Ölpreis bricht wegen Iran-Spekulationen ein – Rubio bleibt bei hartem Kurs und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Rubio: Der „ultimative Deal“ ist die Denuklearisierung des Iran , während sich die Gespräche in Oman auf die Wiederöffnung der Straße von Hormus konzentrieren.

, während sich die Gespräche in Oman auf die Wiederöffnung der Straße von Hormus konzentrieren. Die Pattsituation hält an: Der Iran lehnt Atomverhandlungen ab, solange der Konflikt andauert, wodurch beide Seiten weit voneinander entfernt bleiben.

Der Iran lehnt Atomverhandlungen ab, solange der Konflikt andauert, wodurch beide Seiten weit voneinander entfernt bleiben. Optimismus hinsichtlich eines Abkommens lässt Ölpreis sinken: Der Brent-Preis fiel unter 80 Dollar, nachdem Berichte über Fortschritte bei den von Oman vermittelten Gesprächen zur Straße von Hormus bekannt wurden.

Der Brent-Preis fiel unter 80 Dollar, nachdem Berichte über Fortschritte bei den von Oman vermittelten Gesprächen zur Straße von Hormus bekannt wurden. Bessent behauptet, eine Einigung zur Straße von Hormus könnte „heute oder morgen“ zustande kommen.

behauptet, eine Einigung zur Straße von Hormus könnte „heute oder morgen“ zustande kommen. Es bestehen weiterhin erhebliche Zweifel, da der Iran formelle Gespräche ablehnt, Sicherheitsrisiken fortbestehen und der gemeldete Plan Omans Teheran weitgehende Kontrolle über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus einräumen könnte.

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Rubio: „Denuklearisierung des Iran“ ist der „ultimative Deal“

Außenminister Marco Rubio sprach am Dienstag im Weißen Haus, kurz nachdem Schlagzeilen aus Katar bekannt wurden, wonach eine neue Initiative für einen Vertragsentwurf an Fahrt gewinnt.

Rubio betonte erneut, dass die Straße von Hormus offen bleibe und Schiffe sie weiterhin passieren könnten, erklärte jedoch, die USA arbeiteten daran, sie für den Transit größerer Schiffe zu öffnen.

„Ich denke, es gibt Gespräche und Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman, an denen wir beteiligt sind, darüber, wie kurzfristig mehr Schiffe die Meerenge sicher passieren können, während wir uns auf … längerfristige Gespräche über die Denuklearisierung zubewegen“, sagte Rubio. Er betonte anschließend, dass die „Denuklearisierung des Iran“ der „ultimative Deal“ sei.

Aus Teherans Sicht würde dies jedoch bedeuten, dass Washington die Zielvorgaben erneut auf den Nullpunkt zurücksetzt. Der Iran hat darauf bestanden, dass er nicht über die Beendigung seines Atomprogramms verhandeln werde, insbesondere solange sich der Konflikt noch in einer aktiven Phase befindet. Er hat stets erklärt, dass Atomgespräche erst später stattfinden können, und zwar erst, wenn eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt worden ist. Die beiden Seiten liegen weiterhin weit auseinander, trotz der am Dienstagmorgen über die Medien wogenden Schlagzeilen, wonach ein „Hormuz-Abkommen unmittelbar bevorstehe“.

Bilder von Al Arabiya zeigen Rauch, der von einem Schiff aufsteigt, das in der Nähe der Straße von Hormus von einem Geschoss getroffen wurde

صور حصرية للعربية تظهر تصاعد الدخان من سفينة أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز pic.twitter.com/pSOfYpS8k8 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 4, 2026

Übersetzung von „X“: Exklusive Bilder von der Arabischen (Halb)insel zeigen aufsteigenden Rauch von einem Schiff, das durch einen Projektil in der Nähe der Straße von Hormus getroffen wurde.

