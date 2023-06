Neue Studie zeigt, dass Myokarditis durch die Covid-„Impfung“ wahrscheinlich weltweit Hunderte von gesunden jungen Erwachsenen getötet hat

Alex Berenson

Südkoreanische Spitzenforscher sagen, dass mRNA-Spritzen bei Menschen unter 45 Jahren weit mehr plötzliche Herztode verursachen, als Ärzte bisher erkannt oder berichtet haben.

Eine durch mRNA-Covid-Impfungen verursachte Myokarditis hat 12 Südkoreaner unter 45 Jahren das Leben gekostet, berichten koreanische Forscher in einer bahnbrechenden Studie.

Bei acht Todesfällen erkannten die Ärzte zunächst nicht, dass eine durch den Impfstoff verursachte Myokarditis die Opfer getötet hatte. Die Todesfälle wurden allgemein als „plötzlicher Herztod“ bezeichnet, aber die Autopsien bewiesen den Zusammenhang, schreiben die Forscher.

„Impfstoffbedingte Myokarditis war die einzig mögliche Todesursache“, schrieben die Forscher. Sie sagten, Ärzte sollten junge Patienten vor dem Risiko warnen und sie nach einer mRNA-Impfung auf Myokarditis überwachen.

In Südkorea wurden etwa 3 Prozent der weltweiten mRNA-Dosen verwendet, was darauf hindeutet, dass mRNA-bedingte Myokarditis weltweit zwischen 300 und 500 Menschen unter 45 Jahren getötet hat, wobei die meisten dieser Todesfälle nie offiziell mit den Impfstoffen in Verbindung gebracht wurden.

Neun weitere Menschen über 60 starben ebenfalls an Myokarditis, berichten die Forscher. Darunter befanden sich auch einige, die durch den DNA-Impfstoff von AstraZeneca starben, der auch in Südkorea angeboten wurde.

Die Forschungsergebnisse sind tadellos und können nicht als von Impfstoffskeptikern stammend abgetan werden. Die südkoreanische Regierung finanzierte die Arbeit, und das European Heart Journal, eine führende Fachzeitschrift mit Peer-Review, veröffentlichte die Studie.

QUELLE (siehe PDF Tabelle 3)

Die Forscher stützten sich auf zwei ungewöhnlich umfassende Informationsquellen, um die durch den Impfstoff verursachten Myokarditisfälle zu zählen.

Erstens richtete die nationale Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention in Südkorea ein Meldesystem für Nebenwirkungen nach der Impfung ein. Die Behörde sah eine Entschädigung für die medizinischen Kosten vor und verlangte außerdem gesetzlich, dass alle Myokarditisfälle innerhalb von sechs Wochen nach der Impfung gemeldet werden, um das Risiko zu minimieren, dass Fälle übersehen werden.

Um jedoch sicherzustellen, dass die Zahl der Fälle nicht zu hoch ist, beauftragte die Behörde einen Sachverständigenausschuss, alle Fälle zu untersuchen und festzustellen, welche tatsächlich durch den Impfstoff verursachte Myokarditis waren. Der Ausschuss lehnte wirklich fast 70 Prozent der untersuchten Berichte ab, sodass nur knapp 500 Fälle übrig blieben.

Von diesen Fällen stuften die Forscher 87 als schwerwiegend ein. Darunter befanden sich 85 Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, 21 Patienten, die eine Herz-Lungen-Maschine benötigten (darunter einige, die später starben), 13 Todesfälle und eine Herztransplantation. Die meisten schweren Fälle traten innerhalb weniger Tage nach der Impfung auf, was auf einen eindeutigen Kausalzusammenhang schließen lässt.

–

In der Zwischenzeit fanden die Forscher acht weitere Todesfälle, indem sie für eine nationale Entschädigungsstelle Fälle von plötzlichem Tod nach der Impfung untersuchten. Alle diese Todesfälle wiesen bei der Autopsie eindeutige Anzeichen einer schweren Myokarditis auf, die in den meisten Fällen auch eine Infiltration durch entzündliche weiße Blutkörperchen beinhaltete.

Dies sind die Fälle, die selbst nach den strengen südkoreanischen Meldevorschriften nicht gemeldet worden wären, weil bei den Verstorbenen nie eine Myokarditis diagnostiziert wurde. Sie wurden erst bei der Autopsie gefunden, schreiben die Forscher.

„Der plötzliche Herztod war die schwerwiegendste und besorgniserregendste unerwünschte Wirkung der COVID-19-Impfung in unserer Studie“, schreiben die Forscher. „[Es] rechtfertigt die sorgfältige Überwachung oder Warnung vor dem plötzlichen Herztod als potenziell tödliche Komplikation der COVID-19-Impfung, insbesondere bei Personen, die unter 45 Jahre alt sind und eine mRNA-Impfung erhalten.“

Die Forscher fügten hinzu, sie glaubten, dass das koreanische Meldesystem Patienten gefunden habe, die das US-amerikanische Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) nicht erfasst hätte – und stellten gleichzeitig sicher, dass alle gemeldeten Fälle echt waren.