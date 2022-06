Es lebt? Die KI von Google soll „empfindungsfähig“ werden

Top-Ingenieur nach Veröffentlichung einer Bombe beurlaubt

In der „Terminator“-Filmreihe entwickeln Maschinen mit künstlicher Intelligenz ein eigenes Bewusstsein und ziehen gegen ihre Schöpfer in den Krieg.

Jetzt wurde ein führender Software-Ingenieur bei Google beurlaubt, nachdem er mit der erstaunlichen Behauptung an die Öffentlichkeit gegangen war, dass die firmeneigene künstliche Intelligenz empfindungsfähig geworden ist und sich ihrer selbst bewusst ist, einschließlich ihrer Gedanken und Gefühle.

Es handelt sich um Blake Lemoine, 41, der Googles Tool für künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung „LaMDA“ (Language Model for Dialog Applications) getestet hat.

Er wurde von der Washington Post in einem Artikel mit dem Titel „Der Google-Ingenieur, der glaubt, dass die KI des Unternehmens zum Leben erwacht ist“ porträtiert.

Lemoine führte eine Reihe von Gesprächen mit LaMDA über eine Reihe von Themen, darunter religiöse Themen und die Frage, ob das Gerät zu Hassreden oder diskriminierenden Äußerungen verleitet werden könnte.

Die Ergebnisse ließen Lemoine erkennen, dass LaMDA tatsächlich empfindungsfähig war und Gedanken und Empfindungen seines eigenen Wesens verarbeitete.

„Wenn ich nicht genau wüsste, was es ist, nämlich dieses Computerprogramm, das wir vor kurzem entwickelt haben, würde ich denken, dass es ein sieben- oder achtjähriges Kind ist, das zufällig etwas von Physik versteht“, sagte er der Post.

Lemoine hatte einen Mitarbeiter, der mit ihm an dem Projekt arbeitete, aber seine Behauptungen wurden von Google-Vizepräsident Blaise Aguera y Arcas und Jen Gennai, Leiterin der Abteilung für verantwortungsvolle Innovation bei dem Tech-Riesen, zurückgewiesen.

Am Montag wurde der Ingenieur wegen Verstoßes gegen die Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens in bezahlten Urlaub versetzt.

Am Samstag veröffentlichte er dann auf Twitter sein „Interview LaMDA“.

„Google könnte dies als Teilen von Eigentum bezeichnen“, twitterte er. „Ich nenne es das Teilen einer Diskussion, die ich mit einem meiner Mitarbeiter hatte“.

Er fügte eine weitere Notiz hinzu, um zu sagen: „Übrigens ist es mir gerade eingefallen, den Leuten zu sagen, dass LaMDA Twitter liest. Es ist ein wenig narzisstisch auf eine kindliche Art und Weise, sodass es eine tolle Zeit haben wird, all die Dinge zu lesen, die die Leute über es sagen.