PressTV hat jedoch berichtet, dass sich die Gespräche zwischen dem Iran und Oman über die Öffnung der Straße von Hormuz in einer „neuen Phase“ befinden – und zwar trotz der, wie es heißt, „Behinderung durch die USA“ –, doch bislang scheint es, als würde dieses Verwaltungsmodell den Forderungen des Iran entgegenkommen. Und dennoch zeichnen sich am Horizont noch einige Anzeichen für einen Kompromiss ab:

IRAN ERWÄGT, EUROPA DIE MINENRÄUMUNG IN DER STRASSE VON HORMUZ ZU ERLAUBEN

So sieht der aktuelle Stand der Gespräche zwischen dem Iran und Oman über die Verwaltung der Straße von Hormuz aus, die den Iran in eine vorteilhafte Position bringen und ihm weiterhin enormen Einfluss auf die Wasserstraße sichern würden:

Iran kontrolliert die Einfahrt, Oman die Ausfahrt: RTRS

Der Iran hat die Möglichkeit, in die Wasserstraße einzugreifen

Mögliche Dienstleistungsgebühr, Aufteilung der Einnahmen: NYT

Die USA und die Regierungen der Region lehnten die Forderung des Iran nach der Erhebung von Gebühren ab und verlangten stattdessen Garantien, dass die Stellvertreter des Iran ihr Territorium nicht angreifen oder bedrohen werden, so ein hochrangiger Beamter – WSJ

“Over the next two and a half years” pic.twitter.com/x6e8GychXb — Justin Logan (@JustinTLogan) May 30, 2026

Übersetzung von „X“: „In den nächsten zwei und einem halben Jahren“

Ölpreis rutscht ab – während erneut Schlagzeilen von einem „bevorstehenden Abkommen“ kursieren

Ist wieder ein vorgetäuschter Waffenstillstand im Gange? Oder sollen wir glauben, dass es diesmal ernst gemeint ist? Vor Ort gibt es derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass die Kriegsparteien kurz davor stehen, sich auf einen neuen Waffenstillstand zu einigen, oder dass sie überhaupt wieder am Verhandlungstisch sitzen.

Und dennoch dominiert am Dienstagmorgen eine Erklärung des katarischen Außenministeriums die Schlagzeilen, wonach der „Wortlaut“ für eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran „entworfen wurde“ und „derzeit zwischen den Parteien zirkuliert“.

Via Doha News

Der Sprecher des Ministeriums, Majed Al-Ansari, nannte bei der Übermittlung der Erklärung vor einer Pressekonferenz keinen Zeitrahmen für eine mögliche Einigung, erklärte jedoch, dass sich die aktuellen diplomatischen Bemühungen darauf konzentrierten, eine weitere Eskalation zu verhindern, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Gespräche zu schaffen.

Er erklärte, der Schwerpunkt liege auf einer kurzfristigen Lösung, die die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder in Gang bringen und die Parteien zurück an den Verhandlungstisch führen würde, räumte jedoch auch ein, dass es„noch keine konkreten Pläne für direkte Gespräche“ gebe. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Präsident Trump dem Iran laut Bloomberg mitgeteilt hat, er wolle, dass unverzüglich eine Einigung zur Straße von Hormus erzielt werde.

Dies reichte den regionalen Medien, darunter dem israelischen Sender i24, um über „Fortschritte“ bei den von Oman vermittelten Hormuz-Gesprächen zu berichten, wobei die amerikanische Seite – die bislang nur indirekt beteiligt ist – angesichts der iranischen Unnachgiebigkeit in ihren Forderungen angeblich „wesentlich“ flexibler sei als sogar die omanische Seite.

„Der Iran hat eine Botschaft übermittelt: Jede Lösung, der wir zustimmen und die wir unterzeichnen, muss auch von Washington genehmigt werden“, schrieb i24. Diese etwas erzwungene und vielleicht sogar künstlich herbeigeführte Rückkehr zum Friedensoptimismus hat den Ölpreis ins Rutschen gebracht…

BRENT-ROHÖL FÄLLT ZUM ERSTEN MAL SEIT MITTE JULI UNTER 80 US-DOLLAR

Am Tag zuvor hatte Präsident Trump sich jedoch weiterhin in drohendem Ton an Teheran gewandt. Vor Reportern im Oval Office sagte er: „Ich möchte ihnen jede noch so kleine Chance geben, bevor es zur Enthauptung kommt. Es ist sehr schwierig, das umzusetzen, was wir geplant haben – und immer noch planen. Wir werden sehen, was passiert, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich den Menschen eine Chance geben werde.“

Bessent deutet an: Vielleicht „Iran-Abkommen morgen“, um die Straße von Hormus zu öffnen

Unmittelbar im Anschluss an die oben genannten Schlagzeilen zum „Abkommensentwurf“ und in einem sorgfältig zeitlich abgestimmten Auftritt bei CNBC schickte Washington seinen Schwergewichtler ins Rennen, um die Linie der Regierung wieder zu festigen und den Märkten zu versichern, dass ein diplomatisches Abkommen mit Teheran nicht nur real, sondern unmittelbar bevorsteht – möglicherweise sogar schon zwischen Dienstag und Mittwoch zustande kommt.

