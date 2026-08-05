Neue Signale deuten auf eine weitere mögliche Migranteninvasion in Ceuta hin

von Tyler Durden

Die Szenen der Invasion von Ceuta waren zutiefst alarmierend: 60.000 überwiegend Männer im wehrfähigen Alter, viele ohne jegliche Ausrüstung oder Versorgung, überquerten von Marokko aus die Grenze zur spanischen Enklave. Die Invasion ließ im Westen die Alarmglocken schrillen und verstärkte die Sorge, dass unkontrollierte Massenmigration ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit darstellt.

Laut The Sun gibt es nun neue Befürchtungen, dass eine zweite Invasion von Ceuta „nur noch wenige Tage“ entfernt sein könnte. Die Zeitung verweist auf Beiträge in sozialen Medien, in denen Migranten davon sprechen, dies könne ihre „letzte Chance“ sein, nach Europa zu gelangen.

Just kidding, this is the actual footage … pic.twitter.com/jYRpSWM24e — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

Die Zeitung schreibt weiter:

Die Sorge wächst zudem, dass sich unter den Zehntausenden Menschen, die vergangene Woche die spanische Enklave stürmten, auch verurteilte Terroristen befunden haben könnten.

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Berichten zufolge könnte die Halbinsel jedoch schon bald erneut chaotische Szenen erleben, da Pläne für einen weiteren massenhaften Grenzübertritt am 15. August vorbereitet werden.

In sozialen Medien tauchen Beiträge auf, die offenbar einen weiteren Sturm auf Ceuta organisieren. In einer Nachricht heißt es:

„An diesem Tag wird alles zu sehen sein.“

Ein weiterer Beitrag ruft zur Gründung einer WhatsApp-Gruppe auf und erklärt:

„Unser Termin ist am 15.08.2026.“

Die Invasion veranlasste Italien, die Schengen-Regelungen gegenüber Spanien auszusetzen und seine Grenzen zu sichern. Gleichzeitig forderten 22 EU-Regierungschefs „sofortige Maßnahmen“, um der Bedrohung für die nationale Sicherheit zu begegnen. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz sowie weitere europäische Staats- und Regierungschefs warnten:

„Wir dürfen nicht zulassen, dass unkontrollierte Massenübertritte, die Instrumentalisierung von Migration oder andere hybride Bedrohungen den Eindruck entstehen lassen, dass eine illegale Einreise in die Europäische Union möglich ist.“

Berichte der vergangenen Tage legen zudem nahe, dass die Behauptung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, die Migranten seien aus Ceuta ausgewiesen worden, möglicherweise nicht der tatsächlichen Lage vor Ort entsprach.

Jahrelange Politik offener Grenzen unter der sozialistischen Regierung Spaniens könnte nun an einen politischen Wendepunkt gelangen. Die Bilder der überwiegend männlichen Migranten im wehrfähigen Alter verbreiteten sich in Echtzeit über X und waren weltweit sichtbar. Dadurch wurde es für linksliberale Leitmedien zunehmend schwieriger, die Ereignisse im Nachhinein anders darzustellen oder die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Stattdessen verstärkten die Aufnahmen bei vielen den Eindruck einer koordinierten Grenzinvasion und schwächten das Narrativ, wonach es sich ausschließlich um mittellose Migranten auf der Suche nach Nahrung und einem besseren Leben gehandelt habe.