Deutschland verkündet: „Globaler Neustart“ zur Bekämpfung künftiger Pandemien: WHO kündigt Einrichtung eines Forschungszentrums an

Ein „globaler Reset“ sei nötig, um künftige Pandemien zu bekämpfen, sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch bei einem Briefing der Weltgesundheitsorganisation (WHO), als die UN-Behörde die Einrichtung eines neuen Forschungszentrums in Berlin ankündigte.

Spahn hob die Ergebnisse eines Berichts über die globale Reaktion auf die Covid-19-Pandemie hervor, der auf der Weltgesundheitsversammlung der WHO Ende des Monats offiziell vorgestellt werden soll.

Die Autoren des Berichts fordern nichts weniger als einen globalen Reset in der Pandemievorsorge“ und sagen, dass sich die Welt auf die nächste Krise“ konzentrieren müsse, so Spahn.

Spahn sagte, die Welt sei „unzureichend vorbereitet“ auf potenzielle Pandemierisiken, einschließlich der Ausbreitung von Krankheiten auf bisher nicht betroffene Populationen und die Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen.

Der Minister erschien an der Seite des WHO-Chefs Tedros Adhanom Ghebreyesus und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Einrichtung eines neuen Zentrums für Pandemie- und Gesundheitsforschung in Berlin ankündigte.

Das WHO-Zentrum für Pandemie- und Epidemieforschung soll noch in diesem Jahr eröffnet werden und Informationen für die Politik von Regierungen und anderen Gesundheitsbehörden liefern, sagte Merkel.

Ghebreyesus sagte bei dem Briefing, dass die Pandemie Lücken“ in den globalen Aufklärungssystemen aufgedeckt habe und dass es weitere Viren geben werde, die das Potenzial hätten, Epidemien oder Pandemien auszulösen“.

Er sagte, dass die potenziellen Risiken durch das globale Zentrum in Berlin angegangen werden, das darauf abzielt, Gesundheitsdaten auf der ganzen Welt in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten.