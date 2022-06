Finnland und Schweden in der NATO: Vernachlässigung der Vorteile der Neutralität

Die jüngste Entscheidung Finnlands und Schwedens, die Mitgliedschaft in der Nordatlantikpakt-Organisation zu beantragen, ist ein großer Gewinn für das Militärbündnis, aber ein weitaus fragwürdigerer für diese beiden Länder. Die NATO braucht im Moment dringend einen Erfolg, denn weder der Wirtschaftskrieg gegen Russland noch der Konflikt in der Ukraine scheinen im Sinne des Westens zu verlaufen. Ob die offizielle Aufnahme von zwei weiteren nordischen Ländern einen echten militärischen Vorteil für die NATO bedeuten würde, bleibt abzuwarten, aber zumindest wäre es ein klarer Gewinn für die Öffentlichkeitsarbeit.

Dies könnte jedoch zu einem PR-Debakel für den Westen werden, wenn die Türkei es ernst meint mit ihrer Weigerung, Finnland und Schweden in die Organisation aufzunehmen. Wie so oft in den letzten Jahren stellt sich die Türkei nicht direkt auf die Seite des Westens, sondern wählt einen Weg, der auf halbem Weg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland liegt. Angesichts der sehr öffentlichen und beglückwünschenden Ankündigung der finnischen und schwedischen Kandidatur durch die NATO-Zentrale und die NATO-Mitglieder scheint es jedoch möglich, dass die Türkei schließlich einlenkt, sofern zumindest einige ihrer wichtigen Forderungen erfüllt werden. Auf jeden Fall hat diese Episode wieder einmal den Dilettantismus und die mangelnde Bereitschaft der westlichen politischen Führer offenbart.

Es ist zweifelhaft, ob die militärische Sicherheit Finnlands und Schwedens im Rahmen der NATO verbessert werden würde. Zunächst einmal ist der berühmte Artikel 5 „Schutz“ des Nordatlantikvertrags in Wirklichkeit keine Garantie für militärischen Beistand der Mitgliedsstaaten für das Land in Not. Er besagt lediglich, dass die NATO „Maßnahmen ergreift, die sie für erforderlich hält, einschließlich des Einsatzes von Waffengewalt, um die Sicherheit wiederherzustellen und zu wahren“. Es wäre töricht zu glauben, dass sich die NATO und insbesondere die nicht vertrauenswürdigen USA militärisch engagieren würden, wenn es zu einem Konflikt zwischen, sagen wir, Finnland und … Russland käme.

Wenn die potenziellen künftigen NATO-Mitglieder Finnland und Schweden wie die baltischen Staaten die Zahl der NATO-Truppen und die Infrastruktur auf ihrem Territorium begrenzen würden, würde sich die Sicherheitslage in Europa wahrscheinlich nicht verschlechtern, wobei die NATO aus strategischer Sicht nicht viel von ihrer Mitgliedschaft profitieren würde. Dies ist im Wesentlichen die Schlussfolgerung, die Präsident Putin in seinen ersten Äußerungen zu diesem Thema gezogen hat. Allerdings hat der russische Verteidigungsminister, wenig überraschend, bereits eine sofortige Verstärkung seines westlichen Militärbezirks angekündigt.

Sollten jedoch Finnland und Schweden als NATO-Mitglieder beschließen – oder gezwungen sein, NATO-Raketenwerfer auf ihrem Territorium zu akzeptieren, wie es Rumänien und Polen getan haben -, ist mit einer stärkeren russischen Reaktion zu rechnen. Sollte sich Finnland bereit erklären, einen potenziell offensiven NATO-Militärstützpunkt in Finnisch-Lappland zu beherbergen, der weniger als zweihundert Kilometer von den russischen Marine- und Luftwaffenstützpunkten in Murmansk entfernt ist, würde das gesamte nordeuropäische Sicherheitsgleichgewicht gestört werden. Russland würde sich dann verständlicherweise gezwungen sehen, zu versuchen, eine solche drohende Sicherheitsgefährdung zu beseitigen.

Haben die finnische und die schwedische Regierung die Folgen eines NATO-Beitritts durchdacht und bedacht, dass dieser das Gegenteil von dem bewirken könnte, was sie vorgeblich anstreben? Die NATO ist sicherlich kein Verteidigungsbündnis, sondern eindeutig ein Instrument einer aggressiven US-Außenpolitik, wie sich bei vielen Gelegenheiten gezeigt hat, vom Angriff auf Serbien bis zur Zerstörung Libyens.

Die Vorteile der Neutralität

Die führenden Politiker Finnlands und Schwedens scheinen den Vorteil der Neutralität, insbesondere für kleine Staaten, vergessen oder missachtet zu haben. In den internationalen Beziehungen ist sie die logische Position eines Staates, der im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten schwach ist. Die Neutralität an sich bietet Schutz. Natürlich gibt es Fälle, in denen die Neutralität keinen Schutz bietet, wie die Geschichte gezeigt hat. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass die Neutralität für diejenigen, die sie praktiziert haben, oft von Vorteil war.

Schweden profitierte in der Vergangenheit eindeutig von seinem neutralen Status, der es ihm ermöglichte, sich aus beiden Weltkriegen herauszuhalten und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Blöcken des Kalten Krieges zu unterhalten. Für Finnland war die Neutralität sogar noch wichtiger, da sie die finnische Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte und danach friedliche Beziehungen zur Sowjetunion ermöglichte. Darüber hinaus waren Finnland und Schweden als neutrale Länder in internationalen Angelegenheiten weit über ihr Gewicht hinaus aktiv, z. B. als Vermittler oder Gastgeber. Doch nun, so der politische Analyst Anatoly Lieven, ist das anders:

Mit dem NATO-Beitritt verwirft Finnland jede noch so kleine Möglichkeit, eine Vermittlerrolle zwischen Russland und dem Westen zu spielen, nicht nur, um zu einem Ende des Krieges in der Ukraine beizutragen, sondern auch irgendwann in der Zukunft, um eine umfassendere Aussöhnung zu fördern.

