Die Impfverweigerung in Haiti hat zu den niedrigsten COVID-19-Fällen und Todesraten in der westlichen Hemisphäre geführt

Das ärmste Land der Karibik hat nach Ansicht der westlichen Regierungen und ihrer globalen Institutionen ein Problem. Dieses Problem betrifft Haiti, ein Land, das allem, was aus dem Westen kommt, nicht traut, auch nicht der Medienpropaganda und den experimentellen Injektionen oder den so genannten „Covid-19-Impfstoffen“.

Die Haitianer akzeptieren den Westen nicht als Retter, wenn es um ihre Gesundheit oder Sicherheit geht, sie trauen nicht einmal ihrer eigenen Regierung, zumal die meisten von dieser Befehle aus Washington und Paris entgegennehmen. Der letzte Präsident, den das haitianische Volk mit überwältigender Mehrheit unterstützt hat, wurde 2004 durch einen von den USA unterstützten Staatsstreich abgesetzt, und das war Jean Bertrand Aristide. Es gibt jedoch einige positive Nachrichten aus Haiti in Bezug auf Covid-19 und seine experimentellen Injektionen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) selbst sagt:

In Haiti wurden der WHO vom 3. Januar 2020 bis zum 13. Juli 2022, 17:16 Uhr MESZ, 31.980 bestätigte Fälle von COVID-19 mit 837 Todesfällen gemeldet. Bis zum 8. Juli 2022 wurden insgesamt 348.769 Impfstoffdosen verabreicht.

Es sollte nicht überraschen, dass Haiti, ein Land mit einer Bevölkerung von mehr als 11 Millionen Menschen, eine niedrige Impfrate aufweist, da die meisten Haitianer die experimentellen Injektionen gar nicht erst wollen.

Ein Artikel einer liberalen Website namens Coda, den Sie online unter www.codastory.com finden, veröffentlichte am 13. August 2021 einen Propagandaartikel mit dem Titel „The origins of Haiti’s vaccine hesitancy“ von Erica Hellerstein über die Gründe für die Weigerung der haitianischen Bevölkerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen:

Facebook hat diese Woche eine riesige russische Desinformationskampagne gegen Impfungen aufgedeckt. Am Dienstag gab der Social-Media-Riese bekannt, dass er 65 Facebook- und 243 Instagram-Konten entfernt hat, die Anti-Impf-Inhalte verbreiten. Die Ermittler des Unternehmens brachten das Netzwerk mit der britischen Marketingfirma Fazze in Verbindung, die von Russland aus operierte. Die Kampagne – von Facebook als „Desinformationswaschanlage“ bezeichnet – zielte in erster Linie auf Nutzer in Lateinamerika, Indien und den USA ab, indem sie gefälschte Artikel und Petitionen auf Medium, Reddit und Change.org verbreitete, die dann über gefälschte Facebook- und Instagram-Konten in den sozialen Medien verbreitet wurden. Eine der Verschwörungen, die in dieser Kampagne oft von Bildern aus den „Planet der Affen“-Filmen begleitet wird, ist die Behauptung, dass der AstraZeneca-Impfstoff Menschen in Schimpansen verwandeln würde – ein alter Favorit der russischen Staatspropaganda

Codastory.com ist im Besitz von Coda Media, das von einer Gruppe von Personen geleitet wird, die ursprünglich für die US-Mainstream-Medien gearbeitet haben, wie Natalia Antelava, eine ehemalige BBC-Korrespondentin, die die Organisation leitet, und Ilan Greenberg, ein ehemaliger Reporter des Wall Street Journal, der Herausgeber und redaktioneller Leiter des Nachrichtenmagazins ist, was bereits die Voreingenommenheit zeigt, mit der sie gegen Russland berichten.

Hellerstein erwähnte Jean-Claude Louis, der mit einem Bekannten, der im medizinischen Bereich tätig ist, über den Covid-19-Impfstoff sprach. Laut Hellerstein sagte der Bekannte zu Louis: „Ich werde mich niemals impfen lassen“, und sie fuhr fort: „Du weißt nicht, was du bekommst.“ Jean-Claude Louis ist Koordinator des Panos-Instituts, einer haitianischen Non-Profit-Organisation, die Journalisten und Jugendliche in Medienkompetenz und der Erkennung von Desinformation schult. Louis ist offensichtlich auf die westliche Propaganda über die Wirksamkeit und Sicherheit der experimentellen Covid-19-Injektionen hereingefallen:

Louis hat die online und persönlich kursierenden Impfmythen aufmerksam verfolgt. Und er ist besorgt darüber, wie viel davon innerhalb der haitianischen Ärzteschaft verbreitet wird. „Das Problem ist, dass es so viele falsche Gerüchte über Impfstoffe gibt“, fügt er hinzu. „Die Menschen zögern sehr, sich impfen zu lassen.

Hellerstein sagte: „Ich wandte mich an Louis, nachdem ich auf einen Datensatz gestoßen war, in dem die Impfraten in Nord- und Südamerika aufgeführt waren. Ganz oben auf der Liste stand Uruguay, wo fast 75 % der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Ganz am Ende der Liste lag Haiti, wo nur 0,14 % der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft waren.

