Watchlisted: Wahrscheinlich stehen Sie schon auf einer Extremismusliste der Regierung

Von Tyler Durden

Verfasst von John & Nisha Whitehead über das Rutherford Institute

„In einer geschlossenen Gesellschaft, in der jeder schuldig ist, ist das einzige Verbrechen, erwischt zu werden.“ Hunter S. Thompson

Dem FBI zufolge sind Sie möglicherweise ein Anti-Regierungs-Extremist, wenn Sie:

a) eine Bibel oder andere religiöse Materialien gekauft haben,

b) Begriffe wie „MAGA“ und „Trump“ verwendet haben,

c) bei Dick’s Sporting Goods, Cabela’s oder Bass Pro Shops eingekauft haben,

d) Tickets für Reisen mit dem Bus, Auto oder Flugzeug gekauft haben,

e) alle der oben genannten Punkte.

Wenn Sie in den letzten Jahren eine dieser Optionen gewählt haben, stehen Sie wahrscheinlich bereits auf einer Beobachtungsliste der Regierung.

So weit ist das Netz der Regierung bei der Verfolgung von Extremisten im Inland gespannt.

Wir sind jetzt alle Freiwild, leichte Ziele für die Aufnahme in die eine oder andere FBI-Beobachtungsliste.

Wenn das FBI Banken und andere Finanzinstitute auffordert, stichprobenartig Untersuchungen bei Kundentransaktionen durchzuführen – ohne Berechtigung und ohne wahrscheinlichen Grund – nach „Extremismus“-Indikatoren, die im Großen und Ganzen darauf basieren, wo Sie einkaufen, was Sie lesen und wie Sie reisen, dann sind wir das alle in Schwierigkeiten.

Natürlich müssen Sie nichts Illegales tun.

Sie müssen nicht einmal die Autorität der Regierung in Frage stellen.

Offen gesagt, Sie müssen sich nicht einmal für Politik interessieren oder etwas über Ihre Rechte wissen.

Alles, was Sie tun müssen, um als verdächtige Person eingestuft, zur Überwachung markiert und schließlich auf eine Überwachungsliste der Regierung gesetzt zu werden, ist in den Vereinigten Staaten zu leben.

So einfach ist es, mit den vielen roten Fahnen der Regierung in Konflikt zu geraten.

Um auf einer Überwachungsliste der Regierung zu landen oder einer verschärften Kontrolle unterworfen zu werden, muss man heutzutage nur bestimmte Auslösewörter (wie Wolke, Schwein und Piraten) verwenden, im Internet surfen, mit einem Mobiltelefon kommunizieren, hinken oder stottern, Auto fahren, in einem Hotel wohnen, an einer politischen Kundgebung teilnehmen, sich in den sozialen Medien äußern, psychisch krank erscheinen, im Militär dienen, einem Strafverfolgungsbeamten widersprechen, sich bei der Arbeit krank melden, Material in einem Baumarkt kaufen, Flug- oder Bootsfahrunterricht nehmen, verdächtig erscheinen, verwirrt oder nervös wirken, zappeln oder pfeifen oder schlecht riechen, in der Öffentlichkeit mit einer Spielzeugwaffe oder etwas, das einer Waffe auch nur im Entferntesten ähnelt (z. B. einer Wasserdüse oder einer Fernbedienung oder einem Gehstock), einen Polizeibeamten anstarren, die Autorität der Regierung in Frage stellen oder den Anschein erwecken, für Waffen oder die Freiheit zu sein.

Wir gelten jetzt alle als schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie zu Unrecht beschuldigt werden und von der Polizei auf der Grundlage eines datengesteuerten Algorithmus oder einer Risikobewertung, die von einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Computerprogramm erstellt wurde, untersucht und konfrontiert werden.

Ein so genannter Tippfehler in einem Durchsuchungsbefehl für einen Geofence, der es der Polizei ermöglicht, Standortdaten für ein bestimmtes geografisches Gebiet zu erfassen, führte beispielsweise dazu, dass Regierungsbeamte Zugang zu Informationen darüber erhielten, wer sich wo und mit wem innerhalb eines zwei Meilen langen Abschnitts von San Francisco aufhielt, der Kirchen, Unternehmen, Privathäuser, Hotels und Restaurants umfasste.

