Neue Studie: Eltern verzichten auf COVID-Impfungen für ihre Kinder

Da das Misstrauen gegenüber der Regierung und den Pharmaunternehmen wächst, stellen immer mehr Eltern die Impfstoffe für ihre Kinder in Frage, insbesondere die COVID-19-Impfung, die in aller Eile auf den Markt gebracht wurde.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde zeigen, dass nur 40% der Kinder unter 12 Jahren als „vollständig geimpft“ gegen COVID-19 gelten

Von den Kindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren haben nur 5,1 % zwei COVID-19-Impfungen erhalten, und nur 10,1 % haben eine erhalten

Eine Umfrage unter Eltern mit Kindern bis zu 6 Jahren ergab, dass 16 % bis 29 % der Befragten in die Kategorie der „Impfmuffel“ fielen und Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung äußerten

Nur 39 % der Eltern gaben an, dass sie alle empfohlenen Impfungen akzeptieren und keine Zweifel oder Bedenken bezüglich der Impfung ihres Kindes haben – ein Rückgang gegenüber 48 % im Jahr 2017

Dem Bericht zufolge gaben 28 % der Befragten an, dass sie der pharmazeutischen Industrie nicht vertrauen und deshalb Zweifel an den Impfungen haben; 20 % waren besorgt über Kinderimpfstoffe, weil sie der Regierung nicht trauen

Seitdem die COVID-19-Impfung in einem noch nie dagewesenen Tempo auf den Markt gebracht wurde – und auch Kindern empfohlen wurde, die nur ein sehr geringes Risiko für COVID-19 aufwiesen – stellen Eltern mehr Fragen zu Impfungen.

Eine von Ekos Research Associates für Health Canada durchgeführte Umfrage ergab, dass seit der COVID-19-Pandemie nicht nur die Impfraten zurückgegangen sind, sondern auch weit verbreitete Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Impfungen bestehen.

Derzeit zeigen Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde, dass nur 40 % der Kinder unter 12 Jahren als „vollständig geimpft“ gegen COVID-19 gelten. Von den Kindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren haben nur 5,1 % zwei COVID-19-Impfungen erhalten, und nur 10,1 % haben eine erhalten.

Weniger Eltern, die alle Impfungen für ihre Kinder akzeptieren

Die Verlangsamung der Impfungen geht mindestens bis zum Herbst 2021 zurück, als eine Studie feststellte, dass die Impfraten seit Beginn der COVID-19-Pandemie zurückgingen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 23 % der Kinder eine Routineimpfung versäumt oder aufgeschoben. Die Health-Canada-Studie wurde im Oktober 2022 fortgesetzt und befragte 1 035 Eltern mit Kindern bis zu 6 Jahren sowie 193 Personen, die schwanger waren oder in den nächsten 12 Monaten schwanger werden wollten.

Etwa 16 % bis 29 % der Befragten fielen in die Kategorie der „Impfmuffel“ und äußerten Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen. „Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass ein erheblicher Anteil derjenigen, die alle Impfstoffe akzeptieren, auch Bedenken gegen das Impfen hegen“, heißt es in dem Bericht.

Nur 39 % der Eltern gaben an, alle empfohlenen Impfungen zu akzeptieren und keine Zweifel oder Bedenken bezüglich der Impfung ihres Kindes zu haben – ein Rückgang gegenüber 48 % im Jahr 2017. Darüber hinaus gaben 19 % an, dass sie die Impfungen für ihr Kind abgelehnt oder verzögert haben, während 3 % angaben, dass sie alle Impfungen ablehnen.

Eltern führen mangelndes Vertrauen und Sicherheitsbedenken in Bezug auf Spritzen an

Die Umfrage ergab, dass die größten Bedenken der Eltern in Bezug auf Impfungen für ihre Kinder bestehen. 42 % gaben an, dass sie sich Sorgen über Nebenwirkungen machen, und 29 % äußerten Bedenken über mögliche allergische Reaktionen. Weitere 29 % waren der Meinung, dass die Impfstoffe nicht ausreichend getestet wurden – ein Anstieg um fast das Doppelte gegenüber 15 % im Jahr 2017.

