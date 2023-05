PSYOP im Anflug: Umweltberater der deutschen Regierung schlagen vor, die Strategie von Covid zu nutzen, um das Verhalten der Menschen »vorsichtig einzuschränken«!

Ein Bericht der deutschen Regierung nennt die Pandemie als Präzedenzfall für die Umweltpolitik. Darin heißt es, die Abriegelung zeige, dass Verhaltensbeschränkungen möglich sind und mit den richtigen Botschaften eine Mehrheit finden können.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen („SRU“) berät die Bundesregierung seit 50 Jahren in der Umweltpolitik. Der Rat setzt sich aus 7 Professoren verschiedener Fachrichtungen zusammen. Am 9. Mai hat der SRU der Bundesumweltministerin Steffi Lemke ein 200 Seiten starkes Gutachten vorgelegt.

„Viele Menschen wollen umweltfreundlicher werden, oft scheitert es an der Umsetzung. Mit seinem am [9. Mai] veröffentlichten Sondergutachten fordert der [SRU] die Politik auf, die Rahmenbedingungen so umzugestalten, dass Umweltschutz selbstverständlich wird“, heißt es in der Pressemitteilung. „Zu diesem Zweck hat der SRU eine Studie erstellt, die untersucht, wie Menschen umweltrelevante Entscheidungen treffen und wie die Politik umweltfreundliches Verhalten wirksam und sozial verträglich fördern kann.“

Der SRU analysiert in seinem Gutachten, „wann das Verhalten angesprochen werden sollte, welche Maßnahmen geeignet sind und wie diese politisch umgesetzt werden können. Der Bericht gibt Empfehlungen für die konkrete Umsetzung in den Bereichen Fleischkonsum, Smartphones und energetische Sanierung“, heißt es auf der SRU-Website.

Eugyppius hat sich einige Zeit mit dem Bericht beschäftigt und wird demnächst einen längeren Artikel darüber schreiben. In der Zwischenzeit macht Eugyppius uns auf den Bericht aufmerksam, indem er die Einleitung des Berichts hervorhebt. Sie können Eugyppius auf Substack abonnieren und ihm HIER folgen.

Von Eugyppius

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist ein von der Bundesrepublik Deutschland einberufenes Gremium von Experten, das den Staat in Fragen der Umweltpolitik berät. Ich bin @tomdabassman auf Twitter dankbar, dass er die Aufmerksamkeit auf ihr jüngstes und zutiefst gruseliges 200-seitiges Gutachten „Die Pflicht der Politik: Erleichterung umweltfreundlichen Verhaltens“ aufmerksam machte. Er enthält eine Fülle bemerkenswerter und aufschlussreicher Aussagen, und ich habe einen guten Teil des Tages damit verbracht, ihn für einen längeren Beitrag zu studieren, den ich hoffentlich in den kommenden Wochen schreiben werde.

Vorerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Einleitung lenken, die schon schlimm genug ist. Die Autoren gehen von der Prämisse aus, dass es dem Staat derzeit an „politischen Maßnahmen … für umweltrelevantes Verhalten“ fehlt, und schließen sich anderen an, die behaupten, dass es die Aufgabe des Staates ist, individuelle Entscheidungen in die richtige Richtung zu lenken. Bezeichnenderweise spielen sowohl die Pandemie als auch die durch Sanktionen ausgelöste europäische Energiekrise in ihrem Denken eine sehr große Rolle:

Obwohl die wichtigsten Umweltkrisen, wie der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel, weniger direkt sichtbar und greifbar sind als die Energiekrise und die Pandemie, können die Umweltpolitiker aus den manchmal schmerzhaften, aber auch wichtigen Erfahrungen der letzten Jahre lernen: Verhaltensänderungen in der Bevölkerung können ein Teil der Lösung für Krisen wie diese sein, und es ist möglich, politische Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, die auf Verhaltensänderungen abzielen. So führte Deutschland Mitte 2022 eine Reihe von Maßnahmen ein, um die Energiekrise zu entschärfen … Diese Maßnahmen zielten auf das Verhalten der Bürger ab. Neben allgemeinen Aufrufen zum Energiesparen wurden Gebäudeeigentümer verpflichtet, ihre Heizungsanlagen zu optimieren, Arbeitnehmer mussten niedrigere Raumtemperaturen am Arbeitsplatz akzeptieren und es wurde verboten, private Schwimmbäder zu beheizen …. Zuvor hatte Deutschland bereits weitreichende Pandemie-Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Corona verhängt. So wurden beispielsweise ab 2020 verschiedene Abriegelungen und Einschränkungen der sozialen Kontakte beschlossen und verhängt. Beides unterstreicht den Beitrag von Verhaltensänderungen, sei es beim Energieverbrauch oder beim Sozialverhalten, zum Projekt der Bekämpfung eines kollektiven Problems …

Die genannten Maßnahmen haben den Menschen zweifellos viel abverlangt, und in Bezug auf das notwendige Ausmaß der Einschränkungen waren sie umstritten, ebenso wie in Bezug auf ihre ungleichen Auswirkungen auf verschiedene soziale Gruppen. Dennoch zeigen die beiden Krisen, dass politische Maßnahmen zur behutsamen Einschränkung des Verhaltens der Bürger möglich sind, wenn die Bedrohung entsprechend groß ist und die Bedeutung des Schutzgutes – in diesen Beispielen Gesundheit und Energie – erkannt wird. Dem Staat ist es gelungen (wenn auch nicht in jedem Einzelfall), die Maßnahmen so zu gestalten, dass sie unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit ihr Ziel erreichen. Offensichtlich ist es auch möglich, diese Politik so zu gestalten und zu kommunizieren, dass sie von der Mehrheit getragen wird.

Hervorhebung von mir. All dies spricht für sich selbst, und ich habe dem nicht viel hinzuzufügen, außer der Feststellung, dass die einzige Möglichkeit, Einschränkungen so zu „kommunizieren“, dass „die Mehrheit sie unterstützt“, in erneuten Vorstößen in die von den staatlichen Medien geschürte Massenpanik und Hysterie besteht. Corona hat unsere Machthaber gelehrt, dass viel mehr möglich ist, als sie sich jemals vorgestellt haben, und sie werden die nächsten Jahre damit verbringen, die Grenzen auszuloten.