Dank der Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch das weit verzweigte Spionagenetz der Fusionszentren der Regierung sind wir alle nur noch leichte Beute, die darauf wartet, von Agenten des amerikanischen Polizeistaats markiert, markiert, ins Visier genommen, überwacht, manipuliert, untersucht, verhört, belästigt und generell schikaniert zu werden.

Ohne jemals wissentlich ein Verbrechen begangen zu haben oder dafür verurteilt worden zu sein, wurden Sie und Ihre Mitbürger wahrscheinlich auf Verhaltensweisen untersucht, die die Regierung als abwegig, gefährlich oder besorgniserregend einstuft; auf der Grundlage Ihrer Verbindungen, Aktivitäten und Ansichten wurde Ihnen eine Bedrohungseinstufung zugewiesen; und in einer Regierungsdatenbank wurde katalogisiert, wie die Polizei und andere Regierungsbehörden auf der Grundlage Ihrer besonderen Bedrohungsstufe auf Sie zugehen sollten.

In Kürze wird jeder Haushalt in Amerika als Bedrohung eingestuft und mit einem Bedrohungsgrad versehen.

Landesweit gibt es mehr als 123 Echtzeit-Verbrechensbekämpfungszentren (auch bekannt als Fusionszentren), die es den lokalen Polizeibehörden ermöglichen, riesige Mengen an Überwachungsdaten und Erkenntnissen aus Überwachungskameras, Gesichtserkennungstechnologie, Schusswaffensensoren, Social-Media-Monitoring, Drohnen und Körperkameras sowie von künstlicher Intelligenz gesteuerten Algorithmen für die vorausschauende Polizeiarbeit hochzuladen und mit staatlichen und bundesstaatlichen Stellen auszutauschen.

Diese Datenfusionszentren schaffen ein elektronisches Gefängnis, einen digitalen Polizeistaat, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Bei dieser Kampagne zur Verbrechensverhütung geht es jedoch nicht so sehr darum, Amerika sicherer zu machen, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass die Regierung über die nötigen Mittel verfügt, um regierungsfeindlichen Unmut mundtot zu machen, jeden zu bestrafen, der regierungsfeindliche Ansichten äußert, und jeden Versuch der Bevölkerung, die Autorität der Regierung in Frage zu stellen oder ihre Propaganda in Frage zu stellen, präventiv im Keim zu ersticken.

J.D. Tuccille schreibt in der Zeitschrift Reason: „In einer Zeit, in der Regierungsbeamte gegen ‚Fehlinformationen‘ und ‚Desinformationen‘ wüten, die oft nur eine Abweichung von den Meinungen darstellen, die in der politischen Klasse gerade populär sind, werden in den Fusionszentren häufig friedliche abweichende Äußerungen unter die Lupe genommen.„

Diese Fusionszentren sind die uneingestandenen Machtzentren hinter der Regierungskampagne, die darauf abzielt, diejenigen zu zensieren und zu bestrafen, die ihre Ablehnung und Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik zum Ausdruck bringen.

Das ist ein System, das für Missbrauch geradezu prädestiniert ist.

In einem Untersuchungsbericht des Brennan Center heißt es beispielsweise: „In den letzten zwei Jahrzehnten haben durchgesickerte Unterlagen gezeigt, dass Fusionszentren Demonstranten verfolgen und friedliche Aktivitäten als potenzielle Bedrohung einstufen. Zu ihren Zielen gehörten Verfechter der Rassengerechtigkeit und des Umweltschutzes, rechtsgerichtete Aktivisten und unabhängige politische Kandidaten.