Die Eltern sind zu Recht besorgt. Die Entwicklung von Impfstoffen dauert oft Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aber die COVID-19-Impfung wurde in einem noch nie dagewesenen Tempo und ohne angemessene Tests auf den Markt gebracht. In der Zwischenzeit ist das Risiko einer ernsthaften Erkrankung bei Kindern durch COVID-19 äußerst gering, was die Empfehlungen für COVID-19-Impfungen und Auffrischungen für diese Bevölkerungsgruppe höchst fragwürdig, ja sogar lächerlich macht.

„Die Forschung zeigt, dass Kinder, die eine COVID-Impfung erhalten, keinen Nutzen davon haben, und dass die Impfungen sogar potenziell schädlich sein können, unerwünschte Wirkungen haben und zum Tod führen können. Nach den eigenen Studiendaten von Pfizer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an der Impfung sterben, 107-mal höher als der Tod durch COVID“, erklärte Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe erklärte.

Daten der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen außerdem, dass die COVID-19-Fallrate bei Kindern, die zwei COVID-19-Impfungen erhalten haben, höher ist als bei Kindern, die nicht geimpft wurden. Mangelndes Vertrauen – sowohl in Big Pharma als auch in die Regierung – wurde ebenfalls als einer der Hauptgründe genannt, warum Eltern es sich zweimal überlegen, ihre Kinder impfen zu lassen.

Dem Bericht zufolge gaben 28 % der Befragten an, dass sie der Pharmaindustrie nicht trauen, was sie dazu veranlasst, an Impfungen zu zweifeln. Außerdem ergab die Umfrage: „Jeder Fünfte (20 %) ist besorgt über Impfstoffe für Kinder, weil er der Regierung generell nicht traut.“

Als weitere Punkte, die Anlass zur Besorgnis geben, wurden „eine allgemeine Forderung nach zu vielen Impfstoffen“ (12 %) und die Pandemie, einschließlich der COVID-19-Impfung (11 %), genannt.

Gates-Clinton-Partnerschaft für mehr Impfungen im Kindesalter

Da immer mehr Eltern Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen stellen und die COVID-19-Impfung in Frage stellen, hat sich Bill Gates mit der Clinton Health Access Initiative (CHAI) zusammengetan, um die Zahl der Impfungen bei Kindern zu erhöhen. Die Veranstaltung trägt den Titel „The Big Catch-Up“ und wird als „die größte Impfaktion für Kinder aller Zeiten“ bezeichnet.

An der weltweiten Aktion, die sich über 18 Monate erstrecken wird, sind neben CHAI auch die WHO, UNICEF, Gavi, die Vaccine Alliance und die Bill & Melinda Gates Foundation beteiligt. Nach Angaben der WHO:

„Wir rufen die Menschen und die Regierungen in allen Ländern auf, ihren Teil dazu beizutragen, dass die verpassten Impfungen nachgeholt werden. Der große Aufholprozess wird sich besonders auf die 20 Länder konzentrieren, in denen drei Viertel der Kinder leben, die bis 2021 nicht geimpft werden.“

Als Hintergrundinformation ist es wichtig zu wissen, dass die Bill & Melinda Gates Foundation nach wie vor einer der Hauptgeldgeber der WHO ist, da Gates über mehrere Kanäle beiträgt, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, die Impfstoffallianz GAVI, die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), UNICEF und Rotary International.

Im Jahr 2017 schrieb Politico einen sehr kritischen Artikel über den unangemessenen finanziellen Einfluss von Gates auf die Arbeit der WHO, der laut Politico zu Ausgaben der Organisation führt:

„… einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihrer Ressourcen für Projekte mit den von Gates bevorzugten messbaren Ergebnissen … Einige Gesundheitsbefürworter befürchten, dass die Gates-Stiftung, da ihr Geld aus Investitionen in große Unternehmen stammt, als trojanisches Pferd für Unternehmensinteressen dienen könnte, um die Rolle der WHO bei der Festlegung von Standards und der Gestaltung der Gesundheitspolitik zu untergraben.“

Wie Robert F. Kennedy Jr. in seinem Buch „Vax-Unvax“ feststellte, „hat die schiere Höhe der finanziellen Beiträge seiner Stiftung Bill Gates zu einem inoffiziellen – wenn auch nicht gewählten – Führer der WHO gemacht“.