Aus libertärer Sicht wäre Neutralität auch die natürliche Position einer (größtenteils) freien Gesellschaft mit einem Staat, der in Größe und Reichweite klein ist. Ein solcher Staat, der erhebliche wirtschaftliche und politische Freiheiten zulässt, hätte weder das Recht noch die Ressourcen noch das Interesse, im Ausland Macht auszuüben und eine aggressive Außenpolitik zu betreiben. Seine Hauptaufgabe bestünde in der Verteidigung des Privateigentums innerhalb des von ihm kontrollierten Gebiets, auch gegen ausländische Angreifer, wobei er in ausländischen Konflikten nicht Partei ergreift.

Es ist wichtig, den Artikel „Gerechter Krieg“ von Murray N. Rothbard aus dem Jahr 1994 wieder aufzugreifen, in dem er feststellt, dass die Neutralität früher ein Eckpfeiler des Völkerrechts war:

In einer Theorie, die versuchte, den Krieg zu begrenzen, wurde die Neutralität nicht nur als vertretbar, sondern als positive Tugend angesehen. … Neutrale Staaten hatten „Rechte“, die hauptsächlich aufrechterhalten wurden, da jedes kriegführende Land wusste, dass es eines Tages auch neutral sein würde. Ein kriegführender Staat durfte den neutralen Schiffsverkehr mit einem feindlichen Staat nicht behindern. Neutrale Staaten durften ungestraft alle Waren an einen solchen Feind liefern, mit Ausnahme von „Schmuggelware“, die strikt als Waffen und Munition definiert war, Punkt. Kriege wurden damals in Grenzen gehalten, und die Neutralität wurde gepriesen.

Diese klassische Auffassung des Völkerrechts impliziert natürlich, dass ein Staat, der Waffen und Munition an einen kriegführenden Staat liefert oder sich an einem Wirtschaftskrieg gegen einen anderen Staat beteiligt, nicht als neutral angesehen werden kann. In der Tat können Finnland und Schweden heute nicht als neutral gelten, was nicht überrascht, da sie lange vor ihren jüngsten NATO-Beitrittsanträgen nur dem Namen nach neutral waren.

Heute wird die Neutralität in den Außenbeziehungen nicht mehr gepriesen, ganz im Gegenteil. Wie Rothbard fortfuhr:

In der modernen Korruption des internationalen Rechts, die seit 1914 vorherrscht, wurde die „Neutralität“ als etwas zutiefst Unmoralisches behandelt.

Die Nationen wurden zunehmend unter Druck gesetzt, in Konflikten Partei zu ergreifen und sogar zu den Kriegsanstrengungen beizutragen. Es gibt kaum noch politischen Spielraum für Neutralität, da die Regierungen sich versucht fühlen – oder gezwungen sind -, sich in „kollektiven Sicherheitsvereinbarungen“ zusammenzuschließen – zum Beispiel durch die NATO und jetzt auch die EU.

Dieser Druck hat sich mit dem Konflikt in der Ukraine noch verstärkt, da die USA und die EU Länder auf der ganzen Welt offen dazu drängen und überreden, in einem Konflikt, der sie im Allgemeinen nichts angeht, gegen Russland Partei zu ergreifen. Obwohl Österreich diesem politischen Druck einigermaßen widerstanden hat, indem es den Wunsch äußerte, neutral zu bleiben, haben Finnland und Schweden nachgegeben.

Die stark US-freundlichen politischen Eliten in beiden Ländern hatten lange auf den politischen Moment gewartet, um eine bereits bestehende Zusammenarbeit mit der NATO in eine Vollmitgliedschaft umzuwandeln. In diesem Sinne war der abrupte Meinungsumschwung zugunsten einer Vollmitgliedschaft, der durch die einseitige westliche Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine ausgelöst wurde, ein Geschenk des Himmels für diese politische Klasse, die sich dies rasch zunutze machte. Der Mangel an öffentlicher Debatte und Transparenz im Zusammenhang mit dieser Entscheidung und die Geschwindigkeit, mit der sie durchgedrückt wird, ist für Länder, die sich selbst „Demokratien“ nennen, erstaunlich.

Noch schlimmer ist, dass die Gründe, die die finnische und die schwedische Regierung für ihren Antrag auf NATO-Mitgliedschaft angegeben haben, angesichts der Bedeutung dieses Beschlusses für die künftige Sicherheit dieser Staaten nicht sehr klar oder präzise sind. Dies mag nicht überraschen, da es keine Anzeichen für eine russische Bedrohung der beiden nordischen Länder gibt.

Finnland und Schweden scheinen zu glauben, dass sie durch einen NATO-Beitritt an Sicherheit gewinnen, aber durch die offizielle Aufgabe ihrer Neutralität nicht nur ihre Sicherheit gefährden, sondern auch ihre Unabhängigkeit verlieren. Sollten beide Staaten schließlich Vollmitglieder der NATO werden, so werden sie ihre Entscheidung wahrscheinlich bereuen. Diese beiden Länder wären besser dran gewesen, wenn sie dem Grundprinzip des Libertarismus in internationalen Angelegenheiten, nämlich der Neutralität, gefolgt wären. Dies ist die Position, die auf lange Sicht am ehesten zu Frieden in der Welt führen wird.