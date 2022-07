Neue Erkenntnisse zu Klaus Schwabs „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“: Wie KI und das Internet der Dinge alles kontrollieren werden, was Sie im Leben tun

Ein Freund kontaktierte mich heute und informierte mich, dass der Luxusautohersteller BMW angekündigt hat, Autobesitzern 18 Dollar pro Monat für beheizte Sitze zu berechnen.

An sich klingt das nach keiner großen Sache. Die meisten Leute können sich ohnehin keinen BMW leisten. Aber es fügt sich in einen breiteren Trend ein, der meiner Meinung nach die wahre Bedeutung des Slogans des Weltwirtschaftsforums im Zusammenhang mit dem Great Reset erfasst: „Sie werden nichts besitzen, Sie werden keine Privatsphäre haben und Sie werden glücklich sein.“

Wenn Klaus Schwab oder ein anderer Globalist Ihnen sagt, dass Sie nichts besitzen werden, meinen sie damit nicht unbedingt, dass Sie buchstäblich nichts besitzen und alles von den Milliardären mieten werden.

Wenn das geschähe, würden Amazon und Walmart das Geschäft aufgeben. Und wir alle wissen, dass das nicht passieren darf.

Auch wenn Sie technisch gesehen immer noch ein Haus, ein Auto, Computer, Geräte, ein Mobiltelefon usw. besitzen, gehört Ihnen in der entstehenden digitalen Wirtschaft wirklich alles? Das heißt, haben Sie die volle Kontrolle über die Nutzung dieser Produkte?

Wenn Sie eine Urkunde oder eine Quittung haben, auf der steht, dass Sie alles bezahlt haben, müssen Sie dann für das „Privileg“, das Produkt zu nutzen, besondere Gebühren bezahlen? Selbst wenn keine Gebühren anfallen, hat eine externe Einrichtung die Möglichkeit, jedes Gerät, das Sie besitzen, zu überwachen oder abzuschalten? Wie viele Ihrer persönlichen Benutzerdaten werden an den Hersteller zurückgeschickt, der sie dann verwendet, um Ihnen andere Produkte zu verkaufen, oder Ihre Daten an die Regierung und andere Unternehmen weiterverkauft?

Bill Gates‘ Microsoft war vielleicht der erste, der die Menschen mit seinem Windows-Betriebssystem und seiner Office-Suite in diese Falle gelockt hat. Wenn Sie es kaufen, gehört es ihnen. Wenn Sie die Software nicht ständig aktualisieren und Microsoft mit jeder neuen Aktualisierung Daten über Ihre Nutzung liefern, verlieren Sie sie schließlich. Sie funktioniert dann nicht mehr, oder zumindest nicht sehr effizient. Das Gleiche gilt für Ihr iPhone.

Jetzt passiert das auch mit Fahrzeugen, und zwar nicht nur mit Luxus-Zusatzausstattungen wie Sitzheizung. Man kauft es, und der Hersteller besitzt die Software, um bestimmte Funktionen zu sperren. Um diese Funktionen freizuschalten, muss man sie bezahlen. Oder sie verlangen zumindest, dass man das Produkt „registriert“, um bestimmte Funktionen freizuschalten. Sie müssen zwar nicht dafür bezahlen, aber durch die Registrierung geben Sie Ihre persönlichen Daten kostenlos weiter, die sie zur Steigerung ihrer Gewinne nutzen.

Und es wird noch schlimmer: Bis 2026 hat die Bundesregierung vorgeschrieben, dass alle Fahrzeughersteller jedes Fahrzeug, das ihre Werke verlässt, mit einem ferngesteuerten „Notschalter“ ausstatten müssen.

Jetzt geht es nicht mehr nur um einen Sitz, der nicht beheizt werden kann, sondern um ein Auto, das möglicherweise nicht mehr fährt. Sobald Ihre Kreditwürdigkeit unter ein bestimmtes Niveau sinkt, kann die Regierung einfach den Schalter umlegen, und Ihr Auto ist nicht mehr fahrbereit.

