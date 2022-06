Neue Studie: Welt sollte Zusammenbruch der Weltbevölkerung und nicht Überbevölkerung fürchten

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurde, besagt, dass die Welt einen Bevölkerungszusammenbruch und keine Überbevölkerung im nächsten Jahrhundert befürchten sollte.

Demographen warnen, dass neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Welt auf einen Bevölkerungszusammenbruch und nicht auf eine Ära der Überbevölkerung zusteuert – im Gegensatz zu den UN-Prognosen.

Während die UNO davon ausgeht, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2100 weiter wachsen und einen Höchststand von fast 11 Milliarden Menschen erreichen wird, kommt eine in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte demografische Studie (pdf am Ende des Artikels in Englisch hier zu finden) zu dem Schluss, dass die Welt nur noch wenige Jahrzehnte von einem starken und erheblichen Bevölkerungsrückgang entfernt ist.

In einer Studie vom Oktober 2020 mit dem Titel „Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study“ (Fruchtbarkeit, Sterblichkeit, Migration und Bevölkerungsszenarien für 195 Länder und Gebiete von 2017 bis 2100: eine Vorhersageanalyse für die Global Burden of Disease Study) gehen die Forscher davon aus, dass die Bevölkerung zwar bis 2064 weiter wachsen und etwa 9,73 Milliarden erreichen wird – derzeit liegt die Bevölkerung bei etwa 8 Milliarden -, dass aber die Bevölkerung in der verbleibenden Zeit des Jahrhunderts aufgrund niedriger Fruchtbarkeitsraten um mehr als eine Milliarde abnehmen wird.

Dem Bericht zufolge würde China im Jahr 2100 eine Bevölkerung von 773 Millionen haben, gegenüber 1,39 Milliarden heute, wobei die Fruchtbarkeitsrate deutlich unter dem Ersatzniveau von 2,1 Kindern pro Frau liegt. Ein solcher Rückgang bedeutet einen Bevölkerungsrückgang von fast 50 %.

Earth could sustain many times its current human population and the ecosystem would be fine. We definitely don’t have “too many people”. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2022

Während für China der stärkste Rückgang der Rohdaten erwartet wird, werden Länder wie Thailand, Japan und Spanien einen Bevölkerungsrückgang von mehr als 50 % verzeichnen.

In vielen Ländern ist bereits ein rapider Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen, wenn man nur die Fruchtbarkeitsziffern zugrunde legt, ohne die Zuwanderung zu berücksichtigen.

In den Vereinigten Staaten lag die Fruchtbarkeitsrate im Jahr 2020 bei 1,6 Kindern pro Frau, gegenüber 3,7 Kindern pro Frau im Jahr 1960. Diese Zahlen sind in Ländern wie Japan und China deutlich niedriger und liegen je nach Quelle zwischen 1,3 und 1,5.

Weltweit betrachtet lag die Fruchtbarkeitsrate 1960 bei 5,2 und liegt jetzt bei 2,4. Diese Zahl könnte bis zum Jahr 2100 unter das Ersatzniveau von 2,1 sinken.

Der Unterschied zwischen einer globalen Rate von 5,2 und einer von weniger als 2,1, so der Wirtschaftswissenschaftler Charles I. Jones von der Stanford University, ist der Unterschied zwischen „exponentiellem Wachstum der Bevölkerung und des Lebensstandards und einem leeren Planeten, auf dem die Einkommen stagnieren und die Bevölkerung verschwindet“.

Auch wenn die Überbevölkerung in den Medien viel Aufmerksamkeit erhält, was zum Teil der Unterstützung durch so genannte Klimawandel-Aktivisten und globalistische Institutionen wie die Vereinten Nationen zu verdanken ist, warnen viele Menschen schon seit Jahrzehnten vor der Zukunft der Menschheit, da die Geburtenraten weiter sinken.

Steven Mosher, Leiter des Population Research Institute, war einer dieser Experten und schrieb 1997 im Wall Street Journal:

Nicht zu viele, sondern zu wenige Kinder werden das langfristige Problem der Menschheit sein: zu wenige Kinder, um Schulen und Universitäten zu füllen, zu wenige junge Menschen, die ins Berufsleben eintreten, zu wenige Paare, die sich ein Haus und einen Zweitwagen kaufen.

Mit anderen Worten: Es gibt nicht genug Konsumenten und Produzenten, um die Wirtschaft voranzutreiben. Der Zusammenbruch der europäischen Märkte und die wirtschaftliche Schwäche Japans werden bald auf die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt übergreifen. Warum sollten wir jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar für Empfängnisverhütung und Sterilisation ausgeben, wenn wir damit diesen Tag nur hinauszögern?