Neue Studie bringt den COVID-Booster mit Häufung von Todesfällen in Verbindung

Forscher untersuchen Daten aus einem der am meisten geimpften Länder der Welt

Eine Studie auf der Grundlage wöchentlicher Regierungsdaten in Neuseeland – einem der am meisten geimpften Länder der Welt – ergab, dass die Altersgruppen, die am ehesten eine COVID-Auffrischungsimpfung erhalten hatten, bis zu 10 % mehr Todesfälle zu verzeichnen hatten.

Die Übersterblichkeit ist die Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen, die über das hinausgeht, was in einem Jahr normalerweise zu erwarten wäre.

Die von John Gibson, einem Wirtschaftsprofessor an der University of Waikato in Hamilton, Neuseeland, verfasste Studie ergab, dass auf 100.000 Auffrischungsimpfungen im Land 16 überzählige Todesfälle entfielen, was mehr als 400 überzähligen Todesfällen entspricht, berichtet die Website The Expose.

Gibson sagte, dass dies, wenn man es hochrechnet, weltweit 300.000 zusätzliche Todesfälle bedeuten würde.

In seiner Studie „The Rollout of COVID-19 Booster Vaccines is Associated with Rising Excess Mortality in New Zealand“ (Die Einführung von COVID-19 Auffrischungsimpfstoffen ist mit einer steigenden Übersterblichkeit in Neuseeland verbunden), erklärte der Wirtschaftswissenschaftler, dass die Risiken der COVID-Impfstoffe die Vorteile überwiegen.

„Das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen des Impfstoffs hat sich wahrscheinlich stärker in Richtung Risiko verschoben als bei den ursprünglichen randomisierten Studien, was auf dosisabhängige unerwünschte Ereignisse und die Fixierung der Immunreaktionen auf eine nicht mehr zirkulierende Variante zurückzuführen ist“, schrieb er.

Die Studie ergab, dass in den Altersgruppen, die am ehesten für Auffrischungsimpfungen in Frage kommen, die Übersterblichkeitsrate um 7-10 Prozentpunkte anstieg, als die Auffrischungsimpfungen eingeführt wurden, während in der Altersgruppe, die meist zu jung für Auffrischungsimpfungen ist, kein Anstieg der Übersterblichkeit zu verzeichnen war.

Im Expose wird darauf hingewiesen, dass der neuseeländische Minister für COVID Response, Chris Hipkins, im vergangenen Dezember den Abstand zwischen der zweiten Dosis und der Auffrischungsimpfung von sechs auf vier Monate verkürzt hat. Damit hätten 82 % der geimpften Neuseeländer bis Ende Februar 2022 Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung.

Eine Grafik aus Gibsons Analyse zeigt einen anhaltenden Anstieg der Übersterblichkeit, der mit der Einführung der Booster zusammenfällt.

Der Anstieg der Übersterblichkeit in den letzten vier Monaten betraf der Studie zufolge alle Altersgruppen mit Ausnahme der Gruppe der 0- bis 29-Jährigen, die größtenteils keinen Anspruch auf Auffrischungsimpfungen haben.

Gibson kam zu dem Schluss, dass „die Altersgruppen, die am ehesten für Auffrischungsimpfungen infrage kommen, einen Anstieg der Übersterblichkeitsrate um 7-10 Prozentpunkte zu verzeichnen hatten, als die Auffrischungsimpfungen eingeführt wurden, während die Altersgruppe, die meist zu jung für Auffrischungsimpfungen ist, keinen Anstieg der Übersterblichkeit verzeichnete.