Bei einem Fusionszentrum in Maine wurde festgestellt, dass es „illegal Informationen über Einwohner von Maine sammelte und weitergab, die nicht krimineller Aktivitäten verdächtigt wurden. Dazu gehörten Waffenkäufer, Menschen, die gegen den Bau einer neuen Stromleitung protestierten, die Mitarbeiter eines friedensfördernden Sommercamps für Jugendliche und sogar Menschen, die häufig nach New York City reisten.“

Auf diese Weise wurde die Beweislast umgedreht.

Obwohl die Verfassung verlangt, dass die Regierung stichhaltige Beweise für kriminelle Handlungen vorlegen muss, bevor sie einem Bürger das Leben oder die Freiheit entziehen kann, hat die Regierung diese grundlegende Zusicherung eines ordnungsgemäßen Verfahrens auf den Kopf gestellt.

Jeder Einzelne von uns wird nun in den Augen der Regierung als potenzieller Verdächtiger, Terrorist und Gesetzesbrecher betrachtet.

Betrachten Sie einige der vielen Möglichkeiten, wie „wir, das Volk“, jetzt als Kriminelle behandelt werden, für schuldig befunden werden, gegen die Fülle der Gesetze des Polizeistaats verstoßen zu haben, und vorsorglich der grundlegenden Rechte eines ordentlichen Verfahrens beraubt werden.

Gesetze zur Beschlagnahme von Waffen bei roter Flagge : Waffenkontrollgesetze, insbesondere in Form von „Red Flag“-Waffengesetzen, ermöglichen es der Polizei, Personen, die als Bedrohung „verdächtigt“ werden, ihre Waffen abzunehmen. Diese Gesetze, die sich immer größerer Beliebtheit als gesetzgeberisches Mittel zur Beschlagnahmung von Waffen bei Personen erfreuen, die als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen werden, werden jedem Amerikaner eine Zielscheibe auf den Rücken setzen, unabhängig davon, ob er eine Waffe besitzt oder nicht.

: Waffenkontrollgesetze, insbesondere in Form von „Red Flag“-Waffengesetzen, ermöglichen es der Polizei, Personen, die als Bedrohung „verdächtigt“ werden, ihre Waffen abzunehmen. Diese Gesetze, die sich immer größerer Beliebtheit als gesetzgeberisches Mittel zur Beschlagnahmung von Waffen bei Personen erfreuen, die als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen werden, werden jedem Amerikaner eine Zielscheibe auf den Rücken setzen, unabhängig davon, ob er eine Waffe besitzt oder nicht. Desinformationskampagnen zur Ausrottung . In den letzten Jahren hat die Regierung den Begriff „inländischer Terrorist“ austauschbar mit „regierungsfeindlich“, „Extremist“ und „Terrorist“ verwendet, um jeden zu beschreiben, der irgendwo in ein sehr breites Spektrum von Ansichten fällt, die als „gefährlich“ angesehen werden könnten. Die Auswirkungen sind so weitreichend, dass fast jeder Amerikaner in Worten, Taten, Gedanken oder durch Assoziationen zum Extremisten wird.

. In den letzten Jahren hat die Regierung den Begriff „inländischer Terrorist“ austauschbar mit „regierungsfeindlich“, „Extremist“ und „Terrorist“ verwendet, um jeden zu beschreiben, der irgendwo in ein sehr breites Spektrum von Ansichten fällt, die als „gefährlich“ angesehen werden könnten. Die Auswirkungen sind so weitreichend, dass fast jeder Amerikaner in Worten, Taten, Gedanken oder durch Assoziationen zum Extremisten wird. Überwachungslisten der Regierung . Das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden haben zunehmend in Überwachungstechnologien für Unternehmen investiert, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram auswerten können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft regierungsfeindlich verhalten könnte. Was viele Amerikaner falsch machen, ist die naive Annahme, dass man etwas Illegales oder Schädliches tun muss, um markiert und für irgendeine Form von Intervention oder Inhaftierung ins Visier genommen zu werden.

