Neue Studie zeigt beunruhigende Mengen an Plastik in Babykot

Es ist erwiesen, dass sich in den Fäkalien von Säuglingen mehr Polyethylenterephthalat befindet als in denen von Erwachsenen, und es wird im ersten Stuhl von Neugeborenen gefunden

Analysen zeigen, dass Säuglinge Tausende von Plastikpartikeln aufnehmen, wenn sie aus Plastik-Babyflaschen gefüttert werden. Wasser in Flaschen ist ein weiterer Weg der Exposition gegenüber Kunststoffchemikalien

Das Recycling von Plastik hat sich als logistisch nicht machbar erwiesen, und es gibt Hinweise darauf, dass recyceltes Plastik das Risiko einer Phthalatbelastung erhöht.

Nach den Ergebnissen einer Studie verbrauchen Sie pro Jahr möglicherweise so viel Plastik wie ein Suppenlöffel und alle 10 Jahre so viel wie eine Standard-Rettungsboje.

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Environmental Science and Technology Letters veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass in den Fäkalien von Kleinkindern mehr Polyethylenterephthalat enthalten ist als bei Erwachsenen. Dies mag nicht überraschen, denn frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Kunststoffe allgegenwärtig sind.

Wenn Forscher die Ausbreitung eines Giftstoffs bewerten wollen, analysieren sie Ameisen, da diese in fast jedem Winkel der Erde zu finden sind. Im Jahr 2014 veröffentlichte eine Gruppe von Forschern Daten, die zeigten, dass Kunststoffe in der Cuticula von Ameisen aus Frankreich, Spanien, Marokko, Ungarn und Burkina Faso eingebettet waren. Sie schrieben, dass die chronische Exposition gegenüber den Schadstoffen dazu führte, dass sich die Kunststoffe leicht in der Insektenkutikula festsetzten.

Zwei Jahre später veröffentlichten sie eine weitere Studie, in der sie Proben aus den entlegenen Regionen des Amazonas-Regenwaldes untersuchten. Obwohl das Vorhandensein von Phthalatverunreinigungen je nach Tierart variierte, deutete das Vorhandensein darauf hin, dass sich die Verunreinigungen in atmosphärischen Partikeln über weite Entfernungen verbreiten, was darauf hindeutet, dass es „so etwas wie eine ‚unberührte‘ Zone nicht gibt“.

Bei Tests an Menschen stellte das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit fest, dass 90 % der von 2016 bis 2017 getesteten Personen Weichmacher in ihrem Urin hatten. Weichmacher sind farb- und geruchlose Chemikalien, die hauptsächlich aus Phthalaten bestehen. Mehr als 90 % der Teilnehmer wiesen acht verschiedene Weichmacher auf, von denen bekannt ist, dass sie aus Verpackungen in Lebensmittel gelangen oder aus Körperpflegeprodukten wie Handcreme, Zahnpasta und Rasierprodukten stammen.

Da diese Chemikalien nicht fest an das Produkt gebunden sind, neigen sie dazu, auszulaufen und sich in der Umgebung zu verteilen. Dies gilt auch für das Trinkwasser und die Lebensmittel. Das National Toxicology Program stellt fest, dass Phthalate „als krebserregend für den Menschen gelten“, und dennoch haben die Politik und die Vorschriften für Kunststoffe zugelassen, dass sie in vielen der Produkte, die Sie heute verwenden, enthalten sind.

Der Preis, den die Gesellschaft für die allgegenwärtige Verwendung und Verbreitung von Kunststoffpartikeln zahlen wird, muss noch beziffert werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristige Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien wie Phthalaten eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und die Fruchtbarkeit darstellt.

Manche behaupten sogar, dass wir auf dem besten Weg sind, bis zum Jahr 2045 eine unfruchtbare Welt zu haben. Die Tatsache, dass in der Kacke von Kleinkindern 10-mal mehr Polyethylenterephthalat gefunden wurde als in der von Erwachsenen, ist ein Indikator für die katastrophalen Umstände, die Plastik verursacht hat.

Kleinkinder kacken mehr Plastik als Erwachsene

In einer Pilotstudie versuchten Forscher, das Ausmaß der Exposition des Menschen gegenüber Mikroplastik zu bestimmen. Sie untersuchten die Konzentrationen von Mikroplastik aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polycarbonat (PC) in 10 Erwachsenen-, drei Mekonium- und sechs Säuglingskotproben, die im Bundesstaat New York gesammelt wurden. Beunruhigenderweise fanden die Forscher PET in Mekoniumproben, dem ersten Stuhlgang eines Babys.