„Möglicherweise haben wir schon morgen ein Iran-Abkommen zur Öffnung der Straße von Hormus“, erklärte Finanzminister Scott Bessent und signalisierte damit, dass eine bedeutende diplomatische Lösung in greifbarer Nähe sei. Er wies darauf hin, dass der physische Schiffsverkehr bereits still und leise wieder aufgenommen werde, ungeachtet der Schwankungen in den Schlagzeilen.

Bessent gets dragged in to justify "imminent Iran deal" as algos no longer reacting to $100,000 Truth Social API — zerohedge (@zerohedge) August 4, 2026

Übersetzung von „X“: Bessent wird hineingezogen, um „drohenden Iran-Deal“ zu rechtfertigen, da Algos nicht mehr auf $100.000 Truth Social API reagieren

Bessent erklärte, die Regierung beobachte, dass „selbst jetzt noch ziemlich viele Schiffe aus dem Hormuz-Kanal auslaufen“, was darauf hindeute, dass sich der Druck im Vorfeld einer tatsächlichen Einigung und der offiziellen Unterzeichnung lockere. Da mit einer Wiederaufnahme der physischen Rohölströme zu rechnen sei, prognostizierte Bessent, dass sich die erhöhten Energiepreise bald wieder normalisieren würden, was den Weg für einen massiven „Erleichterungshandel“ auf den breiteren Märkten ebnen würde:

„Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem Konflikt auf eine normalere Lage hinzuarbeiten“, sagte Bessent in einem Interview mit CNBC. Auf die Frage, ob Teheran eine Durchfahrtsgebühr erheben dürfe, antwortete Bessent, die Vereinbarung sehe Bewegungsfreiheit in der Meerenge vor. „Es wäre Bewegungsfreiheit“, sagte er. „Auch wenn die Lage dort in den letzten Tagen noch etwas brenzlig war, haben wir selbst jetzt noch einige Schiffe gesehen, die die Meerenge verlassen haben.“

Natürlich haben wir das alles schon einmal gehört, und insbesondere kam Bessents Kommentar unmittelbar nachdem der iranische Präsident Masoud Pezeshkian laut staatlichen Medien betont hatte, dass Teheran zwar seine Grenzen verteidigen werde, aber nicht darauf aus sei, den Krieg auszuweiten. Ein Berater des Obersten Führers bekräftigte zudem, dass US-Schiffe und -Streitkräfte im Falle einer Fortsetzung der Blockade ernsthaften Risiken und Verlusten ausgesetzt sein würden. Und dann gab es da noch diesen nicht ganz unbedeutenden Zwischenfall in der Meerenge, der sich am Dienstag ereignete:

Ein Schiff wurde in der Straße von Hormus in der Nähe von Oman getroffen, teilt das britische Unternehmen für maritime Sicherheit Vanguard mit. Ein Besatzungsmitglied wird vermisst.

🔺 Senior Iranian figure warns US forces will “face serious risks and casualties” if the Hormuz blockade continues



Mohsen Rezaei, senior military advisor to the Supreme Leader and former longtime commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), warned that US vessels… https://t.co/Oozl8C5sLw — Drop Site (@DropSiteNews) August 4, 2026

Übersetzungen von „X“: Hoher iranischer Vertreter warnt, dass US-Streitkräfte „ernste Risiken und Verluste“ erleiden werden, wenn die Blockade von Hormus andauert

Mohsen Rezaei, hoher militärischer Berater des Obersten Führers und ehemaliger langjähriger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), warnte, dass US-Schiffe und -Streitkräfte „ernste Risiken und Verluste“ erleiden würden, falls Irans Blockade der Straße von Hormus angegriffen wird.

