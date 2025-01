Neue Studie, die Fluorid mit einem niedrigeren IQ bei Kindern in Verbindung bringt, löst erneute Forderungen nach Beendigung der Wasserfluoridierung aus

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Eine Metaanalyse von 74 epidemiologischen Studien, die den Zusammenhang zwischen dem IQ von Kindern und der Fluoridexposition untersuchten, ergab, dass der IQ eines Kindes umso stärker abnimmt, je mehr Fluorid schwangere Frauen und Kleinkinder ausgesetzt sind. Die Studie, die heute in JAMA Pediatrics veröffentlicht wurde, wurde von Wissenschaftlern des NIH National Toxicology Program durchgeführt.

Eine Meta-Analyse von 74 epidemiologischen Studien, die den Zusammenhang zwischen dem IQ von Kindern und der Fluoridexposition untersuchten, ergab, dass der IQ eines Kindes umso stärker abnimmt, je mehr Fluorid schwangere Frauen und Kleinkinder ausgesetzt sind.

Die Studie, die heute in JAMA Pediatrics veröffentlicht wurde, wurde von Wissenschaftlern des National Toxicology Program (NTP) der National Institutes of Health (NIH) durchgeführt.

Die eingehende statistische Metaanalyse ist laut einem Kommentar zur Studie die größte und strengste, die je zu Fluorid durchgeführt wurde, und ihre Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, „die systemische Fluoridexposition erneut zu bewerten“.

Die Forscher analysierten weltweit vorhandene Studien, bewerteten deren Qualität und berücksichtigten Variablen wie Alter, Geschlecht, Fluoridgehalt, Art der verwendeten kognitiven Tests, Methoden zur Messung der Fluoridexposition und Studienorte.

Sie stellten eine signifikante inverse Beziehung zwischen der Fluoridexposition und den IQ-Werten von Kindern fest, was bedeutet, dass der IQ abnahm, je mehr Fluorid eine schwangere Frau oder ein Kleinkind aufnahm.

Sie stellten außerdem fest, dass der Effekt in hochwertigen Studien sowohl bei höheren als auch bei niedrigeren Fluoridgehalten signifikant war.

Die Daten wurden in Untergruppen mit Fluoridgehalten von weniger als 4 Milligramm/Liter (mg/L), weniger als 2 mg/L und weniger als 1,5 mg/L im Trinkwasser und im Urinfluorid – das die Gesamtfluoridexposition einer Person schätzt – unterteilt.

Für jede Zunahme des Urinfluorids um 1 mg/L ergab die Studie einen Rückgang des IQ bei Kindern um 1,63 Punkte.

Die Ergebnisse waren bei niedrigeren Werten unsicherer, da die Expositionskontraste schwieriger zu ermitteln waren, so die Forscher.

Der US-amerikanische Public Health Service empfiehlt Gemeinden, ihrem Wasser Fluorid zuzusetzen, um das Risiko von Karies bei Werten von 0,7 mg/l zu verringern – eine Zahl, die 2015 von den empfohlenen 0,7–1,2 mg/l gesenkt wurde.

In den USA stammen etwa 40–70 % der Fluoridaufnahme einer Person aus fluoridiertem Trinkwasser.

Allerdings wird die Gesamtfluoridbelastung einer Person durch den Fluoridgehalt im Wasser allein wahrscheinlich unterschätzt, so die Studie. Die Gesamtbelastung variiert je nach individuellem Verhalten, einschließlich der Menge an Wasser, Kaffee oder Tee, die eine Person trinkt, des Verzehrs von verarbeiteten Lebensmitteln, ob Säuglinge eher Säuglingsnahrung als Muttermilch trinken oder welche fluoridhaltigen Produkte wie Zahnpasta oder Mundwasser jemand verwendet.

Die JAMA-Metaanalyse ist Teil einer Untersuchung, die die NTP-Wissenschaftler 2015 über den Zusammenhang zwischen Fluoridexposition und niedrigerem IQ bei Kindern begannen. Die Wissenschaftler veröffentlichten im August eine Monografie und die heutige Metaanalyse, die beide umfangreiche Daten über die neurotoxischen Auswirkungen von Fluorid auf das sich entwickelnde Gehirn liefern.

Die Veröffentlichungen des NTP folgten auf jahrelangen Widerstand von Fluorid-Lobbygruppen, darunter die American Dental Association (ADA) und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, die versuchten, die Veröffentlichung zu blockieren und die Autoren unter Druck zu setzen, ihre Ergebnisse abzuschwächen und zu verzögern.

Die Forschungsarbeit wurde einer beispiellosen Menge an Peer-Reviews unterzogen, im Vergleich zu allen anderen Forschungsarbeiten des NTP, was der ehemalige Leiter des NTP gegenüber The Defender als politisch motiviert bezeichnete.

Die Ergebnisse der Studie „können in zukünftige umfassende Risiko-Nutzen-Bewertungen von Fluorid für die öffentliche Gesundheit einfließen“, so die Autoren.