. Das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden haben zunehmend in Überwachungstechnologien für Unternehmen investiert, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram auswerten können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft regierungsfeindlich verhalten könnte. Was viele Amerikaner falsch machen, ist die naive Annahme, dass man etwas Illegales oder Schädliches tun muss, um markiert und für irgendeine Form von Intervention oder Inhaftierung ins Visier genommen zu werden. Programme zur Bekämpfung von Gedankenverbrechen . Seit Jahren setzt die Regierung alle Waffen ihres riesigen Arsenals ein – Überwachung, Bedrohungsanalysen, Fusionszentren, Programme zur Verbrechensvorbeugung, Gesetze gegen Hassverbrechen, militarisierte Polizei, Abriegelungen, Kriegsrecht usw. -, um potenzielle Staatsfeinde auf der Grundlage ihrer Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderer Merkmale, die als verdächtig oder gefährlich gelten könnten, ins Visier zu nehmen. Nicht nur das, was Sie sagen oder tun, wird überwacht, sondern auch, wie Sie denken, wird verfolgt und ins Visier genommen. Es gibt ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen, das von Gedankenverbrechen und Hassreden bis hin zum Whistleblowing reicht, das für eine Verfolgung (und Strafverfolgung) durch den Tiefen Staat in Frage kommt. Es ist ein schmaler Grat von der Zensur so genannter illegitimer Ideen bis hin zum Unterdrücken der Wahrheit.

. Seit Jahren setzt die Regierung alle Waffen ihres riesigen Arsenals ein – Überwachung, Bedrohungsanalysen, Fusionszentren, Programme zur Verbrechensvorbeugung, Gesetze gegen Hassverbrechen, militarisierte Polizei, Abriegelungen, Kriegsrecht usw. -, um potenzielle Staatsfeinde auf der Grundlage ihrer Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderer Merkmale, die als verdächtig oder gefährlich gelten könnten, ins Visier zu nehmen. Nicht nur das, was Sie sagen oder tun, wird überwacht, sondern auch, wie Sie denken, wird verfolgt und ins Visier genommen. Es gibt ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen, das von Gedankenverbrechen und Hassreden bis hin zum Whistleblowing reicht, das für eine Verfolgung (und Strafverfolgung) durch den Tiefen Staat in Frage kommt. Es ist ein schmaler Grat von der Zensur so genannter illegitimer Ideen bis hin zum Unterdrücken der Wahrheit. Sicherheitskontrollpunkte . Indem die Regierung eine ganze Bevölkerung als verdächtig betrachtet, hat sie weitreichende Sicherheitskontrollen gerechtfertigt, bei denen Reisende von der TSA gescannt, durchsucht, abgetastet und anderen Demütigungen ausgesetzt werden, sowie VIPR-Razzien bei so genannten „weichen“ Zielen wie Einkaufszentren und Busdepots.

. Indem die Regierung eine ganze Bevölkerung als verdächtig betrachtet, hat sie weitreichende Sicherheitskontrollen gerechtfertigt, bei denen Reisende von der TSA gescannt, durchsucht, abgetastet und anderen Demütigungen ausgesetzt werden, sowie VIPR-Razzien bei so genannten „weichen“ Zielen wie Einkaufszentren und Busdepots. Programme zur Überwachung und Verbrechensvorbeugung . Die Gesichtserkennungssoftware zielt darauf ab, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jede Person, die sich in die Öffentlichkeit begibt, bei der Ausübung ihrer täglichen Geschäfte verfolgt und aufgezeichnet wird. In Verbindung mit den flächendeckenden Überwachungskameras ermöglicht die Gesichtserkennungstechnologie der Regierung und ihren Unternehmenspartnern, die Bewegungen einer Person ohne richterlichen Beschluss in Echtzeit zu identifizieren und zu verfolgen, unabhängig davon, ob sie ein Verbrechen begangen hat oder nicht.