Und in dieser Rolle ist Gates in der Lage sicherzustellen, dass die Entscheidungen, die die WHO trifft, letztendlich seinen eigenen Interessen und denen seiner Big Pharma-Partner zugute kommen. Er war ein großer Befürworter der mRNA-Technologie und investierte stark in BioNTech, das die COVID-19-Spritze für Pfizer entwickelte. Seitdem hat er viele dieser Aktien verkauft und dabei den 10-fachen Gewinn erzielt.

Wie die Co-Moderatorin von The Hill, Briahna Joy Gray, berichtet, investierte Gates 2019 55 Millionen Dollar in BioNTech, das inzwischen 550 Millionen Dollar wert ist. Er verkaufte einen Teil der Aktien Ende 2022, als der Aktienkurs bei über 300 Dollar lag – ein enormer Gewinn.

USA nehmen COVID-Impfung in den Impfplan für Kinder auf

Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC stimmte dafür, nicht zugelassene COVID-19-Impfungen in die US-Impfpläne für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufzunehmen, und ebnete damit den Weg dafür, dass diese Impfungen an US-Schulen vorgeschrieben werden können.

Pfizer und Moderna, die Hersteller der Impfstoffe, erhalten außerdem eine dauerhafte rechtliche Entschädigung, die andernfalls weggefallen wäre, sobald die COVID-19-Impfung nicht mehr unter die Notfallzulassung (EUA) fällt.

Dieser Schritt wird wahrscheinlich das restliche Vertrauen der Amerikaner in die CDC erschüttern – „und das sollte es auch“, sagte Malone. „Ich bin schockiert über das Fehlverhalten. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in unsere öffentliche Gesundheit. Es ist gebrochen.“

Obwohl 60 % der Eltern in den USA die Aufnahme der COVID-19-Impfung in die Liste der für die Schule vorgeschriebenen Impfungen ablehnen, haben Kalifornien und Washington, D.C., bereits angekündigt, dass die Impfungen für Schüler obligatorisch sein werden und andere werden sicher folgen. Wenn dies geschieht, könnte die Gesundheit vieler weiterer Kinder durch die experimentellen Impfungen gefährdet werden, während Big Pharma ungeschoren davonkommt.

Ron Paul brachte es auf den Punkt, als er im Liberty Report über die CDC sprach: „Sie sind nicht unsere Freunde. Sie sind keine Freunde der Freiheit. Sie sind keine Freunde der Medizin. Sie sind sicherlich keine Freunde der Kinder. Aber wissen Sie, wer ihre besten Freunde sind? Die Pharmakonzerne.“

In einem Ausschnitt aus Mikhaila Petersons Podcast, der vom Liberty Report geteilt wurde, legte Robert Kennedy Jr. auch dar, warum die CDC darauf aus ist, COVID-19-Impfungen für Kinder zur Routine zu machen:

„Sie werden also niemals einen Impfstoff auf den Markt bringen, den Menschen Zugang zu einem zugelassenen Impfstoff gewähren, ohne einen Haftungsschutz zu erhalten. Und jetzt sind die Impfstoffe für den Notfalleinsatz durch das PREP-Gesetz und das CARES-Gesetz haftungsrechtlich geschützt. Solange man also eine Notfallaufnahme macht, kann man sie nicht verklagen. Sobald sie zugelassen sind, können Sie sie verklagen, es sei denn, sie können sie für Kinder empfehlen. Denn alle Impfstoffe, die offiziell für Kinder empfohlen werden, sind haftungsrechtlich geschützt. Selbst wenn ein Erwachsener diesen Impfstoff bekommt. Deshalb haben sie es auf Kinder abgesehen.“

Andere Länder sagen „Nein“ zu COVID-Spritzen für Kinder

Während die USA weiterhin COVID-Impfungen für Kinder empfehlen, weigern sich andere Länder, sie Jugendlichen zu verabreichen. Im Januar 2022 empfahl die schwedische Gesundheitsbehörde die COVID-19-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit der Begründung, dass der Nutzen die Risiken nicht überwiegt. Auch Dänemark empfiehlt die COVID-19-Impfung für Kinder unter 18 Jahren nicht mehr und im September 2022 kündigte England an, die COVID-19-Impfung nicht mehr für Kinder anzubieten, es sei denn, es handelt sich um Kinder mit hohem Risiko.

