Neue Studie: Nanokunststoffe und Schadstoffe in Einweggesichtsmasken gefunden

In einer Studie, die die Bestandteile von Einweg-Gesichtsmasken untersuchte, entdeckten die Forscher, wie Scienmag es nannte, „hohe Mengen an Schadstoffen, einschließlich Blei, Antimon und Kupfer in den silikonbasierten und Kunststofffasern“, wenn die Masken in Wasser getaucht wurden.

Die Studie sollte die Verschmutzung der Wasserwege als direkte Verbindung zur COVID-19-Pandemie und den Einwegmasken untersuchen, aber sie merkten an, dass ihre Ergebnisse auch „die Frage nach dem potenziellen Schaden für die öffentliche Gesundheit aufwerfen – mit der Warnung, dass wiederholte Exposition gefährlich sein könnte, da die gefundenen Substanzen bekannte Verbindungen zu Zelltod, Genotoxizität und Krebsbildung haben“.

Trotz der Gefahr der Gesundheit sagte der Projektleiter Dr. Sarper Sarp vom Swansea University College of Engineering sagte:

„Wir alle müssen weiterhin Masken tragen, da sie für die Beendigung der Pandemie unerlässlich sind. Aber wir brauchen auch dringend mehr Forschung und Vorschriften für die Maskenproduktion, damit wir die Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit reduzieren können“.