Neue Studie fordert weltweites Verbot von Covid-Spritzen

Eine Gruppe international anerkannter Forscher hat eine bahnbrechende neue Studie über den Anstieg plötzlicher Todesfälle veröffentlicht und die Regierungen aufgefordert, die Covid-mRNA-Impfung weltweit zu verbieten.

In einer von Experten begutachteten Arbeit, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, haben die Forscher die Daten der Phase-3-Studie des Pfizer-Impfstoffs COVID-19 neu analysiert.

Dabei fanden sie Hinweise auf deutlich mehr schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe.

Dies entsprach nicht den veröffentlichten Berichten über die Phase-3-Studien von Pfizer.

„Viele wichtige Studienergebnisse wurden in den veröffentlichten Berichten entweder falsch wiedergegeben oder ganz ausgelassen“, so die Forscher.

Die Studie wurde von sieben führenden Wissenschaftlern durchgeführt:

M. Nathaniel Mead

Stephanie Seneff

Russ Wolfinger

Jessica Rose

Kris Denhaerynck

Steve Kirsch

Peter A. McCullough

Unser Wissen über Covid-Impfstoffe und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Mortalität hat sich seit der Einführung der ersten Impfstoffe erheblich erweitert,

Probleme mit den Methoden, der Durchführung und der Berichterstattung der entscheidenden Phase-3-Studien aufgetreten sind.

Am Mittwoch veröffentlichten sie ihre Ergebnisse in einer begutachteten Arbeit mit dem Titel „Covid-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign„.

Die Arbeit wurde in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht.

„Eine erneute Analyse der Pfizer-Studiendaten ergab einen statistisch signifikanten Anstieg von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SAEs) in der Impfstoffgruppe“, schreiben die Forscher.

Sie fügen hinzu: „Nach der Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA) wurden zahlreiche SAEs beobachtet, darunter Todesfälle, Krebs, kardiale Ereignisse und verschiedene Autoimmun-, hämatologische, reproduktive und neurologische Störungen.

Die EUA, auf die sich die Forscher beziehen, ist die Zulassung, die Pfizer von der US-amerikanischen Food and Drugs Administration (FDA) erteilt wurde.

Wie die Studie zeigt, wurden die Covid-Impfstoffe von Pfizer nie angemessenen Sicherheits- und Toxizitätstests unterzogen, die den zuvor festgelegten wissenschaftlichen Standards entsprechen.

Der Bericht befasst sich ausführlich mit der absoluten Risikominderung, der unzureichenden Berichterstattung über Nebenwirkungen während der Studien, den wechselnden Darstellungen und Illusionen bezüglich des Schutzes, der Qualitätskontrolle und der Verunreinigung durch den Herstellungsprozess, den biologischen Mechanismen, die den unerwünschten Ereignissen zugrunde liegen, und den Gründen für die Unwirksamkeit des Impfstoffs, die auf der Funktionsweise unseres Immunsystems beruhen.

In der Schlussfolgerung ihrer umfassenden Untersuchung schreiben die Forscher:

Angesichts der umfangreichen, gut dokumentierten Nebenwirkungen und des inakzeptabel hohen Schaden-Nutzen-Verhältnisses fordern wir die Regierungen dringend auf, ein weltweites Moratorium für modifizierte mRNA-Produkte zu unterstützen, bis alle relevanten Fragen zur Kausalität, zu DNA-Resten und zur abnormalen Proteinproduktion beantwortet sind. Mead M, Seneff S, Wolfinger R, et al. (24. Januar 2024) COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registration Trials and Global Vaccination Campaign. Cureus 16(1): e52876. doi:10.7759/cureus.52876

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass die Impfstoffplattform der Gentherapieprodukte (GTPs) seit mehr als 30 Jahren als experimentelle Krebstherapie untersucht wird.

Die Begriffe „Gentherapie“ und „mRNA-Impfung“ würden oft synonym verwendet, so die Forscher.

