Johnson & Johnson testet seinen COVID-Impfstoff an Babys

Wenige Tage nachdem die FDA den Impfstoff COVID von J&J für den Notfalleinsatz zugelassen hatte, kündigte das Unternehmen Pläne an, den Impfstoff an Neugeborenen zu testen – trotz der Risiken des Impfstoffs und starker Beweise, dass COVID für gesunde Kinder praktisch kein Risiko darstellt.

Am Freitag erteilte die U.S. Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung für den Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) und ebnete damit den Weg für die Verabreichung des Einmalimpfstoffs ab dieser Woche.

Auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben den Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Am Sonntag gab J&J Pläne bekannt, den Impfstoff auch an Neugeborenen, Schwangeren und immungeschwächten Personen zu testen. Die erweiterten klinischen Studien wurden in dem Antrag des Unternehmens auf eine Notfallzulassung und in Briefing-Materialien, die der FDA zur Verfügung gestellt wurden, dargelegt und während des Treffens kurz diskutiert.

Laut New York Times fand der Plan für erweiterte klinische Studien die Zustimmung von Dr. Ofer Levy, Direktor des Precision Vaccines Program am Harvard’s Boston Children’s Hospital und Mitglied des FDA-Beratungskomitees, das die Impfstoffdaten des Unternehmens überprüfte.

Als Levy die Umrisse der geplanten Studien sah, sagte er: „Sie sind nicht sehr ins Detail gegangen, aber sie haben deutlich gemacht, dass sie Studien zur Immunisierung von Kindern und Müttern gegen Coronaviren durchführen werden.“

Ein Sprecher von Janssen Biotech, einer Tochtergesellschaft von J&J, bestätigte, dass das Unternehmen plant, die klinischen Studien auf Kinder auszuweiten – zunächst auf Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren und unmittelbar danach auf Neugeborene und Jugendliche, dann auf schwangere Frauen und immungeschwächte Personen.

Levy merkte an, dass die Impfung von Kindern dem Land helfen wird, eine Herdenimmunität zu erreichen, und griff damit die Kommentare von Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, bei Meet the Press am Sonntag auf:

„Die Impfung junger Menschen wird notwendig sein, um sich der Herdenimmunität anzunähern und die Ausbreitung von COVID-19 in den Vereinigten Staaten deutlich zu verlangsamen. Obwohl sie typischerweise weniger Symptome als Erwachsene mit COVID-19 haben, können Kinder die Krankheit immer noch verbreiten.“

Mary Holland, Präsidentin und General Counsel von Children’s Health Defense, widersprach dem und stellte fest, dass jahrzehntelange intensive Bemühungen „keine Herdenimmunität für irgendeine Kinderkrankheit erreicht haben.“ Holland hat umfangreiche Forschungen über die Geschichte der Impfstoffpolitik durchgeführt.

Die Immunologin Tetyana Obukhanych, Ph.D., und andere stimmen darin überein, dass Beamte das Konzept der Herdenimmunität als „Trumpfkarte benutzen, um jegliche Maßnahmen zu rechtfertigen, die oft im Widerspruch zur persönlichen Entscheidungsfreiheit stehen und darauf abzielen, die Impftreue zu erhöhen“, berichtete The Defender.

Der größte Teil des weltweiten Impfstoffmarktes besteht laut der Times aus pädiatrischen Impfstoffen, so dass es nicht verwunderlich ist, dass J&J versucht, aus einem relativ unerschlossenen Markt für seinen Coronavirus-Impfstoff Kapital zu schlagen. Wie The Defender im Februar berichtete, hat Bill Gates letztes Jahr die Weichen für einen pädiatrischen Vorstoß gestellt, indem er erklärte, er wolle COVID-19-Impfstoffe „zum Bestandteil des routinemäßigen Impfplans für Neugeborene machen“, obwohl 99,997% der jungen Menschen im Alter von 0-19 Jahren COVID-19 überleben und die meisten entweder leichte oder gar keine Symptome haben.

Eine Studie, die im European Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, zeigte, dass nur eine seltene Untergruppe von Kindern – meist Kinder mit schweren Grunderkrankungen – durch COVID einen Krankenhausaufenthalt oder Schlimmeres erlebten.

Die CDC erklärt: „COVID-19 ist ungewöhnlich bei Neugeborenen von Müttern, die während der Schwangerschaft COVID-19 hatten. Einige Neugeborene wurden kurz nach der Geburt positiv auf COVID-19 getestet, aber es ist nicht bekannt, wann sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnten. Die meisten Säuglinge und Neugeborenen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, hatten leichte oder keine Symptome und erholten sich.“

Laut der Mayo Clinic: „Obwohl alle Kinder in der Lage sind, das Virus zu bekommen, werden sie nicht so oft krank wie Erwachsene. Die meisten Kinder haben milde Symptome oder keine Symptome.“

Die möglichen unerwünschten Wirkungen des experimentellen Impfstoffs von J&J sind noch relativ unbekannt. Im Gegensatz zu den COVID-19-Impfstoffen von Moderna und Pfizer, die auf einer neuen mRNA-Technologie beruhen, verwendet J&J in seinem Impfstoff ein deaktiviertes Adenovirus. Zu den bereits existierenden Adenovirus-Impfstoffen gehören der umstrittene Ebola-Impfstoff und das Respiratory Syncytial Virus.

„Wollen wir unsere Kinder wirklich in den Krieg gegen eine Infektionskrankheit ziehen, wenn sie ein geringes oder gar kein Risiko haben, COVID zu bekommen?“, fragte Lyn Redwood, RN, MSN, Direktorin und ehemalige Präsidentin von Children’s Health Defense.

„Schließlich handelt es sich bei diesen Impfstoffen um medizinische Eingriffe, die der U.S. Supreme Court als unvermeidlich unsicher anerkannt hat. Wir müssen uns diese schwierige Frage stellen: Ist das potentielle Risiko für Säuglinge oder Kinder den potentiellen Nutzen für die Gesellschaft wert?“

Die FDA stellte fest, dass der COVID-Impfstoff von J&J nur zu 67% wirksam ist, um mäßige bis schwere Symptome mindestens 14 Tage nach der Impfung zu verhindern, und zu 66% wirksam, um mäßige bis schwere Symptome mindestens 28 Tage nach der Impfung zu verhindern.

Obwohl die COVID-Impfstoffe von Moderna und Pfizer-BioNTech angeblich zu 95 % und 94 % wirksam sind, haben diese Impfstoffhersteller weniger aggressive Pläne, ihre Impfstoffe in jüngeren Altersgruppen zu testen, berichtete die Times.

Zwei weitere COVID-Impfstoffe von AstraZeneca und Novavax schließen die klinischen Studien der Phase 3 ab und werden voraussichtlich im Frühjahr die FDA-Zulassung beantragen.

Bidens Administration gab heute bekannt, dass J&J mit dem Pharmariesen Merck zusammenarbeitet, um den Impfstoff COVID-19 zu produzieren, bestätigte ein hochrangiger Regierungsbeamter gegenüber CNBC News.

Die Ankündigung kommt, als die Verwaltung daran arbeitet, die Produktion des Impfstoffs von J & J hochzufahren. Im Januar verwarf Merck Pläne zur Entwicklung eines eigenen COVID-Impfstoffs, nachdem eine klinische Studie gezeigt hatte, dass der Schuss unwirksam war.