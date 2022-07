Kanadische Regierung investiert 8,5 Millionen Dollar in eine Anlage zur Züchtung von Insekten, um die nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu unterstützen.

Am 27. Juni 2022 gab die kanadische Landwirtschafts- und Ernährungsbehörde bekannt, dass die Bundesregierung bis zu 8,5 Millionen Dollar in eine Insektenproduktionsanlage in London, Ontario, investieren wird.

Die Regierung erklärte, die Investition von 8,5 Millionen Dollar ist für Aspire die „zur Unterstützung des Baus einer kommerziellen Anlage zur Herstellung von Grillenprotein“ gedacht sei.

Die Regierung sagte, sie habe das Unternehmen für die Investition ausgewählt, weil „Aspires Ziel, die globale Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen, dazu führte, dass es sich auf die Produktion von essbaren Insekten konzentrierte, die große Mengen an nahrhaften Nahrungsmitteln mit einem geringen ökologischen Fußabdruck liefern können.“

Die Regierung sagt, dass Aspire die Mittel verwenden wird, um „die neueste intelligente Technologie zu nutzen, um die idealen Wachstumsbedingungen für Grillen in seiner Anlage in London, Ontario, zu schaffen“ und „es dem Unternehmen zu ermöglichen, Milliarden von Grillen gleichzeitig zu überwachen und zu züchten, um ein nährstoffreiches Protein für Premium-Gesundheitsnahrung und Heimtiermärkte zu produzieren.“

Die Regierung glaubt, dass diese Technologie es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Produktionskosten zu senken, was seine Marktfähigkeit und seinen Absatz auf dem nationalen und internationalen Markt steigern würde.

Die Regierung sagt, dass „alternative Proteinquellen wie Insekten die Möglichkeit bieten, die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln nachhaltiger zu decken, indem weniger Wasser, Energie und Platz verbraucht und deutlich weniger Treibhausgasemissionen während der Produktionsphase ausgestoßen werden.“

Die Anlage in London, Ontario, wird voraussichtlich mehr als vier Milliarden Grillen beherbergen und jährlich bis zu 13 Millionen Kilogramm Insekten produzieren.

Wenn diese Zahlen erreicht werden, dürfte es sich um eine der größten auf Grillen spezialisierten Verarbeitungsanlagen der Welt handeln.

Der Mitbegründer von Aspire, Mohammed Ashour, erklärte gegenüber CBC, dass Grillen viel effizienter und mit einem Bruchteil der Menge an Nahrung, Wasser und Land, die andere Proteinquellen benötigen, Protein produzieren können.

Ashour sagt, sein Ziel sei es, das Protein international verfügbar zu machen.

„Unsere längerfristige Vision ist es, sicherzustellen, dass dies eine Proteinquelle ist, die verfügbar und erschwinglich ist, um die Ernährungsunsicherheit in vielen Ländern der Welt zu bekämpfen“, sagte Ashour.

„Wir haben ein massives Wachstum der Bevölkerung und des Appetits auf Proteine, während gleichzeitig die Anbauflächen und die Ressourcen für die Produktion von Nahrungsmitteln deutlich zurückgehen“, fügte er hinzu.