Die Forscher entnahmen die Stuhlproben aus den Windeln der Säuglinge und Neugeborenen. Um sicherzustellen, dass sie nur Mikroplastik zählten, das von Säuglingen und Neugeborenen stammt, analysierten sie den Stuhl nur auf PET und PC, die sich von den Polypropylen-Kunststoffen unterscheiden, aus denen Windeln hergestellt werden.

Was sie fanden, war alarmierend. Die PET-Konzentration im Stuhl von Säuglingen war zehnmal höher als in den Proben von Erwachsenen. Die PC-Konzentrationen schienen zwischen den beiden Gruppen ähnlich zu sein. Doch selbst Mekoniumproben enthielten sowohl PET als auch PC, was darauf hindeutet, dass Säuglinge Plastik in ihrem Körper haben, das von ihrer Mutter aufgenommen wurde.

Dies bestätigt frühere Studien, in denen Mikroplastik im Mekonium von Neugeborenen und in der menschlichen Plazenta nach Kaiserschnittentbindungen gefunden wurde. Wie sich dies auf die menschliche Gesundheit auswirkt, wird noch untersucht. Es gibt bis zu 10.000 verschiedene Kunststoffchemikalien, von denen 2.400 bekanntlich negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben.

Darüber hinaus kann Mikroplastik Schwermetalle enthalten, und es ist bekannt, dass es Gemeinschaften von Krankheitserregern, die Viren, Bakterien und Pilze enthalten, hervorbringt. Phthalate an sich sind endokrin wirksame Chemikalien, die mit Stoffwechselproblemen wie Fettleibigkeit und Fortpflanzungsproblemen in Verbindung gebracht werden.

Säuglinge und Kinder sind besonders anfällig für endokrin wirksame Chemikalien, da sich ihr Körper noch in der Entwicklung befindet. Dr. Kurunthachalam Kannan, Umweltgesundheitswissenschaftler an der New York University School of Medicine und Forscher der Pilotstudie, kommentierte:

Leider sind Babys durch den modernen Lebensstil so vielen verschiedenen Dingen ausgesetzt, von denen wir nicht wissen, welche Auswirkungen sie später im Leben haben können. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Chemikalien die frühen Lebensphasen beeinflussen. Das ist ein empfindlicher Zeitraum.

Millionen von mikroskopisch kleinen Plastikpartikeln in Babyflaschen

Die Daten aus der Pilotstudie fügen sich in eine wachsende Zahl von Belegen dafür ein, dass Säuglinge, die Mikroplastik ausgesetzt sind, negative Folgen haben können. Da das Plastik in den Fäkalien eines Säuglings gefunden wird, kann dies bedeuten, dass der Darm auch einige dieser Partikel aufnimmt, die in anderen Organen, einschließlich des Gehirns, landen könnten.

In einer 2017 veröffentlichten Studie wiesen Forscher nach, dass Karpfen Nanopartikel aus Kunststoff aufnehmen können, die dann die Blut-Hirn-Schranke der Fische durchdringen und zu Verhaltensstörungen führen.

Während diese Studie an einer anderen Tierart durchgeführt wurde, kam ein von Fachleuten überprüfter Artikel, der im American Journal of Public Health veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber Ortho-Phthalaten die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und das Risiko von Lern-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen bei Kindern erhöhen kann.

Einer der wichtigsten Gegenstände, aus denen Säuglinge Kunststoff aufnehmen können, sind Babyflaschen aus Kunststoff. Im Jahr 2018 wurde der Markt für Babyflaschen auf 2,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Kunststoffsegment machte 44,1 % des Gesamtanteils aus. In einer veröffentlichten Studie analysierte John Boland, Ph.D., vom Trinity College Dublin die Freisetzung von Mikroplastik aus Plastik-Babyflaschen.

Zur Erhebung der Daten wurden die Flaschen zunächst gereinigt und sterilisiert. Nachdem die Flaschen an der Luft getrocknet waren, fügten die Wissenschaftler erhitztes gereinigtes Wasser hinzu, das eine Temperatur von 150,8 Grad Fahrenheit (ca. 66 °C) erreicht hatte. Dies ist die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Temperatur für die Herstellung von Babynahrung.

Die Flaschen wurden dann eine Minute lang in einem mechanischen Schüttler geschüttelt, woraufhin das Team das Wasser filterte und den Inhalt analysierte. Sie fanden heraus, dass die Flaschen eine Vielzahl von Partikeln enthielten, die bis zu 16,2 Millionen Plastikpartikel pro Liter Wasser ausmachten.

