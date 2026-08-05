von Larry C. Johnson

Ich bin heute über etwas ziemlich Bizarreres gestolpert, als ich eine KI-Suchmaschine nach den russischen Gebietsgewinnen in der Ukraine im Jahr 2026 fragte. Das behauptete die chinesische KI KIMI:

„Die Belege aus mehreren Quellen – darunter offizielle ukrainische Angaben, westliche Denkfabriken und unabhängige ukrainische Beobachter – deuten darauf hin, dass die Ukraine in der ersten Hälfte des Jahres 2026 deutlich mehr Territorium zurückerobert hat, als Russland erobern konnte, angetrieben durch die südliche Gegenoffensive. Allerdings hat sich das Tempo der ukrainischen Geländegewinne seit dem Frühjahr verlangsamt, und Russland hat in den letzten Monaten (Juni–Juli) kleinere Nettogebietsgewinne erzielt. Insgesamt scheint die Bilanz für das laufende Jahr bisher weiterhin zugunsten der Ukraine auszufallen, wobei der Vorsprung und die genauen Zahlen stark davon abhängen, welche Methodik man zugrunde legt.“

Da haben Sie es… Laut KI gewinnt die Ukraine den Krieg am Boden.

Ich möchte betonen, dass Sie dieselbe Propaganda auch bei GROK oder Claude finden werden. Die westliche Propagandakampagne zahlt sich auf der Ebene der Informationsoperationen aus. Sogar die chinesischen Programmierer, die KIMI entwickelt haben, verbreiten westliche Propaganda.

Lassen Sie mich daher den tatsächlichen Verlauf des Jahres 2026 schildern.

Russland begann das Jahr 2026 mit Gerassimows Bericht an Putin, in dem die Befreiung von Pokrowsk (Krasnoarmejsk) – dem seit fast zwei Jahren belagerten Logistikzentrum im Donbass – sowie von Woltschansk im Gebiet Charkow bekanntgegeben wurde. Bis November 2025 hatte das russische Verteidigungsministerium bereits eine kontinuierliche Serie weiterer Einnahmen gemeldet, darunter Petrowskoje in der DVR sowie Tichoje und Otradnoje im Gebiet Dnepropetrowsk.

Im Frühjahr 2026 berichtete TASS, dass russische Streitkräfte von März bis Mai 2026 insgesamt 63 Ortschaften eingenommen hätten – 20 im März, 16 im April und 27 im Mai, dem erfolgreichsten Monat. Regional verteilten sich diese wie folgt: 21 in der Region Charkow, 19 in der DVR, 14 in der Region Sumy, sechs in Saporoschje und drei in der Region Dnepropetrowsk. Die Gewinne in Sumy und Charkow werden von Moskau als Aufbau einer „Sicherheitszone“ entlang der russischen Grenze bezeichnet.

Zu Beginn des Sommers (Juni) erklärte Gerassimow, dass die russischen Streitkräfte die „Befreiung von Donbass und Noworossija“ auf allen Fronten fortsetzten.

Die 3. Armee rückte auf Slawjansk und Kramatorsk vor, befreite Piskunowka, erreichte die Außenbezirke von Nikolajewka und soll weniger als fünf Kilometer vom östlichen Stadtrand Kramatorsks entfernt gewesen sein. Die Einnahme von Krasny Liman (Lyman) wurde als unmittelbar bevorstehend bezeichnet.

Die Heeresgruppe West rückte auf breiter Front vor. Im Raum Kupjansk wurden ukrainische Versuche zurückgeschlagen, nach West-Kupjansk durchzubrechen, während Sturmtruppen weiter in Richtung Schewtschenkowo vorrückten.

Im Raum Dobropolje nördlich von Krasnoarmejsk wurde in Dobropolje und Annowka gekämpft. Lenina (ukrainischer Name: Mirnoje) wurde eingenommen, während Schewtschenko, Krasnojarskoje und Swetloje als befreit gemeldet wurden.

Im Juli zählte TASS 32 befreite Ortschaften, davon 22 – also mehr als 68 Prozent – in der Region Charkow und der DVR.

Aufgeteilt nach Heeresgruppen entfielen zehn auf die Gruppe Nord, acht auf Zentrum, sechs auf West, fünf auf Ost und drei auf Süd.

Die bedeutendsten Entwicklungen des Monats waren nach russischen Angaben die Befreiung von Konstantinowka in der DVR durch die Heeresgruppe Ost sowie die Einnahme von Belizkoje durch die Heeresgruppe Zentrum. Konstantinowka gilt als eine der vier Festungsstädte des Donbass-Verteidigungsgürtels.

Derzeit rücken die russischen Streitkräfte auf den letzten großen, noch von der Ukraine kontrollierten Ballungsraum im Donbass vor – den Gürtel Konstantinowka–Druschkowka–Kramatorsk–Slawjansk –, während sie gleichzeitig ihre Operationen im Grenzgebiet Sumy/Charkow sowie die Konsolidierung in Saporoschje und Dnepropetrowsk fortsetzen.

Parallel zu den Bodenoperationen in der Ostukraine hat Russland nach eigenen Angaben seit dem 22. Juli die Fähigkeit der Ukraine beendet, See- und Handelsoperationen über Odessa und Nikolajew durchzuführen.

Ukrainische Landwirte werden ihre Produkte nicht mehr über die Schwarzmeerhäfen exportieren können. Ebenso seien die westlichen Lieferungen, die früher ungehindert über Odessa eintrafen, unterbrochen worden.

Die maritime Lebensader der Ukraine sei gekappt und werde erst nach dem Ende des Krieges wieder funktionieren.

Hinzu kommen die täglichen russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew sowie andere wichtige ukrainische Logistik- und Militärzentren.

Die Zerstörung von Fabriken und Lagerhäusern lasse die Ukraine nach und nach ausbluten.

Der Westen stelle den Krieg in der Ukraine weiterhin als einen Kreuzzug dar, der kurz vor dem Sieg stehe.

Die Realität auf dem Schlachtfeld zeichne jedoch ein völlig anderes, düsteres Bild…

Die Ukraine verliert.