsbewertung auf zwei Dosen, sodass die Veröffentlichung von Daten, die eine Diskussion über den Bedarf an zusätzlichen Dosen auslösen könnten, sicherlich Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs aufgeworfen hätte“, fügte Doshi hinzu.

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Daten über die nachlassende Wirksamkeit durch Pfizer ordnete Präsident Biden an, dass sich alle Bundesbediensteten (und Angestellte von Auftragnehmern) innerhalb von 75 Tagen impfen lassen müssen, andernfalls drohten ihnen Strafen oder die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses.