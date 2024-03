Im vergangenen Monat haben sowohl Schweden als auch Dänemark die Ermittlungen zu den Explosionen an der Nord Stream-Pipeline auf dem Grund der Ostsee vom September 2022 eingestellt.

Die Ermittlungen in Schweden haben ergeben, dass die schwedische Justiz für den Fall nicht zuständig ist. Dänemark kommt zu dem Schluss, dass die Pipelines vorsätzlich sabotiert wurden, es aber keine Akteure im Land gibt, die dafür belangt werden können.

Ein unabhängiger Datenanalytiker und Forscher, der unter dem Namen „Mortymer“ bekannt ist, hat eine Untersuchung abgeschlossen, die seiner Meinung nach die Beteiligung von Elementen innerhalb der britischen Regierung beweist, schreibt die Nordic Times.

Mortymer benutzte Webcrawler, um Informationen über den Angriff aus dem Internet zu extrahieren. Der Datenanalyst präsentiert eine große Menge an Daten, die die offizielle Version widerlegen.

Er weist darauf hin, dass Minister Alec Shelbrooke Anfang Oktober 2022 den Marinestützpunkt HMNB Clyde in Schottland besuchte. Dort habe er über den Krieg in der Ukraine gesagt: „Das ist unser Krieg“. Wo haben wir das schon mal gehört?

Auf dem Stützpunkt besuchte Shelbrooke das U-Boot HMS Ambush (S120), das eine Woche nach dem Angriff zurückgekehrt war, und traf sich mit der Besatzung und dem Kapitän.

Mortymer verrät, dass Shelbrooke das DTXG-Team der britischen Marine leitete, eine Einheit des Special Boat Service der britischen Armee. DTXG steht für Diving & Threat Exploitation Group.

Kurz nach dem Besuch überschlugen sich die Ereignisse. Der Minister wurde entlassen und Premierministerin Liz Truss trat zurück. Bemerkenswerterweise wurde auch der Hafenmeister entlassen. Gleichzeitig beschuldigte Russland „britische Marinespezialisten“ des Angriffs.

Das britische Parlament leitete eine Untersuchung der DTXG ein, die jedoch vom damaligen Verteidigungsminister Ben Wallace blockiert wurde.

Laut Mortymer zogen sich die USA aus der Ostsee zurück, und die EU, die USA und die NATO wurden am 22. September informiert.

Am 21. September, fünf Tage vor dem Angriff, sagte Truss vor der UN-Generalversammlung: „Wir kappen […] Pipelines autoritärer Regime und stärken unsere Energieresilienz“.

Am nächsten Tag traf sich Truss mit der Biden-Administration, woraufhin sie untertauchte und erst drei Tage nach den Pipeline-Explosionen wieder auftauchte.

Am selben Tag, so Mortymer, wurde Großbritannien zum ersten Mal seit 44 Jahren Netto-Exporteur von Energie.

Vergangenen Monat hatte Truss einen bemerkenswerten Auftritt bei der Conservative Political Action Conference (Cpac). Dort behauptete sie, sie sei vom Deep State beauftragt worden.

„Ich habe herausgefunden, dass [der Premierminister] nicht derjenige ist, der die Zügel in der Hand hält. Die Zügel werden von der Bank of England und dem Office of Budget Responsibility gehalten, aber nicht vom Premierminister. Das ist ein großes Problem“, sagte sie im Gespräch mit Steve Bannon.

Sie fügte hinzu, dass die Konservativen eine „größere Bazooka“ bräuchten, um den Tiefen Staat zu bekämpfen.

Vergangenes Jahr sagte die ehemalige Premierministerin in einer Rede in Tokio, autoritäre Regime versuchten, eine neue Weltordnung zu schaffen.