Obwohl wir in dieser Arbeit die Begriffe „Impfstoff“ und „Impfung“ verwenden, werden die Covid-19-mRNA-Produkte auch als Gentherapieprodukte (GTP) bezeichnet, da es sich im Wesentlichen um die Anwendung der GTP-Technologie zur Impfung handelt“, schreiben sie.

In ihrer Analyse werden die Begriffe „Vakzine“ und „Vakzination“ austauschbar für Injektionen, Impfungen, biologische Produkte oder einfach Produkte verwendet.

Es folgen einige Auszüge aus dem Papier.

In diesem Bericht werden die Zulassungsstudien und die Analysen der Nebenwirkungen dieser und anderer relevanter Studien erneut untersucht.

Die meisten der Enthüllungen sind erst in jüngster Vergangenheit ans Licht gekommen, da in den vergangenen Jahren medizinische Fachkräfte und Forscher, die die vorherrschende Darstellung der Impfstoffunternehmen infrage stellten, umfassend zensiert wurden.

Ungeachtet der Rhetorik hat keine der großen randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien jemals einen Rückgang der SARS-CoV-2-Übertragung, der Krankenhauseinweisungen oder der Todesfälle nachgewiesen.

Die Studiendesigns der entscheidenden Studien, die zur EUA führten, waren nie darauf ausgerichtet, festzustellen, ob die mRNA-Impfung dazu beitragen könnte, schwere Erkrankungen oder vorzeitige Todesfälle zu verhindern.

Erst nach der EUA wurden die schwerwiegenden biologischen Folgen der übereilten Durchführung der Studien deutlich, und es wurden zahlreiche kardiovaskuläre, neurologische, reproduktive, hämatologische, maligne und autoimmune SAEs beobachtet und in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht.

Weiterhin handelte es sich bei den nach Verfahren 1 hergestellten und in den Studien untersuchten Covid mRNA-Impfstoffen nicht um die gleichen Produkte, die schließlich weltweit vermarktet wurden; alle in den Verkehr gebrachten Covid mRNA-Produkte wurden nach Verfahren 2 hergestellt und wiesen nachweislich einen unterschiedlichen Grad an DNA-Verunreinigungen auf.

Die in den Zulassungsstudien verwendeten COVID-19 mRNA-Produkte wiesen keine prozessbedingten Verunreinigungen auf. Praktisch alle in diesen Studien verwendeten Dosen stammten aus „klinischen Chargen“, die nach dem sogenannten Verfahren 1 hergestellt worden waren.

Als Sofortmaßnahme nach der Zulassung für den weltweiten Vertrieb wurde jedoch ein für die Massenproduktion wesentlich besser geeignetes Verfahren entwickelt, das sogenannte Verfahren 2, bei dem bakterielle Plasmid-DNA verwendet wird.

Die Tatsache, dass die Zulassungsbehörden es bisher versäumt haben, prozessbedingte Verunreinigungen (z.B. SV40) offen zu legen, hat die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Qualitätskontrolle von mRNA-Impfstoffherstellungsverfahren weiter verstärkt.

Politische und finanzielle Anreize könnten eine Schlüsselrolle bei der Untergrabung des wissenschaftlichen Bewertungsprozesses gespielt haben, der zur EUA führte.

Vor der Pandemie investierten die US National Institutes of Health 116 Millionen Dollar (35 %) in die mRNA-Impfstofftechnologie, die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) 148 Millionen Dollar (44 %).

Das Verteidigungsministerium (Department of Defense, DOD) trug 72 Millionen Dollar (21 %) zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen bei.

Die BARDA und das Verteidigungsministerium arbeiteten bei der gemeinsamen Entwicklung des mRNA-Impfstoffs von Moderna eng zusammen und stellten mehr als 18 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, einschließlich garantierter Impfstoffkäufe.

Dies beinhaltete den Vorabkauf von Hunderten Millionen Dosen des mRNA-Impfstoffs sowie die direkte finanzielle Unterstützung der klinischen Studien und des Ausbaus der Produktionskapazitäten von Moderna.

