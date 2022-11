Neue und interessante Videos: Stew Peters & Dr Jane Ruby, Klaus Schwab, Ernst Wolff, W. Wodarg, M. Klöckner, DDr. Raphael M. Bonelli

Alcyon Pleyaden Extra 32: Trudeau, korrupt-pädophil, Kommunist, Fidel Castro, Euthanasie, LGTB, NWO

Direkt zum Video:

Stew Peters & Dr Jane Ruby Beweise Biowaffenspritzen enthalten lebende Parasiteneier! UT eng./deu.

Dr. Jane Ruby bei Stew Peters:

„Experten haben diese Parasiten in einer Reihe von Pfizer-Fläschchen gefunden und waren in der Lage, einen Magen-Darm-Trakt, einen Schwanz in den voll ausgebildeten Parasiten und einen Abschnitt der Geschlechtsorgane zu identifizieren.

Und sobald sie freigesetzt werden oder voll entwickelt sind, beginnen sie, mehr und mehr Eiersäcke auszuspucken.

Das ist wirklich eklig.“

Absoluter Wahnsinn, was hier aufgedeckt wird!

Klaus Schwab: Es ist sicherlich eine gefährliche Zeit – Agenda 2030

Direkt zum Video:

Der Plan | Enteignung | Flüchtlingswelle | Grünenskandal | Wirtschaftskrise | Ernst Wolff

RUBIKON: Im Gespräch: „Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen“ (W. Wodarg, M. Klöckner etc.)

Corona-Amnestie? – Punkt.PRERADOVIC mit DDr. Raphael M. Bonelli

Das große Spiel: Elon Musk und Twitter | Von Ernst Wolff