Sie erwähnte auch, dass Haiti das letzte Land in Lateinamerika und der Karibik war, das von den USA und den Vereinten Nationen (UN) im Rahmen des COVAX-Programms mit Covid-19 geimpft wurde:

Haiti war eines der letzten Länder der Welt – und das letzte in Lateinamerika und der Karibik -, das mit der Verteilung der Impfung begann. Tatsächlich hatte es bis letzten Monat überhaupt keine erhalten. Dann, am 14. Juli, traf eine Lieferung von 500 000 Dosen aus den Vereinigten Staaten über das von den Vereinten Nationen unterstützte COVAX-Programm im Land ein. Die Lieferung erfolgte eine Woche, nachdem der haitianische Präsident Jovenel Moïse dreist in seinem Haus ermordet worden war und das Land in eine politische Krise stürzte

Nach Hellersteins Einschätzung war die Verteilung des Impfstoffs in Haiti ein Lichtblick“ während der politischen Umwälzungen im Land, aber es gab eine Statistik, die sie beunruhigte:

Die Einführung des Impfstoffs wurde als „Lichtblick“ in einer ansonsten turbulenten Zeit in Haiti gefeiert. Doch eine andere Statistik fiel mir auf: Laut einer Umfrage von UNICEF und der Universität Haiti vom Juni gaben nur 22 % der Erwachsenen an, dass sie an einer Impfung interessiert seien. Im Vergleich dazu gaben in dieser Umfrage vom Februar 88 % der brasilianischen Erwachsenen, 85 % der chinesischen und mexikanischen Erwachsenen und 80 % der spanischen und italienischen Erwachsenen an, dass sie sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Selbst in Russland, wo die Impfstoffakzeptanz von allen befragten Ländern am niedrigsten war, gaben 42 % der Erwachsenen an, dass sie sich impfen lassen würden, wenn die Impfung verfügbar wäre – fast doppelt so viele wie in Haiti.

Ein Körnchen Wahrheit enthielt der Artikel, als UN-Friedenstruppen die Cholera nach Haiti brachten, wo fast 10 000 Menschen an dem Ausbruch starben:

Die Haitianer haben gute Gründe, internationalen Institutionen zu misstrauen; schließlich haben Experten festgestellt, dass die Friedenstruppen der Vereinten Nationen die Cholera nach Haiti gebracht haben, wo mindestens 10.000 Menschen an der Krankheit starben, obwohl die UNO-Beamten dies jahrelang vehement bestritten haben.

Das Misstrauen gegenüber den Vereinten Nationen und ihren westlichen Unterstützern ist für die haitianische Bevölkerung ein wichtiges Thema:

Der Vorfall hat bei vielen Haitianern ein tiefes Misstrauen gegenüber den Institutionen geweckt, die die weltweite Impfkampagne im Rahmen des COVAX-Programms anführen. Brian Concannon, Gründer des Institute for Justice & Democracy in Haiti, eines Zusammenschlusses haitianischer und US-amerikanischer Menschenrechtsverteidiger, sagte mir dazu: „Im Grunde hat die internationale Gemeinschaft ihre gesamte Glaubwürdigkeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit durch Lügen über die Cholera verspielt.“ Er fügte hinzu: „Sie vertrauen der UNO nicht, sie vertrauen der Regierung nicht. Der Bote ist das Problem“.

Am 7. April 2021 lehnte Haiti eine Spende von mehr als 756.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca durch die WHO ab, ebenfalls im Rahmen des COVAX-Programms, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE aus zuverlässiger Quelle berichtet.

Laut dieser Quelle weigerte sich die haitianische Regierung, den von „Serum Institute of India“ in Lizenz hergestellten Impfstoff von AstraZeneca zu erhalten, weil sie der Meinung war, dass die haitianische Bevölkerung diesen Impfstoff „nicht akzeptieren würde“.

Interessanterweise haben die haitianischen Behörden die WHO gebeten, Impfstoffe aus anderen Labors nach Haiti zu schicken, einschließlich des Impfstoffs aus den Labors von Johnson & Johnson, der nur eine Injektion erfordert und bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad Celsius gelagert werden kann. Die WHO-Beamten wehren sich jedoch gegen die Forderungen Haitis, da der Impfstoff von Johnson & Johnson nur eine einzige Injektion erfordert. Der Impfstoff von J&J kann jedoch genauso gefährlich sein wie die experimentellen Injektionen von Pfizer und Moderna, aber die Idee ist vielleicht, dass eine einzige Impfung für die Öffentlichkeit überzeugender ist als mehrere Langzeitimpfungen, vielleicht wollte man auch nur vermeiden, der Bevölkerung „ewige Auffrischungen“ aufzudrängen, die bereits skeptisch ist gegenüber jedem vom Westen produzierten Impfstoff zur Bekämpfung von Covid-19 oder anderen Krankheiten.

Was auch immer die Menschen im Westen und anderswo über Haiti und die Reaktion seiner Bewohner auf Covid-19 sagen, es mag negativ sein, aber eines ist sicher: alles, was mit westlichen Regierungen und ihren Institutionen wie der WHO oder dem CDC in Bezug auf Covid-19 oder jede andere neue Krankheit zu tun hat, ob sie nun Impfstoffe oder Gesichtsmasken fördern, hat zu mehr Todesfällen und Verletzungen geführt.

Das Beispiel Haitis sollte ein Beweis dafür sein, dass alles, was die „Gesundheitsbehörden“ wie die Anthony Faucis dieser Welt und ihre Institutionen vorschlagen, nicht glaubwürdig ist und dass alles, was sie fördern, mit Vorsicht zu genießen ist.