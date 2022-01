Neue Impfungen in der Pipeline: Pfizer und Fauci treiben mindestens 3 zusätzliche Omikron-spezifische mRNA-Spritzen voran

Pfizer gab am Dienstag unter großem Jubel bekannt, dass sie offiziell mit den Versuchen für einen Omikron-spezifischen COVID-Impfstoff auf ihrer neuartigen mRNA-Plattform beginnen.

Das geplante Protokoll sieht eine zusätzliche Serie von zwei Impfungen vor, gefolgt von einer Auffrischungsimpfung einige Monate nach den ersten beiden Impfungen. Für Menschen, die bereits dreimal geimpft werden, bedeutet dies insgesamt sechs Impfungen im Laufe von ein paar Jahren oder sogar noch früher, wenn Pfizer bald eine beschleunigte Zulassung für seine neueste Formulierung erhält.

Die Änderung der Formel ist für Pfizer ein neues Unterfangen, da der in Zusammenarbeit mit BioNTech entwickelte mRNA-Impfstoff noch nie auf frühere Stämme des Coronavirus umgestellt wurde. Sowohl Pfizer/BioNTech als auch Moderna erklärten, dass es ein Leichtes wäre, bei Bedarf neue Impfungen zu verabreichen. Sie haben nicht ausreichend erklärt, warum sie keine neuen Impfungen für frühere Varianten hergestellt haben, die Berichten zufolge viel bedrohlicher waren als die Omikron-Mutation.

Die Empfänger der aktuellen Injektion erhalten weiterhin eine Spritze, die für den ursprünglichen Stamm entwickelt wurde, der schon lange nicht mehr im Umlauf ist. Außerdem gibt es in den Vereinigten Staaten nach wie vor keinen von der FDA zugelassenen COVID-Impfstoff.

Jetzt, in der Hochsaison für COVID/Grippe in weiten Teilen der Welt, sind die Länder nicht in der Lage, mit der gesamten mRNA-Plattform nachweisbare Erfolge zu erzielen. Israel, das Land mit den meisten mRNA-Impfungen auf der Welt, in dem viele Bürger bereits die vierte Dosis der ursprünglichen mRNA-Formel erhalten haben, erlebt derzeit einen beispiellosen Ausbruch unglaublichen Ausmaßes. In dieser Woche verzeichnet das Land eine tägliche Positivitätsrate von 20-30 % mit über 500.000 aktiven Fällen:

Anthony Fauci, der berüchtigte Bundesbürokrat und Sprachrohr von Big Pharma, war schnell dabei, Pfizer für den Start der Omikron-Studien zu applaudieren, obwohl diese neue Spritze wahrscheinlich erst dann zugelassen wird, wenn die Omikron-Fälle vollständig abgeklungen ist und es keine Verwendung mehr für diese Therapie gibt.

Fauci sagte:

Was das Unternehmen zu tun versucht … man möchte die Menschen vor bahnbrechenden Infektionen schützen und sie möglicherweise verstärken, und es ergibt Sinn, zumindest eine Omikron-spezifische Verstärkung bereitzuhalten. Ich denke, es ist klug, sich zumindest auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass es sich um eine hartnäckige Variante handelt, mit der wir konfrontiert werden könnten.

Nicht der einfachste Verkaufsjob. Es scheint, dass sogar Fauci Schwierigkeiten hat, eine weitere gigantische Geldübernahme für seine Freunde bei Pfizer zu rechtfertigen.

Wie auch immer, da haben Sie es. Nur 6 Spritzen, um die Ausbreitung zu stoppen!

Und zum Schluss noch eine kurze Erinnerung daran, wie sehr sich das Narrativ verändert hat:

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die aktualisierte Analyse unserer Phase-3-Studie mit BioNTech auch gezeigt hat, dass unser COVID-19-Impfstoff bei der Prävention von COVID19-Fällen in Südafrika zu 100 % wirksam war. 100%!