Diese Strategie wird bald auch auf Ihr Haus ausgedehnt werden. Bauherren errichten „intelligente Häuser“ in „intelligenten Städten“. Trendige Leute, die mehr Geld haben, als sie gebrauchen können, lieben diese Art von Häusern, in denen alles für sie erledigt wird. Sie müssen keinen Finger krumm machen. Sie gehen in ihr intelligentes Haus und bellen einen bestimmten Befehl oder klatschen in die Hände, und schon geht das Licht an. Die Klimaanlage stellt sich auf die gewünschte Abendtemperatur ein und so weiter und so fort.

Aber auch Häuser, die nicht das Etikett „intelligentes Haus“ tragen, sind drahtlos miteinander verbunden und bieten ein enormes Potenzial für technokratischen Unfug durch Dritte, die nicht in Ihrem Haus wohnen.

Und warum? Weil 80 Prozent der Häuser in den USA bereits über einen Mechanismus verfügen, der es den Technokraten ermöglicht, in Ihren Energieverbrauch einzugreifen. Sie heißen Smart Meter – kleine Chips, die mit dem Stromnetz interagieren und nicht nur in Echtzeit überwachen, wie viel Strom wir verbrauchen, sondern auch, woher genau dieser Strom kommt. Jedes Gerät, das in den letzten 20 Jahren hergestellt wurde, enthält einen Chip, der mit dem intelligenten Stromzähler kommuniziert und dem Energieversorger alles Wissenswerte darüber mitteilt, woher Ihr Stromverbrauch kommt.

Wenn Sie Gäste in Ihrem Haus haben, kann Ihr Wasserversorger anhand der Anzahl der Toilettenspülungen und des Geschirrspülers feststellen, wie viele Menschen sich dort aufhalten und wie lange.

Denken Sie an die Möglichkeiten.

In der so genannten „grünen Wirtschaft“, die vom WEF gefördert wird, werden die Regierungen irgendwann Quoten für den Energieverbrauch einführen. Wenn Sie Ihr monatliches Kontingent für Wasser oder Strom überschritten haben, wird unter Berufung auf die neuesten Klimaschutzvorschriften automatisch der Hahn zugedreht, oder vielleicht werden bestimmte Geräte abgeschaltet, die von einem „unverantwortlichen“ Bürger, der seinen zugewiesenen Kohlenstoff-Fußabdruck routinemäßig überschreitet, übermäßig genutzt wurden. Ich kann es schon hören: „Drei Schläge und du bist raus! Kein Strom mehr für dich! Kein Wasser mehr!“

Oh, aber keine Sorge. Ihr freundlicher staatlicher Regulierer oder sein Geschäftspartner wird Sie anrufen und Ihnen mitteilen, dass es für verschwenderische Leute wie Sie ein spezielles Angebot gibt, bei dem Sie zusätzliche Energie zu Ihrer monatlichen Zuteilung erhalten, wenn Sie dem Energieversorgungsunternehmen eine Gebühr zahlen, damit es den Strom wieder einschalten kann.

Das Gleiche gilt für das glänzende neue Elektroauto, von dem Ihnen Politiker und Medien erzählen, dass Sie es kaufen müssen. Wie oft dürfen Sie es aufladen, bevor Ihr Kontingent erschöpft ist? Tesla hat seine Kunden in Texas gerade gewarnt, wegen der Hitzewelle die Anzahl der Aufladungen“ ihrer Fahrzeuge zu begrenzen.

Am Mittwoch berichtete The Verge, dass Tesla eine Mitteilung an die Computerbildschirme in den Tesla-Fahrzeugen in Texas geschickt hat, in der es heißt: „Es wird erwartet, dass sich eine Hitzewelle in den nächsten Tagen auf das Stromnetz in Texas auswirken wird.“

„Der Netzbetreiber empfiehlt, das Aufladen während der Stoßzeiten zwischen 15 und 20 Uhr möglichst zu vermeiden, um die landesweiten Bemühungen zur Steuerung der Nachfrage zu unterstützen“, heißt es in der Meldung weiter.

Erwarten Sie in Zukunft mehr davon. Die Warnungen auf Ihrem Bildschirm werden immer unhöflicher und strafender. Sie werden weniger wie Empfehlungen und mehr wie Befehle klingen.

In den Mainstream-Medien wird heute viel darüber geredet, dass für die durch den Klimawandel verursachten extrem heißen Sommer nicht genügend Energie zur Verfügung steht, was natürlich eine Lüge ist – der wahre Grund für den Energiemangel ist, dass so viele Kohlekraftwerke vom Netz genommen wurden und man zunehmend auf unzuverlässige Wind- und Sonnenenergie angewiesen ist.