. Die Gesichtserkennungssoftware zielt darauf ab, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jede Person, die sich in die Öffentlichkeit begibt, bei der Ausübung ihrer täglichen Geschäfte verfolgt und aufgezeichnet wird. In Verbindung mit den flächendeckenden Überwachungskameras ermöglicht die Gesichtserkennungstechnologie der Regierung und ihren Unternehmenspartnern, die Bewegungen einer Person ohne richterlichen Beschluss in Echtzeit zu identifizieren und zu verfolgen, unabhängig davon, ob sie ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Überwachung der Post . Nahezu jeder Zweig der Regierung – vom Postdienst bis zum Finanzministerium und jeder Behörde dazwischen – hat jetzt seinen eigenen Überwachungssektor, der befugt ist, die amerikanische Bevölkerung auszuspionieren. Der U.S. Postal Service zum Beispiel, der seit 20 Jahren jedes Stück Papierpost von außen fotografiert, spioniert auch die Texte, E-Mails und Social-Media-Beiträge der Amerikaner aus.

. Nahezu jeder Zweig der Regierung – vom Postdienst bis zum Finanzministerium und jeder Behörde dazwischen – hat jetzt seinen eigenen Überwachungssektor, der befugt ist, die amerikanische Bevölkerung auszuspionieren. Der U.S. Postal Service zum Beispiel, der seit 20 Jahren jedes Stück Papierpost von außen fotografiert, spioniert auch die Texte, E-Mails und Social-Media-Beiträge der Amerikaner aus. Verfassungsfreie Zonen . Allein die Tatsache, dass man im Umkreis von 100 Meilen um die Grenze der Vereinigten Staaten im Landesinneren wohnt, macht einen zum Verdächtigen und ebnet den Agenten der Grenzpatrouille den Weg, die Häuser der Menschen zu durchsuchen, ihre Körper zu erforschen und ihr Hab und Gut zu durchwühlen – alles ohne Durchsuchungsbefehl. Fast 66 % der Amerikaner (2/3 der US-Bevölkerung, 197,4 Millionen Menschen) leben jetzt innerhalb dieser 100 Meilen tiefen, verfassungsfreien Zone.

. Allein die Tatsache, dass man im Umkreis von 100 Meilen um die Grenze der Vereinigten Staaten im Landesinneren wohnt, macht einen zum Verdächtigen und ebnet den Agenten der Grenzpatrouille den Weg, die Häuser der Menschen zu durchsuchen, ihre Körper zu erforschen und ihr Hab und Gut zu durchwühlen – alles ohne Durchsuchungsbefehl. Fast 66 % der Amerikaner (2/3 der US-Bevölkerung, 197,4 Millionen Menschen) leben jetzt innerhalb dieser 100 Meilen tiefen, verfassungsfreien Zone. Abschaltvorrichtungen für Fahrzeuge . Der Öffentlichkeit als Sicherheitsmaßnahme verkauft, um betrunkene Fahrer von den Straßen fernzuhalten, könnten „Fahrzeugabschaltungen“ in den Händen von Regierungsbeamten schnell zu einem bequemen Werkzeug werden, um die Regierung auf den Fahrersitz zu setzen und gleichzeitig die in der Verfassung verankerten Anforderungen an die Privatsphäre und das Verbot von unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen außer Kraft zu setzen. Damit wird jedem Fahrer unterstellt, dass er möglicherweise gegen ein Gesetz verstößt, das es erforderlich macht, dass die Regierung eingreift und den Betrieb des Fahrzeugs übernimmt oder es ganz abschaltet.

. Der Öffentlichkeit als Sicherheitsmaßnahme verkauft, um betrunkene Fahrer von den Straßen fernzuhalten, könnten „Fahrzeugabschaltungen“ in den Händen von Regierungsbeamten schnell zu einem bequemen Werkzeug werden, um die Regierung auf den Fahrersitz zu setzen und gleichzeitig die in der Verfassung verankerten Anforderungen an die Privatsphäre und das Verbot von unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen außer Kraft zu setzen. Damit wird jedem Fahrer unterstellt, dass er möglicherweise gegen ein Gesetz verstößt, das es erforderlich macht, dass die Regierung eingreift und den Betrieb des Fahrzeugs übernimmt oder es ganz abschaltet. Biometrische Datenbanken . „Schuld durch Assoziation“ hat im technologischen Zeitalter eine neue Bedeutung erlangt. Die Vermutungen der Regierung über unsere so genannte Schuld oder Unschuld haben sich mit einer teuflischen Kampagne zur Schaffung einer Nation von Verdächtigen, die auf einer riesigen nationalen DNA-Datenbank basiert, bis auf unsere Zellebene ausgedehnt.

