Eine neue Studie hat ergeben, dass die durchschnittlichen IQ-Werte von Kleinkindern, die während der Pandemie geboren wurden, um bis zu 22 Punkte gesunken sind, während die verbalen, motorischen und kognitiven Leistungen unter der Abriegelung gelitten haben.

„Durch die begrenzte Stimulation zu Hause und die geringere Interaktion mit der Außenwelt scheinen die Kinder aus der Zeit der Pandemie bei Tests zur Bewertung der kognitiven Entwicklung schockierend niedrig abgeschnitten zu haben“, berichtet der Guardian.

Die Studie wurde von Forschern der Brown University durchgeführt und umfasste 672 Kinder, die sowohl vor als auch nach Beginn der Pandemie im März 2020 geboren wurden.

„In den zehn Jahren vor der Pandemie lag der durchschnittliche IQ-Wert bei standardisierten Tests für Kinder im Alter zwischen drei Monaten und drei Jahren bei etwa 100, aber bei Kindern, die während der Pandemie geboren wurden, sank dieser Wert auf 78“, heißt es in der Studie.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Hauptgrund für die Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten der Mangel an Anregung und Interaktion zu Hause war.

Laut Sean Deoni, dem Hauptautor der Studie, „wird die Fähigkeit zur Kurskorrektur geringer, je älter das Kind wird“, was bedeutet, dass sich diese schlechtere Grundlage wahrscheinlich auf das gesamte Jugend- und Erwachsenenalter auswirkt.

Wie Michael Curzon feststellt, wurden all diese Faktoren durch Absperrmaßnahmen, die Säuglinge und Kleinkinder von anderen Kindern fernhielten, sowie durch Maskenmandate noch verschärft.

„Kinder, die im letzten Jahr der Abriegelungsmaßnahmen geboren wurden – in einer Zeit, in der die Regierung Babys daran hinderte, ältere Verwandte und andere erweiterte Familienmitglieder zu sehen, sich in Parks oder mit den Kindern der Freunde ihrer Eltern zu treffen und die Gesichtsausdrücke hinter den Masken von Einheimischen in öffentlichen Gebäuden zu studieren – haben einer neuen US-Studie zufolge deutlich geringere verbale, motorische und allgemeine kognitive Leistungen als Kinder, die davor geboren wurden. Tests zum frühen Lernen, zur verbalen und nonverbalen Entwicklung ergaben allesamt Ergebnisse, die weit hinter denen der Jahre vor den Abriegelungen zurückblieben.“