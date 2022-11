Nach Impfung mit COVID-19 geschädigte Militäroffiziere fordern ein Ende des Impfzwangs im Pentagon

Im März legte Oberstleutnant William P. Anton zusammen mit mehreren anderen Angehörigen der Streitkräfte einen 100-seitigen Bericht an Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des Senats vor. Der Bericht enthielt Aussagen verschiedener Militärpiloten und anderer geschädigten Militärangehöriger, die über das Impfmandat des Verteidigungsministeriums und dessen angebliche negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit und die Sicherheit der Nation besorgt waren.

Anton, der mehr als 20 Jahre im Militär gedient hat, sagte, er sei „schockiert und frustriert, dass er nur lauwarme Antworten von ein paar Senatoren und ihren Mitarbeitern erhalten hat“.

„Im Großen und Ganzen wurde nicht wirklich etwas unternommen“, sagte Anton gegenüber The Epoch Times, wobei er aus Angst vor Repressalien ein Pseudonym verwendete.

„Die Verletzungen meiner Kameraden passieren direkt vor unseren Augen und wir kennen die Lösung [das Mandat zu stoppen], aber niemand unternimmt etwas dagegen“, sagte Anton.

Je mehr Verletzungen ans Licht kommen, desto enttäuschter ist Anton von der militärischen und zivilen Führung.

„Jeder von ihnen ist sich auf seine Weise der gesundheitlichen Folgen für unsere Soldaten und der negativen Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft des Militärs bewusst, und dennoch schweigen sie“, sagte er. „Sie rechtfertigen ihr Schweigen als Gehorsam gegenüber militärischen Befehlen, weil das einfacher ist, als ihren eigenen Mangel an Zivilcourage zuzugeben.

Anton hat mit hochrangigen Führungskräften gesprochen, die ihre nächste Beförderung nicht riskieren wollen.

„Wir fördern eindeutig den falschen Typus von Offizieren, denn Beförderungen waren nicht die Motivation, die die Charaktereigenschaften früherer militärischer Führer ausmachte, die aufopferungsvoll dienten, Kriege gewannen und die Freiheit für eine weitere Generation bewahrten“, sagte er.

„Beim Militär“, so Anton, „sind die Menschen bereit, für ihr Land und die Männer und Frauen, die direkt neben ihnen stehen, zu sterben.“ Während die derzeitigen Führungskräfte bereit sind, ihr Leben für andere zu opfern, ist er besorgt darüber, dass „sie nicht bereit sind, ihre Karriere aufzugeben, um sich zu äußern, was vor sich geht“.

„Für das Land zu sterben ist nur noch eine Plattitüde, die aus der Führung kommt“, sagte er und fügte hinzu, dass das Ignorieren der negativen Auswirkungen des Impfstoffs auf das Militär ein „unbestreitbarer“ Beweis für diese Haltung sei.

Das Ziel des Verteidigungsministeriums, die Nation mit einer gesunden und einsatzbereiten Truppe zu verteidigen“, kann durch diese angeblichen Impfstoffe nicht erreicht werden, da sie die Übertragung oder Infektion nicht verhindern“, sagte Anton. Daher sollte die Erhaltung der Gesundheit der Angehörigen der Streitkräfte Vorrang haben, wenn immer mehr Verletzungen ans Licht kommen, fügte er hinzu.

Geerdet, aber hoffnungsvoll

Chief Warrant Officer (CW4) Aaron Murphy (ein Pseudonym) ist Kommandopilot im modernsten Mehrzweck-Kampfhubschrauber der Armee, dem Boeing AH-64 Apache. Er hat über 15 Jahre Flugdienst hinter sich.

„Als der [Verteidigungsminister] die Impfung vorschrieb, ließ ich mich wie bei allen anderen Impfungen auch impfen“, sagte Murphy gegenüber The Epoch Times, wobei er aus Datenschutzgründen ein Pseudonym verwendete.

Allerdings hat er damit so lange wie möglich gewartet, um eventuelle Nebenwirkungen bei anderen, die sich bereits geimpft hatten, abwarten zu können.

„Weil ich dachte, dass der Impfstoff zu diesem Zeitpunkt gültig war, entschied ich mich am 24. August [2021] für den COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson“.

