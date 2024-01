Regierungsförderung und Medienkampagnen stärken AfD trotz Problemen

Von Eugyppius

Antifa mit einem Transparent, das den Tod von AfD-Anhängern fordert, bei einer sehr demokratischen Kundgebung gegen „Rechts“ am Samstag in Aachen.

In Sowjetdeutschland protestiert die Regierung gegen SIE.

Leider sind die von der Regierung organisierten und von den staatlichen Medien geförderten Proteste sehr kostspielig, und sie können nicht ewig weitergehen. Gestern konnte der Spiegel noch schreiben, dass „Zehntausende gegen die AfD protestieren“, aber selbst die aufgeblähten Zahlen, die er nannte – 17.000 in Darmstadt! 5.000 in Heilbronn! 4.000 in Rottenburg! 2.500 in Schwerin! 1.500 in Greifswald! – waren deutlich kleiner als die massiven Aktionen, die Tage zuvor in Orten wie Hamburg und München gemeldet wurden. Und heute ist alles ruhig, nicht zuletzt wegen des Bahnstreiks, der es schwierig macht, die Straßen zu füllen, indem man Statisten von außerhalb anreist.

Die Medien wollen uns glauben machen, dass all dies der Opposition wirklich geschadet hat, aber die Zahlen täuschen über die Schlagzeilen hinweg. Eine am Montag veröffentlichte INSA-Umfrage sieht die AfD bundesweit bei 21,5 %, was die Welt als „größten Rückgang seit fast zwei Jahren“ bezeichnet. Das stimmt nicht wirklich und außerdem lag die AfD im November 2023 in den Umfragen noch niedriger, bevor die ganze falsche Correctiv-Kontroverse überhaupt begann. Ähnlich verhält es sich mit der neuesten Forsa-Umfrage, die gestern veröffentlicht wurde und die AfD um zwei Punkte auf ihren Stand vom Oktober letzten Jahres zurückfallen lässt. Die Presse kann lächerlich unehrliche Geschichten aufblasen, die Regierung und ihre Mitgliedsorganisationen können zu bundesweiten Demonstrationen gegen „die Rechten“ aufrufen und sie können Hunderttausende ihrer Anhänger mobilisieren, aber alles, was sie für ihre Mühe bekommen, sind ein paar mickrige Prozentpunkte, die kaum außerhalb der Fehlergrenze liegen.

Eine Möglichkeit, wie unsere etablierten Schulmeister der AfD schaden könnten, wäre, wenn sie aufhören würden, uns ermüdende Vorträge über die Falschheit unserer politischen Präferenzen zu halten. Nichts macht mir mehr Lust, die Opposition an die Macht zu bringen, als die Flut von Kommentaren darüber zu lesen, warum es eine schwere Sünde ist, den Scholz-Clown Car aus der Regierung zu haben. Eine bessere Pro-AfD-Guerilla-Werbekampagne kann man sich gar nicht ausdenken.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die Spiegel-Journalistin Susanne Beyer einen der absolut widerlichsten Beiträge dieses Genres. „Deutschland ist eigentlich gut regiert“, erklärt sie den 82% der Bürger, die das anders sehen:

Die Regierung zu loben und zu verteidigen ist eigentlich nicht das, was man in meinem Beruf tun sollte. Aber ich werde es trotzdem tun. Erstens, weil dies eine freie Kolumne ist… Und zweitens, weil kritische Distanz zwar die Grundlage meines Berufs ist, aber auch dazu gehört, weit verbreitete Ansichten zu hinterfragen. In diesen Tagen hört man fast nur noch Kritik an der Regierung. Auf den Straßen ist sie sehr laut. Es gibt Streiks, Proteste. Am vergangenen Wochenende hat der Bundespräsident in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung die Koalition kritisiert, der Bundeskanzler hat sich am gleichen Wochenende in einer Videobotschaft selbst kritisiert. Dieser Winter wird als „Winter der Wut“ in Erinnerung bleiben. Ein Bild wird ebenfalls in Erinnerung bleiben: die Galgen, die bei Demonstrationen aufgestellt werden. Die Galgen sind für die Politiker der Koalition bestimmt.

Hier ist einer der Galgen, von denen Beyer spricht:

Die Ampel ist natürlich ein Symbol für die Regierung, und die Medien regen sich schon seit Wochen über derartige Darstellungen auf. In der Tat sind solche Galgen nicht sehr weit verbreitet, aber sie sind auch eine Metapher. Ich kann nicht glauben, dass ich das erklären muss. Die Leute, die diese Aufsteller aufstellen, fordern nicht wörtlich, dass Scholz, Habeck und Lindner gehängt werden. Sie wollen, dass sie zurücktreten.

Beyer schreibt, sie sei erst „unruhig“ geworden, als CDU-Chef Friedrich Merz und BILD im Dezember Neuwahlen forderten. Denn Beyer weiß, dass Neuwahlen höchstwahrscheinlich die CDU in die Regierung bringen würden und Beyer mag die CDU nicht. Dass viele Menschen anderer Meinung sind, spielt keine Rolle; Beyers Meinung ist wichtiger als Ihre, denn sie ist eine Spiegel-Journalistin. Außerdem wären Neuwahlen gut für die AfD, und allein der Gedanke daran macht Beyer wütend:

Was mich an den Forderungen nach Neuwahlen wirklich empört, ist die Leichtfertigkeit, mit der sie angesichts der hohen Umfragewerte der AfD vorgetragen werden. Neuwahlen jetzt? Zu welchem Zweck? Um die Demokratie mutwillig zu demontieren?