Nach Ausbruch der Pandemie wurden 29,2 Mrd. $ – davon 92 % aus öffentlichen Mitteln der USA – für den Kauf von COVID-19 mRNA-Produkten ausgegeben, weitere 2,2 Mrd. $ (7 %) für die Unterstützung klinischer Studien und 108 Mio. $ (weniger als 1 %) für die Herstellung und Grundlagenforschung.

Die Verwendung von US-Steuergeldern für den Kauf so vieler Impfstoffdosen im Voraus deutet darauf hin, dass die US-Bundesbehörden vor dem EUA-Verfahren sehr an erfolgreichen Ergebnissen der Zulassungsstudien interessiert waren.

Vor dem beschleunigten Zulassungsverfahren wurde kein Impfstoff ohne eine mindestens vierjährige Testphase für den Markt zugelassen.

In der Vergangenheit dauerten Phase-3-Studien durchschnittlich 10 Jahre.

Die Gesundheitsbehörden haben erklärt, dass 10-15 Jahre der normale Zeitrahmen für die Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen sind.

Der zuvor festgelegte Zeitrahmen von 10 bis 15 Jahren für die klinische Bewertung von Impfstoffen wurde als notwendig erachtet, um einen angemessenen Zeitraum für die Überwachung der Entwicklung von Nebenwirkungen wie Krebs und Autoimmunerkrankungen zu gewährleisten.

Für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer dauerte dieser Prozess sieben Monate.

Die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs wurde nie nach den etablierten wissenschaftlichen Standards bewertet, da zahlreiche Sicherheitstests und toxikologische Protokolle, die normalerweise von der FDA befolgt werden, umgangen wurden.

Aus der Vergangenheit sind Fälle bekannt, in denen Impfstoffe unter enormem Druck vorzeitig auf den Markt gebracht wurden, um dann später zu behindernden oder sogar tödlichen Nebenwirkungen zu führen.

Beispiele hierfür sind die Verunreinigung von Polio-Impfstoffen im Jahr 1955, das Guillain-Barré-Syndrom, das 1976 bei Empfängern einer Grippeimpfung beobachtet wurde, und der Zusammenhang zwischen Narkolepsie und einem bestimmten Grippeimpfstoff im Jahr 2009.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass so viele Mediziner und Gesundheitsexperten Bedenken gegen Covid mRNA-Impfstoffe geäußert haben, die den normalen Sicherheitstestprozess umgehen.

Die Bedenken hinsichtlich unzureichender Sicherheitstests gehen über die üblichen Zulassungsstandards und -praktiken hinaus.

Da es zum Zeitpunkt des beschleunigten Zulassungsverfahrens keine spezifischen Vorschriften gab, haben die Zulassungsbehörden die Produkte schnell „angepasst“, die Definition des Begriffs „Impfstoff“ verallgemeinert und sie dann zum ersten Mal überhaupt für eine Viruserkrankung in der EU zugelassen.

Aufgrund der Neuklassifizierung der GTPs als Impfstoffe wurde keiner ihrer Bestandteile einer gründlichen Sicherheitsprüfung unterzogen.

Die Hauptsorge besteht darin, dass die covid mRNA-Produkte Körperzellen in virale Proteinfabriken verwandeln können, die keinen Aus-Schalter haben – also keinen eingebauten Mechanismus, um eine solche Vermehrung zu stoppen oder zu regulieren – wobei das Spike-Protein (S-Protein) über längere Zeiträume gebildet wird und chronische systemische Entzündungen und Immunstörungen verursacht.

Wenn das S-Protein in den Blutkreislauf gelangt und sich systemisch ausbreitet, kann es bei anfälligen Personen zu verschiedenen UAW beitragen.

Abschließend fordern die Forscher, dass Injektionen weltweit aus dem öffentlichen Gebrauch genommen werden: