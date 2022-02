Neue israelische Studie zeigt, dass eine vierte Impfung kaum nützlich ist

Israelische Studie zeigt, dass vier Dosen mRNA-COVID-Impfstoffe einen vernachlässigbaren Immunitätsschub bewirken

Eine neue Pre-Print-Studie eines israelischen Forscherteams hat ergeben, dass vier Dosen der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna nur einen vernachlässigbaren Schutz gegen Durchbruchsinfektionen bieten, die durch milde Symptome, aber hohe Viruslasten gekennzeichnet sind.

Das Team stellte außerdem fest, dass vier Dosen kaum Auswirkungen auf die T-Zell-Aktivierung hatten.

Die Studie ergab, dass die vierte COVID-19-mRNA-Dosis die Antikörper nicht verstärkte, sondern lediglich den Titer auf das Niveau nach der dritten Dosis zurückführte.

„Insgesamt lassen diese Daten die Vermutung zu, dass die vierte Dosis die Immunität nicht verstärkt, sondern lediglich die Spitzenwerte wiederherstellt“, schlussfolgern die Studienautoren, die vom Sheba Medical Center in Tel Hashomer und der Universität Tel-Aviv stammen. „Es bleibt abzuwarten, ob die vierte Dosis in ähnlichem Maße nachlässt wie die dritte Dosis und ob es Unterschiede zwischen den beiden mRNA-Impfstoffgruppen gibt“.

Das Hauptergebnis der Studie, dass eine vierte Dosis nicht wesentlich mehr Schutz vor einer Infektion bietet als eine dritte Dosis, ist insofern von Bedeutung, als Gesundheitssysteme in der ganzen Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, darüber diskutieren, ob sie mehrere Dosen von mRNA-Impfstoffen empfehlen sollen.

Signifikante Anzahl von Durchbruchsinfektionen

Das Team stellte außerdem fest, dass 18-20 % der geimpften Gruppen, die an der Studie teilnahmen, Durchbruchsinfektionen hatten, was zu einer geringen Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen von 11-30 % führte.

Wenn die Ergebnisse der Studie in der Peer Review bestätigt werden, deuten sie darauf hin, dass diese mRNA-basierten Impfstoffe nur einen geringen Nutzen zur Stärkung der Immunität gegen Omikron haben.

Die Forschungsarbeit basiert auf laufenden klinischen Studien für die vierte Auffrischungsdosis des Impfstoffs von BioNTech, Pfizer, oder BNT162b2 – jetzt in Phase 4 – und des Impfstoffs von Moderna, oder mRNA1273, jetzt in Phase 3.

Ziel der Studie war es, die Immunogenität einer vierten Dosis zu bestimmen und zu prüfen, ob ein mRNA-heterologer vierter Booster (d. h. Moderna nach drei vorherigen Dosen von Pfizer) immunogener sein würde.

Immunogenität

Die Studienergebnisse zeigen, dass beide mRNA-Impfstoffe signifikant IgG- und neutralisierende Antikörper induzieren. Beide Impfstoffe induzierten auch eine 10-fache Steigerung der spezifischen neutralisierenden Reaktion gegen Omicron und andere bedenkliche Varianten.

Vergleicht man jedoch die anfängliche Reaktion auf die vierte Dosis mit der Spitzenreaktion nach der dritten Dosis, so zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede in der humoralen Reaktion oder in der Menge der omicron-spezifischen neutralisierenden Antikörper.

Asymptomatische Infektion und hohe Viruslast

Die meisten der in der Studie infizierten Mitarbeiter des Gesundheitswesens zeigten nur leichte Symptome, die ohne die aktive Überwachung während der Studie möglicherweise nicht entdeckt worden wären. Die gute Nachricht ist, dass die Infizierten möglicherweise vor einer schweren Erkrankung geschützt wurden, doch die asymptomatischen Beschäftigten im Gesundheitswesen waren potenziell infektiös und wiesen eine relativ hohe Viruslast auf.

„Somit wurde das Hauptziel der Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen nicht erreicht“, schreiben die Studienautoren.

Teilnehmer der Studie

Von den insgesamt 6.597 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die seit 2020 in die Sheba Healthcare Workers COVID Cohort aufgenommen wurden, kamen 1.050 für die Teilnahme in Frage und 154 wurden am 27. und 28. Dezember 2021 in den Pfizer-Arm aufgenommen.

Eine Woche später, am 5. und 6. Januar 2022, nachdem der zweite Arm zugelassen wurde, wurden 120 Teilnehmer in den Moderna-Arm aufgenommen.

Von den verbleibenden 776 in Frage kommenden Teilnehmern wurden die Kontrollen im Verhältnis 2:1 an die Teilnehmer der beiden Studienarme angepasst.

Die Teilnehmer im Pfizer-Arm waren etwas älter als die Teilnehmer im Moderna-Arm (ca. 59 Jahre im Vergleich zu ca. 55 Jahre alt).

Am 3. Januar 2022 genehmigte das israelische Gesundheitsministerium einen vierten Impfstoff für alle Erwachsenen, die älter als 60 Jahre sind, sowie für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Daher wurden von der 426 Personen umfassenden Kontrollgruppe 181 Personen, die während des Studienzeitraums den vierten Impfstoff erhielten, aus der Studie herausgenommen und nach der Impfung zensiert, sodass sie keine weiteren Informationen für unsere Analysen lieferten.

Einschränkungen der Studie

Da die israelische Studie in erster Linie zur Bewertung der Immunogenität konzipiert war, handelte es sich nicht um eine randomisierte, placebokontrollierte Studie. Auch wenn das Hauptziel der Studie dadurch nicht unbedingt beeinträchtigt wird, kann es zu Verzerrungen bei der Bewertung der Impfstoffwirksamkeit kommen.

Um diese zu vermeiden, wurde in der Studie jede Interventionsgruppe separat mit altersgleichen 2:1-Kontrollgruppen verglichen.

Eine weitere Einschränkung bestand darin, dass die beiden Interventionsgruppen mit einem Unterschied von einer Woche gestartet wurden, was die Studie durch den raschen Anstieg während des Studienzeitraums und durch geringfügige Unterschiede in den Bevölkerungsmerkmalen der einzelnen Studiengruppen verzerrt haben könnte.

In der Studie wurden auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen festgestellt, und die Dauerhaftigkeit der Impfstoffwirkung wurde nicht genau verfolgt, was weitere Nachuntersuchungen erforderlich macht.

Und schließlich ist der Umfang der Studie relativ klein.