Ja, nichts deutet so sehr auf eine „Demontage der Demokratie“ hin wie die Abhaltung freier und demokratischer Wahlen zu einem Zeitpunkt, an dem zu viele Menschen die falsche Meinung haben. Was wir wahrscheinlich tun sollten, ist, die Wahlen auszusetzen, bis sich alle der Meinung von Beyer anschließen. Das wird sicherlich früher oder später geschehen.

Da unsere Kolumnistin wahrscheinlich das letzte Mal im Jahr 2019 vor die Tür gegangen ist, kann sie sich nicht vorstellen, warum die Regierung Scholz so unbeliebt ist:

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hat die Regierungskoalition fast zwei Drittel dessen, was sie ihren „ambitionierten Koalitionsvertrag“ nennt, bereits umgesetzt (38%) oder mit der Umsetzung begonnen (26%). Doch nur ein kleiner Teil der Deutschen weiß das. „Der öffentliche Streit innerhalb der Koalition hat dazu geführt, dass die tatsächliche Leistung der Regierung und ihr Engagement bei der Umsetzung [ihres Programms] unterschätzt werden“, sagt die Stiftung. Das bedeutet, … dass die schlechte Stimmung in der Öffentlichkeit weniger mit Fakten zu tun hat als mit einer Wahrnehmung, die zum Teil durch die Koalition und ihre Streitereien getrübt wurde.

Im Gegensatz zu den Behauptungen von Beyers bevorzugter globaloider NGO sind die Menschen nicht wütend auf die Koalition, weil sie sich streiten. Sie sind wütend auf sie, weil die Wirtschaft am Boden liegt, ihre Heizungs- und Energierechnungen unverschämt hoch sind und sie sich jeden Tag von hohlköpfigen Kopfmenschen wie Beyer erzählen lassen müssen, wie toll das alles ist.

Und dann ist da noch dies: Sozialdemokraten und Grüne sprechen die Wähler nicht mit ihrer konkreten Politik an, sondern weil ihre Slogans gut klingen. Ihre Anhänger glauben, dass sie für Dinge wie die Rettung des Planeten und mehr Geld für arme Menschen stimmen. Problematisch wird es dann, wenn die Grünen und die Sozialdemokraten ihre Versprechen tatsächlich umsetzen und die Wähler nur noch mit wirtschaftlicher Stagnation und steigenden Steuerbelastungen konfrontiert werden, soweit das Auge reicht. Die Koalition würde in den Umfragen weit besser abschneiden, wenn sie ihren „ambitionierten Koalitionsvertrag“ ignorieren und so wenig wie möglich tun würde.

Beyer fährt fort, die Erfolge der Scholz’schen Zirkustruppe aufzuzählen. Sie haben die Energiekrise gut gemeistert“, indem sie unsere Verbündeten klaglos Nord Stream sprengen ließen, in sündhaft teures amerikanisches Flüssigerdgas investierten und unsere letzten Atomkraftwerke abschalteten, um noch mehr Atomstrom aus Frankreich zu importieren. Auch haben sie die erneuerbaren Energien ausgebaut“ und den Mindestlohn erhöht; was ist daran falsch?“ Schließlich kommt unser Ausbund an politischer Weisheit zu den Heizungsverordnungen. Diese „verärgern nach wie vor viele Wähler“, aber „das Verbot von Öl- und Gasheizungen in Neubauten ist richtig.“ Das ist zwar nur ein Teil dessen, was die Heizungsverordnung vorschreibt, aber okay.

Beyer schließt ihre meisterhafte Verteidigung der beispiellosen Verlierer, die uns führen, mit merkwürdigen philosophischen Überlegungen: „Der Staat ist nicht nur eine Regierung.“ Vielmehr ist er „ein vielschichtiges Gebilde“ mit „einer Vielzahl von Institutionen und Menschen“. Wenn etwas schief läuft (aber ich dachte, alles läuft großartig?), ist es nicht richtig, dies den Politikern in die Schuhe zu schieben, denn daran ist wahrscheinlich jemand anders schuld:

Das bringt uns zurück zum Journalismus. Wir Journalisten visualisieren gerne abstrakte Vorgänge mit Hilfe von konkreten Zahlen. … Wir müssen aufpassen, dass wir durch diese spezifische Fokussierung auf Personen und ihre Konflikte und andere negative Dinge nicht eine Realität schaffen, die wir dann kritisieren müssen.

Wir müssen einfach aufhören, negative Geschichten darüber zu schreiben, wie schlecht die Dinge sind! Wir müssen fröhliche Geschichten über unsere Politiker schreiben, und alles wird gut sein! Dann werden wir „eine Realität schaffen“, die keine negativen Kommentare erfordert, und alles wird gut sein!

Unser gesamtes Establishment scheint dies tatsächlich zu glauben; deshalb beharren die Koalition und ihre Unterstützer ständig darauf, dass ihre Misserfolge auf bloße Probleme mit der „Kommunikation“ zurückzuführen sind. Solange sie an ihrer Verblendung festhalten, wird die AfD weiter Zulauf bekommen, egal wie viele Menschen Scholz auf die Straße ruft, um „die Rechten“ anzuprangern. Noch einmal: Wenn die Regierung es nicht mag, wenn man sie pauschal beschimpft und sie will, dass ihre politischen Gegner weniger beliebt sind, sollte sie vielleicht besser regieren.