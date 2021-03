Neue RNAi-Pestizide verändern Insektengene: Was könnte schiefgehen?

Ein völlig neuartiges Pestizid, das nicht von Chemikern, sondern von Gentechnikern entwickelt wurde, soll „Gen-Silencing“-Agenzien auf landwirtschaftlichen Feldern verteilen – ein Experiment der Freiland-Gentechnik.

Landwirte in den USA könnten ihre Pestizid-Sprühtanks bald mit einer Substanz füllen, die als RNA-Interfering (RNAi) bekannt ist. Insekten, die dieser Substanz ausgesetzt sind, entweder indem sie direkt besprüht oder in dem sie die Pflanzen essen, auf denen sie landen und sie durch ihren Körper absorbieren, würden es eine genetische Veränderung vornehmen. Das Pestizid würde einen Prozess in den Insektenzellen auslösen, um überlebenswichtige Gene auszuschalten oder, beispielsweise solche, die zur Herstellung neuer, gesunder Zellen benötigt werden abtöten.

Zu den Bedenken, die Wissenschaftler geäußert haben, gehört die Bedrohung von Bienen und anderen Insekten, die für die Nahrungsmittelproduktion unerlässlich sind. Andere haben auf mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hingewiesen, auch für einige der wichtigsten Arbeiter an vorderster Front, für Landarbeiter und ländliche Gemeinden.

Mindestens ein Produkt wurde bereits bei der Environmental Protection Agency zur Zulassung eingereicht. Aber wenn die Biden-Administration nichts unternimmt, können Unternehmen diese neuen RNAi-Pestizide auf den Markt bringen ohne eine aussagekräftige Gesundheits- oder Umweltrisikobewertungen vorzulegen.

Die Regeln der US-Umweltschutzbehörde für Pestizide wurden vor fünfzig Jahren geschrieben, lange bevor sich die Regulierungsbehörden eine Klasse von Pestiziden vorstellen konnten, die lebende Organismen genetisch verändern könnten. Am beunruhigendsten ist vielleicht, dass es nach der Freisetzung von genschädigenden Stoffen in die Umwelt keinen Säuberungsprozess gibt, wenn etwas schiefläuft. Es gibt Hinweise darauf, dass RNAi-bedingte genetische Veränderungen in manchen Fällen bis zu 80 Generationen weitergegeben werden können.

Was kann schiefgehen?

Ziemlich viel, wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, die in einem Bericht von Friends of the Earth zusammengefasst sind.

RNAi und die „Insekten-Apokalypse“

Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass diese neue Technologie nur auf „böse“ Insekten abzielt und nicht auf die Vielzahl von Insekten, die für die Landwirtschaft lebenswichtig sind, wie z. B. Bestäuber wie Bienen. Bayer und andere Unternehmen, die RNAi-Pestizide entwickeln, behaupten, dass sie auf bestimmte Insekten abzielen können. Aber die genetische Geschichte eines Ökosystems ist eine Geschichte der Vernetzung: Unabhängige Forscher warnen, dass Tausende von Insektenarten genetische Sequenzen haben, die übereinstimmen oder ähnlich genug sind, dass sie unbeabsichtigt auf eine Weise verändert werden können, die zu ihrem Tod führt.

Eine Studie aus dem Jahr 2017, die darauf hinweist, dass RNAi-Pestizide Bienen schaden könnten, ist ein Alarmzeichen, da wir für jeden dritten Bissen unserer Nahrung auf Bestäuber angewiesen sind. Insekten bilden die Grundlage der Nahrungsnetze, die alles Leben auf dem Planeten unterstützen. Wir befinden uns bereits mitten in dem, was Wissenschaftler als „Insekten-Apokalypse“ bezeichnen: Vierzig Prozent der Insektenarten drohen in den kommenden Jahrzehnten auszusterben. Ein Verlust, der so gravierend ist, dass er zu einem „katastrophalen Zusammenbruch der Ökosysteme der Natur“ führen könnte, so führende Forscher.

Gesundheitliche Bedenken

Es sind nicht nur Insekten, die geschädigt werden könnten. Zwar gibt es große Lücken in der Forschung über mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, aber das, was wir wissen, gibt Anlass zur Sorge. Forschungen deuten darauf hin, dass die natürliche RNAi, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen, die Gene unseres Körpers regulieren könnte. Dies deutet darauf hin, dass synthetische RNAi unsere Genexpression beeinflussen könnte, was zu unvorhergesehenen Problemen führt. Und die medizinische Forschung, die den therapeutischen Einsatz von RNAi untersucht, wurde dadurch behindert, dass bei einigen Teilnehmern an klinischen Studien unerwünschte Immunreaktionen im Körper auftraten.

Verschärfung eines gescheiterten Paradigmas

Die Pestizidindustrie präsentiert RNAi-Pestizide als Lösung für ein Problem, das die Industrie selbst geschaffen hat: Unkraut- und Schädlingsresistenz. Wie Rachel Carson in ihrem bahnbrechenden Buch „Silent Spring“ über Pestizide in den 1960er Jahren warnte, wird unser „unerbittlicher Krieg“ gegen das Leben der Insekten unweigerlich scheitern, weil die Natur „zurückschlägt“. Tatsächlich haben sich mehr als 540 Insektenarten und mehr als 360 Unkrautarten so entwickelt, dass sie den tödlichen Auswirkungen der üblicherweise verwendeten Pestizide widerstehen. Trotz des dramatischen und kostspieligen Anstiegs des Pestizideinsatzes zeigen einige Analysen, dass Landwirte heute mehr Ernten durch Schädlinge verlieren als in den 1940er Jahren.

Es ist töricht, den gleichen Weg weiterzugehen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Forschung zeigt bereits das Potenzial, dass Schädlinge Resistenzen gegen RNAi-Pestizide entwickeln können.

Aber Pestizid-Giganten wie Bayer und Syngenta brauchen neue Produkte, um sie zu verkaufen. Ein erheblicher Teil ihres Umsatzes ist in Pestiziden gebunden, die ernsthafte Gesundheits- und Umweltgefahren darstellen. Und während sich die wissenschaftlichen Beweise häufen, sieht sich die Branche einem wachsenden regulatorischen, rechtlichen und marktwirtschaftlichen Druck ausgesetzt.

RNAi-Pestizide könnten nicht nur eine lukrative neue Produktgruppe darstellen, sondern die Unternehmen scheinen sie zu nutzen, um ihre Verfügungsgewalt über die Natur auf noch nie dagewesene Weise auszuweiten. Die Hersteller melden Patente an und beanspruchen Eigentumsrechte an Organismen, die RNAi-Pestiziden ausgesetzt sind, sowie an deren Nachkommen.

Mit der Natur wachsen: eine echte Lösung

Die Wissenschaft ist eindeutig, dass die pestizidintensive Landwirtschaft eine katastrophale Sackgasse ist. Jahrzehntelange Daten weisen auf die gleiche Schlussfolgerung hin: Wir müssen schnell auf ökologische Anbaumethoden umsteigen, um auch für kommende Generationen noch Nahrungsmittel zu produzieren.

Der ökologische Landbau bietet eine echte Schädlingsbekämpfungslösung mit zusätzlichen Vorteilen. Praktiken wie Deckfruchtanbau, Kompostierung und Fruchtfolge bauen gesunde Böden auf, die die pflanzliche Abwehr gegen Schädlinge und Pilze stärken und gleichzeitig Schädlingszyklen unterbrechen und die Artenvielfalt fördern. Die gleichen Methoden, die den Erfolg der ökologischen Landwirtschaft begründen, sind auch das Herzstück der regenerativen Landwirtschaft, der Idee, dass Ackerland als Kohlenstoffsenke dienen kann.

Folgen Sie der Wissenschaft

Biden hat bereits signalisiert, dass er wahrscheinlich die mutigen Veränderungen, die wir brauchen, vermeiden wird, indem er Tom Vilsack als Leiter des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) ernennt. (USDA).

Aber während er das wissenschaftliche Rückgrat der Bundesregierung wieder aufbaut, hoffen Befürworter, dass er Schritte unternimmt, um unsere jahrzehntealten Pestizidvorschriften zu aktualisieren, wie sie in diesem kürzlich eingeführten Gesetzentwurf skizziert sind. Darüber hinaus müssen spezifische Kriterien hinzugefügt werden, um einen wissenschaftsbasierten Ansatz zur Regulierung von RNAi-Pestiziden zu gewährleisten. Risikobewertungen dieser neuen Technologie sollten Genomanalysen von Nutzorganismen in den Regionen, in denen sie versprüht werden, umfassen, um zu sehen, ob Bienen und andere kritische Arten geschädigt werden könnten, Bewertungen der vererbbaren Auswirkungen über Generationen von Organismen, Bewertungen, wie lange Pestizide in Ökosystemen aktiv bleiben, und strenge Toxizitätsanalysen, um mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu verstehen.

Wenn Bidens EPA diese Schritte nicht unternimmt, werden wir uns bald auf ein genetisches Experiment unter freiem Himmel einlassen, dessen Folgen noch für Generationen zu spüren sein werden.