„Die USA müssen ihr Verhalten ändern, oder wir werden das nicht tolerieren“, sagte Rezaei auf X. „Wir werden niemals die Eröffnung eines zweiten Korridors in der Straße von Hormus zulassen.“

Die Äußerungen erfolgen inmitten von Iran-Oman-Gesprächen über einen neuen Mechanismus zur Regelung der Straße und nachdem US-Präsident Trump behauptet hatte, er habe geplante Angriffe auf den Iran abgesagt.

Wenn die Blockade anhält, werden amerikanische Schiffe und Streitkräfte ernsthafte Risiken und Verluste erleiden. Die USA müssen ihr Verhalten ändern — oder wir werden dies nicht dulden. Wir werden niemals die Eröffnung eines zweiten Korridors in der Straße von Hormus zulassen.

Der Oman-Hormuz-Plan würde dem Iran weitgehend die Kontrolle belassen

Über all dem schwebt die Tatsache, dass die Iraner nach wie vor bestreiten, in formellen Gesprächen mit Washington zu stehen – was Trump am Vortag als Trick bezeichnete, wobei er seiner Frustration Luft machte und gleichzeitig darauf bestand, dass die Iraner sich an den Gesprächen beteiligt hätten. Der Hormuz-Plan sieht im Wesentlichen wie folgt aus:

Reuters: Der Iran würde im Rahmen eines vorübergehenden Plans, der derzeit mit Oman diskutiert wird, die volle Kontrolle über Schiffe erlangen, die in die Straße von Hormus einlaufen, so ein iranischer Beamter. Auslaufende Schiffe würden die Route zwischen dem Iran und Oman nutzen, wobei Oman ihre Ausfahrt erst nach Benachrichtigung Teherans genehmigen würde. Der Plan würde dem Iran vollständige Transparenz über den auslaufenden Schiffsverkehr und die Möglichkeit geben, bei Bedarf einzugreifen, und es ist unwahrscheinlich, dass der Iran einen anderen Vorschlag zur Öffnung der Meerenge akzeptieren würde.

Der Bessent-Clip:

Bessent on Iran:



We've seen Trump, last week, threaten what would have been the largest military campaign since World War II against the Iranians, and now, because of that, we are in talks with the Iranians.



I think there's a chance we may have a deal today or tomorrow to open… pic.twitter.com/mnel0A16O0 — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Übersetzung von „X“: Bessent über den Iran:

Wir haben gesehen, wie Trump letzte Woche mit der größten Militärkampagne seit dem Zweiten Weltkrieg gegen die Iraner gedroht hat, und jetzt, deswegen, führen wir Gespräche mit den Iranern.

Ich denke, es gibt eine Chance, dass wir heute oder morgen einen Deal abschließen, um die Straße zu öffnen.

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Angesichts der plötzlichen und zweifelhaften Rückkehr zum „Optimismus“ wollen wir noch einmal Revue passieren lassen, wie es dazu gekommen ist…

Trumps Drohungen mit Angriffen auf den Iran: Eine Chronologie

21. März: Trump drohte, iranische Kraftwerke „zu treffen und auszulöschen“, sofern die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden wieder geöffnet würde. 23. März: Verschob die Angriffe um fünf Tage und verwies dabei auf „produktive Gespräche“ mit dem Iran. 7. April: Warnte, dass „heute Nacht eine ganze Zivilisation untergehen wird“. Einige Stunden später: Ein zweiwöchiger Waffenstillstand wurde verkündet. 21. April: Erklärte, er rechne damit, „Bombenangriffe zu fliegen“, sollten die Gespräche scheitern. Später am selben Tag: Verlängerte den Waffenstillstand. 17. Mai: Warnte: „Die Uhr tickt.“ 18. Mai: Setzte geplante Luftangriffe auf Wunsch von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. 11. Juni: Erklärte, die USA würden den Iran „HEUTE NACHT SEHR HART“ treffen. Einige Stunden später: Sagte die Operation ab und erklärte, eine Einigung stehe kurz bevor. 1. August: Erklärte, die USA seien „bereit zum Angriff“. Später: Sagte den Angriff ab, um eine Einigung mit Teheran anzustreben.

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