„Innerhalb von vier Minuten nach der Injektion spürte ich ein Kribbeln in meinem Arm, in meinem Hals und in meinem Kopf und hatte sofort das Gefühl, ohnmächtig zu werden“, sagte er. Ferner sank sein Blutdruck stark ab.

„Nach etwa einer Stunde, in der ich mit hochgelegten Füßen dalag, konnte ich endlich wieder aufstehen und zu meinem Auto gehen, wobei ich versuchte, das Ganze abzuschütteln, als ob es keine große Sache wäre“, sagte Murphy.

Er sagte jedoch, dass er den Rest des Arbeitstages nicht mehr durchhalten konnte und beschloss, nach Hause zu gehen. Am nächsten Tag bekam er Fieber, Rückenschmerzen und starke Müdigkeit, und er hatte den Eindruck, dass dies alles normale Symptome nach der Impfung seien.

Als er am nächsten Tag zur Arbeit fuhr, traten bei ihm „schlaganfallartige“ Symptome auf.

„Ich konnte nicht mehr atmen, da meine Atemzüge zu schnell waren, und der Schwindel und die geistige Verwirrung waren überwältigend“, sagte er. „Es war wirklich ein Gefühl des drohenden Untergangs“.

Kurz nachdem er sich in seiner Not an seine Frau gewandt hatte, gelang es Murphy, sich so weit zu beruhigen, dass er es zur Arbeit schaffte.

„Aber es fiel mir immer noch schwer, zu atmen und meinem Chef zu sagen, dass ich nach Hause gehen würde“, sagte er. „Erschöpft, schwindelig und in dem Bewusstsein, dass ich in die Notaufnahme hätte gehen sollen, verbrachte ich die nächsten Tage im Bett und hoffte, dass ich mich ausschlafen konnte.“

Ein paar Tage später, an einem Sonntagmorgen, saß er in der Kirche, als es sich wiederholte.

„Ich war kurzatmig, schwindelig und wurde blass, also brachte mich meine Frau nach Hause“, sagte er. „In den nächsten Monaten fühlte ich mich wie auf einem Schiff“.

Seitdem leidet er auch unter abnormaler Müdigkeit und einer verminderten kardiovaskulären Belastbarkeit, so Murphy.

Im Oktober 2021 konnte Murphy einen Termin bei einem Neurologen vereinbaren, der Untersuchungen mit Magnetresonanztomographie (MRT), Magnetresonanzangiographie (MRA) und Magnetresonanzvenographie (MRV) anordnete. Nach Angaben des Radiologen „waren die Ergebnisse der MRT und der MRA normal“, sagte er. „Der Radiologe war jedoch nicht in der Lage, meine linke transversale Sinusvene [mit dem MRV-Scan] zu beobachten“, fügte er hinzu.

Murphy hatte seit August 2021 Flugverbot, und ohne eine medizinische Diagnose für das Problem begann er, sein Symptom auf Schwindel zurückzuführen. Daraufhin ordnete ein Hausarzt eine Physiotherapie an. Nach drei Monaten Physiotherapie stellte sich eine Besserung ein.

„Ich dachte, wir hätten es gefunden, und der Schwindel wäre das Problem.

Im März dieses Jahres erhielt Murphy die medizinische Freigabe zum Fliegen.

„Ich bin von April bis Juli geflogen, aber dann kam das unerwartete Ende“, sagte er.

„Ein anderer Neurologe stimmte zwar zu, dass mein MRT und MRA gut aussahen, aber ein zweiter Blick auf mein MRV im August 2022 führte dazu, dass er bei mir eine zerebrale venöse Sinusthrombose (CVST) diagnostizierte.“

Laut dem Diagnoseschreiben, das The Epoch Times einsehen konnte, befand sich eine Thrombose oder ein Blutgerinnsel in seiner linken Sinusvene unterhalb des Gehirns, die zuvor nicht entdeckt worden war.

Der Neurologe schrieb in der Diagnose, dass die Thrombose eine „mögliche Folge“ des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson sei.

Nach Angaben von Johnson & Johnson kann die Thrombose durch den Impfstoff verursacht werden und die Hirnvene und andere Blutgefäße betreffen.

Murphy hat seit Juli Flugverbot und ist wegen der ihm verschriebenen blutverdünnenden Medikamente nicht einsatzfähig. Er wurde angewiesen, die Medikation in den kommenden Monaten fortzusetzen und im Dezember eine weitere MRT-Untersuchung zur Analyse anzusetzen.

