Neue Enthüllungen: Durchgesickerte Pentagon-Dokumente zeigen, dass die US-Regierung permanent wusste, dass Faucis Theorie über den natürlichen Ursprung von COVID-19 wissenschaftlich nicht haltbar war

Ein durchgesickertes Pentagon-Dokument, das zu Beginn der Pandemie erstellt wurde, deutet darauf hin, dass die US-Regierung immerzu wusste, dass Faucis Theorie über den natürlichen Ursprung von COVID-19 Unsinn sein könnte, berichtet The Blaze.

Das Dokument, das diese Woche von einer Forschungsgruppe, die sich mit der Untersuchung des Ursprungs von COVID-19 befasst, erhalten und veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Argumente für einen zoonotischen Ursprung, die in dem im März 2020 veröffentlichten Papier vorgebracht wurden, das vom pensionierten Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, in Auftrag gegeben und genehmigt worden war, „nicht auf wissenschaftlichen Analysen, sondern auf ungerechtfertigten Annahmen beruhten“.

Obwohl er privat seine Unsicherheit über den Ursprung des Virus zum Ausdruck brachte, bemühten sich Fauci und mehrere seiner Kollegen – einige mit Verbindungen zum Labor in Wuhan und den dort durchgeführten gefährlichen Coronavirus-Forschungen – nachhaltig darum, die Idee zu diskreditieren, dass COVID-19 in einem Labor entstanden sein könnte, und stattdessen die damals unbewiesenen Behauptungen zu unterstützen, dass das Virus auf natürliche Weise auf den Menschen übertragen wurde.

TheBlaze hatte zuvor berichtet, dass viele führende Wissenschaftler, die versucht haben, den Ursprung der Furin-Spaltstelle auf dem Spike-Protein des Virus zu erklären – die für seine relativ hohe Infektiosität verantwortlich ist -, die plausible Hypothese eines menschlichen Eingriffs in Betracht gezogen haben.

Der Professor für Immunologie am Scripps Research Institute, Kristian G. Andersen, dessen spätere Aussagen in dem neuen Pentagon-Papier zitiert werden, machte den britischen Evolutionsbiologen und Virologen Edward Holmes auf die „Furin-Spaltstelle zwischen den S1- und S2-Knotenpunkten“ aufmerksam, die gentechnisch veränderte Merkmale aufwies.

Einige von Andersens Kollegen waren „beunruhigt über die Furin-Stelle“ und hatten „große Schwierigkeiten, dieses Phänomen als ein Ereignis zu erklären, das außerhalb des Labors auftreten kann“.

Andersen warf das Problem einer Funktionsgewinnstudie auf, die „wie eine ‚Gebrauchsanweisung‘ für den Bau des Wuhan-Coronavirus in einem Labor aussah“.

Trotz dieser Bedenken, dass menschliches Eingreifen und/oder ein Leck im Labor die Ursache der Pandemie sein könnte, beeilten sich die Wissenschaftler, die Studie „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ zu veröffentlichen, die schließlich am 17. März 2020 in Nature Medicine veröffentlicht wurde – nur einen Monat nach Andersens Eingeständnis: „Wir befinden uns an einem Scheideweg, an dem die wissenschaftlichen Beweise nicht schlüssig genug sind, um sagen zu können, dass wir großes Vertrauen in eine der drei infrage kommenden Haupttheorien haben.“

Jean-Paul Chretien, ein Navy-Epidemiologe bei der Defense Advanced Research Projects Agency, und Dr. Robert Greg Cutlip, ein leitender Wissenschaftler am Institute for Defense Analyses, der zuvor als leitender Forscher bei der Defense Intelligence Agency tätig war, haben ein Papier verfasst, in dem sie Faucis Idee eines natürlichen Ursprungs infrage stellen.

Das Papier wurde am Montag von einer Forschungsgruppe veröffentlicht, die sich „Autonomes, radikal dezentralisiertes Forschungsteam, das [den Ursprung von] COVID-19 untersucht“ nennt.

Das Papier von Chretien und Cutlip vom 26. Mai 2020 stellt Andersens Behauptung, dass die bemerkenswerten Merkmale von COVID-19 – nämlich das Vorhandensein wichtiger Aminosäuren in der rezeptorbindenden Domäne, die in SARS-Coronaviren nicht vorkommen, und der Ort der Furin-Spaltung – auf natürliche Weise und nicht durch Labormanipulation entstanden sind, deutlich infrage.

Die Autoren stellten fest, dass die von Andersen beschriebenen Merkmale des Virus „mit einem anderen Szenario übereinstimmen: dass SARS-CoV-2 in einem Labor entwickelt wurde, und zwar mit Methoden, die führende Forscher routinemäßig anwenden, um zu untersuchen, wie Viren Zellen infizieren und Krankheiten verursachen, um das Potenzial von Tier-Coronaviren, den Menschen zu erreichen, zu bewerten und um Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln“.

Chretien und Cutlip verwiesen auf eine Reihe von Experimenten, die gezeigt haben, wie ein ähnliches Virus entstehen könnte, darunter eine Studie aus dem Jahr 2015, in der „das krankheitsverursachende Potenzial eines SARS-ähnlichen Virus, SHC014-CoV“, untersucht wurde, das damals in Hufeisennasenfledermauspopulationen in China zirkulierte.

Diese spezielle Studie, an der ein Virologe des Wuhan-Labors beteiligt war – vermutlich das Epizentrum der COVID-19-Pandemie – behauptete, SARS-CoV modifiziert zu haben, um ein „chimäres Virus“ zu schaffen, das die Spike-Spitze eines Fledermaus-Coronavirus in der für Mäuse angepassten SARS-CoV-Struktur exprimiert.

TheBlaze hatte zuvor festgestellt, dass die Studie aus dem Jahr 2015 auch zur Herstellung eines Stammes führte, der in der Lage war, sich „effizient in primären menschlichen Atemwegszellen zu replizieren“.

Chretien und Cutlip beendeten ihr Papier mit dieser Schlussfolgerung: „Die von Andersen et al. vorgelegten Beweise schmälern nicht die Plausibilität der Idee eines Laborursprungs“