. „Schuld durch Assoziation“ hat im technologischen Zeitalter eine neue Bedeutung erlangt. Die Vermutungen der Regierung über unsere so genannte Schuld oder Unschuld haben sich mit einer teuflischen Kampagne zur Schaffung einer Nation von Verdächtigen, die auf einer riesigen nationalen DNA-Datenbank basiert, bis auf unsere Zellebene ausgedehnt. Unser Recht, uns frei zu bewegen, wird eingeschränkt . Auf Schritt und Tritt werden wir von Überwachungskameras verfolgt, die unsere Bewegungen kontrollieren. Nummernschildlesegeräte sind beispielsweise Massenüberwachungsinstrumente, die über 1.800 Nummernschilder pro Minute fotografieren, ein Bild von jedem vorbeifahrenden Nummernschild machen und die Nummernschilder sowie das Datum, die Uhrzeit und den Ort des Bildes in einer durchsuchbaren Datenbank speichern und die Daten dann an Strafverfolgungsbehörden, Fusionszentren und private Unternehmen weitergeben, um die Bewegungen von Personen in ihren Autos zu verfolgen. Mit Zehntausenden dieser Nummernschildlesegeräte, die inzwischen im ganzen Land in Betrieb sind, kann die Polizei Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen.

. Auf Schritt und Tritt werden wir von Überwachungskameras verfolgt, die unsere Bewegungen kontrollieren. Nummernschildlesegeräte sind beispielsweise Massenüberwachungsinstrumente, die über 1.800 Nummernschilder pro Minute fotografieren, ein Bild von jedem vorbeifahrenden Nummernschild machen und die Nummernschilder sowie das Datum, die Uhrzeit und den Ort des Bildes in einer durchsuchbaren Datenbank speichern und die Daten dann an Strafverfolgungsbehörden, Fusionszentren und private Unternehmen weitergeben, um die Bewegungen von Personen in ihren Autos zu verfolgen. Mit Zehntausenden dieser Nummernschildlesegeräte, die inzwischen im ganzen Land in Betrieb sind, kann die Polizei Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen. Der Krieg gegen das Bargeld. Digitale Währungen bieten der Regierung und ihren Unternehmenspartnern eine Handelsform, die leicht überwacht, verfolgt, tabelliert, nach Daten durchsucht, gehackt, gekapert und konfisziert werden kann, wenn es gerade passt. Dieser Vorstoß für eine digitale Währung steht im Einklang mit dem Krieg der Regierung gegen das Bargeld, den sie seit einiger Zeit subtil führt. In den letzten Jahren konnte schon der bloße Besitz erheblicher Bargeldbeträge dazu führen, dass man in verdächtige Aktivitäten verwickelt und als Krimineller eingestuft wurde. Amerikaner lassen ihre Bankkonten, Häuser, Autos, Elektronik und Bargeld von der Polizei beschlagnahmen, in der Annahme, dass sie in kriminelle Machenschaften verwickelt sind.

Diese Programme bringen uns einer verdächtigen Gesellschaft näher, in der jeder potenziell eines Verbrechens schuldig ist und vorsorglich unschädlich gemacht werden muss.

Auf diese Weise wird der Grundstein für eine neue Art von Regierung gelegt, in der es keine Rolle mehr spielt, ob man unschuldig oder schuldig ist, ob man eine Bedrohung für die Nation darstellt oder ob man überhaupt ein Bürger ist.

Entscheidend wird sein, was die Regierung – oder wer auch immer gerade das Sagen hat – denkt. Und wenn die Machthaber der Meinung sind, dass Sie eine Bedrohung für die Nation sind und eingesperrt werden sollten, dann werden Sie eingesperrt und haben keinen Zugang zu den Schutzmaßnahmen, die unsere Verfassung vorsieht.

Im Grunde genommen werden Sie verschwinden.