Der Shitstorm über die Fluoridierung von Wasser

JAMA Pediatrics veröffentlichte die Metaanalyse inmitten eines Shitstorms über die Fluoridierung von Wasser.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und die zahnärztliche Lobby bestehen seit Jahrzehnten darauf, dass die Fluoridierung von Wasser ein unbestreitbares öffentliches Gut ist – eine der 10 großen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Beamte haben Bürger und sogar Spitzenwissenschaftler, die diese Praxis in Frage stellen, oft als Verschwörungstheoretiker abgetan.

Das wissenschaftliche Verständnis von Fluorid hat sich jedoch im Laufe der Jahre weiterentwickelt und die toxischen Wirkungen von Fluorid – auch auf die kognitive Entwicklung von Kindern – aufgedeckt, die unbekannt waren oder ignoriert wurden, als die Gesundheitsbehörden vor fast 70 Jahren damit begannen, den Gemeinden die Zugabe von Fluorid zu ihrer Wasserversorgung zu empfehlen.

Aktuelle Empfehlungen für eine sichere Wasserfluoridierung berücksichtigen nur die Risiken der Dentalfluorose, einer Zahnverfärbung, die durch eine übermäßige Fluoridexposition im Kindesalter verursacht wird und etwa 23 % der US-Bevölkerung betrifft. Es gibt keine Empfehlungen oder Einschränkungen für die Wasserfluoridierung aufgrund ihrer potenziellen neurokognitiven Auswirkungen.

Doch allein im Jahr 2024 kam die Monographie des NTP zu dem Schluss, dass eine höhere Fluoridbelastung im Trinkwasser durchweg mit einem niedrigeren IQ bei Kindern verbunden ist. Eine im Mai in JAMA Network Open veröffentlichte Studie ergab, dass Kinder von Frauen, die während der Schwangerschaft in Los Angeles fluoridiertem Trinkwasser ausgesetzt waren, mit größerer Wahrscheinlichkeit neurologische Verhaltensprobleme aufweisen.

Im September 2024 entschied ein Bundesrichter, dass die wissenschaftlichen Beweise, einschließlich der Forschung des NTP, zeigen, dass die Wasserfluoridierung auf dem derzeitigen Niveau in den USA ein „unzumutbares Risiko“ für einen verringerten IQ bei Kindern darstellt, und ordnete an, dass die Environmental Protection Agency (EPA) regulatorische Maßnahmen ergreift.

Mit dem Urteil wurde ein historischer Rechtsstreit gegen die Behörde abgeschlossen, der sich über sieben Jahre hinzog. Die Klage wurde von Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen sowie einzelnen Eltern und Kindern eingereicht, die die Fluoridierung beenden wollten.

Weniger als zwei Wochen nach dem Urteil vom September 2024 veröffentlichte Cochrane eine aktualisierte Übersicht, in der er zu dem Schluss kam, dass die Zugabe von Fluorid zum Trinkwasser nur minimale, wenn überhaupt, zahnmedizinische Vorteile bietet, insbesondere im Vergleich zu vor 50 Jahren.

Seitdem haben viele Städte und Gemeinden in den USA beschlossen, die Wasserfluoridierung einzustellen. Der Gesundheitsminister von Florida riet den Regierungen, die Fluoridierung ihres Wassers einzustellen, und verwies dabei auf die neuropsychiatrischen Risiken – insbesondere für Schwangere und Kinder.

Robert F. Kennedy Jr., der designierte Präsident Donald Trumps und Kandidat für die Leitung des US-Gesundheitsministeriums (HHS), erklärte in den sozialen Medien, dass Trump sich an seinem ersten Tag im Amt für die Beendigung der Wasserfluoridierung einsetzen werde.

Kennedys Kommentare lösten eine Welle von Artikeln in der Mainstream-Presse aus, in denen die Praxis verteidigt wurde, auch wenn einige Kommentatoren einräumten, dass die konventionelle Meinung zu Fluorid überdacht werden müsse.

Das HHS beherbergt die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC), die Empfehlungen zu den Fluoridierungsgraden von Wasser abgeben.

Zwei Kommentare: Die Experten debattieren

Dr. Steven M. Levy, Professor an der University of Iowa und Mitglied des National Fluoridation Advisory Committee der ADA, schrieb eine vernichtende Antwort auf die heutige JAMA-Studie und beschuldigte die Autoren, selektiv Forschungsergebnisse einbezogen und Analysen auf eine Weise durchgeführt zu haben, die „erhebliche Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit und Nützlichkeit des Artikels aufwirft“.

Levy kritisierte die Autoren dafür, dass sie die Kritik der Gutachter oder die Änderungen an früheren Schlussfolgerungen nicht erörterten. Viele dieser Kritikpunkte wurden zum Teil von Levy und dem ADA-Ausschuss, dem er angehört, durch öffentlichen und hinter den Kulissen ausgeübten Druck vorgebracht, wie aus Dokumenten hervorgeht, die die Kläger während des Prozesses über Anträge nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erhalten haben.

Levy zitierte in seiner vierseitigen Antwort neun Mal eine Metaanalyse von Dr. Jayanth V. Kumar et al. und verwendete sie als Hauptbeweis, um die Ergebnisse des NTP zu widerlegen. Diese Analyse ergab keinen Zusammenhang zwischen Fluorid und einem niedrigeren IQ bei niedrigen Fluoridierungswerten.

Kumar und Levy sind Kollegen im ADA-Beratungsausschuss. Die Studie wurde gemeinsam mit Dr. Susan Fisher-Owens verfasst, die von Colgate finanziert wird. Die Studie ließ absichtlich Daten aus, die den Schlussfolgerungen der Autoren widersprechen würden, und versuchte absichtlich, den Bericht des NTP zu untergraben, wie aus E-Mails hervorgeht, die durch Anfragen nach öffentlichen Aufzeichnungen erlangt wurden.

„Dieser Kommentar war ein Auftragswerk der ADA“, sagte Michael Connett, der Anwalt der Kläger im Fluorid-Prozess, gegenüber The Defender. “Ich vermute stark, dass Kumar ein Ghostwriter war – einer der Hauptautoren – und Levy der Unterzeichner, und das hätte offengelegt werden müssen.

Connetts FOIA-Anfragen deckten den Lobbyeinfluss der ADA auf.

Indem er Kumars Namen wegließ, aber seine Metaanalyse mehrfach zitierte, erweckt Levy den Anschein, als würde er einen unabhängigen Experten zitieren, so Connett. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, arbeiten Levy und Kumar jedoch seit Jahren zusammen, um die Arbeit des NTP zu untergraben.

Levy kam zu dem Schluss, dass trotz „einiger Hinweise“ auf einen „möglichen Zusammenhang“ zwischen IQ und hohen Fluoridwerten im Wasser die aktuellen Empfehlungen der öffentlichen Gesundheit zu Fluorid „von den Ergebnissen der Studie nicht betroffen sein sollten“.

Dr. Bruce Lanphear, Professor für Gesundheitswissenschaften an der Simon Fraser University in Burnaby, Kanada; Pamela Den Beston, DDS, Ph.D., Professorin für Mund- und Kieferheilkunde an der University of California San Francisco; und Christine Till, Ph.D., Professorin für klinische Psychologie an der York University in Toronto, widersprachen Levys Kommentar.

Die drei, die umfangreiche Studien zur Toxizität von Fluorid durchgeführt haben, erklärten, die JAMA-Metaanalyse zeige, dass die aktuellen Fluorid-Empfehlungen neu bewertet werden müssten.

Seit Beginn der Wasserfluoridierung in den USA ist die Zahl der Karieserkrankungen drastisch zurückgegangen, schrieben sie. Derselbe Trend ist jedoch auch in Ländern zu beobachten, die ihr Wasser nicht fluoridieren, möglicherweise aufgrund der Verwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta oder Strategien zur Reduzierung des Zuckerkonsums – eine Strategie, die in den USA nicht verfolgt wird.

Untersuchungen haben inzwischen gezeigt, dass die Fähigkeit von Fluorid, Karies vorzubeugen, auf der topischen Anwendung beruht und nicht auf der Mineralisierung während der Zahnbildung, wie bisher angenommen.

Die CDC und die ADA zitieren regelmäßig Daten, die zeigen, dass fluoridiertes Wasser Karies um 25 % reduziert. Die Autoren gaben jedoch an, dass diese Daten auf Studien von geringer Qualität basieren, die größtenteils durchgeführt wurden, bevor fluoridierte Zahnpasta allgemein verfügbar wurde. Sie verwiesen auf die aktualisierte Cochrane-Studie, die nur einen geringen bis gar keinen Nutzen der Wasserfluoridierung feststellte.

In ihrer eigenen Studie stellten Lanphear et al. bei schwangeren Frauen in Kanada, die fluoridiertes Wasser tranken, Fluoridgehalte im Urin von mehr als 1,5 mg/l fest.

Befürworter der Wasserfluoridierung argumentieren, dass diese Praxis notwendig ist, um Kinder aus einkommensschwachen Familien zu schützen, die möglicherweise keinen regelmäßigen Zugang zu zahnärztlicher Versorgung haben. Sie schrieben jedoch, dass diese Kinder einem höheren Risiko ausgesetzt sind, auch anderen neurotoxischen Stoffen wie Blei ausgesetzt zu sein, sodass die Wasserfluoridierung für sie ein noch größeres Risiko darstellen könnte.

Da die Analyse von NTP zeigte, dass die negativen Auswirkungen von Fluorid mit der kognitiven Funktion in Zusammenhang stehen könnten, kamen sie zu dem Schluss: „Es ist an der Zeit, dass Gesundheitsorganisationen und Aufsichtsbehörden die Risiken und Vorteile von Fluorid neu bewerten, insbesondere für Schwangere und Säuglinge.“

Die EPA hat bis Ende des Monats Zeit, um Berufung gegen die Anordnung des Bundesrichters einzulegen, dass die Behörde neue Regeln für die Wasserfluoridierung auf der Grundlage des Risikos für die neurologische Entwicklung von Kindern erlassen muss.

„Die Ergebnisse der NTP zeigen, dass die EPA schnell regulatorische Maßnahmen ergreifen muss, um die Öffentlichkeit vor den Risiken der Fluoridierung zu schützen“, so Connett.