Die durchschnittliche Anzahl pro Liter Wasser lag bei 4 Millionen Partikeln. Als das Experiment mit der Babynahrung wiederholt wurde, waren die Ergebnisse die gleichen. Je nachdem, wie oft Säuglinge essen, gingen die Forscher davon aus, dass Säuglinge bis zu 12 Monaten täglich 14.600 bis 4,55 Millionen Mikroplastikpartikeln ausgesetzt sein könnten.

Gängiges Polymer PET in Wasserflaschen gibt Phthalate ab

Der Verband der PET-Hersteller führt eine Kampagne zur Verteidigung der Verwendung von PET durch. Auf ihrer Website teilen sie den Verbrauchern mit, dass „das Trinken von Wasser aus einer PET-Flasche, die in einem heißen Auto gelassen, eingefroren, mehr als einmal benutzt oder wiederholt gewaschen und gespült wurde, kein Gesundheitsrisiko darstellt.“

Das Branchenmagazin Food Safety veröffentlicht ähnliche Aussagen und behauptet, dass die Sicherheit inhärent ist, da die FDA das Material seit 30 Jahren für den Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken zugelassen hat und es „unter normalen Gebrauchsbedingungen, einschließlich in heißen Autos oder in der Tiefkühltruhe, keine gefährlichen Stoffe produziert.

Es scheint, dass sich die Kunststoffindustrie ein Beispiel an der Tabakindustrie und der Zuckerindustrie nimmt, indem sie die Schuld abstreitet und für das Produkt wirbt, bis die Beweise unwiderlegbar sind – oder, im Falle von Kunststoffen, bis die Menschen nicht mehr fruchtbar sind.

Doch jeder, der unabhängige Studien wie die obige gelesen hat, in der die Belastung von Babys durch Babynahrung aus Plastikflaschen untersucht wurde, weiß, dass dies nicht stimmt. Laut PETRA enthält PET „kein BPA, keine Phthalate, keine Dioxine, kein Blei, kein Cadmium und keine endokrinen Disruptoren“. Vor über 10 Jahren fanden Forscher, die PET-Wasserflaschen untersuchten, heraus, dass sie endokrin wirksame Chemikalien freisetzen.

Eine Studie der Goethe-Universität aus dem Jahr 2009, über die in ABC Science berichtet wurde, zeigte ebenfalls, dass endokrin wirksame Verbindungen aus PET-Plastikflaschen austreten. Shanna Swan, Epidemiologin an der Universität von Rochester, kommentierte diese Studie, in der in Wasserflaschen „überraschend hohe Werte“ von östrogenen Verbindungen gefunden wurden:

Das kommt zu einem guten Zeitpunkt, denn die Verwendung von Flaschen für den Wasserkonsum gerät derzeit wegen ihrer CO2-Bilanz in die Negativpresse. So wie ich das sehe, ist das nur ein weiterer Nagel im Sarg des in Flaschen abgefüllten Wassers.

Doch trotz eines weiteren Sargnagels vor über 10 Jahren ist der Verkauf von abgefülltem Wasser weiter angestiegen und hat die Umwelt und die menschliche Gesundheit verschmutzt.

DARPA drängt auf mehr Plastik in der Lebensmittelversorgung

Offenbar gibt es nicht genug Plastikverschmutzung in der Lebensmittelversorgung. Deshalb hat die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der Iowa State University und Partnern einen Zuschuss von 2,7 Millionen Dollar gewährt, um ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Lebensmittel aus Plastik- und Papierabfällen hergestellt werden können.

Damit sollen die Männer und Frauen des Militärs, die ihr Leben der Verteidigung des Landes gewidmet haben, ernährt werden. Sie glauben, dass die Fähigkeit, Papier- und Plastikabfälle in ein Konsumgut umzuwandeln, bei der kurzfristigen „Ernährung“ helfen und die Militärlogistik für längere Einsätze verbessern könnte. Sie schätzen, dass der Gesamtpreis 7,8 Millionen Dollar erreichen könnte, bevor das Projekt endet.

Das System zielt darauf ab, Plastikabfälle in Fettalkohole und Fettsäuren und Papier in Zucker umzuwandeln, der dann von einzelligen Organismen zu einer essbaren Masse verarbeitet wird, die reich an Proteinen und Vitaminen ist. Mit anderen Worten, man hofft, dass Mikroorganismen die in Plastik enthaltenen endokrinschädlichen Chemikalien in Vitamine und Proteine umwandeln können.

Die DARPA gewährte den Forschern von Michigan Tech außerdem 7,2 Millionen Dollar für die Umwandlung von Plastikabfällen in Proteinpulver und Schmiermittel. Battelle, ein großes Forschungsunternehmen, gab im Februar 2021 bekannt, dass die DARPA einen ungenannten Betrag für die Entwicklung eines Verfahrens bewilligt hat, das „energiereiche Abfälle schnell in eine nützliche Substanz umwandelt, um Auslandseinsätze und Stabilisierungsmissionen zu unterstützen.

