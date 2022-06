ARD beklagt Todesstrafe für Terroristen. Die Fakten.

„Oh die bösen Russen verhängen die Todesstrafe.“ lamentieren die Tagesschau und ihre Kopien.

Was sie unter all ihrem Gewäsch komischerweise verschweigen ist – wie so oft – der…

Kern des Ganzen

1. Söldner sind nach internationalem Recht keine Kriegsgefangenen.

2. Wer mit Nazis und für Oligarchengeld gegen das Volk kämpft ist ein Terrorist.

3. Shaun Pinner, einer der Söldner (also einer der für Geld in fremde Kriege zieht) wird in Großbritannien als Terrorist gesucht. Er hat für Terrorgruppen im Nahen Osten, Irak und Syrien gekämpft.



Ein pikantes, entlarvendes Detail ist, dass die Tagesschau selbst wohlweislich von Kämpfern spricht, nicht von „ukrainischen Soldaten“. Das wäre denn doch wohl zu dick aufgetragen.

Im übrigen ist es ja Standard beim Mainstream – schon im Krieg der NATO in