Es ist schwer vorstellbar, dass die Risiken der Impfung den Nutzen nicht überwiegen, nicht nur, weil COVID-19 bei Kindern in der Regel mild verläuft, sondern auch wegen der miserablen Wirksamkeit der Impfung. Aus diesem Grund wurde ursprünglich eine Auffrischungsimpfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren genehmigt.

Vom 13. Dezember 2021 bis zum 24. Januar 2022 analysierten die Forscher des New York State Department of Health die Ergebnisse von 852 384 Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren und 365 502 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, die zwei Dosen der Impfung erhalten hatten. Die Wirksamkeit der Impfung nahm bei den 5- bis 11-Jährigen rapide ab und fiel von 68 % auf nur noch 12 %.

Der Schutz vor Krankenhausaufenthalten ging ebenfalls zurück, von 100 % auf 48 %. Allein bei den 11-Jährigen sank die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 11 %. Die schwache Reaktion wurde auf die unterschiedlichen Dosierungen in den verschiedenen Altersgruppen zurückgeführt: 5- bis 11-Jährige erhalten zwei 10-Mikrogramm-Spritzen von Pfizer, während 12- bis 17-Jährige 30-Mikrogramm-Spritzen erhalten.

Eine CDC-Studie ergab außerdem, dass die Wirksamkeit von zwei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer gegen eine symptomatische COVID-19-Infektion „bescheiden war und von Dezember 2021 bis Februar 2022 rasch abnahm“. Die Studie ergab, dass zwei bis vier Wochen nach der zweiten Dosis der COVID-19-Impfung von Pfizer die Wirksamkeit bei den 5- bis 11-Jährigen 60,1 % betrug. Im zweiten Monat sank dieser Wert auf nur noch 28,9 %.

Ein ähnlicher Trend wurde bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren beobachtet. Die Wirksamkeit des Impfstoffs lag zwei bis vier Wochen nach der zweiten Impfdosis bei 59,5 % und sank im zweiten Monat auf 16,6 %.

Die CDC-Empfehlungen wurden inzwischen dahingehend geändert, dass eine aktualisierte COVID-19-Impfung für Personen ab 6 Jahren empfohlen wird und drei Dosen COVID-19 für Kinder zwischen 6 Monaten und 4 Jahren. Es ist jedoch unklar, ob die Wirksamkeit besser sein wird.

300.000 überzählige Tote, Millionen von Verletzten

Das 2022 Vaccine Damage Project ergab, dass COVID-19-Impfungen zu 300.000 zusätzlichen Todesfällen, 26,6 Millionen Verletzungen und 1,36 Millionen Behinderungen führten. mRNA-basierte Impfungen erhöhten auch das Risiko einer Myokarditis mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 1 bis 2 pro 200 Fällen. Es wurden auch Hinweise auf schwerwiegende neurologische Schäden gefunden, darunter Bellsche Lähmung, Guillain-Barré-Syndrom, myasthenische Störungen und Schlaganfall, die wahrscheinlich auf eine Autoimmunreaktion zurückzuführen sind.

Die Aufnahme der COVID-19-Impfung in den Impfplan für Kinder trotz dieser Risiken zeigt, dass die CDC die Augen vor der öffentlichen Gesundheit verschließt und um jeden Preis ihre Freunde schützen will. Die Eltern zweifeln bereits an dem, was ihnen erzählt wird, und sie ergreifen Maßnahmen, um ihre Kinder zu schützen, indem sie mehr Fragen über Impfstoffe und den Impfplan stellen.

Wenn Ihr Staat versucht, Ihrem Kind eine Impfung aufzudrängen, insbesondere eine COVID-19-Impfung, ist Widerspruch eine Möglichkeit, sich zu wehren. Malone schlägt außerdem vor, die CDC und andere Gesundheitsbehörden zu überholen“. „Es ist an der Zeit, dass die Eltern dem Staat die Kontrolle zurückgeben“, sagt er.