Wenn Sie diese Art von Propaganda in den Medien hören und Sie anfangen, vorgeplante Stromausfälle zu erleben, sollten Sie wissen, dass sie uns auf die neue ressourcenbasierte digitale Wirtschaft des Großen Reset vorbereiten, in der Sie wirklich nichts mehr besitzen und lernen werden, es zu mögen.

Aber lassen Sie sich von dem Wort „besitzen“ nicht täuschen.

Mit „nichts besitzen“ will man uns eigentlich sagen, dass selbst die Dinge, die wir zu besitzen glauben, nicht unter unserer Kontrolle stehen.

Selbst Schusswaffen entwickeln sich in diese Richtung. Digital vernetzte „Smart Guns“ sollen die Welle der Zukunft sein und drohen, den zweiten Verfassungszusatz auszulöschen.

Das ist der Grund, warum die globalistischen Eliten, die den Great Reset vorantreiben, so verzweifelt eine neue digitale Wirtschaft einführen wollen, in der alles mit dem Internet verbunden ist, denn nur durch die Digitalisierung werden die Technokraten in der Lage sein, wirklich alle Facetten menschlicher Aktivitäten zu überwachen und zu kontrollieren. Genau darum geht es beim Internet der Dinge.

Bereits 1970 sagte Zbigniew Brzezinski diesen Tag voraus.

In seinem Buch „Zwischen zwei Zeitaltern: America’s Role in the Technetronic Era, erklärte er:

Das technotronische Zeitalter beinhaltet das allmähliche Auftreten einer stärker kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, die sich nicht mehr an traditionelle Werte halten muss. Bald wird es möglich sein, jeden Bürger fast ununterbrochen zu überwachen und vollständige, aktuelle Dateien zu führen, die auch die persönlichsten Informationen über den Bürger enthalten. Diese Dateien werden von den Behörden sofort abrufbar sein.

Leute, wir sind da. In dieser Welt wird die Regierungspolitik zunehmend vom privaten Sektor bestimmt. Diejenigen, die in der Regierung sitzen, folgen einfach dem Geld, und das Geld steckt immer in der neuesten, invasivsten, von künstlicher Intelligenz angetriebenen Technologie.

Alles gerät zunehmend unter die Kontrolle von Big Tech, Big Banks und Big Pharma in Zusammenarbeit mit dem fest verankerten Verwaltungsstaat.

Ich sehe eine Zeit voraus, in der wir vielleicht noch viele Dinge auf dem Papier besitzen, aber besitzen wir sie wirklich? Oder besitzt es uns? Und wenn man nicht lernen kann, in einer solchen Gesellschaft glücklich zu leben, wenn man sich zu viel und zu laut beschwert, dann gibt es einen besonderen Ort für solche Leute. Man nennt ihn den Gulag. Dabei muss es sich nicht unbedingt um einen physischen Gulag handeln, aber es wird ein Ort sein, an dem alle Privilegien weggenommen werden.

In einer Technokratie hat man keine Rechte, sondern nur Privilegien.

Wer sich nicht daran hält, hat kein Auto, kein Haus, kein digitales Geld auf der Bank, kein Handy in der Tasche. Man wird zu einer Nicht-Person. Das ist ein Ort, den wir lernen müssen zu mögen. Nicht die digitale Eine-Welt-Ordnung der Technokraten mit totaler Informationsüberwachung, sondern unsere eigene private Welt des netzunabhängigen Überlebens. Jetzt ist es an der Zeit zu üben, wie man in der nicht-digitalen, netzunabhängigen Welt überleben kann.

Aldous Huxley, Autor des dystopischen Romans Brave New World von 1932, sah ebenfalls die kommende Technokratie voraus.

Huxley schrieb:

„Die perfekte Diktatur würde den Anschein einer Demokratie machen, einem Gefängnis ohne Mauern, in dem die Gefangenen nicht einmal davon Träumen auszubrechen.

Es wäre ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln.“

Jetzt haben Sie es also. Die wahre Bedeutung von „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Seien Sie klug. Bereiten Sie sich auf das Unvermeidliche vor.