DARPA will Kunststoffe, aus denen gefährliche Chemikalien austreten, die nach Ansicht von Forschern die menschliche Gesundheit bedrohen, in Lebensmittel für das US-Militär verwandeln. In einer Zeit, in der künstliches Fleisch gegenüber regenerativ und biodynamisch erzeugtem echtem Fleisch bevorzugt wird, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass der nächste Schritt Plastiknahrung für alle sein könnte.

Recycling von Plastik erhöht das Risiko einer Phthalat-Exposition

Obwohl viele dazu aufrufen, Plastik zu recyceln, um das Problem zu verringern, ist es fraglich, ob dies eine praktikable Lösung ist, da es immer mehr Beweise dafür gibt, dass Recycling unter den besten Umständen nur eine geringe Wirkung hat. Der Geschäftsführer des Basel Action Network, Jim Puckett, erklärte gegenüber dem Magazin Rolling Stone: dass eine Steigerung des Recyclings vorgeschlagen wurde.

Sie haben den Leuten wirklich weisgemacht, dass Kunststoffe recycelt werden können, weil ein Bruchteil davon recycelt werden kann. Das ist Betrug. Wenn man sich näher mit dem Kunststoffrecycling beschäftigt, stellt man fest, dass es ein Mythos ist.

Er fuhr fort und beschrieb die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2017, die zeigte, dass 91 % des seit 1950 hergestellten Kunststoffs nie recycelt wurde. Außerdem schrieb der Reporter des Rolling Stone:

Im Gegensatz zu Aluminium, das immer wieder recycelt werden kann, zersetzt sich Kunststoff bei der Wiederaufbereitung und wird fast nie mehr als einmal recycelt. Eine Limonadenflasche aus Plastik zum Beispiel kann zu einem Teppich weiterverarbeitet werden.

Eine Studie, die 2014 in der Fachzeitschrift Environment International veröffentlicht wurde, zeigt nicht nur, dass dies logistisch keine praktikable Lösung ist, sondern auch, dass Recycling erheblich zur Phthalatbelastung von Kindern beiträgt und die Gesamtexposition eines Kindes gegenüber Di-n-butylphthalat (DBP) erhöht.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der internationalen WWF-Studie erstellte die Nachrichtenagentur Reuters eine Grafik, die zeigt, wie viel Kunststoff ein Mensch im Laufe der Zeit durch den Verzehr von Lebensmitteln, Getränken und Staub zu sich nehmen würde. Nach diesen Schätzungen könnten Sie jede Woche so viel Plastik verbrauchen, dass Sie einen Suppenlöffel einpacken, jedes Jahr so viel wie ein großer Essteller und alle 10 Jahre so viel wie eine Rettungsboje.

Sie können helfen, indem Sie die Gesetzgebung unterstützen, die darauf abzielt, Unternehmen für die von ihnen verursachte Umweltverschmutzung zur Verantwortung zu ziehen. Diese Gesetzesentwürfe brauchen Ihre Unterstützung, da die Industrie über tiefe Taschen verfügt und die Akteure für ihre umfangreiche Lobbyarbeit und ihr Fachwissen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit berüchtigt sind. Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass Sie durch einfache Veränderungen in Ihrem täglichen Leben einen erheblichen Einfluss haben. Im Folgenden finden Sie einfache Strategien, die dabei helfen können:

Verwenden Sie keine Plastiktüten

Bringen Sie für einen Kaffee Ihren eigenen Becher mit; lassen Sie Deckel und Strohhalm weg

Bringen Sie Wasser von zu Hause in einer Glasflasche mit.

Achten Sie darauf, dass die Gegenstände, die Sie recyceln, wiederverwertbar sind

Bewahren Sie Lebensmittel in Glasbehältern oder Mason-Gläsern auf.

Bringen Sie Ihren eigenen Behälter für Essensreste mit, wenn Sie auswärts essen.

Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel und bringen Sie Ihre eigenen Gemüsetüten für Frischwaren mit.

Bitten Sie darum, dass Ihre Zeitungen und die chemische Reinigung nicht in Plastikfolie eingewickelt werden.

Verwenden Sie nicht wegwerfbare Rasierer, Stoffwindeln und Lappen

Vermeiden Sie Einweggeschirr und Strohhalme

Kaufen Sie Spielzeug für Kinder und Haustiere aus Holz oder unbehandeltem Stoff