Wenn sich die Blutgerinnsel auflösen und er die neurologischen Funktionstests besteht, so Murphy, hofft er, dass er in den Flugdienst zurückkehren kann.

Noch aufrecht, aber ungewiss

Vor der Einführung des Impfstoffs im Januar 2021 sagte Oberstleutnant Allyn York (ein Pseudonym), er habe „die Zeichen der Zeit gesehen und gewusst, dass sie kommen würden“. Im August desselben Jahres ließ sich der 20-jährige Veteran impfen, um dem Auftrag des Verteidigungsministers Lloyd Austin nachzukommen.

York bezeichnete sich selbst als „fleißig bei der Recherche“ über die verfügbaren Impfstoffe.

„Ich hatte kein Vertrauen in den mRNA-Impfstoff und entschied mich für den Impfstoff von Johnson & Johnson, da er auf der traditionellen Virus-Technologie basierte und der sicherste zu sein schien“, sagte er der Epoch Times, wobei er aus Datenschutzgründen ein Pseudonym verwendete.

„Ich habe jeden Impfstoff genommen, den die Armee angeboten hat, aber noch nie hat mich einer so umgehauen“, sagte er. Auf Anweisung seiner Frau tränkte er sich und nahm Aspirin, um die Symptome von Fieber und Müdigkeit zu bekämpfen.

Innerhalb einer Woche hatte York jedoch das Gefühl, einen Herzinfarkt zu erleiden.

„Ich hatte Schmerzen in der Brust, Probleme in meiner linken Schulter, Kribbeln in meinen Fingern und Füßen und Muskelkrämpfe“, sagte er. „Ich dachte nie, dass ich sterben würde, aber es ist wirklich unangenehm, wenn man mit Herzproblemen zu tun hat.“

Er sagte, dass Ärzte normalerweise nicht für Organisationen außerhalb von Kriegszeiten eingesetzt werden, aber er hatte Glück, dass in seiner Einheit Ärzte zur Verfügung standen.

„Mir wurde gesagt, ich solle sofort einen Arzt aufsuchen, weil es sich um einen Fall von Myokarditis handeln könnte“, sagte er. „Und als ich das tat, schickte mich der Arzt in die Notaufnahme, weil er sich Sorgen wegen Blutgerinnseln machte.“

„Die Untersuchung ergab eine Schwellung des Bindegewebes in meinem Brustkorb, aber ich war mir nicht sicher, ob das die ganze Geschichte war, denn ich fühlte mich weiterhin, als hätte mir jemand einen Stock in die Mitte meines Herzens gesteckt“, so York. „Dennoch habe ich mich in den nächsten Monaten einfach damit abgefunden. Er trieb weiter Sport, und im November 2021 verschwanden seine Symptome.

Aus Sorge vor einer Myokarditis – einer Entzündung des Herzens – wurde ihm zu einem Echokardiogramm und anderen Untersuchungen geraten, insbesondere weil York möglicherweise in der Lage sein musste, Impfungen zu verweigern oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu beantragen, wofür er entsprechende Unterlagen benötigte.

„Aufgrund der Ergebnisse einer einmonatigen Herzuntersuchung und der Tatsache, dass ich weiterhin regelmäßig laufe und Sport treibe, wird mir gesagt, dass ich eine leichte Myokarditis hatte, die von selbst hätte abklingen können“, sagte York. Die Epoch Times hat Unterlagen eingesehen, die diese Diagnose bestätigen.

Die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) haben seit April 2021 vermehrt Berichte über Herzmuskelentzündungen nach Impfungen mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna festgestellt, nicht aber mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.

„Auch wenn ich immer noch einige seltsame Phänomene in der Brust verspüre und ich nicht sagen kann, dass ich nicht besorgt bin, liegt meine Zukunft in Gottes Händen“, sagte York. Er wartet derzeit auf weitere Tests durch einen Kardiologen.

Anton, Murphy und York betonten, dass ihre Ansichten nicht mit denen des Verteidigungsministeriums oder der US-Streitkräfte übereinstimmen.

Weder das Verteidigungsministerium noch Johnson & Johnson antworteten auf Anfragen von The Epoch Times um eine Stellungnahme.